في سياق النماذج الأولية للتطبيقات وتطوير البرمجيات، يشير مصطلح "التكرار" إلى العملية الدورية لتحسين التطبيق وتحسينه من خلال مراحل متعددة من التطوير. تعتبر هذه العملية ضرورية لإنشاء تطبيق عالي الجودة، لأنها تتيح للمطورين تحديد المشكلات ومعالجتها وتقييم تعليقات المستخدمين وإجراء التعديلات اللازمة لضمان أن التطبيق النهائي يلبي المعايير المطلوبة ويلبي توقعات المستخدمين. يعد النهج التكراري ذا أهمية قصوى لمنصات مثل AppMaster ، والتي تهدف إلى تزويد العملاء بطريقة مبسطة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة لتطوير تطبيقات قوية.

يمكن تقسيم التكرار إلى عدة مراحل رئيسية، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتطوير والاختبار والتقييم والتحسين. خلال مرحلة التخطيط، يتعاون المطورون وأصحاب المصلحة لتحديد نطاق التطبيق وأهدافه وقيوده ومعايير نجاحه. غالبًا ما تتضمن هذه المرحلة جمع أبحاث السوق وتعليقات المستخدمين وفهم احتياجات المستخدم ومتطلباته. الغرض من هذه المرحلة هو إنشاء أساس متين لمراحل التكرار اللاحقة.

تشمل مرحلة التصميم والتطوير إنشاء العناصر المرئية للتطبيق ونماذج البيانات والعمليات التجارية ومنطق التطبيق. يمكّن AppMaster العملاء من تصميم هذه العناصر باستخدام أدواته no-code برمجية، مثل BP Designer وREST API وWSS Endpoints لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، يقدم AppMaster طريقة drag-and-drop لإنشاء واجهة المستخدم، بالإضافة إلى أدوات منطق الأعمال المنفصلة لتطوير الويب والهاتف المحمول.

يعد الاختبار مكونًا أساسيًا للتكرار، لأنه يساعد في تحديد أي مشكلات تتعلق بالوظيفة والأداء وسهولة الاستخدام والأمان. يقوم AppMaster بأتمتة أجزاء من عملية الاختبار عن طريق إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتجميع تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker. تضمن هذه العملية إمكانية اختبار التطبيقات بسرعة وكفاءة، حيث تستغرق التطبيقات التي تم إنشاؤها عادةً أقل من 30 ثانية ليتم إنشاؤها من البداية.

يشير التقييم إلى تقييم الأداء العام للتطبيق وتجربة المستخدم والالتزام بالأهداف الأولية. قد تتضمن هذه المرحلة جمع تعليقات المستخدمين، وتحليل إحصائيات الاستخدام، وإجراء مراجعات الخبراء. يمكن للمطورين استخدام هذه المعلومات لتحديد المجالات التي يتفوق فيها التطبيق، بالإضافة إلى تلك التي تتطلب تحسينًا إضافيًا.

وأخيرًا، مرحلة التحسين حيث يتم إجراء التعديلات والتحسينات بناءً على نتائج المراحل السابقة. يمكن للمطورين تنفيذ هذه التغييرات من خلال العملية التكرارية لـ AppMaster ، وإنشاء إصدارات محدثة من التطبيق من البداية، وبالتالي ضمان عدم ترحيل أي ديون فنية. يمكن تكرار هذه العملية عدة مرات لتحسين التطبيق وتحسينه باستمرار لتلبية احتياجات مستخدميه.

إحدى المزايا الحاسمة للعملية التكرارية، لا سيما في سياق منصة AppMaster no-code ، هي قدرتها على التكيف مع المتطلبات المتغيرة بطريقة فعالة ومرنة. وهذا أمر بالغ الأهمية في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، حيث تتطور احتياجات العملاء واتجاهات السوق بسرعة. تسمح منصة AppMaster للعملاء بإجراء تعديلات على مخططات تطبيقاتهم وإنشاء تطبيقات محدثة في غضون ثوانٍ، مما يضمن قدرتهم على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والأداء.

لقد أثبت النهج التكراري نجاحه في تقديم تطبيقات عالية الجودة تلبي توقعات المستخدمين وتحقق الأهداف التنظيمية. وفقًا لأبحاث الصناعة، فإن الشركات التي تستخدم نهجًا تكراريًا لتطوير التطبيقات لديها فرصة أفضل لتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وجدت دراسة استقصائية أجرتها مجموعة ستانديش على أكثر من 2000 منظمة أن المشاريع التي تستخدم النهج التكراري حققت معدل نجاح بنسبة 64%، مقارنة بمعدل نجاح قدره 49% لتلك التي تستخدم عملية تطوير خطية أكثر تقليدية.

يمكن للتكرار، كما هو موضح من خلال منصة AppMaster no-code ، تمكين المطورين المواطنين والمطورين المحترفين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات ليست فعالة فحسب، ولكنها أيضًا قابلة للتطوير وقابلة للتكيف مع المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار. من خلال تسخير قوة تطوير البرمجيات التكرارية، تسمح AppMaster لعملائها بإنشاء تطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة وخالية من الديون التقنية، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية النجاح مع توفير ميزة تنافسية في السوق.