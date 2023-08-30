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Стек развертывания

30, авг. 2023

Стек развертывания в контексте развертывания программного обеспечения относится к комплексной многоуровневой архитектуре, состоящей из различных компонентов, технологий и инструментов, которые интегрированы и работают вместе, чтобы обеспечить успешное развертывание, обслуживание и масштабирование программных приложений. Стек развертывания часто представляет собой комбинацию операционных систем, сред выполнения, серверов, баз данных, платформ приложений, библиотек и других программных компонентов, которые в совокупности поддерживают выполнение и функциональность приложения. В современной разработке программного обеспечения стеки развертывания обычно включают комбинацию технологий как локальных, так и облачных, что позволяет разработчикам воспользоваться преимуществами масштабируемости, надежности и производительности, предлагаемыми платформами облачных вычислений.

Стеки развертывания обычно имеют уровень абстракции, который разделяет различные компоненты и уровни внутри архитектуры. Эти уровни обычно включают внешнее представление, внутреннюю обработку, хранение данных и сетевую инфраструктуру. Такое разделение задач позволяет разработчикам выбирать лучшие инструменты и технологии для каждого уровня, а также поддерживать модульность и гибкость на протяжении всего процесса разработки. Выбор подходящих инструментов и технологий для каждого уровня стека может повлиять на время внедрения, использование ресурсов и общую эффективность приложения. Поэтому очень важно делать осознанный выбор, основанный на конкретных вариантах использования, требованиях к масштабируемости и ремонтопригодности приложения.

С развитием DevOps и передовых методологий развертывания стеки развертывания становятся все более сложными и изощренными. Чтобы справиться с этой сложностью, появились различные инструменты оркестрации платформ как услуги (PaaS) и контейнеров, которые автоматизируют процесс предоставления, управления и масштабирования компонентов приложения. Примерами таких инструментов являются Kubernetes, Docker и OpenShift, которые часто интегрируются в современные стеки развертывания. Более того, конвейеры непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) стали важной частью стека развертывания, позволяя разработчикам автоматизировать интеграцию, тестирование и развертывание. Такие инструменты, как Jenkins, GitLab и Travis CI, стали популярными компонентами современных стеков развертывания, гарантируя, что приложения создаются, тестируются и развертываются с высокой эффективностью и минимальным вмешательством вручную.

В контексте no-code платформы AppMaster стек развертывания представляет собой комплексный и легко настраиваемый набор технологий, предназначенный для поддержки всего жизненного цикла приложения: от разработки до развертывания и масштабирования. Платформа AppMaster позволяет разработчикам визуально создавать модели данных, серверные и внешние приложения, используя комбинацию компонентов drag-and-drop и инструментов визуального проектирования бизнес-процессов. Кроме того, AppMaster создает реальные приложения с исходным кодом на различных языках, таких как Go, TypeScript и Kotlin, и компилирует эти приложения в исполняемые двоичные файлы или контейнеры докеров, которые можно размещать локально или в облаке.

Для серверных приложений AppMaster генерирует приложения на основе Go, которые компилируются, не сохраняют состояние и могут быть легко упакованы в контейнеры Docker. Приложения, созданные AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, что обеспечивает плавную интеграцию с существующими инфраструктурами. Для фронтенд-приложений платформа AppMaster генерирует веб-приложения с использованием фреймворка Vue3, а также мобильные приложения для Android и iOS с использованием Kotlin и Jetpack Compose или SwiftUI соответственно. Более того, платформа использует серверный подход, который позволяет обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без отправки новых версий в App Store или Google Play Store.

Одним из существенных преимуществ использования AppMaster как части стека развертывания является его способность устранять техническую задолженность путем регенерации приложений с нуля при изменении требований. Такой подход гарантирует, что созданные приложения всегда будут актуальными, поддерживаемыми и масштабируемыми без ручного вмешательства. Платформа предоставляет разработчикам автоматизированные инструменты, такие как документация Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, что позволяет им эффективно отслеживать изменения в схемах.

Являясь комплексной интегрированной средой разработки (IDE), AppMaster обеспечивает более быструю и экономичную разработку приложений как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий. Предоставляя настраиваемый, масштабируемый и удобный в обслуживании стек развертывания, AppMaster дает разработчикам и организациям возможность создавать и развертывать веб-, мобильные и серверные приложения с высокой степенью эффективности и минимальным техническим долгом.

Изучите больше терминов:
Виртуализация развертывания Домен развертывания Зона развертывания Канарское развертывание Конечная точка развертывания Контрольный список развертывания Откат развертывания Отчет о развертывании Развертывание Развертывание без простоев Резервное копирование развертывания Скорость развертывания Стратегия развертывания Триггер развертывания Устойчивость развертывания Цикл развертывания

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