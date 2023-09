Un sistema di progettazione, nel contesto di un prototipo di app, è una raccolta completa, organizzata e sistematica di modelli di progettazione, componenti, stili e principi volti a garantire un'interfaccia utente e un'esperienza utente coerenti, manutenibili e scalabili tra le applicazioni. Fornisce una fonte centralizzata di linee guida per la progettazione e regole standardizzate, insieme a risorse visive e tecniche riutilizzabili che consentono ai team di lavorare in modo più efficiente e coeso, migliorando così la qualità complessiva, l'accessibilità e le prestazioni del prodotto software.

I sistemi di progettazione hanno acquisito una crescente prevalenza negli ultimi anni a causa della crescente complessità delle applicazioni, nonché della necessità di uno sviluppo e di una fornitura più rapidi di soluzioni software. Secondo un rapporto del 2019 di UXPin, il 69% delle aziende stava implementando o pianificando di implementare un Design System nelle proprie organizzazioni. Questa tendenza al rialzo dimostra il ruolo cruciale che i sistemi di progettazione svolgono nello sviluppo di applicazioni contemporanee, in particolare in piattaforme come AppMaster, che consentono agli utenti di creare applicazioni complete con competenze di codifica minime.

Un sistema di progettazione comprende tipicamente i seguenti elementi:

Guida allo stile : una serie completa di linee guida per l'utilizzo di colori, caratteri tipografici, icone e altri componenti visivi, garantendo che il linguaggio visivo e il tono dell'applicazione rimangano coerenti in tutte le sue varie schermate e funzionalità.

: una serie completa di linee guida per l'utilizzo di colori, caratteri tipografici, icone e altri componenti visivi, garantendo che il linguaggio visivo e il tono dell'applicazione rimangano coerenti in tutte le sue varie schermate e funzionalità. Libreria dei componenti dell'interfaccia utente : una raccolta di componenti dell'interfaccia utente modulari e riutilizzabili come pulsanti, moduli, tabelle ed elementi di navigazione, ciascuno con specifiche dettagliate sul relativo utilizzo, aspetto e comportamento. Questi componenti sono spesso disponibili come risorse predefinite nell'interfaccia drag-and-drop di AppMaster , consentendo agli utenti di assemblare rapidamente vari elementi dell'interfaccia utente per le loro applicazioni.

: una raccolta di componenti dell'interfaccia utente modulari e riutilizzabili come pulsanti, moduli, tabelle ed elementi di navigazione, ciascuno con specifiche dettagliate sul relativo utilizzo, aspetto e comportamento. Questi componenti sono spesso disponibili come risorse predefinite nell'interfaccia di , consentendo agli utenti di assemblare rapidamente vari elementi dell'interfaccia utente per le loro applicazioni. Principi di progettazione : un insieme di linee guida di alto livello e best practice che aiutano a modellare la progettazione complessiva e l'esperienza utente di un'applicazione. Questi principi possono comprendere vari aspetti quali accessibilità, usabilità, reattività e coerenza e possono fungere da punto di riferimento per progettisti e sviluppatori per prendere decisioni di progettazione informate.

: un insieme di linee guida di alto livello e best practice che aiutano a modellare la progettazione complessiva e l'esperienza utente di un'applicazione. Questi principi possono comprendere vari aspetti quali accessibilità, usabilità, reattività e coerenza e possono fungere da punto di riferimento per progettisti e sviluppatori per prendere decisioni di progettazione informate. Modelli di progettazione : soluzioni ripetibili e sistematiche alle sfide di progettazione comuni, basate sulle migliori pratiche consolidate del settore. I modelli di progettazione sono particolarmente utili per creare flussi utente e interazioni standardizzati sia all'interno che tra le applicazioni, garantendo un'esperienza utente familiare e intuitiva.

: soluzioni ripetibili e sistematiche alle sfide di progettazione comuni, basate sulle migliori pratiche consolidate del settore. I modelli di progettazione sono particolarmente utili per creare flussi utente e interazioni standardizzati sia all'interno che tra le applicazioni, garantendo un'esperienza utente familiare e intuitiva. Documentazione : documentazione completa, aggiornata e accessibile, comprese linee guida su come utilizzare ed estendere il sistema di progettazione, informazioni sulle versioni ed esempi di codice ben documentati. Ciò consente ai membri del team di integrarsi rapidamente nel sistema e garantisce che le risorse e le linee guida possano essere facilmente adottate e comprese dalle parti interessate in tutta l'organizzazione.

Implementare un Design System nel prototipo di un'app presenta numerosi vantaggi:

Coerenza migliorata : aderendo a un'unica fonte di verità per modelli e componenti di progettazione, i team possono creare applicazioni con un aspetto coerente, che a sua volta favorisce la fiducia e migliora l'esperienza utente complessiva.

: aderendo a un'unica fonte di verità per modelli e componenti di progettazione, i team possono creare applicazioni con un aspetto coerente, che a sua volta favorisce la fiducia e migliora l'esperienza utente complessiva. Maggiore efficienza : componenti riutilizzabili e modelli di progettazione ben definiti consentono di risparmiare tempo e fatica sia nelle fasi di progettazione che di sviluppo. Ciò consente ai team di portare le applicazioni sul mercato più rapidamente, rendendole particolarmente preziose in ambienti agili e frenetici come la piattaforma no-code AppMaster .

: componenti riutilizzabili e modelli di progettazione ben definiti consentono di risparmiare tempo e fatica sia nelle fasi di progettazione che di sviluppo. Ciò consente ai team di portare le applicazioni sul mercato più rapidamente, rendendole particolarmente preziose in ambienti agili e frenetici come la piattaforma . Manutenibilità : i sistemi di progettazione forniscono un approccio strutturato e gestibile alla manutenzione delle app, semplificando il processo di aggiornamento e iterazione su un prototipo di app man mano che si evolve nel tempo.

: i sistemi di progettazione forniscono un approccio strutturato e gestibile alla manutenzione delle app, semplificando il processo di aggiornamento e iterazione su un prototipo di app man mano che si evolve nel tempo. Collaborazione migliorata : poiché i Design Systems fungono da linguaggio condiviso e punto di riferimento per designer, sviluppatori e altre parti interessate, facilitano una migliore comunicazione e collaborazione tra team e dipartimenti.

Piattaforme come AppMaster hanno integrato il concetto di Design Systems nelle loro fondamenta, rendendole prontamente disponibili per gli utenti per creare applicazioni scalabili e manutenibili. AppMaster non solo sfrutta i sistemi di progettazione esistenti, ma consente anche agli utenti di personalizzare e creare i propri sistemi di progettazione per soddisfare i requisiti unici dei loro progetti. Unendo i vantaggi di un sistema di progettazione con la potenza della piattaforma no-code di AppMaster, gli utenti possono creare e distribuire rapidamente e con facilità applicazioni web, mobili e backend di alta qualità, il tutto aderendo alle migliori pratiche e standard di progettazione.