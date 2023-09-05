حقن التبعية (DI) هو نمط تصميم وتقنية هندسة برمجيات تتضمن عملية توفير واحد أو أكثر من الكائنات التابعة، أو التبعيات، إلى وحدة نمطية أو مكون في وقت التشغيل أو أثناء عملية إنشاء مثيل. في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يعمل هذا النمط كآلية أساسية لإدارة التبعيات وتعزيز البنى المعيارية والمترابطة بشكل فضفاض، خاصة في المشاريع واسعة النطاق والمعقدة التي تستخدم العديد من الوحدات المترابطة. يعد حقن التبعية جزءًا لا يتجزأ من تحقيق تطبيق جوال قابل للصيانة والاختبار والقابلية للتطوير.

من خلال استخدام حقن التبعية، يمكن للمطورين فصل المكونات المختلفة للتطبيق، مما يجعلها أكثر قابلية لإعادة الاستخدام والصيانة والتكيف مع التغييرات. وينتج عن ذلك عملية تطوير أكثر بساطة، مما يتيح تكرارات أسرع وإدارة أكثر كفاءة للتعقيدات. ومع استمرار تطور تطبيقات الهاتف المحمول من حيث التعقيد، أصبحت هذه الأنماط المعمارية ذات أهمية متزايدة لتطويرها وإدارتها بكفاءة وفعالية.

في مجال تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، أصبحت أطر حقن التبعية شائعة بشكل خاص نظرًا لقدرتها على أتمتة الكثير من العمل اليدوي المتعلق بتحليل التبعية وإنشاء مثيل لها. تتضمن هذه الأطر Dagger (Java)، وKoin (Kotlin)، وSwinject (Swift)، وغيرها. تسمح أطر العمل هذه لمطوري تطبيقات الهاتف المحمول بتحديد العلاقات بين المكونات على مستوى عالٍ، مما يمكّن إطار العمل من التعامل مع إنشاء مثيل فعلي للتبعيات وحقنها في المكونات ذات الصلة في وقت التشغيل أو أثناء عملية إنشاء مثيل.

ونظرًا للانتشار المتزايد لتطبيقات الهاتف المحمول، فإن دور حقن التبعية في تسهيل إنشاء حلول برمجية عالية الجودة يتزايد أهمية. وفقًا لـ Statista، بحلول نهاية عام 2021، كان هناك أكثر من 3.14 مليون تطبيق متاح على Google Play لأجهزة Android، وكان لدى Apple App Store أكثر من 2.22 مليون تطبيق متاح لأجهزة iOS. مع هذا العدد الهائل من تطبيقات الهاتف المحمول التي يتم تطويرها وإصدارها، يعد استخدام أنماط معمارية قوية وقابلة للتطوير مثل Dependency حقن أمرًا بالغ الأهمية لتقليل الديون الفنية، وضمان جودة التعليمات البرمجية، وتحقيق نجاح التطبيق على المدى الطويل.

على سبيل المثال، فكر في تطبيق جوال يتطلب الوصول إلى قاعدة بيانات لمكوناته المختلفة. بدون حقن التبعية، ستحتاج كل وحدة تتفاعل مع قاعدة البيانات إلى إنشاء اتصالها وإدارته، مما يؤدي إلى نظام مقترن بإحكام يصعب صيانته وتكييفه واختباره. مع حقن التبعية، يصبح اتصال قاعدة البيانات تبعية يتم توفيرها للوحدات ذات الصلة، مما يعزز الاقتران غير المحكم ويتيح اختبار وصيانة أكثر فعالية للتطبيق.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تدرك أهمية حقن التبعية وأفضل الممارسات الأخرى في تطوير البرمجيات. تتيح المنصة للعملاء إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST endpoints WebSocket بشكل مرئي، بالإضافة إلى تصميم واجهات المستخدم من خلال واجهة drag-and-drop لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

عند نشر تطبيق ضمن منصة AppMaster ، يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول تلقائيًا باستخدام التقنيات الحديثة، مثل Go (golang) للخدمات الخلفية وإطار عمل Vue3 وJS/TS لتطبيقات الويب وKotlin مع Jetpack Compose لـ Android و SwiftUI لنظام iOS في تطبيقات الهاتف المحمول. تدعم هذه التقنيات بطبيعتها حقن التبعية وأنماط التصميم الأخرى، مما يسمح لعملاء AppMaster بإنشاء تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير تلتزم بأفضل ممارسات الصناعة.

مع قيام منصة AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها إجراء تغيير في المخططات، يتم التخلص فعليًا من الديون التقنية، مما يؤدي إلى حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للصيانة. من خلال الالتزام بمبادئ حقن التبعية وأفضل الممارسات الأخرى، تتيح AppMaster لعملائها إنشاء تطبيقات جوال غنية بالميزات وقابلة للتطوير وفعالة يمكنها معالجة نطاق واسع من حالات الاستخدام والمتطلبات، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.