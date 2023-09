Un système de conception fait référence à un cadre intégré et complet de composants, de modèles et de lignes directrices réutilisables créés pour rationaliser le processus de création d'interfaces numériques dans des contextes de conception d'expérience utilisateur (UX) et d'interface utilisateur (UI). Ce système cohérent sert à favoriser la cohérence, l'efficacité et l'évolutivité entre diverses applications, produits ou services au sein d'une organisation, garantissant ainsi une expérience transparente pour les utilisateurs finaux.

La philosophie de base et les avantages de Design Systems tournent principalement autour du principe de conception modulaire, qui présente une ressemblance frappante avec la méthodologie de conception atomique. La conception modulaire est un concept qui simplifie le processus de conception en décomposant les interfaces en modules ou composants plus petits et réutilisables, qui peuvent être rapidement assemblés, repensés ou remplacés selon les besoins. Cette approche améliore considérablement la maintenance de la conception, la communication entre les membres de l'équipe et l'évolutivité du projet, permettant aux concepteurs et aux développeurs de se concentrer sur la résolution de problèmes et l'innovation de produits plutôt que de réinventer la roue pour chaque nouvelle fonctionnalité ou application.

Les statistiques de recherche et de l'industrie ont démontré l'efficacité des systèmes de conception pour renforcer les processus de conception et de développement de produits. Une enquête menée en 2018 par InVision a révélé que 69 % des organisations axées sur le design utilisaient des systèmes de conception, tandis que 81 % des retardataires en matière de conception ne le faisaient pas. De plus, les organisations disposant de systèmes de conception en place ont connu une augmentation de 63 % de leur efficacité de conception et une réduction de 74 % de leur dette de conception. Ces résultats confirment l'affirmation selon laquelle l'exploitation d'un système de conception bien établi peut conduire à des expériences utilisateur plus efficaces, cohérentes et évolutives sur plusieurs applications et plates-formes.

Parmi les éléments clés d'un système de conception figurent les composants, les modèles et les lignes directrices. Les composants représentent des blocs de construction modulaires réutilisables qui peuvent être combinés pour créer diverses présentations d'interface, telles que des boutons, des entrées de formulaire, une typographie, etc. Les modèles font référence à des solutions établies pour des problèmes de conception récurrents, tels que les structures de navigation, les tableaux de bord et les visualisations de données. Les lignes directrices, quant à elles, décrivent les règles, principes et bonnes pratiques qui régissent l'utilisation des composants et des modèles, garantissant ainsi la cohésion, la cohérence et la maintenabilité tout au long du processus de conception.

De nombreuses organisations renommées, telles qu'IBM, Airbnb et Google, ont mis en œuvre avec succès leurs propres systèmes de conception, ce qui en fait une tendance du secteur qui continue de gagner du terrain. Par exemple, Carbon Design System d'IBM et Material Design de Google fournissent tous deux un ensemble complet de composants, de modèles et de directives réutilisables adaptés à leurs identités de marque respectives, facilitant le développement d'expériences numériques cohérentes et cohérentes au sein de l'organisation.

Chez AppMaster, notre plate-forme no-code offre aux entreprises des fonctionnalités étendues pour créer des applications backend, Web et mobiles. La plate-forme adopte les principes fondamentaux d'un système de conception en facilitant un développement rapide et cohérent grâce à notre modélisation de données visuelle, notre concepteur de processus de logique métier et notre interface drag-and-drop. En générant des applications à partir de zéro, AppMaster réduit la dette technique au minimum et permet aux entreprises de développer des applications personnalisées en une fraction du temps par rapport aux méthodes de développement traditionnelles.

La plateforme no-code d' AppMaster est particulièrement adaptée à l'intégration d'un Design System grâce à son approche modulaire et visuelle. Les utilisateurs peuvent facilement créer, adapter et réutiliser des composants et des modèles d’interface utilisateur, garantissant ainsi un langage visuel et un comportement d’interaction cohérents au sein des applications générées. De plus, la plate-forme permet une intégration transparente avec diverses bases de données et langages de programmation, tels que Go pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS dans les applications mobiles. Ces capacités renforcent l’évolutivité et l’adaptabilité globales du Design System à divers cas d’utilisation organisationnels.

En conclusion, un système de conception est un outil indispensable dans le paysage moderne de conception UX et UI, offrant un ensemble cohérent de composants, de modèles et de lignes directrices qui rationalisent le processus de conception, favorisent la cohérence et améliorent l'évolutivité. La mise en œuvre d'un système de conception bien structuré améliore considérablement l'efficacité de la conception, la maintenance et la communication entre les membres de l'équipe. La plate no-code d' AppMaster prend non seulement en charge l'intégration des systèmes de conception, mais permet également aux entreprises de développer des applications personnalisées rapidement, efficacement et sans dette technique, offrant ainsi des expériences utilisateur inégalées sur plusieurs applications et plates-formes.