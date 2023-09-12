المس الهدف

يشير Touch Target، في سياق النماذج الأولية للتطبيقات وتطوير البرامج، إلى المنطقة التفاعلية لمكون واجهة المستخدم الرسومية التي يتفاعل معها المستخدمون لبدء إجراء معين أو تنفيذ مهمة محددة. يشير هذا إلى المنطقة التي يمكن لمسها في مكون واجهة المستخدم، وهو جانب بالغ الأهمية لتطبيقات الهاتف المحمول أو التطبيقات التي تعمل باللمس، حيث أنه يؤثر بشكل مباشر على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. يساهم هدف اللمس المصمم جيدًا في توفير تجربة مستخدم سلسة وسلسة من خلال منع الأخطاء وتقليل إحباط المستخدم وتبسيط التنقل داخل التطبيق.

تتأثر فعالية أهداف اللمس في التطبيق بحجمها وتباعدها، والذي يجب تحسينه ليتناسب مع أحجام أطراف أصابع الإنسان وحساسية شاشات اللمس. تشير الأبحاث إلى أن الحد الأدنى لحجم 44 × 44 بكسل والحد الأدنى للتباعد الذي لا يقل عن 8 بكسل بين أهداف اللمس يعتبران مثاليين لتحقيق درجة عالية من دقة الهدف. يجب أن يكون حجم هدف اللمس كبيرًا بما يكفي لضمان التفاعل المريح، مما يقلل من احتمالية النقرات الخاطئة أو اللمسات الخاطئة التي تؤدي إلى إحباط المستخدم. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي أن تكون أهداف اللمس كبيرة جدًا، مما قد يستهلك مساحة الشاشة ويؤدي إلى فوضى في الواجهة. بالإضافة إلى ذلك، يعد التباعد المناسب بين أهداف اللمس أمرًا ضروريًا لمنع المدخلات غير المقصودة التي قد تحدث عندما يقوم المستخدمون بتنشيط أهداف اللمس المجاورة عن طريق الخطأ.

تم توفير إرشادات مختلفة فيما يتعلق بتصميم هدف اللمس واعتباراته من قبل المنظمات الخاصة بالمنصة وسلطات التصميم. على سبيل المثال، توفر كل من إرشادات Apple Human Interface وإرشادات تصميم المواد من Google معلومات وتوصيات محددة لتصميم هدف اللمس، مثل الحد الأدنى للأحجام والتباعد والموضع. تعمل هذه الإرشادات كنقاط بداية لمطوري التطبيقات الذين يعملون على منصات أو أنظمة بيئية محددة، مما يساعدهم على إنشاء واجهات متسقة وسهلة الاستخدام لجمهورهم المستهدف. ومع ذلك، لا ينبغي للمطورين الاعتماد فقط على هذه الإرشادات، ويجب عليهم اعتبار الاختبار التكراري والتحسين جوانب رئيسية لإنشاء أهداف لمس فعالة، نظرًا لأن تفضيلات المستخدم وقدرات الجهاز يمكن أن تختلف وفقًا لمجموعة المستخدمين المحددة أو السوق المستهدفة.

عند تصميم التطبيقات باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code ، يتمتع المطورون بإمكانية الوصول إلى العديد من الأدوات والميزات التي تساعدهم على إنشاء أهداف لمس محسنة لتطبيقاتهم. يوفر AppMaster واجهة مرئية وقابلة drag-and-drop لتصميم واجهة المستخدم، مما يسمح للمطورين بإنشاء وتعديل أحجام ومواضع اللمس المستهدفة بسهولة لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول. علاوة على ذلك، يتوفر للمطورين خيار إنشاء مكونات مخصصة تعمل باللمس أو تكييف المكونات المحددة مسبقًا لتناسب متطلبات تطبيقاتهم بشكل أفضل.

يتيح تكامل AppMaster مع أطر عمل الويب والهواتف المحمولة القوية، مثل Vue3 وKotlin Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، للمطورين إنشاء كود مصدر التطبيق الذي يتبع أفضل الممارسات والإرشادات لتصميم هدف اللمس. باستخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها، يمكن للمطورين التأكد من أن أهداف اللمس الخاصة بهم ذات حجم مناسب ومتباعدة ومُحسّنة للأداء على مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات وطرق الإدخال.

باختصار، تعد أهداف اللمس أحد الاعتبارات الأساسية في التصميم للنماذج الأولية للتطبيقات في سياق تطبيقات الهاتف المحمول والتطبيقات التي تدعم اللمس، مما يؤثر على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام. يجب أن يضع المطورون في اعتبارهم حجم هدف اللمس والتباعد والموضع وإرشادات التصميم عند إنشاء التطبيقات باستخدام AppMaster وأدوات التطوير الأخرى. من خلال التأكد من أن أهداف اللمس الخاصة بهم تتبع أفضل الممارسات ويتم تحسينها للجمهور المستهدف والأجهزة، يمكن للمطورين تقديم تطبيقات بمستوى عالٍ من رضا المستخدم وسهولة الاستخدام والنجاح الشامل.