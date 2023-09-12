hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Сеанс пользовательского тестирования

12, сент. 2023

Сеанс пользовательского тестирования в контексте прототипа приложения — это важнейший этап общего процесса разработки приложения, целью которого является оценка и проверка удобства использования, функциональности и общего пользовательского опыта (UX) разрабатываемого приложения. Проведение сеанса пользовательского тестирования на хорошо спланированных и структурированных этапах помогает не только обнаружить потенциальные проблемы, ошибки и несоответствия в дизайне и функциональности пользовательского интерфейса (UI), но также собрать ценные отзывы и идеи от реальных пользователей, которые затем могут быть использованы. используется для внесения значительных улучшений в приложение.

Исследования показывают, что успешные проекты разработки программного обеспечения отводят 10–15% времени разработки на пользовательское тестирование. Фактически, исследование UserTesting.com показало, что 68% команд разработчиков приложений, которые проводят регулярное пользовательское тестирование, постоянно достигают или превосходят цели своего проекта, по сравнению с только 30% тех, кто не проводит регулярное пользовательское тестирование.

При создании прототипа приложения с использованием платформы no-code AppMaster сеанс пользовательского тестирования обычно состоит из ряда шагов, включающих итеративное тестирование, оценку и доработку прототипа приложения. Некоторые из основных этапов сеанса пользовательского тестирования включают в себя:

1. Планирование и подготовка. Прежде чем начать фактическое тестирование, важно определить объем и цели сеанса пользовательского тестирования. Это включает в себя определение ключевых персонажей пользователей, сценариев использования, настройки среды тестирования и принятие решения о наиболее подходящих методологиях тестирования, таких как модерируемое или немодерируемое тестирование, личное или удаленное тестирование, а также размышления вслух или ретроспективные отчеты. Более того, важно подготовить сценарий тестирования, в котором точно описываются задачи, которые должен выполнить пользователь, вопросы, на которые нужно ответить, а также любые другие вспомогательные материалы, необходимые для тестирования.

2. Привлечение пользователей. Очень важно найти подходящих участников для тестирования прототипа приложения. В идеале пользователи должны соответствовать целевой демографической группе и иметь соответствующий опыт или интересы, связанные с предметной областью приложения. Обычно рекомендуется вовлекать 5-7 пользователей на каждую категорию пользователей для получения статистически значимых результатов. Чтобы обеспечить надежные данные, набор пользователей может осуществляться с использованием различных методов, таких как кампании в социальных сетях, целевые приглашения по электронной почте, всплывающие приглашения на веб-сайтах или партнерство со специализированными агентствами по подбору пользователей, тестирующими пользователей.

3. Проведение сеанса пользовательского тестирования. Во время фактического тестирования важно убедиться, что пользователи чувствуют себя комфортно и имеют возможность поделиться своим честным мнением и отзывами. Фасилитатор тестирования должен предоставлять четкие инструкции и указания относительно задач, которые необходимо выполнить, сохранять нейтральную позицию и задавать соответствующие вопросы, чтобы лучше понять мыслительный процесс и опыт пользователя. Сеансы пользовательского тестирования должны быть надлежащим образом записаны и, по возможности, с использованием как аудио-, так и видеооборудования, чтобы гарантировать, что взаимодействие и реакция пользователя с прототипом приложения хорошо документированы для дальнейшего анализа.

4. Анализ и отчетность о результатах. После сеанса пользовательского тестирования записанные данные систематически анализируются для получения ключевых выводов, закономерностей и тенденций, связанных с проблемами удобства использования, уровнями удовлетворенности пользователей и потенциальными областями улучшения. Это включает в себя измерение показателей производительности пользователей, таких как частота выполнения задач, частота ошибок, время выполнения задач, а также субъективные показатели, такие как рейтинг удовлетворенности пользователей и качественная обратная связь. Эти результаты затем документируются в подробном отчете о пользовательском тестировании, в котором освещаются ключевые идеи, наблюдения и рекомендации по улучшению прототипа приложения.

5. Доработка прототипа приложения. На основе результатов пользовательского тестирования команда разработчиков приложения может расставить приоритеты и стратегически спланировать необходимые изменения дизайна, исправления ошибок и улучшения функций, которые будут включены в прототип приложения в следующей итерации. Платформа AppMaster no-code позволяет быстро и эффективно вносить изменения в прототип приложения, что позволяет вносить изменения и создавать новый набор приложений менее чем за 30 секунд без риска накопления технического долга.

В заключение отметим, что сеанс пользовательского тестирования — это мощный инструмент, который помогает разработчикам приложений оценить и усовершенствовать прототип своего приложения, чтобы убедиться, что его удобство использования, функциональность и пользовательский опыт соответствуют ожиданиям целевой аудитории или превосходят их. Следуя хорошо спланированному и структурированному подходу к пользовательскому тестированию, команды разработчиков могут повысить свои шансы на успешную доставку на рынок высококачественных и ориентированных на пользователя приложений.

Изучите больше терминов:
Адаптивный дизайн Анимация Библиотека компонентов Доступность Контекстный запрос Масштабирование прототипа Нажмите на цель Персона Пользовательский опыт (UX) Призыв к действию (CTA) Процесс адаптации Путь пользователя Управление жестами Ход выполнения задач Шаблоны проектирования Юзабилити-тестирование

Похожие статьи

Устранение распространенных проблем с REST API
date 13, сент. 2023 clock 8 мин
Устранение распространенных проблем с REST API
Узнайте, как решать типичные проблемы, возникающие при работе с REST API, включая аутентификацию, ограничение скорости, CORS, нумерацию страниц и т. д., а также решения и советы.
API Development Tips & Tricks
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
date 13, сент. 2023 clock 10 мин
Лучшие конструкторы веб-сайтов с функцией перетаскивания в 2023 году
Всестороннее сравнение и обзор конструкторов веб-сайтов, их функций и удобства использования, которые помогут вам выбрать лучший.
Website Comparison Review
Что такое структуры данных? Определение и типы
date 13, сент. 2023 clock 6 мин
Что такое структуры данных? Определение и типы
Откройте для себя мир структур данных, поймите их важность в разработке программного обеспечения, изучите различные типы структур данных и их практическое применение.
Software Development Tutorial
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь