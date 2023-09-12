الجوال أولاً

Mobile First، كما يوحي الاسم، هو أسلوب تصميم واستراتيجية تطوير تعطي الأولوية لإنشاء وتصميم تطبيقات الهاتف المحمول على إصدارات سطح المكتب أو الويب. يدور المبدأ الأساسي حول تصميم التطبيقات وتطويرها في المقام الأول للأجهزة المحمولة، ومن ثم البناء عليها أو تكييفها مع منصات أخرى مثل الويب وسطح المكتب. ظهر مفهوم Mobile First كاستجابة للتبني الواسع النطاق للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتصفح الإنترنت والأنشطة اليومية عبر الإنترنت، مما أدى إلى حاجة الشركات لتلبية احتياجات قاعدة مستخدمي الهاتف المحمول المتنامية باستمرار.

في سياق النماذج الأولية للتطبيقات، تشجع Mobile First المطورين على مراعاة القيود والمتطلبات الخاصة بالأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى الأنماط السلوكية لمستخدمي الأجهزة المحمولة منذ بداية عملية التصميم والتطوير. ومن خلال التركيز على هذه العناصر، يهدف نهج Mobile First إلى تقديم تجربة مستخدم سلسة وبديهية مع الاستفادة من الميزات والقدرات الفريدة للأجهزة المحمولة.

هناك العديد من المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات التي يتبعها المطورون الذين يطبقون إستراتيجية Mobile First:

1. تحديد أولويات المحتوى والوظائف: نظرًا لمساحة الشاشة المحدودة على الأجهزة المحمولة، يصبح من الأهمية بمكان للتطبيق إعطاء الأولوية لعرض عناصر المحتوى والوظائف الأكثر أهمية. وهذا بدوره يضمن أن مستخدمي الهاتف المحمول يمكنهم الوصول إلى الميزات الأساسية بأكبر قدر ممكن من الراحة.

2. التصميم سريع الاستجابة أو التكيفي: يضمن اعتماد تقنيات التصميم سريعة الاستجابة أو التكيفية أن يتم ضبط عناصر التخطيط والتصميم الخاصة بالتطبيق بسلاسة مع أحجام الشاشة ودرجات الدقة المختلفة، مما يسمح للمستخدمين على مجموعة واسعة من الأجهزة المحمولة بالاستمتاع بتجربة مستخدم محسنة.

3. تحسين الأداء: غالبًا ما تتمتع الأجهزة المحمولة بموارد حوسبة محدودة، واتصالات شبكة أبطأ، وقيود على عمر البطارية. لذلك، من المهم تحسين أداء التطبيق من خلال مراعاة الحجم ووقت التحميل والكفاءة الإجمالية أثناء عملية التطوير.

4. واجهة مستخدم سهلة اللمس: نظرًا للاعتماد على إيماءات اللمس والتفاعلات على الأجهزة المحمولة، فمن الضروري تصميم واجهات مستخدم تستوعب مثل هذه المدخلات وتضمن التنقل السلس لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

هنا في AppMaster ، ندرك أهمية نهج Mobile First وقمنا بتصميم نظامنا الأساسي no-code للمساعدة في التطوير السريع لتطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج أولية للتطبيقات وتطويرها بسرعة من خلال إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop لدينا. ونتيجة لذلك، يمكن للمطورين بسهولة إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات مستخدمي الأجهزة المحمولة على وجه التحديد.

تقوم منصتنا بإنشاء تطبيقات تم تصميمها مع وضع نهج Mobile First في الاعتبار، وذلك باستخدام مجموعات التكنولوجيا المتقدمة مثل Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يسمح إطار العمل الذي يحركه الخادم لعملائنا بتحديث واجهة المستخدم ومنطق التطبيق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بسلاسة دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. نظرًا لأن منصة AppMaster تولد تطبيقات حقيقية، يمكن للعملاء الحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو حتى الكود المصدري، مما يسمح لهم باستضافة تطبيقاتهم محليًا إذا رغبوا في ذلك.

يتميز AppMaster بمجموعة شاملة من الميزات المصممة لتبسيط عملية تطوير Mobile First، بما في ذلك الإنشاء التلقائي للوثائق الخاصة endpoints الخادم، والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والقدرة على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات. من خلال اعتماد نهج Mobile First، تضمن منصتنا أنه حتى المطورين الفرديين يمكنهم إنشاء حلول برمجية واسعة النطاق تلبي احتياجات قاعدة مستخدمي الأجهزة المحمولة المتنامية.

في الختام، تعد استراتيجية Mobile First بمثابة نهج حيوي في العالم الحديث لتطوير التطبيقات والنماذج الأولية. ويضمن تركيزها على إنشاء حلول بديهية وسريعة الاستجابة ومُحسّنة أن تظل تجارب الهاتف المحمول للمستخدمين جذابة وممتعة. ومن خلال الاقتران بالأدوات والإمكانيات القوية التي توفرها منصة AppMaster ، يمكن للمطورين الاستفادة بشكل فعال من نهج Mobile First لتطوير التطبيقات التي تتميز عن المنافسة وتلبي بنجاح احتياجات قاعدة مستخدمي الهاتف المحمول المتنامية باستمرار.