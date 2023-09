Ein Designsystem bezieht sich auf ein integriertes und umfassendes Framework aus wiederverwendbaren Komponenten, Mustern und Richtlinien, das erstellt wurde, um den Prozess der Erstellung digitaler Schnittstellen in User Experience (UX)- und User Interface (UI)-Designkontexten zu rationalisieren. Dieses zusammenhängende System dient dazu, Konsistenz, Effizienz und Skalierbarkeit über verschiedene Anwendungen, Produkte oder Dienste innerhalb eines Unternehmens hinweg zu fördern und so ein nahtloses Erlebnis für Endbenutzer zu gewährleisten.

Die Kernphilosophie und die Vorteile von Design Systems drehen sich in erster Linie um das Prinzip des modularen Designs, das verblüffende Ähnlichkeit mit der atomaren Designmethodik aufweist. Modulares Design ist ein Konzept, das den Designprozess vereinfacht, indem es Schnittstellen in kleinere, wiederverwendbare Module oder Komponenten aufteilt, die bei Bedarf schnell zusammengebaut, neu gestaltet oder ausgetauscht werden können. Dieser Ansatz verbessert die Designpflege, die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und die Projektskalierbarkeit erheblich und ermöglicht Designern und Entwicklern, sich auf Problemlösungen und Produktinnovationen zu konzentrieren, anstatt das Rad für jede neue Funktion oder Anwendung neu zu erfinden.

Forschungs- und Branchenstatistiken haben die Wirksamkeit von Designsystemen bei der Unterstützung von Produktdesign- und -entwicklungsprozessen gezeigt. Eine 2018 von InVision durchgeführte Umfrage ergab, dass 69 % der designorientierten Unternehmen Design Systems nutzten, während 81 % der Design-Nachzügler dies nicht taten. Darüber hinaus verzeichneten Unternehmen mit Designsystemen eine Steigerung der Designeffizienz um 63 % und eine Reduzierung der Designschulden um 74 %. Diese Ergebnisse untermauern die Behauptung, dass die Nutzung eines gut etablierten Designsystems zu effizienteren, konsistenteren und skalierbareren Benutzererlebnissen über mehrere Anwendungen und Plattformen hinweg führen kann.

Zu den Schlüsselelementen eines Designsystems gehören Komponenten, Muster und Richtlinien. Komponenten stellen wiederverwendbare, modulare Bausteine ​​dar, die kombiniert werden können, um verschiedene Schnittstellenlayouts wie Schaltflächen, Formulareingaben, Typografie und mehr zu erstellen. Muster beziehen sich auf etablierte Lösungen für wiederkehrende Designprobleme, wie Navigationsstrukturen, Dashboards und Datenvisualisierungen. Richtlinien hingegen beschreiben die Regeln, Prinzipien und Best Practices, die die Verwendung von Komponenten und Mustern regeln und so Kohärenz, Konsistenz und Wartbarkeit während des gesamten Designprozesses gewährleisten.

Viele renommierte Organisationen wie IBM, Airbnb und Google haben ihre eigenen Designsysteme erfolgreich implementiert und machen dies zu einem Branchentrend, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Beispielsweise bieten das Carbon Design System von IBM und das Material Design von Google einen umfassenden Satz wiederverwendbarer Komponenten, Muster und Richtlinien, die auf ihre jeweiligen Markenidentitäten zugeschnitten sind und die Entwicklung zusammenhängender und konsistenter digitaler Erlebnisse im gesamten Unternehmen erleichtern.

Hier bei AppMaster bietet unsere no-code Plattform umfangreiche Möglichkeiten für Unternehmen zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen. Die Plattform umfasst die Grundprinzipien eines Designsystems, indem sie mit unserer visuell gesteuerten Datenmodellierung, dem Geschäftslogik-Prozessdesigner und drag-and-drop Schnittstelle eine schnelle und konsistente Entwicklung ermöglicht. Durch die Erstellung von Anwendungen von Grund auf hält AppMaster die technische Verschuldung auf ein Minimum und ermöglicht Unternehmen die Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu herkömmlichen Entwicklungsmethoden.

Die no-code Plattform von AppMaster eignet sich aufgrund ihres modularen und visuellen Ansatzes besonders für die Einbindung eines Design Systems. Benutzer können problemlos UI-Komponenten und -Muster erstellen, anpassen und wiederverwenden und so eine konsistente visuelle Sprache und ein konsistentes Interaktionsverhalten innerhalb der generierten Anwendungen gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform eine nahtlose Integration mit verschiedenen Datenbanken und Programmiersprachen, wie Go für Backend-Anwendungen, Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS in mobilen Anwendungen. Diese Funktionen verbessern die allgemeine Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit des Design Systems an verschiedene organisatorische Anwendungsfälle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Designsystem ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen UX- und UI-Designlandschaft ist und einen zusammenhängenden Satz von Komponenten, Mustern und Richtlinien bietet, die den Designprozess rationalisieren, die Konsistenz fördern und die Skalierbarkeit verbessern. Die Implementierung eines gut strukturierten Designsystems verbessert die Designeffizienz, Wartung und Kommunikation zwischen den Teammitgliedern erheblich. Die no-code Plattform von AppMaster unterstützt nicht nur die Integration von Designsystemen, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, schnell, effektiv und ohne technische Schulden benutzerdefinierte Anwendungen zu entwickeln und so letztendlich beispiellose Benutzererlebnisse über mehrere Anwendungen und Plattformen hinweg zu liefern.