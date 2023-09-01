Количественные исследования в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна относятся к систематическому исследованию и анализу закономерностей и тенденций в эмпирических данных, собранных с помощью различных числовых, статистических и вычислительных методов. Этот тип исследования направлен на получение объективных, надежных и обобщаемых результатов о поведении, предпочтениях и восприятии пользователей, которые можно использовать в качестве руководства при проектировании, разработке и оценке программных приложений и цифровых продуктов для повышения удобства использования, доступности и удобства использования. удовлетворение.

В области пользовательского опыта и дизайна в методах количественного исследования часто используются различные инструменты сбора данных, такие как опросы, анкеты, аналитические платформы или автоматизированные системы сбора данных (например, технологии отслеживания глаз, носимые устройства, инструменты для ввода ключей). Эти инструменты позволяют исследователям получать большие объемы структурированных числовых данных из самых разных источников, включая журналы использования веб-сайтов и мобильных приложений, журналы серверов, запросы API, данные геолокации, оценки и отзывы пользователей, а также физиологические или биометрические измерения.

Одним из ключевых преимуществ количественных исследований в области UX и дизайна является их способность предоставлять четкую, измеримую и действенную информацию, основанную на стандартизированных единицах наблюдения, расчета или сравнения. Это гарантирует, что результаты таких исследований могут быть тесно связаны с конкретными целями проектирования, гипотезами или показателями производительности и могут быть легко оценены по заранее определенным критериям, критериям или лучшим практикам. Более того, количественные исследования могут способствовать разработке прогнозных моделей, инструментов моделирования или алгоритмов оптимизации, которые могут помочь дизайнерам и разработчикам точно настроить прототипы или функции своих приложений перед их развертыванием или тестированием.

На платформе AppMaster no-code количественные исследования играют решающую роль в улучшении ориентированного на пользователя дизайна, функциональности и качества приложений, создаваемых платформой. Систематически собирая, анализируя и интерпретируя большие объемы количественных данных о взаимодействии пользователей, шаблонах навигации, предпочтениях интерфейса, времени транзакций, частоте ошибок и других важных аспектах удобства использования и производительности программного обеспечения, AppMaster может определять области для улучшения, генерировать целевую информацию и рекомендации и предоставлять индивидуальные решения для конкретных потребностей и требований пользователей.

Чтобы обеспечить эффективное и действенное принятие решений на основе данных в процессе проектирования и разработки, AppMaster использует передовые аналитические инструменты и методы, такие как описательная статистика, логическая статистика, многомерный анализ, алгоритмы машинного обучения и визуализация данных. Эти инструменты позволяют исследователям превращать сложные наборы данных в значимые сводки, взаимосвязи, тенденции или закономерности, а также проверять значимость, надежность или обобщаемость своих выводов. Кроме того, AppMaster поддерживает непрерывный мониторинг, отчетность и итерацию процесса разработки приложений на основе обратной связи в реальном времени и обучения на основе данных.

Некоторые примечательные примеры приложений для количественных исследований на платформе AppMaster включают:

Сравнительный анализ предпочтений пользователей в отношении различных компонентов пользовательского интерфейса, макетов или цветовых палитр на основе крупномасштабных опросов или A/B-тестирования;

Исследование влияния времени ответа API, задержки сети или нагрузки сервера на удовлетворенность конечных пользователей и скорость выполнения задач с использованием инструментов мониторинга производительности и регрессионного анализа;

Определение оптимальных структур навигации, методов ввода или стратегий организации контента посредством кластерного анализа, факторного анализа или показателей сходства;

Прогнозирование вовлеченности, удержания или оттока пользователей на основе моделей использования, внедрения функций или отзывов клиентов в приложении с использованием анализа временных рядов, анализа выживания или моделей машинного обучения;

Оценка доступности, читаемости или разборчивости содержимого приложения, интерфейсов или методов взаимодействия с использованием проверенных эвристик, рекомендаций или систем оценки.

В заключение, количественные исследования представляют собой фундаментальный компонент области пользовательского опыта и дизайна, позволяющий использовать строгий, надежный и объективный подход к пониманию потребностей, поведения и ожиданий пользователей. Интегрируя количественные исследования в ядро no-code платформы AppMaster, команда формирует проактивную культуру, основанную на данных, которая способствует инновациям, гибкости и ориентации на клиента, что в конечном итоге приводит к улучшению приложений и цифрового опыта для каждого пользователя.