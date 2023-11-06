في سياق قابلية التوسع، يشير الفصل إلى عملية فصل المكونات أو الطبقات الفردية داخل التطبيق للسماح لكل جزء بالتطور والقياس والمحافظة عليه بشكل مستقل عن بعضها البعض. يزيد هذا الفصل من القدرة الشاملة على التكيف ومرونة النظام ضد الأعطال المحتملة ويسمح بتغيير مكونات النظام أو استبدالها بأقل تأثير على أجزاء أخرى من النظام. يعد الفصل مفهومًا أساسيًا في هندسة البرمجيات الحديثة وهو أمر بالغ الأهمية لإنشاء أنظمة مرنة وقابلة للتطوير.

يتم تحقيق الفصل من خلال تصميم التطبيقات مع الفصل الواضح بين الاهتمامات، حيث يخدم كل مكون على حدة غرضًا واحدًا ويتواصل مع المكونات الأخرى من خلال واجهات محددة جيدًا. وينتج عن ذلك أنظمة أكثر نمطية وقابلة للصيانة وأسهل في الفهم. تتضمن الطرق الرئيسية لتنفيذ الفصل استخدام بنية الخدمات الصغيرة، وواجهات برمجة التطبيقات، وقوائم انتظار الرسائل، والبنى المبنية على الأحداث.

أحد الجوانب الحاسمة لفصل طبقات التطبيق هو ضمان تنظيم البيانات والمنطق وتوصيلها بشكل فعال. يتضمن فصل البيانات فصل طبقات التطبيق عن طريق تقسيم عمليات إدخال البيانات وتخزينها واسترجاعها. يتضمن هذا الفصل غالبًا تصميم طبقات الوصول إلى البيانات التي تلخص آليات تخزين البيانات واسترجاعها، مما يسمح بتبادل تقنيات تخزين البيانات المختلفة داخل وخارج دون التأثير على أجزاء أخرى من التطبيق.

AppMaster عبارة عن منصة no-code تتبنى مفهوم الفصل من خلال ميزاتها وأدواتها المتنوعة. في AppMaster ، يتم إنشاء مكونات التطبيق وإدارتها بشكل مستقل، مما يسمح بالتكرار السريع والتحديثات السهلة لأجزاء معينة من التطبيق دون التأثير على الأجزاء الأخرى. يساعد هذا الأسلوب في جعل التطبيقات أكثر قابلية للتطوير والصيانة مع نموها من حيث التعقيد والحجم.

باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم للواجهة الخلفية للخادم والويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهة موحدة باستخدام مكونات drag-and-drop. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام كود المصدر، مما يسمح للمطورين باستضافة التطبيقات محليًا أو في السحابة. لا يعمل هذا النهج المعياري لتطوير التطبيقات على تبسيط عملية التطوير فحسب، بل يقلل أيضًا بشكل كبير من احتمالية الديون الفنية بسبب التجديد المستمر للتطبيقات من الصفر مع تغير المتطلبات.

تدعم منصة AppMaster فصل طبقات تخزين البيانات من خلال توافقها مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي. وهذا يضمن أن المطورين يمكنهم اختيار حل تخزين البيانات المناسب الذي يلبي متطلبات تطبيقاتهم دون التقيد بتكنولوجيا معينة.

يتم تحقيق فوائد قابلية التوسع من الفصل من خلال الاستفادة من التقنيات مثل النقل بالحاويات والحوسبة السحابية، والتي تتيح التوسع الأفقي السهل لمكونات التطبيق. على سبيل المثال، يتم تجميع تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster في حاويات Docker، مما يجعل من السهل قياس هذه المكونات بشكل مستقل عبر مثيلات الحاوية المتعددة وعقد الحوسبة مع زيادة التحميل أو نقصانه.

تتيح البنى المنفصلة أيضًا إمكانية تحمل أفضل للأخطاء ومرونة، حيث من غير المرجح أن يؤدي فشل مكون واحد إلى إسقاط النظام بأكمله. وبدلاً من ذلك، يمكن إعادة تشغيل المكون المتأثر أو استبداله دون التأثير على بقية التطبيق. يفتح الفصل أيضًا فرصًا لاستخدام تقنيات ولغات برمجة مختلفة داخل نفس التطبيق، مثل استخدام Go لخدمات الواجهة الخلفية وVue.js لتطبيقات الويب، كما هو موضح في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster.

أحد العوامل الأساسية لنجاح الفصل هو تحديد حدود اتصال واضحة بين المكونات والحفاظ عليها. يمكن تحقيق هذه الحدود من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو خدمات الويب، أو بروتوكولات المراسلة، والتي تسمح للمكونات بالتواصل بشكل غير متزامن والحفاظ على عمليات الفصل بينها. يدمج AppMaster إنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم، مما يسهل على المطورين فهم الواجهات بين المكونات واستخدامها في تطبيقاتهم.

في الختام، يعد الفصل تقنية أساسية لبناء أنظمة برمجية قابلة للتطوير وقابلة للصيانة. يوفر AppMaster نظامًا no-code يشمل مفهوم الفصل لتبسيط تطوير التطبيقات وزيادة المرونة. من خلال اتباع أفضل الممارسات للتصميم المعماري وفصل طبقة البيانات وحدود الاتصال، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير قادرة على التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والأحمال العالية بسهولة.