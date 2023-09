Un sistema di progettazione si riferisce a un quadro integrato e completo di componenti, modelli e linee guida riutilizzabili creati per semplificare il processo di creazione di interfacce digitali in contesti di progettazione di User Experience (UX) e User Interface (UI). Questo sistema coeso serve a promuovere coerenza, efficienza e scalabilità tra varie applicazioni, prodotti o servizi all'interno di un'organizzazione, garantendo un'esperienza senza interruzioni per gli utenti finali.

La filosofia principale e i vantaggi dei Design Systems ruotano principalmente attorno al principio del design modulare, che ha una sorprendente somiglianza con la metodologia di progettazione atomica. Il design modulare è un concetto che semplifica il processo di progettazione suddividendo le interfacce in moduli o componenti più piccoli e riutilizzabili, che possono essere rapidamente assemblati, riprogettati o sostituiti secondo necessità. Questo approccio migliora significativamente la manutenzione della progettazione, la comunicazione tra i membri del team e la scalabilità del progetto, consentendo a progettisti e sviluppatori di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi e sull'innovazione del prodotto anziché reinventare la ruota per ogni nuova funzionalità o applicazione.

La ricerca e le statistiche del settore hanno dimostrato l’efficacia dei sistemi di progettazione nel rafforzare i processi di progettazione e sviluppo del prodotto. Un sondaggio del 2018 condotto da InVision ha riferito che il 69% delle organizzazioni orientate al design utilizzava i sistemi di progettazione, mentre l’81% dei ritardatari del design non lo faceva. Inoltre, le organizzazioni dotate di sistemi di progettazione hanno registrato un aumento del 63% dell’efficienza della progettazione e una riduzione del 74% del debito di progettazione. Questi risultati confermano l’affermazione che sfruttare un sistema di progettazione consolidato può portare a esperienze utente più efficienti, coerenti e scalabili su più applicazioni e piattaforme.

Tra gli elementi chiave di un sistema di progettazione ci sono componenti, modelli e linee guida. I componenti rappresentano elementi costitutivi modulari e riutilizzabili che possono essere combinati per creare vari layout di interfaccia, come pulsanti, input di moduli, tipografia e altro. I modelli si riferiscono a soluzioni consolidate per problemi di progettazione ricorrenti, come strutture di navigazione, dashboard e visualizzazioni di dati. Le linee guida, d'altro canto, delineano le regole, i principi e le migliori pratiche che governano l'utilizzo di componenti e modelli, garantendo coesione, coerenza e manutenibilità durante tutto il processo di progettazione.

Molte organizzazioni rinomate, come IBM, Airbnb e Google, hanno implementato con successo i propri sistemi di progettazione, rendendolo una tendenza del settore che continua a guadagnare terreno. Ad esempio, il Carbon Design System di IBM e il Material Design di Google forniscono entrambi un set completo di componenti, modelli e linee guida riutilizzabili su misura per le rispettive identità di marchio, facilitando lo sviluppo di esperienze digitali coese e coerenti all'interno dell'organizzazione.

Qui ad AppMaster, la nostra piattaforma no-code offre ampie funzionalità alle aziende per creare applicazioni backend, web e mobili. La piattaforma abbraccia i principi fondamentali di un sistema di progettazione facilitando uno sviluppo rapido e coerente con la nostra modellazione dei dati basata sulla grafica, la progettazione dei processi di logica aziendale e l'interfaccia drag-and-drop. Generando applicazioni da zero, AppMaster mantiene il debito tecnico al minimo e consente alle aziende di sviluppare applicazioni personalizzate in una frazione del tempo rispetto ai metodi di sviluppo tradizionali.

La piattaforma no-code di AppMaster è particolarmente adatta per incorporare un sistema di progettazione grazie al suo approccio modulare e visivo. Gli utenti possono creare, adattare e riutilizzare componenti e modelli dell'interfaccia utente con facilità, garantendo un linguaggio visivo e un comportamento di interazione coerenti all'interno delle applicazioni generate. Inoltre, la piattaforma consente un'integrazione perfetta con vari database e linguaggi di programmazione, come Go per applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per applicazioni web, e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS in applicazioni mobili. Queste funzionalità rafforzano la scalabilità e l'adattabilità complessive del Design System a vari casi d'uso organizzativi.

In conclusione, un Design System è uno strumento indispensabile nel moderno panorama della progettazione UX e UI, offrendo un insieme coerente di componenti, modelli e linee guida che semplificano il processo di progettazione, promuovono la coerenza e migliorano la scalabilità. L'implementazione di un sistema di progettazione ben strutturato migliora significativamente l'efficienza della progettazione, la manutenzione e la comunicazione tra i membri del team. La piattaforma no-code di AppMaster non solo supporta l'integrazione dei sistemi di progettazione, ma consente anche alle aziende di sviluppare applicazioni personalizzate in modo rapido, efficace e senza debiti tecnici, offrendo in definitiva esperienze utente senza precedenti su più applicazioni e piattaforme.