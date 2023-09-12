تعد جلسة اختبار المستخدم، في سياق النموذج الأولي للتطبيق، مرحلة حاسمة في عملية تطوير التطبيق الشاملة التي تهدف إلى تقييم والتحقق من صحة الاستخدام والوظائف وتجربة المستخدم الشاملة (UX) للتطبيق الذي يتم تطويره. إن إجراء جلسة اختبار المستخدم في مراحل جيدة التخطيط والمنظمة لا يساعد فقط في اكتشاف المشكلات والأخطاء والتناقضات المحتملة في تصميم واجهة المستخدم (UI) ووظائفها، بل يساعد أيضًا في تجميع التعليقات والرؤى القيمة من المستخدمين الحقيقيين، والتي يمكن بعد ذلك تستخدم لإجراء تحسينات كبيرة على التطبيق.

تشير الدراسات إلى أن مشاريع تطوير البرمجيات الناجحة تخصص 10-15% من وقت التطوير لاختبار المستخدم. في الواقع، كشفت دراسة أجراها موقع UserTesting.com أن 68% من فرق تطوير التطبيقات التي تجري اختبارات مستخدم منتظمة تلبي أهداف مشروعاتها أو تتجاوزها باستمرار، مقارنة بـ 30% فقط من أولئك الذين لا يجرون اختبارات مستخدمين منتظمة.

عند إنشاء نموذج أولي للتطبيق باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، تتكون جلسة اختبار المستخدم عادةً من سلسلة من الخطوات التي تتضمن الاختبار التكراري والتقييم وتحسين النموذج الأولي للتطبيق. تتضمن بعض المراحل الأساسية التي تتضمنها جلسة اختبار المستخدم ما يلي:

1. التخطيط والإعداد: قبل بدء الاختبار الفعلي، من الضروري تحديد نطاق وأهداف جلسة اختبار المستخدم. يتضمن ذلك تحديد شخصيات المستخدم الرئيسية، وسيناريوهات حالة الاستخدام، وإعداد بيئة الاختبار، وتحديد منهجيات الاختبار الأكثر ملاءمة، مثل الاختبار الخاضع للإشراف أو غير الخاضع للإشراف، والاختبار الشخصي أو عن بعد، والتفكير بصوت عالٍ أو إعداد التقارير بأثر رجعي. علاوة على ذلك، من الضروري إعداد برنامج نصي للاختبار يحدد بدقة المهام التي يتعين على المستخدم القيام بها، والأسئلة التي يجب الإجابة عليها، وأي مواد داعمة أخرى مطلوبة للاختبار.

2. توظيف المستخدمين: يعد العثور على المشاركين المناسبين لاختبار النموذج الأولي للتطبيق أمرًا ضروريًا. من الناحية المثالية، يجب أن يتناسب المستخدمون مع الفئة السكانية المستهدفة وأن يكون لديهم خبرة أو اهتمامات ذات صلة بمجال التطبيق. يوصى عادةً بإشراك 5-7 مستخدمين لكل شخصية مستخدم للحصول على نتائج ذات دلالة إحصائية. لضمان الحصول على بيانات قوية، يمكن إجراء تجنيد المستخدمين باستخدام تقنيات مختلفة، مثل حملات وسائل التواصل الاجتماعي، أو دعوات البريد الإلكتروني المستهدفة، أو الدعوات المنبثقة لمواقع الويب، أو الشراكة مع وكالات توظيف متخصصة لاختبار المستخدم.

3. إجراء جلسة اختبار المستخدم: أثناء الاختبار الفعلي، من الضروري التأكد من أن المستخدمين يشعرون بالراحة ويتم تشجيعهم على مشاركة آرائهم وملاحظاتهم الصادقة. يجب على ميسر الاختبار تقديم تعليمات وإرشادات واضحة حول المهام التي سيتم تنفيذها، والحفاظ على موقف محايد، والتحقق من الأسئلة المناسبة لاكتساب المزيد من الأفكار حول عملية تفكير المستخدم وتجربته. يجب تسجيل جلسات اختبار المستخدم بشكل صحيح، وإذا أمكن، باستخدام كل من معدات الصوت والفيديو، لضمان أن تفاعلات المستخدم وردود أفعاله مع النموذج الأولي للتطبيق موثقة جيدًا لمزيد من التحليل.

4. تحليل النتائج والإبلاغ عنها: بعد جلسة اختبار المستخدم، يتم تحليل البيانات المسجلة بشكل منهجي لاستخلاص النتائج والأنماط والاتجاهات الرئيسية المتعلقة بقضايا سهولة الاستخدام ومستويات رضا المستخدم ومجالات التحسين المحتملة. يتضمن ذلك قياس مقاييس أداء المستخدم، مثل معدلات إنجاز المهام، ومعدلات الخطأ، وأوقات المهام، والمقاييس الذاتية مثل تقييمات رضا المستخدم والتعليقات النوعية. ويتم بعد ذلك توثيق هذه النتائج في تقرير اختبار شامل للمستخدم يسلط الضوء على الأفكار والملاحظات والتوصيات الرئيسية لتحسين النموذج الأولي للتطبيق.

5. تحسين النموذج الأولي للتطبيق: استنادًا إلى نتائج اختبار المستخدم، يمكن لفريق تطوير التطبيق تحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجي لتغييرات التصميم الضرورية وإصلاحات الأخطاء وتحسينات الميزات التي سيتم دمجها في النموذج الأولي للتطبيق في التكرار التالي. تسمح منصة AppMaster no-code بإجراء تعديلات سريعة وفعالة على النموذج الأولي للتطبيق، مما يجعل من الممكن تنفيذ التغييرات وإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية دون التعرض لخطر تراكم الديون الفنية.

في الختام، تعد جلسة اختبار المستخدم أداة قوية تساعد مطوري التطبيقات على تقييم النموذج الأولي للتطبيق الخاص بهم وتحسينه للتأكد من أن قابليته للاستخدام ووظائفه وتجربة المستخدم تلبي توقعات الجمهور المستهدف أو تتجاوزها. من خلال اتباع نهج منظم ومخطط جيدًا لاختبار المستخدم، يمكن لفرق التطوير تعزيز فرصهم في تقديم تطبيقات عالية الجودة ومرتكزة على المستخدم إلى السوق بنجاح.