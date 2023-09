La pile de déploiement, dans le contexte du déploiement de logiciels, fait référence à une architecture complète et multicouche composée de divers composants, technologies et outils qui sont intégrés et fonctionnent ensemble pour garantir le succès du déploiement, de la maintenance et de la mise à l'échelle des applications logicielles. La pile de déploiement est souvent une combinaison de systèmes d'exploitation, d'environnements d'exécution, de serveurs, de bases de données, de cadres d'application, de bibliothèques et d'autres composants logiciels qui prennent collectivement en charge l'exécution et les fonctionnalités d'une application. Dans le développement logiciel contemporain, les piles de déploiement incluent généralement une combinaison de technologies sur site et dans le cloud, permettant aux développeurs de profiter des avantages en matière d'évolutivité, de fiabilité et de performances offerts par les plateformes de cloud computing.

Les piles de déploiement ont généralement un niveau d'abstraction qui sépare les différents composants et couches au sein de l'architecture. Ces couches incluent généralement la présentation frontale, le traitement backend, le stockage des données et l'infrastructure réseau. Cette séparation des préoccupations permet aux développeurs de choisir les meilleurs outils et technologies pour chaque couche, ainsi que de maintenir la modularité et la flexibilité tout au long du processus de développement. Le choix des outils et technologies appropriés pour chaque couche de la pile peut avoir un impact sur le temps de mise en œuvre, l'utilisation des ressources et l'efficacité globale de l'application. Il est donc essentiel de faire des choix éclairés en fonction des cas d'utilisation spécifiques, des exigences d'évolutivité et de maintenabilité de l'application.

Avec l’essor du DevOps et des méthodologies de déploiement avancées, les piles de déploiement sont devenues de plus en plus complexes et sophistiquées. Pour gérer cette complexité, divers outils de plateforme en tant que service (PaaS) et d'orchestration de conteneurs ont vu le jour, qui automatisent le processus de provisionnement, de gestion et de mise à l'échelle des composants d'application. Des exemples de tels outils incluent Kubernetes, Docker et OpenShift, qui sont souvent intégrés aux piles de déploiement modernes. De plus, les pipelines d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) sont devenus un élément crucial de la pile de déploiement, permettant aux développeurs d'automatiser l'intégration, les tests et le déploiement. Des outils tels que Jenkins, GitLab et Travis CI sont devenus des composants populaires des piles de déploiement contemporaines, garantissant que les applications sont créées, testées et déployées avec une efficacité élevée et une intervention manuelle minimale.

Dans le contexte de la plateforme no-code AppMaster, la pile de déploiement est un ensemble complet et hautement configurable de technologies conçues pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des applications, du développement au déploiement et à la mise à l'échelle. La plate-forme AppMaster permet aux développeurs de créer visuellement des modèles de données, des applications back-end et des applications front-end, en utilisant une combinaison de composants d'interface utilisateur drag-and-drop et d'outils de conception visuelle de processus métier. De plus, AppMaster génère de véritables applications avec du code source dans divers langages, tels que Go, TypeScript et Kotlin, et compile ces applications dans des fichiers binaires exécutables ou des conteneurs Docker, qui peuvent être hébergés sur site ou dans le cloud.

Pour les applications backend, AppMaster génère des applications basées sur Go qui sont compilées, sans état et peuvent être intégrées de manière transparente dans des conteneurs Docker. Les applications générées par AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme banque de données principale, permettant une intégration transparente avec les infrastructures existantes. Pour les applications frontend, la plateforme AppMaster génère des applications Web à l'aide du framework Vue3, ainsi que des applications mobiles pour Android et iOS, en utilisant respectivement Kotlin et Jetpack Compose ou SwiftUI. De plus, la plate-forme utilise une approche basée sur le serveur qui permet de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store ou au Google Play Store.

L'un des avantages significatifs de l'utilisation AppMaster dans le cadre de la pile de déploiement est sa capacité à éliminer la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cette approche garantit que les applications générées sont toujours à jour, maintenables et évolutives sans intervention manuelle. La plate-forme fournit aux développeurs des outils automatisés, tels que la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, leur permettant de suivre efficacement les modifications apportées aux plans.

En tant qu'environnement de développement intégré (IDE) complet, AppMaster permet un développement d'applications plus rapide et plus rentable, que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises. En fournissant une pile de déploiement configurable, évolutive et maintenable, AppMaster permet aux développeurs et aux organisations de créer et de déployer des applications Web, mobiles et backend avec un degré élevé d'efficacité et une dette technique minimale.