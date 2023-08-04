المسمى الوظيفي: الرئيس التنفيذي / المؤسس

الشركة: OutSystems

التعليم: ماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة ستانفورد ودرجة في هندسة الكمبيوتر من جامعة نوفا ، لشبونة

سنة تأسيس OutSystems: 2001

باولو روسادو هو شخصية مؤثرة في عالم منصات التطوير الخالية من التعليمات البرمجية low-code ، والمعروف بأفكاره المبتكرة وقيادته الاستثنائية. بصفته المؤسس البصيرة لـ OutSystems ، وهي منصة low-code نالت استحسانا كبيرا ، كرّس Rosado حياته المهنية لتمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء في إنشاء حلول برمجية دون عناء. طوال رحلته ، أظهر تصميمًا لا يتزعزع لإحداث ثورة في كيفية بناء البرمجيات ، تاركًا تأثيرًا دائمًا على الصناعة.

رحلة مهنية

منذ سن مبكرة ، أظهر Rosado تقاربًا طبيعيًا للبرمجة ، والعبث بأجهزة الكمبيوتر والخوض في عالم تطوير البرمجيات . قاده فضوله وقيادته إلى الحصول على درجة علمية في علوم الكمبيوتر والهندسة ، حيث عزز أساسه التقني واكتسب فهمًا عميقًا لتعقيدات أنظمة البرمجيات.

بعد الانتهاء من تعليمه ، انطلق روسادو في رحلة مهنية عرّفته على جوانب مختلفة من صناعة التكنولوجيا. من خلال عمله في شركات تقنية مختلفة ، صقل مهاراته في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع والقيادة. قدمت هذه التجارب رؤى قيمة حول التحديات التي تواجهها الشركات في تطوير البرامج التقليدية ، حيث أعاقت دورات التطوير الطويلة والتكاليف المرتفعة والمرونة المحدودة التقدم والابتكار.

خلال هذا الوقت ، بدأت روح رؤيا روسادو في التبلور. إدراكًا للحاجة إلى نقلة نوعية في تطوير البرمجيات ، وضع نصب عينيه إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات وتمكين الشركات من الابتكار دون حواجز تقنية. هذا الاقتناع بإحداث ثورة في الصناعة أرسى الأساس لتأسيس OutSystems.

تأسيس منصة منخفضة الكود: التحديات والنجاح

في عام 2001 ، شارك باولو روسادو في تأسيس OutSystems بمهمة واضحة: إحداث ثورة في كيفية بناء البرمجيات وتمكين الشركات من الابتكار والتكيف بسرعة. لكن هذه الرؤية الجريئة لم تأت دون نصيبها العادل من التحديات.

في الأيام الأولى من عدم وجود رمز / low-code ، كان إقناع المتشككين داخل الصناعة بأن النظام الأساسي يمكن أن يقدم تطبيقات متطورة بدون رمز كان أمرًا هائلاً. واجه Rosado وفريقه مقاومة من المطورين التقليديين الذين رأوا no-code يهدد خبراتهم. يتطلب التغلب على هذه الأفكار المسبقة إظهار قدرات OutSystems وتغيير العقليات حول مستقبل تطوير البرمجيات.

بعزيمة لا هوادة فيها ، قام Rosado وفريقه بتحويل OutSystems إلى منصة قوية قادرة على بناء تطبيقات معقدة وقابلة للتطوير عبر الصناعات. وقد تحقق هذا الاختراق عندما أظهروا كيف يمكن أن يؤدي no-code إلى تسريع دورات التطوير ، وتمكين المطورين المواطنين ، وتقليل تكاليف التطوير بشكل كبير.

وصلت اللحظة المحورية عندما اكتسبت OutSystems اعترافًا وتبنيًا من قبل الشركات الكبيرة التي جربت فوائد ملموسة من المنصة. مع تضاعف قصص النجاح ، تضاءلت الشكوك ، وظهرت OutSystems كلاعب رائد في سوق low-code ، مما أدى إلى تغيير طريقة تعامل الشركات مع تطوير التطبيقات.

أسلوب القيادة والقيم

يمكن وصف أسلوب القيادة في باولو روسادو بأنه ذو رؤية وتعاطف وشامل. إنه يقود بالقدوة ، ويلهم فريقه للمشاركة في رؤية إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات. تعزز Rosado بيئة يزدهر فيها الإبداع ويتم تشجيع الأفكار ، مما يسمح لشركة OutSystems بالبقاء في الصدارة في صناعة التكنولوجيا دائمة التطور.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

إحدى القيم الأساسية في Rosado هي تمكين الناس. وهو يعتقد أن التكنولوجيا يجب أن تكون عاملاً تمكينيًا للأفراد والشركات وأن تعمل بنشاط على تعزيز التنوع داخل مؤسسته. أدى هذا الالتزام بالشمولية إلى ثقافة عمل نابضة بالحياة ومبتكرة في OutSystems ، وجذب أفضل المواهب من خلفيات مختلفة.

علاوة على ذلك ، تركز Rosado بشكل كبير على التركيز على العملاء. إنه يفهم أن نجاح OutSystems يرتبط ارتباطًا جوهريًا بنجاح عملائها. يؤدي هذا التركيز إلى التحسين المستمر والابتكار داخل النظام الأساسي لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

التأثير على عالم التكنولوجيا

أثرت جهود باولو روسادو الرائدة مع OutSystems بشكل كبير في عالم التكنولوجيا ، مما أدى إلى ثورة في تطوير التطبيقات. مهد نجاح OutSystems الطريق لظهور العديد من المنصات القوية الخالية no-code ، مثل AppMaster.io . مع اكتساب حركة no-code زخمًا ، تبنت الشركات من جميع الأحجام والصناعات مفهوم تنمية المواطن ، وتمكين الموظفين عبر الإدارات للمساهمة في إنشاء التطبيقات وتعزيز ثقافة الابتكار داخل المنظمات.

AppMaster.io ، مثله مثل OutSystems ، يقدم نظامًا أساسيًا قويًا no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية دون الحاجة إلى الترميز التقليدي. من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية ، ومصممي عمليات الأعمال المرئية ، ودعم العديد من الأطر ، يتيح AppMaster.io للمطورين المواطنين والفرق المهنية إنشاء تطبيقات قوية بسرعة وكفاءة.

ما يميز AppMaster.io هو التزامه بتوفير تجربة تطوير شاملة. من خلال الدمج السلس لنمذجة البيانات وتصميم منطق الأعمال وإنشاء واجهة المستخدم وعمليات النشر ، يبسط AppMaster.io دورة حياة تطوير التطبيق بالكامل. علاوة على ذلك ، من خلال نهجها القائم على الخادم لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، يمكن للمستخدمين تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى عمليات إرسال متجر التطبيقات ، مما يتيح تحديثات في الوقت الفعلي واستجابة أسرع لاحتياجات المستخدم المتطورة.

يؤكد AppMaster.io ، مثل OutSystems ، بشدة على قابلية التوسع ، وإنشاء تطبيقات خلفية عديمة الحالة يمكنها التعامل مع حالات الاستخدام عالية التحميل وإظهار قابلية التوسع على مستوى المؤسسة. من خلال استخدام التقنيات المتطورة مثل Go (golang) للخلفية و Vue3 و JS / TS للويب و Kotlin مع Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يضمن AppMaster.io أن تكون التطبيقات الناتجة فعالة ومستقبلية -دليل.

من خلال ميزاته الشاملة ، والتكامل السلس ، والالتزام بالتميز في التطوير no-code ، يجسد AppMaster.io تأثير القادة أصحاب الرؤية مثل باولو روسادو في قيادة الابتكار وإحداث ثورة في عالم التكنولوجيا. مع استمرار تقدم المنصات no-code واكتساب الزخم ، تتوسع إمكانيات إنشاء تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير ، مما يوفر مجالًا متكافئًا للأفراد والمؤسسات لتحويل أفكارهم إلى واقع دون الحاجة إلى خبرة واسعة في الترميز.