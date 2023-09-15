تعد لغة معالجة البيانات (DML) جانبًا مهمًا من قواعد البيانات العلائقية، حيث تمثل مجموعة من عبارات SQL التي تسهل إدارة البيانات وتعديلها واسترجاعها وتخزينها داخل النظام. تسمح هذه اللغة للمطورين ومسؤولي قواعد البيانات بالتفاعل مع قواعد البيانات ومعالجة محتواها مع الحفاظ على سلامة البيانات والالتزام بالعلاقات القائمة بين الجداول. نظرًا لأهميته في إدارة قواعد البيانات العلائقية، فهو أمر بالغ الأهمية للمحترفين الذين يستخدمون منصات مثل AppMaster ، وهي منصة no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

هناك أربع عمليات أساسية تشكل لغة معالجة البيانات: SELECT، INSERT، UPDATE، وDELETE. تؤدي كل عملية دورًا فريدًا في إدارة البيانات ضمن نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS).

1. SELECT: تسترد عبارة SELECT سجلاً واحدًا أو أكثر من جدول أو جداول متعددة وفقًا لشروط محددة. هذه العملية هي أساس استرجاع البيانات وهي ضرورية لتحليل المعلومات. على سبيل المثال، قد يستخدم المطور عبارة SELECT لاستخراج الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء الذين أجروا عمليات شراء بقيمة معينة.

2. INSERT: عبارة INSERT تسمح بإضافة سجلات جديدة إلى الجدول، وتوسيع المعلومات المخزنة داخل قاعدة البيانات. تلعب هذه العملية دورًا حيويًا في تطوير التطبيقات، حيث تتيح تسجيل البيانات المقدمة من المستخدم في نظام تخزين البيانات. على سبيل المثال، قد يستخدم تطبيق التجارة الإلكترونية عبارة INSERT لحفظ الطلبات الجديدة وتفاصيل العميل عند اكتمال الشراء.

3. تحديث: يتم استخدام التحديث لتعديل السجلات الموجودة في جدول بناءً على شروط محددة. تعتبر هذه العملية ضرورية عندما تخضع بيانات التطبيق للتحديثات، مثل تغيير معلومات الاتصال أو تعديل تفاصيل الطلب. على سبيل المثال، قد يستخدم نظام إدارة المشروع عبارة UPDATE لتعديل حالة المهمة من "معلقة" إلى "مكتملة" عندما يضع المستخدم علامة "تم" عليها.

4. الحذف: تسهل عبارة الحذف إزالة السجلات من الجدول بناءً على شروط معينة. غالبًا ما تُستخدم هذه العملية بحذر نظرًا لإمكانية حذف كميات كبيرة من البيانات عن غير قصد، وتعتبر هذه العملية بالغة الأهمية عندما يلزم إزالة البيانات نهائيًا من قاعدة البيانات. ومن الأمثلة على ذلك إزالة جميع سجلات المستخدم الذي أغلق حسابه في أحد تطبيقات الشبكات الاجتماعية.

في حين أن DML تمكن المطورين من التفاعل مع قواعد البيانات، إلا أنه يجب عدم التقليل من أهمية المعاملات في هذه العمليات. المعاملات هي الآليات التي تضمن خصائص الذرة والاتساق والعزل والمتانة (ACID) في نظام قاعدة البيانات. غالبًا ما تحدث عمليات DML ضمن المعاملات للحفاظ على سلامة البيانات ومنع الأخطاء والتناقضات التي قد تؤثر على منطق العمل وجودة التطبيق النهائي. عادةً ما تتحكم الكلمات الأساسية COMMIT وROLLBACK في هذه المعاملات، حيث تقوم COMMIT بإنهاء التغييرات وتراجع ROLLBACK عن العمليات في حالة ظهور أخطاء.

يلعب DML دورًا محوريًا في AppMaster ، حيث يتيح النظام الأساسي للمطورين العمل بفعالية مع قواعد البيانات الارتباطية مثل Postgresql، وتبسيط عملية التصميم والتطوير والنشر. غالبًا ما يتضمن منطق أعمال AppMaster أو عمليات الأعمال تنفيذ عمليات DML، مما يجعلها لغة لا غنى عنها لمعالجة البيانات في مشاريع AppMaster.

باستخدام الأدوات والمكونات المرئية لـ AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم وتطوير تطبيقات فعالة بسرعة مع الاستفادة من قوة DML للتعامل مع البيانات بطريقة منظمة ومنهجية. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء بيانات DML اللازمة للتفاعل مع قواعد البيانات، مما يضمن تعليمات برمجية عالية الجودة بدون ديون فنية وتكامل سلس مع الأنظمة الأخرى.

نظرًا لأن AppMaster يدعم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام تقنيات مثل Golang وVue3 وKotlin و Jetpack Compose ، فإن المحترفين الذين يستخدمون هذا النظام الأساسي سيعملون حتمًا مع قواعد البيانات الارتباطية حيث سيكون استخدام DML أساسيًا في مهامهم اليومية. إن المهارة في DML لن تسهل تطوير التطبيقات بكفاءة فحسب، بل ستساعد أيضًا في إنشاء حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير تلبي متطلبات المؤسسات الحديثة. في الختام، تعد لغة معالجة البيانات مهارة أساسية لجميع المطورين الذين يعملون على أنظمة قواعد البيانات العلائقية وهي جانب أساسي لتطوير التطبيقات الناجحة باستخدام منصات متقدمة مثل AppMaster.