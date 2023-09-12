في سياق تطوير النموذج الأولي للتطبيق، تمثل الشخصية تمثيلًا خياليًا وواقعيًا لمستخدم أو عميل مستهدف لتطبيق أو منتج معين. الغرض الأساسي من تعريف الشخصيات هو المساعدة في توجيه عملية التصميم والتطوير من خلال تجميع المعلومات حول مجموعات المستخدمين المختلفة ذات الخصائص والاحتياجات والتوقعات والدوافع المختلفة. يمكن للشخصية المحددة جيدًا تسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أفضل، وتحسين تجربة المستخدم الشاملة، والمساهمة في نهاية المطاف في نجاح التطبيق.

تدرك AppMaster ، باعتبارها منصة رائدة no-code ، أهمية فهم متطلبات المستخدم وإنشاء تطبيقات مستهدفة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وبالتالي وضع تطوير الشخصية كعنصر حاسم في العملية. اعتمادًا على النطاق والتعقيد والجمهور المستهدف للتطبيق الذي يتم تطويره، قد تكون هناك حاجة إلى عدة شخصيات لالتقاط النطاق الكامل لتوقعات المستخدم وتوجيه عملية التطوير بأكملها.

تتضمن عملية إنشاء الشخصيات عادةً بحثًا مكثفًا وجمع البيانات وتحليلها، مستمدة من مصادر مختلفة مثل مقابلات المستخدمين والاستطلاعات ومجموعات التركيز ووسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات العملاء. تهدف هذه العملية إلى تجميع كل من البيانات الكمية والنوعية، مما يساعد في تحديد الأنماط والاتجاهات الشائعة ونقاط الضعف المتكررة بين قاعدة المستخدمين المستهدفين. بمجرد جمع البيانات وتحليلها، يتم استخلاصها إلى سمات مستخدم ذات معنى تشمل التركيبة السكانية والتفضيلات والأهداف والدوافع ونقاط الضعف. يتم بعد ذلك استخدام هذه السمات لتطوير ملف تعريف شخصي مفصل يمكنه معالجة الأبعاد الرئيسية لتجربة المستخدم.

يجب أن يتضمن الملف التعريفي الشخصي الجيد التنظيم العناصر التالية:

الاسم والصورة: يساعد تعيين اسم وصورة مرتبطين بالشخصية على إضفاء طابع إنساني عليها ويسهل الرجوع إليها أثناء عملية التطوير. التركيبة السكانية: تشمل العمر والجنس والمهنة والتعليم والدخل والتفاصيل الأخرى ذات الصلة التي تحدد الخلفية الاجتماعية والاقتصادية للشخصية. التخطيط النفسي: يشمل قيم الشخصية واتجاهاتها ومعتقداتها واهتماماتها وتفضيلاتها وأسلوب حياتها - وهي العوامل التي تؤثر بشكل كبير على اختياراتها وسلوكياتها وتوقعاتها. الأهداف: تعد الأهداف المحددة بوضوح والتي تحرك الشخصية أمرًا حيويًا لمصممي ومطوري التطبيقات للتأكد من أن التطبيق يساعد المستخدم المستهدف على تحقيق أهدافه بفعالية وكفاءة. الاحتياجات ونقاط الألم: تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشخصية، واحتياجاتها غير الملباة، والإحباطات من الحلول الحالية، يمكّن مصممي التطبيقات ومطوريها من الابتكار وتلبية هذه الجوانب الحاسمة، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر إرضاءً. سياق الاستخدام: يساعد فهم البيئة والأجهزة وتكرار تفاعل التطبيق مصممي التطبيقات ومطوريها على إنشاء تطبيقات تتلاءم بسلاسة مع الحياة اليومية للمستخدم المستهدف، مما يزيد من فرص اعتمادها والاحتفاظ بها. الكفاءة التكنولوجية: تعد معرفة الخبرة السابقة للمستخدم المستهدف مع التطبيقات والتكنولوجيا بشكل عام أمرًا حيويًا لتصميم تطبيق بالمستوى المناسب من التعقيد والدعم وموارد التعلم لضمان رضا المستخدم وتقليل الإحباط.

بمجرد تحديد الشخصيات، تسمح منصة AppMaster للعملاء بتطوير التطبيقات التي تلبي متطلباتهم المحددة من خلال ميزاتها القوية، مثل إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي، وتصميم واجهات برمجة التطبيقات، وبناء منطق أعمال معقد، وإنشاء تعليمات برمجية للواجهة الخلفية والويب والجوال التطبيقات. من خلال الفهم العميق للشخصيات، يمكن لمصممي التطبيقات ومطوريها تحديد الميزات والوظائف وعناصر واجهة المستخدم المناسبة لضمان حصول كل شخصية على أفضل تجربة ممكنة مع التطبيق.

يتمتع استخدام الشخصيات كإطار توجيهي في عملية تطوير AppMaster بالعديد من المزايا، مثل توفير فهم أعمق للمستخدمين، والمساعدة في تحديد أولويات الميزات والوظائف، وتمكين اتخاذ القرار بناءً على احتياجات المستخدم، وتسهيل تجربة المستخدم المتسقة، وزيادة الكفاءة في تكرارات التصميم. ، وفي نهاية المطاف، تقليل وقت التطوير والتكاليف. علاوة على ذلك، تتيح الشخصيات التعاون والتواصل الفعال ضمن فرق التطوير متعددة الوظائف من خلال تعزيز التعاطف مع المستخدم المستهدف، مما يؤدي إلى توافق أفضل حول احتياجات المستخدم عبر عملية التطوير بأكملها.

باختصار، تعد الشخصيات أدوات أساسية في تطوير النموذج الأولي للتطبيق في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، حيث أنها توفر فهمًا متماسكًا للمستخدمين المستهدفين وتسهل إنشاء المزيد من التطبيقات التي تركز على المستخدم. من خلال تطوير التطبيقات المستندة إلى الشخصية والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والتفضيلات والأهداف المحددة لكل مجموعة مستخدمين، يزيد منشئو التطبيقات من فرص نجاحهم ويعززون مشاركة المستخدم واعتماده وإنشاء القيمة على المدى الطويل.