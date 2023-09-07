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نمط الأمر

Sep 07, 2023

نمط الأوامر هو نمط تصميم سلوكي معترف به ومستخدم على نطاق واسع في هندسة البرمجيات ويهدف إلى تغليف الطلب ككائن، مما يسمح بتحديد معلمات العمليات والطلبات المختلفة وتنفيذها في أوقات مختلفة ومن قبل جهات فاعلة مختلفة. يعد هذا النمط مفيدًا بشكل خاص لفصل الكائن الذي يبدأ العملية عن الكائن الذي ينفذ العملية بالفعل، بالإضافة إلى تمكين تنفيذ الإجراءات المنفصلة في تطبيق يمكن التراجع عنه أو إعادة تنفيذه بسهولة.

من خلال وصف كل طلب أو إجراء ككائن ينفذ واجهة معينة، يسمح نمط الأمر بتحسين النمطية وقابلية التوسعة وقابلية الصيانة. تم العثور على هذا النمط في العديد من التطبيقات، مثل مكتبات واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، حيث يتم تمثيل إجراءات المستخدم ككائنات أوامر يمكن ربطها بسهولة بمكونات واجهة المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تستخدم الأنظمة الأكثر تعقيدًا مثل برامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو أنظمة إدارة سير العمل نمط الأوامر لنمذجة وتنفيذ تسلسل المهام والعمليات.

يتميز التنفيذ النموذجي لنمط الأوامر بأربعة مكونات أساسية: واجهة الأوامر، وفئات ConcreteCommand، وفئة المستقبل، وفئة المستدعي. توفر واجهة الأوامر بنية أساسية لتغليف وتحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها بواسطة كائن الأمر. ترث فئات ConcreteCommand من واجهة الأوامر وتنفذ إجراءات محددة عن طريق تجاوز طريقة التنفيذ () بالوظيفة المناسبة. تكون فئة المتلقي مسؤولة عن تنفيذ العمل المطلوب، وتحتفظ كل فئة ConcreteCommand بمرجع إلى مثيل جهاز الاستقبال. أخيرًا، تحتفظ فئة Invocer بكائنات الأوامر وتديرها، مما يسمح بتنفيذها بالترتيب المطلوب أو استدعائها لاحقًا لوظيفة التراجع/الإعادة.

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد عملاء AppMaster يقوم بإنشاء تطبيق ويب يسمح للمستخدمين بإضافة السجلات وتحريرها وحذفها في قاعدة البيانات. يمكن للعميل تنفيذ نمط الأوامر لتصميم نظام أكثر نمطية وقابلية للتوسيع. في هذا السيناريو، يمكن لواجهة الأوامر تحديد طريقة تنفيذ () لتنفيذ عملية قاعدة بيانات معينة. بعد ذلك، يمكن لفئات ConcreteCommand، مثل AddRecordCommand وEditRecordCommand وDeleteRecordCommand، تنفيذ طريقة التنفيذ () لتنفيذ المهام الخاصة بها. ستحتفظ كائنات الأوامر هذه بمرجع إلى مثيل DatabaseReceiver الذي يجري عمليات قاعدة البيانات الفعلية. وأخيرًا، تقوم فئة ApplicationInvocer بإدارة كائنات الأوامر، مما يسمح لتطبيق العميل بتتبع الأوامر المنفذة لإمكانيات التراجع/الإعادة المحتملة.

يوفر نمط الأوامر العديد من الفوائد لمهندسي البرمجيات ومطوريها. إحدى المزايا هي دعمه الطبيعي لوظيفة التراجع والإعادة، لأنه يفصل بطبيعته بين الإجراءات وتنفيذها، مما يتيح عكس الأوامر وإعادة تنفيذها. علاوة على ذلك، يسهل هذا النمط قابلية التوسعة من خلال تمكين إضافة أوامر جديدة دون تعديل التعليمات البرمجية الموجودة. على سبيل المثال، في مثال AppMaster السابق، يمكن للعميل لاحقًا إضافة فئة ViewRecordCommand دون تغيير فئات ConcreteCommand الموجودة أو Invocer. يعزز نمط الأوامر أيضًا أسلوبًا منظمًا لتنظيم التعليمات البرمجية، وتقليل التعقيد وتبسيط عملية تصحيح الأخطاء والاختبار.

تتيح منصة AppMaster no-code لمطوري البرامج الاستفادة من مبادئ النمطية وقابلية التوسعة وفصل الاهتمامات وقابلية الصيانة الموجودة في نمط الأوامر. باستخدام أدوات AppMaster المرئية، يمكن للمطورين تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وREST API ونقاط نهاية WSS، أثناء إنشاء مكونات واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال وظيفة drag-and-drop. تعمل هذه العملية في نهاية المطاف على تعزيز كفاءة وفعالية وقابلية التوسع في جهود تطوير التطبيقات من خلال إنشاء تطبيقات عالية الجودة بأقل قدر من الديون التقنية.

في الختام، يعد نمط الأوامر نمطًا أساسيًا من أنماط التصميم في هندسة البرمجيات، حيث يقوم بتغليف الطلبات ككائنات، مما يمكّن التطبيقات من أن تكون أكثر نمطية وقابلة للتوسعة وقابلة للصيانة. إن استخدام نمط الأوامر في تطوير تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية يوفر للمطورين ومهندسي البرمجيات أدوات ورؤى قيمة لإنشاء أنظمة عالية الكفاءة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للمطورين دمج المبادئ الأساسية لنمط الأوامر في تطبيقاتهم، وتحقيق نتائج تطوير أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة دون التضحية بالجودة أو تأخير الاستدامة على المدى الطويل.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
التصميم المبني على المجال (DDD) الرسم البيانيQL العمارة ذات الطبقات النسخ المتماثل للسيد والعبد بنية الطبقة N حقن التبعية حوسبة الحافة شبكة توصيل المحتوى (CDN) كائن نقل البيانات (DTO) مشاركة قاعدة البيانات نمط الإستراتيجية نمط الزائر نمط المستودع نمط النموذج الأولي نمط الوسيط نمط وحدة التحكم الأمامية

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