Stos wdrożeniowy w kontekście wdrażania oprogramowania odnosi się do kompleksowej, wielowarstwowej architektury składającej się z różnych komponentów, technologii i narzędzi, które są zintegrowane i współpracują ze sobą, aby zapewnić pomyślne wdrożenie, konserwację i skalowanie aplikacji. Stos wdrożeniowy to często kombinacja systemów operacyjnych, środowisk wykonawczych, serwerów, baz danych, struktur aplikacji, bibliotek i innych komponentów oprogramowania, które wspólnie wspierają wykonywanie i funkcjonalność aplikacji. We współczesnym tworzeniu oprogramowania stosy wdrożeniowe zazwyczaj obejmują kombinację technologii zarówno lokalnych, jak i w chmurze, umożliwiając programistom korzystanie ze skalowalności, niezawodności i wydajności oferowanych przez platformy przetwarzania w chmurze.

Stosy wdrożeniowe zwykle mają poziom abstrakcji, który oddziela różne komponenty i warstwy w architekturze. Warstwy te zazwyczaj obejmują prezentację frontonu, przetwarzanie backendu, przechowywanie danych i infrastrukturę sieciową. To rozdzielenie obaw pozwala programistom wybrać najlepsze narzędzia i technologie dla każdej warstwy, a także zachować modułowość i elastyczność w całym procesie rozwoju. Wybór odpowiednich narzędzi i technologii dla każdej warstwy stosu może mieć wpływ na czas wdrożenia, wykorzystanie zasobów i ogólną wydajność aplikacji. Dlatego istotne jest dokonywanie świadomych wyborów w oparciu o konkretne przypadki użycia, skalowalność i wymagania dotyczące łatwości konserwacji aplikacji.

Wraz z rozwojem DevOps i zaawansowanymi metodologiami wdrażania stosy wdrożeń stają się coraz bardziej złożone i wyrafinowane. Aby zarządzać tą złożonością, pojawiły się różne narzędzia do orkiestracji platform jako usługi (PaaS) i kontenerów, które automatyzują proces udostępniania, zarządzania i skalowania komponentów aplikacji. Przykładami takich narzędzi są Kubernetes, Docker i OpenShift, które często są zintegrowane z nowoczesnymi stosami wdrożeniowymi. Co więcej, potoki ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) stały się kluczową częścią stosu wdrożeniowego, umożliwiając programistom automatyzację integracji, testowania i wdrażania. Narzędzia takie jak Jenkins, GitLab i Travis CI stały się popularnymi komponentami współczesnych stosów wdrożeniowych, zapewniając, że aplikacje są budowane, testowane i wdrażane z dużą wydajnością przy minimalnej interwencji ręcznej.

W kontekście platformy no-code AppMaster stos wdrożeniowy to kompleksowy i wysoce konfigurowalny zestaw technologii zaprojektowanych do obsługi całego cyklu życia aplikacji, od rozwoju po wdrożenie i skalowanie. Platforma AppMaster umożliwia programistom wizualne tworzenie modeli danych, aplikacji backendowych i frontendowych przy użyciu kombinacji komponentów interfejsu użytkownika drag-and-drop oraz narzędzi do wizualnego projektowania procesów biznesowych. Co więcej, AppMaster generuje rzeczywiste aplikacje z kodem źródłowym w różnych językach, takich jak Go, TypeScript i Kotlin, i kompiluje te aplikacje do wykonywalnych plików binarnych lub kontenerów dokowanych, które mogą być hostowane lokalnie lub w chmurze.

W przypadku aplikacji backendowych AppMaster generuje aplikacje oparte na Go, które są skompilowane, bezstanowe i można je bezproblemowo spakować do kontenerów Docker. Aplikacje generowane przez AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym magazynem danych, umożliwiając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą. W przypadku aplikacji frontendowych platforma AppMaster generuje aplikacje webowe w oparciu o framework Vue3, a także aplikacje mobilne na Androida i iOS, wykorzystując odpowiednio Kotlin i Jetpack Compose lub SwiftUI. Co więcej, platforma wykorzystuje podejście oparte na serwerze, które umożliwia aktualizacje interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do App Store lub Google Play Store.

Jedną ze znaczących zalet używania AppMaster jako części stosu wdrożeniowego jest jego zdolność do eliminowania długów technicznych poprzez ponowne generowanie aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane. Takie podejście gwarantuje, że wygenerowane aplikacje będą zawsze aktualne, łatwe w utrzymaniu i skalowalne, bez konieczności ręcznej interwencji. Platforma zapewnia programistom zautomatyzowane narzędzia, takie jak dokumentacja Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwerów i skrypty migracji schematu bazy danych, umożliwiając im skuteczne śledzenie zmian w planach.

Jako kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), AppMaster umożliwia szybsze i bardziej opłacalne tworzenie aplikacji, zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Zapewniając konfigurowalny, skalowalny i łatwy w utrzymaniu stos wdrożeniowy, AppMaster umożliwia programistom i organizacjom tworzenie i wdrażanie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych z wysokim stopniem wydajności i minimalnym długiem technicznym.