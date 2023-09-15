يشير إلغاء التطبيع، في سياق قواعد البيانات العلائقية، إلى عملية تنظيم البيانات بشكل استراتيجي بطريقة أقل تنظيمًا أو زائدة عن الحاجة لتحسين أداء الاستعلام، وتقليل تكلفة استرجاع البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. على عكس التسوية، التي تسعى إلى تقليل التكرار والتبعيات داخل مخطط قاعدة البيانات عن طريق تقسيم البيانات إلى جداول أصغر مرتبطة، فإن إلغاء التسوية يقدم عمدا تكرارات لدمج البيانات وتقليل الحاجة إلى عمليات الانضمام المعقدة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أداء النظام.

على الرغم من أن التطبيع ضروري لتحسين سلامة واتساق نظام قاعدة البيانات، إلا أنه غالبًا ما يأتي على حساب أداء الاستعلام. في المخططات المقيسة للغاية، يتطلب الوصول إلى مجموعة كاملة من البيانات عادةً عمليات ربط متعددة عبر جداول مختلفة لإعادة تجميع المعلومات المقدمة للمستخدمين النهائيين، مما يستهلك المزيد من الموارد والوقت. ونتيجة لذلك، يمكن تطبيق تقنيات إلغاء التسوية لموازنة المفاضلات بين اتساق البيانات وسلامتها وأداء الاستعلام.

يتم تنفيذ عملية إلغاء التسوية عن طريق دمج الجداول، أو إضافة أعمدة زائدة عن الحاجة، أو الحفاظ على البيانات التلخيصية المحسوبة مسبقًا لتبسيط عمليات استرداد البيانات والإسراع بها. للتوضيح، خذ بعين الاعتبار مخطط قاعدة بيانات التجارة الإلكترونية الموحد للغاية، حيث يتم الاحتفاظ بمعلومات العميل والطلب والمنتج في جداول منفصلة. عند الاستعلام عن قائمة الطلبات، إلى جانب تفاصيل العميل والمنتج المقابلة، يلزم إجراء عمليات ربط متعددة لاسترداد المعلومات الضرورية. في المخطط غير الطبيعي، يمكن إضافة أعمدة زائدة إلى جدول الطلبات، مثل اسم_العميل واسم_المنتج، للتخلص من الحاجة إلى عمليات الانضمام وتحسين أداء الاستعلام.

ومن المهم أن نلاحظ أن عدم التطبيع لا يمكن تطبيقه عالميا، ويجب التعامل مع تنفيذه بحكمة. نظرًا لأن التكرار يضيف بطبيعته مستوى من التعقيد إلى مخطط قاعدة البيانات وإدارتها، فإن عدم التسوية قد يزيد من خطر عدم تناسق البيانات وحدوث حالات شاذة. وبالتالي، يتطلب الأمر مراقبة يقظة وآليات مناسبة لإنفاذ سلامة البيانات لضمان اتساق البيانات ودقتها. علاوة على ذلك، قد لا يؤدي عدم التسوية دائمًا إلى تحسينات في الأداء، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي إلى تدهور في كفاءة النظام بسبب زيادة استهلاك التخزين وتكاليف الكتابة.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، والذي يمكّن المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي وإدارة قواعد البيانات العلائقية الخاصة بهم، يمكن أن يلعب إلغاء التسوية دورًا أساسيًا في تصميم حلول موجهة نحو الأداء لحالات استخدام محددة. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء وتعديل نماذج البيانات أو المخططات بسرعة وكفاءة استجابة للمتطلبات المتطورة، مما يوفر لهم المرونة اللازمة لتحسين التوازن بين التسوية وإلغاء التسوية لتلبية متطلبات التطبيق.

إن قدرة AppMaster على إنشاء تعليمات برمجية لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول في أقل من 30 ثانية عند إجراء تغييرات على المخططات تضمن أن النظام الأساسي يمكنه استيعاب تعديلات إلغاء التسوية بسهولة دون تكبد ديون فنية. يتيح ذلك للمستخدمين تجربة درجات متفاوتة من عدم التطبيع بشكل استراتيجي لقياس تأثيرها على الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، مما يتيح التكامل والتوافق السلس مع مجموعة واسعة من حلول تخزين البيانات.

في الختام، يعد إلغاء التسوية تقنية قوية تستخدم في قواعد البيانات العلائقية لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة من خلال تقديم عمليات تكرار محسوبة وتبسيط عمليات استرجاع البيانات. على الرغم من أنها تأتي مع المخاطر والتعقيدات الكامنة المحيطة باتساق البيانات وسلامتها، إلا أنه عند تطبيقها بذكاء وعملي، يمكن أن تؤدي عملية إلغاء التسوية إلى تحسينات كبيرة في الأداء. توفر منصة AppMaster no-code للمستخدمين الأدوات والإمكانيات اللازمة لتجربة إستراتيجيات إلغاء التسوية وإنشاء حلول مخصصة تحقق التوازن الأمثل بين اتساق البيانات وأداء الاستعلام.