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设计系统

Sep 01, 2023

设计系统是指由可重用组件、模式和指南组成的集成综合框架，旨在简化在用户体验 (UX) 和用户界面 (UI) 设计环境中制作数字界面的过程。这个有凝聚力的系统有助于促进组织内各种应用程序、产品或服务的一致性、效率和可扩展性，确保最终用户获得无缝体验。

设计系统的核心理念和优势主要围绕模块化设计原则，这与原子设计方法惊人地相似。模块化设计是一种通过将接口分解为更小的、可重复使用的模块或组件来简化设计过程的概念，这些模块或组件可以根据需要快速组装、重新设计或更换。这种方法显着改善了设计维护、团队成员之间的沟通以及项目可扩展性，使设计人员和开发人员能够专注于问题解决和产品创新，而不是为每个新功能或应用程序重新发明轮子。

研究和行业统计数据证明了设计系统在支持产品设计和开发流程方面的有效性。 InVision 2018 年进行的一项调查显示，69% 的设计驱动型组织使用设计系统，而 81% 的设计落后者则没有。此外，采用设计系统的组织的设计效率提高了 63%，设计债务减少了 74%。这些发现支持了这样的观点：利用完善的设计系统可以在多个应用程序和平台上带来更高效、一致和可扩展的用户体验。

设计系统的关键元素包括组件、模式和指南。组件代表可重用的模块化构建块，可以组合起来创建各种界面布局，例如按钮、表单输入、排版等。模式是指针对重复出现的设计问题（例如导航结构、仪表板和数据可视化）的既定解决方案。另一方面，指南概述了管理组件和模式的使用的规则、原则和最佳实践，确保整个设计过程的内聚性、一致性和可维护性。

IBM、Airbnb 和 Google 等许多知名组织都成功实施了自己的设计系统，使其成为一种持续受到关注的行业趋势。例如，IBM 的 Carbon Design System 和 Google 的 Material Design 都提供了一整套针对各自品牌标识定制的可重用组件、模式和指南，促进整个组织内有凝聚力和一致的数字体验的开发。

AppMaster ，我们的no-code平台为企业提供了创建后端、Web 和移动应用程序的广泛功能。该平台通过视觉驱动的数据建模、业务逻辑流程设计器和drag-and-drop界面促进快速、一致的开发，从而体现了设计系统的核心原则。通过从头开始生成应用程序， AppMaster将技术债务降至最低，并允许企业在比传统开发方法更短的时间内开发自定义应用程序。

AppMasterno-code平台由于其模块化和可视化方法而特别适合合并设计系统。用户可以轻松创建、调整和重用 UI 组件和模式，确保生成的应用程序中视觉语言和交互行为的一致性。此外，该平台还可以与各种数据库和编程语言无缝集成，例如后端应用程序的 Go、Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS、移动应用程序中 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及 iOS 的SwiftUI 。这些功能增强了设计系统的整体可扩展性和对各种组织用例的适应性。

总之，设计系统是现代 UX 和 UI 设计领域不可或缺的工具，它提供了一组有凝聚力的组件、模式和指南，可以简化设计流程、促进一致性并增强可扩展性。实施结构良好的设计系统可以显着提高设计效率、维护和团队成员之间的沟通。 AppMasterno-code平台不仅支持设计系统的集成，还使企业能够快速、有效、无技术债务地开发定制应用程序，最终跨多个应用程序和平台提供无与伦比的用户体验。

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