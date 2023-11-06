إن تحديد مواصفات الأداء وقابلية التوسع هو عملية تقييم قدرة نظام برمجي على التعامل مع الأحمال المتزايدة مع الحفاظ على مقاييس الأداء المقبولة. يتضمن ذلك تحديد الاختناقات وتدهور الأداء الذي قد يحدث مع نمو حجم النظام أو قاعدة المستخدمين أو عبء العمل. في سياق AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يعد تحديد مواصفات أداء قابلية التوسع ذا أهمية قصوى لضمان أن التطبيقات التي تم إنشاؤها قادرة على الأداء بفعالية وكفاءة في مجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام.

يتم استخدام تقنيات ومنهجيات مختلفة عند إجراء تحديد مواصفات أداء قابلية التوسع، بما في ذلك استخدام قياس الأداء واختبار التحمل وأدوات تخطيط القدرات. تعمل هذه الأدوات على تسهيل قياس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل وقت الاستجابة والإنتاجية وزمن الوصول واستخدام الموارد في ظل مستويات مختلفة من الحمل، وبالتالي توفير رؤى حول كل من الأداء الحالي للنظام بالإضافة إلى قدرته على التوسع.

تعتبر المقارنة المعيارية طريقة لمقارنة أداء نظام برمجي مع أداء الأنظمة المماثلة الأخرى أو معايير الأداء المحددة مسبقًا. فهو يسمح للمطورين بتحديد المجالات التي قد يكون فيها أداء تطبيقاتهم ضعيفًا أو لديها مجال للتحسين واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تحسين أداء النظام. بالنسبة للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يتضمن قياس الأداء اختبار النظام في ظل مجموعة متنوعة من الظروف، مثل مخططات قواعد البيانات المختلفة وعمليات الأعمال وتطبيقات REST API وWebSockets.

يعد اختبار الإجهاد أسلوبًا آخر يستخدم بشكل شائع في تحديد مواصفات أداء قابلية التوسع. كما يوحي الاسم، يتضمن اختبار التحمل إخضاع نظام برمجي لظروف قاسية تتجاوز حدوده التشغيلية العادية، مثل الزيادة المفاجئة في طلبات المستخدم أو الحجم الزائد لإدخال البيانات. الهدف من اختبار التحمل هو تحديد نقاط الانهيار المحتملة، وتقييم مرونة النظام، والكشف عن نقاط الضعف التي قد لا تكون واضحة في ظروف التشغيل العادية. في حالة التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يمكن إجراء اختبار التحمل من خلال محاكاة عدد كبير بشكل غير طبيعي من المستخدمين، مع الضغط على مكونات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة للنظام في وقت واحد.

تخطيط القدرات هو عملية تحديد الموارد المطلوبة لدعم النمو المستقبلي لنظام البرمجيات. يتضمن ذلك تقدير الموارد، مثل الأجهزة وعرض النطاق الترددي للشبكة، اللازمة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في التحميل أو قاعدة المستخدمين. في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster، يمكن استخدام تخطيط السعة بشكل فعال للتأكد من أن الأنظمة التي تم إنشاؤها قادرة على توسيع نطاق الأحمال المتزايدة والتعامل معها.

من أجل توفير نتائج دقيقة لتحديد أداء قابلية التوسع، يستفيد AppMaster من التطبيقات التي تم إنشاؤها والتي تستخدم أطر العمل والتقنيات الحديثة والفعالة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (Golang)، وهي لغة مكتوبة ومجمعة بشكل ثابت توفر أداءً عاليًا واستخدامًا فعالاً للموارد. تستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3، وهو إطار عمل JavaScript مبتكر وخفيف الوزن لبناء واجهات مستخدم قابلة للتطوير. تستخدم تطبيقات الهاتف المحمول نهجًا يعتمد على الخادم، باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، مما يسمح بإجراء تحديثات سلسة وتغييرات ديناميكية دون الحاجة إلى إعادة التقديم إلى متاجر التطبيقات المعنية.

تم تحسين أداء قابلية التوسع للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بشكل أكبر من خلال اعتماد نظام خلفي عديم الحالة. يسمح خيار التصميم هذا للتطبيقات بالتوسع دون عناء بشكل متوازٍ، وتوزيع الحمل عبر مجموعة من مثيلات الخادم وتحرير التطبيق من اختناقات الأداء المحتملة. علاوة على ذلك، تعمل تطبيقات AppMaster مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، مما يدعم قابلية التوسع بشكل أكبر من خلال الاستفادة من نظام قاعدة البيانات الموثوق به والمستخدم على نطاق واسع.

ويتجلى تفاني AppMaster في الأداء وقابلية التوسع في قدرة النظام الأساسي على التجديد السريع، مما يساعد على التخلص من الديون التقنية. يمكن دمج كل تغيير يتم إجراؤه داخل النظام الأساسي بسرعة في التطبيق، مما يقلل بشكل كبير من وقت وجهد التطوير. من خلال تجديد التطبيقات من الصفر عند كل تعديل، يضمن AppMaster عدم وجود ديون فنية باقية، مع التأكد من أنه حتى مطور مواطن واحد يمكنه إنشاء حل برمجي فعال وقابل للتطوير بدرجة عالية ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجاته ومتطلباته الخاصة.

في الختام، يعد تحديد مواصفات أداء قابلية التوسع جانبًا مهمًا في تطوير البرامج الذي يضمن التشغيل السلس للنظام مع نمو الحجم وقاعدة المستخدمين وعبء العمل. من خلال منصتها المبتكرة التي no-code ، تضمن AppMaster أن التطبيقات التي تم إنشاؤها على المنصة ليست قابلة للتطوير فحسب، بل تم تحسينها أيضًا من أجل الأداء والكفاءة. من خلال الاستفادة من الأطر الحديثة، واعتماد تصميمات الواجهة الخلفية عديمة الحالة، وأتمتة عملية التحديث، يوفر AppMaster للعملاء تطبيقات فعالة من حيث التكلفة وسريعة الاستجابة وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة ومصممة خصيصًا لتناسب حالات الاستخدام والمتطلبات الخاصة بهم.