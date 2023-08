Título do emprego: Diretor Executivo/Fundador

Empresa: OutSystems

Formação académica: Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade de Stanford e licenciatura em Engenharia Informática pela Universidade Nova de Lisboa

Ano de fundação da OutSystems: 2001

Paulo Rosado é uma figura influente no mundo das plataformas de desenvolvimento no-code e low-code, conhecido pelas suas ideias inovadoras e liderança excecional. Como fundador visionário da OutSystems, uma plataforma low-code altamente aclamada, Rosado dedicou a sua carreira a capacitar indivíduos e organizações a criar soluções de software sem esforço. Ao longo do seu percurso, tem demonstrado uma determinação inabalável em revolucionar a forma como o software é construído, deixando um impacto duradouro na indústria.

Percurso profissional

Desde muito cedo, Rosado mostrou uma afinidade natural com a programação, mexendo em computadores e mergulhando no mundo do desenvolvimento de software. A sua curiosidade e motivação levaram-no a tirar uma licenciatura em engenharia e ciências informáticas, onde solidificou as suas bases técnicas e adquiriu um profundo conhecimento dos meandros dos sistemas de software.

Depois de completar a sua formação, Rosado embarcou numa viagem profissional que o expôs a vários aspectos da indústria tecnológica. Trabalhando em diferentes empresas de tecnologia, aperfeiçoou as suas competências em desenvolvimento de software, gestão de projectos e liderança. Estas experiências proporcionaram-lhe conhecimentos valiosos sobre os desafios que as empresas enfrentam no desenvolvimento tradicional de software, onde os longos ciclos de desenvolvimento, os custos elevados e a flexibilidade limitada impedem o progresso e a inovação.

Durante este período, o espírito visionário de Rosado começou a tomar forma. Reconhecendo a necessidade de uma mudança de paradigma no desenvolvimento de software, ele estabeleceu como objetivo a democratização da criação de aplicações e a capacitação das empresas para inovarem sem barreiras técnicas. Esta convicção de revolucionar a indústria lançou as bases para a fundação da OutSystems.

Fundação da plataforma Low-Code: Desafios e Sucesso

Em 2001, Paulo Rosado co-fundou a OutSystems com uma missão clara: revolucionar a forma como o software é construído e permitir que as empresas inovem e se adaptem rapidamente. Mas esta visão audaciosa não veio sem a sua quota-parte de desafios.

Nos primeiros dias do no-code/low-code, convencer os cépticos da indústria de que uma plataforma podia fornecer aplicações sofisticadas sem código revelou-se formidável. Rosado e a sua equipa encontraram resistência por parte dos programadores tradicionais que consideravam que o no-code ameaçava os seus conhecimentos. Para ultrapassar estes preconceitos foi necessário mostrar as capacidades da OutSystems e mudar as mentalidades sobre o futuro do desenvolvimento de software.

Com uma determinação implacável, Rosado e a sua equipa transformaram a OutSystems numa poderosa plataforma capaz de criar aplicações complexas e escaláveis em todos os sectores. A sua descoberta ocorreu quando demonstraram como a no-code podia acelerar os ciclos de desenvolvimento, capacitar os programadores cidadãos e reduzir significativamente os custos de desenvolvimento.

O momento crucial chegou quando a OutSystems ganhou reconhecimento e adoção por parte de grandes empresas que sentiram os benefícios tangíveis da plataforma. À medida que as histórias de sucesso se multiplicaram, o ceticismo diminuiu e a OutSystems emergiu como líder no mercado low-code, transformando a forma como as empresas abordavam o desenvolvimento de aplicações.

Estilo de Liderança e Valores

O estilo de liderança de Paulo Rosado pode ser caracterizado como visionário, empático e inclusivo. Ele lidera pelo exemplo, inspirando a sua equipa a partilhar a visão de democratizar o desenvolvimento de aplicações. Rosado promove um ambiente onde a criatividade prospera e as ideias são encorajadas, permitindo que a OutSystems se mantenha na vanguarda de uma indústria tecnológica em constante evolução.

Um dos valores fundamentais de Rosado é capacitar as pessoas. Ele acredita que a tecnologia deve ser um facilitador para indivíduos e empresas e promove ativamente a diversidade na sua organização. Este compromisso com a inclusão levou a uma cultura de trabalho vibrante e inovadora na OutSystems, atraindo os melhores talentos de várias origens.

Para além disso, Rosado coloca uma ênfase significativa no foco no cliente. Ele compreende que o sucesso da OutSystems está intrinsecamente ligado ao sucesso dos seus clientes. Este enfoque impulsiona a melhoria contínua e a inovação dentro da plataforma para satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes.

O impacto no mundo tecnológico

Os esforços pioneiros de Paulo Rosado com a OutSystems tiveram um impacto profundo no mundo da tecnologia, provocando uma revolução no desenvolvimento de aplicações. O sucesso da OutSystems abriu caminho para o surgimento de inúmeras plataformas no-code poderosas. Com o movimento no-code a ganhar força, empresas de todas as dimensões e sectores adoptaram o conceito de desenvolvimento cidadão, dando aos funcionários de todos os departamentos a possibilidade de contribuírem para a criação de aplicações e promovendo uma cultura de inovação nas organizações.

