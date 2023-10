Domeinsleutel normale vorm (DKNF)

Domain Key Normal Form (DKNF) is een genormaliseerd ontwerpprincipe dat wordt toegepast tijdens het ontwerp van databaseschema's, met name in de context van relationele databases. DKNF werd voor het eerst geïntroduceerd door Ronald Fagin in 1981 om mogelijke afwijkingen aan te pakken die voortkomen uit andere normalisatievormen, zoals Boyce-Codd Normal Form (BCNF) en Third Normal Form (3NF).

DKNF is een robuust ontwerpconcept dat tot doel heeft redundanties te elimineren en afwijkingen in het databaseschema bij te werken, terwijl de naleving van andere normalisatievormen behouden blijft. In wezen zorgt DKNF ervoor dat elke domeinbeperking (de verzameling van alle geldige waarden voor een attribuut) wordt afgedwongen door een sleutel of een combinatie van sleutels. Om DKNF te bereiken, moet een databaseschema aan de volgende criteria voldoen:

Alle beperkingen die aan de gegevens in het domein worden gesteld, moeten een gevolg zijn van de sleutel, de hele sleutel en niets anders dan de sleutel (met betrekking tot zowel de tabel als het attribuut dat wordt overwogen). Elk attribuut in de database moet volledig afhankelijk zijn van alle sleutels die het kunnen bepalen.

Het bereiken van DKNF heeft een aantal voordelen bij het ontwerp en de efficiëntie van een databaseschema. Deze voordelen omvatten:

Eliminatie van redundanties: DKNF zorgt ervoor dat alle niet-sleutelattributen volledig afhankelijk zijn van de primaire sleutel, waardoor de kans op gegevensredundantie binnen het databaseschema wordt verkleind.

DKNF zorgt ervoor dat alle niet-sleutelattributen volledig afhankelijk zijn van de primaire sleutel, waardoor de kans op gegevensredundantie binnen het databaseschema wordt verkleind. Verbeterde gegevensintegriteit: Door alle domeinbeperkingen af ​​te dwingen via sleutels, handhaaft DKNF de gegevensintegriteit door ervoor te zorgen dat alleen geldige gegevens in de database worden opgeslagen.

Door alle domeinbeperkingen af ​​te dwingen via sleutels, handhaaft DKNF de gegevensintegriteit door ervoor te zorgen dat alleen geldige gegevens in de database worden opgeslagen. Minder afwijkingen bij updates: Met een DKNF-schema is het minder waarschijnlijk dat wijzigingen in de gegevens tot inconsistenties leiden, omdat elk niet-sleutelkenmerk volledig afhankelijk is van de primaire sleutel. Dit beperkt het risico op afwijkingen bij het bijwerken, zoals afwijkingen bij het verwijderen, invoegen en wijzigen.

Laten we een voorbeeld bekijken om het concept van DKNF te illustreren. Stel dat er een database is voor een e-commercetoepassing die afzonderlijke entiteiten heeft voor producten, bestellingen en klanten. Een bestelling kan meerdere producten bevatten en een klant kan meerdere bestellingen plaatsen. In dit geval zou de primaire sleutel voor de tabel Orders een combinatie zijn van OrderID en CustomerID, en zou de primaire sleutel van de tabel Order Products een combinatie zijn van OrderID en ProductID.

Als het databaseschema zich niet in DKNF bevond, kunnen er scenario's zijn waarin attributen slechts gedeeltelijk afhankelijk zijn van de samengestelde sleutel. Stel bijvoorbeeld dat het kenmerk Productprijs is opgeslagen in de tabel Bestelproducten. Als in dit scenario de prijs voor één product in één bestelling wordt gewijzigd, moet de prijs voor hetzelfde product in alle andere bestellingen worden gewijzigd om de consistentie te behouden. Dit is een voorbeeld van een update-anomalie die het gevolg is van een niet-DKNF-schemaontwerp.

Om het schema naar DKNF te brengen, zou het Product Price-attribuut naar de tabel Products kunnen worden verplaatst, waardoor het volledig afhankelijk wordt van de primaire sleutel ProductID. Dit elimineert het risico van een update-afwijking in het schema en handhaaft de gegevensintegriteit.

Bij AppMaster is ons no-code platform ontworpen om gebruikers te helpen bij het creëren van uitgebreide en efficiënte databaseschema's door gebruik te maken van de concepten van genormaliseerde ontwerpprincipes zoals DKNF. Met onze tools voor visuele datamodellering kunnen gebruikers de relaties tussen entiteiten definiëren en beheren, zodat het resulterende schema in overeenstemming is met DKNF en andere normalisatievormen.

De door AppMaster gegenereerde applicaties volgen de beste praktijken op het gebied van databaseontwerp, zoals het gebruik van Domain Key Normal Form (DKNF), om schaalbare, krachtige applicaties te garanderen voor een verscheidenheid aan gebruiksscenario's, van kleine bedrijven tot zwaarbelaste bedrijfsapplicaties. Ons platform stelt burgerontwikkelaars in staat om de kracht van DKNF en andere belangrijke principes op een vereenvoudigde manier te benutten, waardoor ze zeer efficiënte en geoptimaliseerde applicaties kunnen creëren zonder de noodzaak van uitgebreide expertise op het gebied van databaseontwerp.