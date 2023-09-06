نظام تشغيل الهاتف المحمول (مثل Android وiOS)

نظام تشغيل الهاتف المحمول (OS) عبارة عن منصة برمجية متخصصة تتيح تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة. إنه مصمم لتلبية متطلبات الأجهزة المحمولة، مما يوفر تجربة مستخدم غنية وأداء محسن وإدارة فعالة للطاقة. في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يعد نظام تشغيل الهاتف المحمول مكونًا حاسمًا يوفر البنية التحتية والأطر وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) اللازمة للمطورين لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية واختبارها ونشرها وصيانتها.

يعد Android وiOS حاليًا النظامين الأساسيين لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة، حيث يمثلان حصة سوقية مجمعة تزيد عن 99% في مساحة الهواتف الذكية. تتمتع كلا المنصتين بنقاط قوتها الفريدة وأنظمتها البيئية ومجتمعات المطورين. تمتلك Google نظام التشغيل Android وتعمل بنشاط على تطويره، في حين أن شركة Apple Inc. هي التي تقف وراء نظام التشغيل iOS.

نظام التشغيل Android هو نظام أساسي مفتوح المصدر يعتمد على Linux kernel، والذي يسمح للمطورين بالوصول إلى كود المصدر الخاص به وتعديله بحرية. يشجع هذا المستوى من الانفتاح مجتمعًا كبيرًا من المطورين على المساهمة في تطوير Android وتقدمه. استحوذ نظام التشغيل Android على حصة الأسد من سوق الأجهزة المحمولة العالمية نظرًا لتوافقه مع مجموعة واسعة من الشركات المصنعة للأجهزة، وخيارات التخصيص المرنة، وعروض الأجهزة ذات الأسعار المعقولة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Android أصلاً لغات برمجة Java وKotlin لتطوير التطبيقات، مع ملايين التطبيقات النشطة على متجر Google Play التي تلبي احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم المختلفة.

من ناحية أخرى، نظام التشغيل iOS هو نظام أساسي تم تطويره حصريًا لأجهزة Apple المحمولة، بما في ذلك iPhone وiPad وiPod Touch. تشتهر منصة iOS بميزات الأمان القوية، والتكامل السلس بين الأجهزة والبرامج، ومجموعة الأجهزة المتميزة، وتوفر تجربة أكثر تحكمًا وتنظيمًا لمستخدميها. تحتفظ Apple بإرشادات صارمة وعملية مراجعة صارمة للتطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بها، مما يضمن مستوى عالٍ من جودة التطبيق وأمانه واتساقه. يعتمد تطوير التطبيقات لأجهزة iOS عادةً على لغات البرمجة مثل Swift وObjective-C.

تعمل AppMaster ، وهي منصة قوية no-code ، على تبسيط عملية إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول لمنصات Android وiOS. من خلال التصميم المرئي لنماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء التطبيقات بكفاءة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقوم النظام الأساسي بإنشاء رمز الواجهة الخلفية في Go (golang) ورمز الواجهة الأمامية باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يتم استخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، بينما يتم استخدام SwiftUI لتطوير iOS. يسمح هذا النهج الذي يعتمد على الخادم بالتحديثات دون إعادة إرسال التطبيقات للمراجعة إلى App Store أو Play Market، مما يجعل عملية تطوير التطبيق أكثر استجابة لاحتياجات المستخدم ومتطلبات العمل.

لا يقوم AppMaster بتسهيل التطوير السريع للتطبيقات فحسب، بل يعتني أيضًا بالتوثيق والاختبار والتجميع ونشر التطبيقات على السحابة. فهو ينشئ وثائق مبهرة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح للمطور بالتركيز بشكل أكبر على تصميم التطبيق ووظائفه. علاوة على ذلك، من خلال تجديد التطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات، يضمن AppMaster عدم تراكم الديون الفنية في دورة حياة التطبيق، مما يضمن الأداء الأمثل وقابلية الصيانة.

بشكل عام، توفر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مجموعة من الأطر والمكتبات وواجهات برمجة التطبيقات المتكاملة للمطورين لإنشاء تطبيقات جوال غنية بالميزات وعالية الأداء وآمنة. لقد مكنت أدوات المطورين هذه التي توفرها منصات Android وiOS من إنشاء نظام بيئي نابض بالحياة للتطبيقات يلبي جميع رغبات المستخدم وتفضيلاته تقريبًا. وباعتبارها منصة مبتكرة no-code ، AppMaster يكمل أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة هذه من خلال تبسيط عملية تطوير التطبيق والتخلص من الديون الفنية، مما يجعل إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتحديثها وصيانتها أسهل وأسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

بالنسبة للمؤسسات التي تتراوح من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، تعمل AppMaster على تمكين المطورين المواطنين من إنشاء حلول برمجية شاملة مع واجهة خادم خلفية وموقع ويب وبوابة عملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، مما يؤدي إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق بشكل فعال. من خلال الاستفادة من إمكانات وميزات منصات أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الرائدة، مثل Android وiOS، يفتح AppMaster طرقًا جديدة للشركات لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وإطلاقها وتوسيع نطاقها بسرعة وأمان وكفاءة.