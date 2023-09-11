في سياق النماذج الأولية للتطبيق، يشير "تدفق المستخدم" إلى تمثيل مرئي خطوة بخطوة لكيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق، وبالتالي تحديد رحلة المستخدم والتفاعلات المطلوبة لإنجاز مهام محددة داخل التطبيق. إنه جانب حاسم في تصميم تجربة المستخدم (UX) الذي يوفر فهمًا واضحًا لتنقل التطبيق ووظائفه، مما يمكّن المطورين من تحسين الواجهة وإنشاء تفاعلات مستخدم سلسة وبديهية.

تؤكد منصات التطوير السريع للتطبيقات، مثل AppMaster ، على أهمية تدفق المستخدم في عملية التصميم والتطوير. يساعد تدفق المستخدم الفعال على تحديد مشكلات قابلية الاستخدام والاختناقات في وقت مبكر من العملية، مما يمنع إعادة العمل الرئيسية والتكاليف المرتبطة بها أثناء مرحلة التنفيذ.

يتضمن تصميم تدفق مستخدم متماسك وفعال فهمًا شاملاً للمستخدمين المستهدفين للتطبيق وتوقعاتهم ودوافعهم وأهدافهم. لإنشاء تدفق المستخدم، يبدأ المصممون عادةً بأبحاث المستخدم وتطوير شخصيات المستخدم، يليها تحديد سيناريوهات المستخدم الأساسية ومهامه. تساعد هذه الخطوات على ضمان أن التطبيق يلبي احتياجات وتفضيلات الجمهور المستهدف، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم وفي النهاية تحسين مشاركة المستخدم والاحتفاظ به.

إحصائيًا، يتمتع مستخدمو تطبيقات الهاتف المحمول بفترة اهتمام أقصر مقارنة بمستخدمي سطح المكتب، مما يضع أهمية أكبر على تدفقات المستخدم الفعالة في تصميم تطبيقات الهاتف المحمول. ووفقا لدراسة أجرتها شركة مايكروسوفت، كان متوسط ​​فترة انتباه الإنسان في عام 2000 هو 12 ثانية، وانخفض إلى 8 ثوان في عام 2013، في حين ظل متوسط ​​انتباه السمكة الذهبية عند 9 ثوان. يؤكد هذا الاتجاه على ضرورة قيام مصممي التطبيقات بإعطاء الأولوية لتدفقات المستخدم واعتماد نهج يركز على المستخدم في تصميماتهم.

يتكون تدفق المستخدم المصمم جيدًا عادةً من عدة مكونات، بما في ذلك الشاشات أو الصفحات وإجراءات المستخدم ونقاط القرار. تمثل الشاشات الواجهات الفعلية التي يتفاعل معها المستخدمون، بينما تشتمل إجراءات المستخدم على إيماءات أو طرق إدخال مختلفة تسهل إنجاز المهام. توضح نقاط القرار الاختيارات المتاحة للمستخدمين طوال رحلتهم، وتوجه تنقلهم داخل التطبيق. يعد إنشاء تسلسل منطقي لهذه المكونات أمرًا ضروريًا لإنشاء تدفق مستخدم فعال، والذي يمكن تمثيله بصريًا باستخدام المخططات الانسيابية أو الإطارات السلكية أو القصص المصورة.

أحد الأمثلة البارزة على تدفق المستخدم هو عملية الدفع في التجارة الإلكترونية، حيث يقوم المستخدمون بتحديد العناصر وإضافتها إلى سلة التسوق الخاصة بهم، والمتابعة إلى الخروج، وإدخال معلومات الشحن والدفع، ومراجعة الطلب، وأخيرًا، تأكيد الشراء. ومن شأن تدفق المستخدم المصمم جيدًا في هذا السيناريو أن يبسط العملية، ويقلل من الخطوات المتضمنة، ويوفر معلومات مفيدة، مما يضمن أن يواجه المستخدمون الحد الأدنى من الاحتكاك أثناء إكمال معاملاتهم.

تم تصميم منصة AppMaster no-code خصيصًا لتسهيل التطوير السريع لتدفقات المستخدم. فهو يمكّن العملاء من تطوير نماذج البيانات وعمليات الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي من خلال بيئة drag-and-drop السلسة، مما يمكّنهم من إنشاء تجارب تطبيقات بديهية وممتعة بسرعة وفعالية. تتيح مجموعة أدواتها القوية للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بأقل قدر من التدخل اليدوي، وبالتالي تقليل وقت التطوير وتقليل الديون الفنية.

تركز منصة AppMaster على قابلية التوسع والمرونة، وتوفر الدعم لقواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql وإنشاء التطبيقات باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS. لتطبيقات الهاتف المحمول. يتيح نهجها المعتمد على الخادم للمستخدمين تحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) دون الحاجة إلى عمليات إرسال جديدة إلى App Store أو Play Market، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التحديث وتوفير مرونة محسنة.

في الختام، يعد تدفق المستخدم جانبًا لا يتجزأ من النماذج الأولية للتطبيق وتطويره، مما يؤدي إلى زيادة الفعالية الشاملة لتجربة المستخدم والتأكد من تصميم التطبيقات لتلبية احتياجات المستخدمين المستهدفين. توفر منصات مثل AppMaster أدوات وميزات شاملة تتيح التطوير السريع والفعال لتطبيقات الهاتف المحمول والواجهة الخلفية وتطبيقات الويب القوية والقابلة للتطوير والبديهية، وبالتالي تبسيط العملية وزيادة احتمالات النجاح في مشهد التطبيقات التنافسي.