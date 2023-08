Titre du poste : PDG/Fondateur

Entreprise : OutSystems

Formation : maîtrise en sciences informatiques de l'université de Stanford et diplôme en ingénierie informatique de l'Universidade Nova, Lisbonne

Année de création d'OutSystems : 2001

Paulo Rosado est une personnalité influente dans le monde des plates-formes de développement sans code et low-code, connue pour ses idées novatrices et son leadership exceptionnel. En tant que fondateur visionnaire d'OutSystems, une plateforme low-code très appréciée, Rosado a consacré sa carrière à permettre aux individus et aux organisations de créer des solutions logicielles sans effort. Tout au long de son parcours, il a fait preuve d'une détermination inébranlable pour révolutionner la manière dont les logiciels sont construits, laissant un impact durable sur l'industrie.

Parcours professionnel

Dès son plus jeune âge, Rosado a montré une affinité naturelle pour la programmation, bricolant avec des ordinateurs et plongeant dans le monde du développement de logiciels. Sa curiosité et son dynamisme l'ont amené à poursuivre des études d'informatique et d'ingénierie, où il a consolidé ses bases techniques et acquis une compréhension approfondie des subtilités des systèmes logiciels.

Après avoir terminé ses études, Rosado s'est lancé dans un parcours professionnel qui l'a exposé à divers aspects de l'industrie technologique. En travaillant dans différentes entreprises technologiques, il a perfectionné ses compétences en matière de développement de logiciels, de gestion de projets et de leadership. Ces expériences lui ont permis de mieux comprendre les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans le cadre du développement traditionnel de logiciels, où les longs cycles de développement, les coûts élevés et la flexibilité limitée entravent le progrès et l'innovation.

C'est à cette époque que l'esprit visionnaire de Rosado a commencé à prendre forme. Reconnaissant la nécessité d'un changement de paradigme dans le développement de logiciels, il s'est fixé pour objectif de démocratiser la création d'applications et de permettre aux entreprises d'innover sans barrières techniques. Cette conviction de révolutionner l'industrie a jeté les bases de la fondation d'OutSystems.

Création d'une plateforme Low-Code : Défis et succès

En 2001, Paulo Rosado a cofondé OutSystems avec une mission claire : révolutionner la façon dont les logiciels sont construits et permettre aux entreprises d'innover et de s'adapter rapidement. Mais cette vision audacieuse n'est pas allée sans son lot de défis.

Dans les premiers temps de no-code/low-code, convaincre les sceptiques de l'industrie qu'une plateforme pouvait fournir des applications sophistiquées sans code s'est avéré très difficile. Rosado et son équipe se sont heurtés à la résistance des développeurs traditionnels qui considéraient que no-code menaçait leur expertise. Pour vaincre ces préjugés, il fallait montrer les capacités d'OutSystems et changer les mentalités sur l'avenir du développement logiciel.

Avec une détermination sans faille, M. Rosado et son équipe ont perfectionné OutSystems pour en faire une plate-forme puissante capable de créer des applications complexes et évolutives dans tous les secteurs d'activité. Leur percée s'est produite lorsqu'ils ont démontré comment no-code pouvait accélérer les cycles de développement, responsabiliser les développeurs citoyens et réduire de manière significative les coûts de développement.

Le moment décisif est arrivé lorsque OutSystems a été reconnu et adopté par de grandes entreprises qui ont tiré des avantages tangibles de la plateforme. Au fur et à mesure que les succès se multipliaient, le scepticisme s'est estompé et OutSystems s'est imposé comme un acteur majeur du marché low-code, transformant la façon dont les entreprises abordent le développement d'applications.

Style de leadership et valeurs

Le style de leadership de Paulo Rosado peut être qualifié de visionnaire, d'empathique et d'inclusif. Il montre l'exemple en incitant son équipe à partager sa vision de la démocratisation du développement d'applications. Rosado favorise un environnement où la créativité s'épanouit et où les idées sont encouragées, ce qui permet à OutSystems de rester à l'avant-garde d'un secteur technologique en constante évolution.

L'une des valeurs fondamentales de Rosado est l'autonomisation des personnes. Il estime que la technologie doit être un outil au service des individus et des entreprises et promeut activement la diversité au sein de son organisation. Cet engagement en faveur de l'inclusion a conduit à une culture de travail dynamique et innovante chez OutSystems, attirant les meilleurs talents de divers horizons.

En outre, M. Rosado accorde une grande importance à l'orientation client. Il comprend que le succès d'OutSystems est intrinsèquement lié au succès de ses clients. Cette approche conduit à une amélioration continue et à l'innovation au sein de la plateforme afin de répondre aux besoins en constante évolution des clients.

L'impact sur le monde de la technologie

Les efforts pionniers de Paulo Rosado avec OutSystems ont eu un impact profond sur le monde de la technologie, déclenchant une révolution dans le développement d'applications. Le succès d'OutSystems a ouvert la voie à l'émergence de nombreuses et puissantes plateformes no-code, telles qu'AppMaster.io. Avec le mouvement no-code qui prend de l'ampleur, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs ont adopté le concept de développement citoyen, permettant aux employés de tous les services de contribuer à la création d'applications et favorisant une culture de l'innovation au sein des organisations.

AppMaster.io, tout comme OutSystems, offre une plateforme no-code puissante et complète qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, web et mobiles sans avoir besoin de coder de manière traditionnelle. Grâce à son interface intuitive de type glisser-déposer, à ses concepteurs visuels de processus d'affaires et à la prise en charge de divers cadres, AppMaster.io permet aux développeurs amateurs et aux équipes professionnelles de créer des applications puissantes de manière rapide et efficace.

Ce qui distingue AppMaster.io, c'est son engagement à fournir une expérience de développement de bout en bout. En intégrant de manière transparente la modélisation des données, la conception de la logique commerciale, la création de l'interface utilisateur et les processus de déploiement, AppMaster.io rationalise l'ensemble du cycle de développement de l'application. De plus, grâce à son approche serveur pour les applications mobiles, les utilisateurs peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans avoir à se rendre dans l'app store, ce qui permet des mises à jour en temps réel et une réponse plus rapide à l'évolution des besoins des utilisateurs.

AppMaster.io, comme OutSystems, met fortement l'accent sur l'évolutivité, en générant des applications backend sans état qui peuvent gérer des cas d'utilisation à forte charge et démontrer une évolutivité au niveau de l'entreprise. En utilisant des technologies de pointe comme Go (golang) pour le backend, Vue3 et JS/TS pour le web, et Kotlin avec Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS dans le développement d'applications mobiles, AppMaster.io s'assure que les applications résultantes sont performantes et à l'épreuve du temps.

Avec ses fonctionnalités complètes, son intégration transparente et son engagement en faveur de l'excellence du développement no-code, AppMaster.io illustre l'impact de leaders visionnaires tels que Paulo Rosado, qui stimulent l'innovation et révolutionnent le monde de la technologie. Alors que les plateformes no-code continuent de progresser et de gagner du terrain, les possibilités de créer des applications sophistiquées et évolutives s'étendent, offrant aux individus et aux organisations un terrain de jeu égal pour transformer leurs idées en réalité sans avoir besoin d'une expertise approfondie en matière de codage.