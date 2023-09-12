في سياق تطوير النموذج الأولي للتطبيق، تشير الرسوم المتحركة إلى عملية تصميم وتنفيذ وإدارة العناصر المرئية الديناميكية لتعزيز تجربة المستخدم والتفاعل داخل التطبيق. يمكن أن تتضمن هذه العناصر المرئية الرسوم المتحركة والانتقالات وحركات الشخصيات والمؤثرات المرئية ومعالجة الكائنات التي تساهم في إنشاء واجهة أكثر جاذبية وجاذبية بصرية وسهلة الاستخدام في تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية.

أحد الجوانب الحاسمة للنماذج الأولية للتطبيق في النظام الأساسي AppMaster no-code هو دمج الرسوم المتحركة لضمان التفاعل السلس للمستخدمين النهائيين. يمكن لهذه الرسوم المتحركة تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير من خلال تسهيل التدفق البديهي للعمليات وتقليل الحمل المعرفي للمستخدمين الذين يتنقلون في التطبيق. وقد يلعبون أيضًا دورًا حاسمًا في نقل الأفكار المعقدة أو تصور البيانات أو توجيه المستخدمين خلال مهام وسير عمل محددة داخل التطبيق.

أصبح اعتماد الرسوم المتحركة أمرًا متزايد الأهمية، مع الأخذ في الاعتبار أنه وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group، عادةً ما يترك المستخدمون صفحة الويب في غضون 10 إلى 20 ثانية إذا لم يتمكنوا من العثور على المعلومات ذات الصلة أو العناصر المرئية المقنعة. مع تضاؤل ​​مدى الاهتمام، يمكن أن تكون الرسوم المتحركة بمثابة أداة قوية لتعزيز الاحتفاظ بالمستخدمين ومشاركتهم من خلال إنشاء بيئة ديناميكية ومحفزة بصريًا.

في منصة AppMaster ، يتضمن إنشاء الرسوم المتحركة لتطبيقات الويب استخدام إطار عمل Vue3، والذي يسمح للمطورين بتصميم وتنفيذ مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة باستخدام JavaScript أو CSS أو HTML. من خلال الاستفادة من المكونات والمكتبات المختلفة، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات ويب ذات تسلسلات رسوم متحركة معقدة وانتقالات سلسة تلبي متطلبات الأعمال المتنوعة.

بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يوفر AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS. يمكّن هذا النهج المطورين من إنشاء تطبيقات جوال جذابة بصريًا، والجمع بين العناصر الثابتة والرسوم المتحركة الديناميكية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى إصدار إصدار جديد على App Store أو Play Market. علاوة على ذلك، توفر هذه المنهجية المعتمدة على الخادم مرونة تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات المعنية، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة في جميع الأوقات.

يوفر إنشاء الرسوم المتحركة على منصة AppMaster مزايا كبيرة، حيث يمكن للمطورين الاستفادة من مصمم BP المرئي الخاص بالمنصة لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. تمكن واجهة drag-and-drop هذه المطورين من إنشاء نماذج أولية سريعة للرسوم المتحركة، وإنشاء مكونات منطق الأعمال، وتحديد العلاقات بين العناصر المختلفة داخل التطبيق. من خلال هذه الواجهة البديهية، يمكن حتى لغير المطورين تصميم واختبار الرسوم المتحركة المتطورة، مما يوفر الوقت والموارد أثناء عملية التطوير.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصة AppMaster على التخلص من الديون التقنية المرتبطة بالرسوم المتحركة، حيث تقوم بإنشاء تطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. يضمن هذا النهج أن يظل المنطق الأساسي للتطبيق والرسوم المتحركة محدثًا ويحافظ على الأداء الأمثل، مما يقلل من عبء الصيانة والتكاليف طويلة المدى المرتبطة بممارسات التطوير التقليدية.

علاوة على ذلك، يوفر توافق AppMaster مع قواعد بيانات PostgreSQL أيضًا فرصًا لدمج الرسوم المتحركة في الواجهة الخلفية، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات متطورة وسريعة الاستجابة مع استرجاع البيانات وعرضها في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام منصة AppMaster قابلة للتطوير بشكل كبير، مما يلبي متطلبات الأداء للأنظمة عالية التحميل على مستوى المؤسسات.

وأخيرًا، تلبي منصة AppMaster احتياجات مجموعة واسعة من العملاء - من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات - من خلال خطط التسعير المرنة، والتي تشمل اشتراكات Business وBusiness+ وEnterprise. اعتمادًا على مستوى الاشتراك، يمكن للعملاء الوصول إلى ميزات متنوعة مثل الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، والتعليمات البرمجية المصدرية، والاستضافة المحلية، مما يوفر التخصيص الكامل والتحكم في تطبيقاتهم ورسومهم المتحركة.

في الختام، تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين المطورين من تصميم وتنفيذ رسوم متحركة جذابة وفعالة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية. بفضل الواجهة المبسطة للنظام الأساسي، ووظيفة drag-and-drop ، وإمكانيات الإنشاء القوية، يمكن حتى للمطورين المواطنين الفرديين إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير باستخدام رسوم متحركة ديناميكية تزيد من مشاركة المستخدم ورضاه.