تصميم يتمحور حول المستخدم

التصميم المرتكز على المستخدم (UCD) هو عملية منهجية يتم استخدامها في سياق النماذج الأولية للتطبيقات، والتي تضع احتياجات المستخدمين واهتماماتهم وتفضيلاتهم وأهدافهم في طليعة جميع أنشطة التصميم والتطوير. هذا النهج الشامل لإنشاء البرمجيات متجذر في فكرة أنه من خلال الفهم الشامل لمتطلبات المستخدمين ومعالجتها بطريقة شاملة، يكون لدى المطورين احتمالية أكبر لتقديم تطبيقات قابلة للاستخدام للغاية وجذابة وذات صلة. تعتبر UCD ذات أهمية خاصة في مجال النماذج الأولية للتطبيقات، نظرًا لأنها تسعى إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتطوير حلول دون المستوى المطلوب أو غير ذات صلة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين عائد الاستثمار، ورضا المستخدم، ونجاح المنتج بشكل عام.

تدعم عدة مبادئ أساسية نهج UCD، بما في ذلك فهم من هم المستخدمين المستهدفين، وتحديد مهامهم الأساسية، وتحديد السياق الذي سيتفاعلون فيه مع التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتناول التصميم المنهجي وتقييم النماذج الأولية للتطبيق هذه المبادئ في وقت مبكر من عملية التطوير. تعمل التعليقات المتكررة من المستخدمين والتحسين المستمر للنماذج الأولية على الحفاظ على التركيز القوي على احتياجات المستخدم خلال جميع مراحل التطوير.

وفقًا لإحصائيات مجموعة Standish، فإن دمج نهج UCD يمكن أن يعزز معدلات نجاح البرامج بنسبة تصل إلى 50%. وهذا يسلط الضوء على أهمية اعتماد مثل هذه المنهجيات ضمن سياقات النماذج الأولية للتطبيقات لزيادة احتمالية تحقيق نتائج إيجابية لأصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، يسلط البحث الذي أجرته شركة McKinsey & Company الضوء على أن مشاريع التطبيقات التي تستخدم عملية UCD من المرجح أن تتجاوز ثلاثة أضعاف أهدافها المالية وأهداف رضا المستخدم، مما يؤكد أهميتها في مشهد تطوير البرمجيات.

أحد الأمثلة المقنعة لكيفية نشر UCD في سياق النماذج الأولية للتطبيق يتمثل في النظام الأساسي AppMaster no-code. تتيح هذه الأداة القوية للمطورين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية المصدر. والأهم من ذلك، أن الواجهة المرئية والبديهية للمنصة تلبي المتطلبات المحددة للمستخدمين من خلال تسهيل التطوير السريع ونشر التطبيقات بأقل قدر من الديون التقنية. من خلال الجمع بين النهج الذي يركز على المستخدم مع واجهات وأطر برمجة التطبيقات (APIs) والويب والخلفية القوية، يعمل AppMaster على تمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعملية وقابلة للاستخدام بدرجة كبيرة والتي تلبي احتياجات المستخدم المستهدفة بشكل مباشر.

من الناحية العملية، يمكن أن يتضمن نهج UCD داخل AppMaster الخطوات التالية:

تحديد المستخدمين المستهدفين: تحديد الجمهور المستهدف بالتطبيق وفهم خصائصهم وتوقعاتهم ومتطلباتهم وكفاءتهم التكنولوجية. تحديد الأهداف والمهام: تحديد الأهداف الأساسية التي يجب أن يحققها التطبيق وتحديد المهام الأساسية التي سيؤديها المستخدمون. ستوجه هذه المعلومات عملية التصميم وتوفر الوضوح بشأن المتطلبات الوظيفية وقابلية الاستخدام الرئيسية. تصميم النماذج الأولية وتقييمها: من خلال تشكيل أساس دورات التصميم التكرارية، يقوم المطورون بإنشاء نماذج أولية للتطبيقات وإخضاعها لتقييم صارم من قبل المستخدم. وهذا يضمن أن عناصر التصميم لا تتوافق مع احتياجات المستخدم فحسب، بل يتم تحسينها أيضًا من خلال التعليقات الواقعية من مستخدمي التطبيق المحتملين. تنفيذ التطبيق وتحسينه: استنادًا إلى تعليقات المستخدمين وتقييماتهم، يقوم المطورون بتكرار إصدارات متعددة من النموذج الأولي للتطبيق، وتحسين تصميمه ووظائفه حتى يلبي متطلبات المستخدم ويحقق المستوى المطلوب من الأداء.

إن تنفيذ نهج UCD مثل هذا يضمن أن التطبيق النهائي مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مع التركيز على تقديم تجربة جذابة وذات صلة وبديهية.

باختصار، يعد التصميم المرتكز على المستخدم (UCD) منهجية حيوية ضمن سياقات النماذج الأولية للتطبيقات، حيث يسعى إلى وضع المستخدمين في قلب أنشطة التصميم والتطوير. من خلال التأكد من فهم ومعالجة احتياجات المستخدم وتفضيلاته وأهدافه بشكل كامل، يمكن للمطورين زيادة فرص تقديم تطبيقات عالية الجودة وجذابة وناجحة. تعد منصة AppMaster no-code أداة قوية تتضمن مبادئ UCD، وتمكين المطورين المواطنين من إنشاء تطبيقات قابلة للاستخدام للغاية وقابلة للتطوير وعملية تلبي الاحتياجات المحددة للمستخدمين المستهدفين.