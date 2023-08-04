Название должности: Генеральный директор/учредитель

Компания: OutSystems

Образование: степень магистра компьютерных наук Стэнфордского университета и компьютерной инженерии Лиссабонского университета Universidade Nova

Год основания OutSystems: 2001

Пауло Росадо - влиятельная фигура в мире платформ разработки no-code и low-code, известная своими новаторскими идеями и исключительным лидерством. Будучи основателем компании OutSystems, получившей широкое признание платформы low-code, Росадо посвятил свою карьеру тому, чтобы дать возможность как отдельным пользователям, так и организациям без особых усилий создавать программные решения. На протяжении всей своей карьеры он демонстрировал непоколебимую решимость совершить революцию в создании программного обеспечения, оказав неизгладимое влияние на отрасль.

Карьера

С ранних лет Росадо проявлял врожденную склонность к программированию, возился с компьютерами и погружался в мир разработки программного обеспечения. Его любопытство и стремление привели к получению степени в области компьютерных наук и инженерии, где он укрепил свою техническую базу и приобрел глубокое понимание тонкостей программных систем.

После получения образования Росадо начал свой профессиональный путь, в ходе которого он познакомился с различными аспектами технологической индустрии. Работая в различных технологических компаниях, он оттачивал свои навыки в области разработки программного обеспечения, управления проектами и лидерства. Этот опыт позволил ему получить ценное представление о проблемах, с которыми сталкиваются компании при традиционной разработке программного обеспечения, когда длительные циклы разработки, высокая стоимость и ограниченная гибкость препятствуют прогрессу и инновациям.

В это время в Росадо начал формироваться дух провидца. Осознав необходимость смены парадигмы разработки программного обеспечения, он поставил перед собой задачу демократизировать процесс создания приложений и предоставить предприятиям возможность внедрять инновации без технических барьеров. Убежденность в необходимости революционных изменений в отрасли заложила основу для создания компании OutSystems.

Основание платформы Low-Code: Проблемы и успех

В 2001 году Пауло Росадо стал одним из основателей компании OutSystems с четкой миссией: революционизировать процесс создания программного обеспечения и дать бизнесу возможность быстро внедрять инновации и адаптироваться к новым условиям. Но это смелое видение не обошлось без трудностей.

На начальном этапе внедрения no-code/low-code убедить скептиков в том, что платформа может создавать сложные приложения без кода, было очень сложно. Росадо и его команда столкнулись с сопротивлением со стороны традиционных разработчиков, которые воспринимали no-code как угрозу их компетенции. Для преодоления этих предубеждений необходимо было продемонстрировать возможности OutSystems и изменить взгляды на будущее разработки программного обеспечения.

Росадо и его команда, не покладая рук, оттачивали OutSystems, превращая ее в мощную платформу, способную создавать сложные и масштабируемые приложения для различных отраслей. Прорыв произошел, когда они продемонстрировали, как no-code может ускорить циклы разработки, расширить возможности гражданских разработчиков и значительно снизить стоимость разработки.

Переломным моментом стало признание и принятие OutSystems крупными предприятиями, которые ощутили ощутимую пользу от использования платформы. По мере того как множились истории успеха, скептицизм ослабевал, и OutSystems стала ведущим игроком на рынке low-code, изменив подход компаний к разработке приложений.

Стиль руководства и ценности

Стиль руководства Пауло Росадо можно охарактеризовать как дальновидный, сопереживающий и всеохватывающий. Он подает пример, вдохновляя своих сотрудников разделять идею демократизации разработки приложений. Розадо создает атмосферу, в которой процветает творчество и поощряются идеи, что позволяет OutSystems оставаться на высоте в постоянно развивающейся технологической индустрии.

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Одной из главных ценностей Росадо является расширение прав и возможностей людей. Он считает, что технологии должны помогать людям и бизнесу, и активно поддерживает многообразие в своей организации. Благодаря этому стремлению к инклюзивному подходу в OutSystems сформировалась яркая и инновационная рабочая культура, привлекающая лучших специалистов из разных слоев общества.

Кроме того, Росадо придает большое значение клиентоориентированности. Он понимает, что успех OutSystems неразрывно связан с успехом ее клиентов. Это позволяет постоянно совершенствовать и внедрять инновации для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов.

Влияние на мир технологий

Новаторские усилия Пауло Росадо в области OutSystems оказали глубокое влияние на мир технологий, вызвав революцию в разработке приложений. Успех OutSystems проложил путь к появлению множества мощных платформ no-code, таких как AppMaster.io. Благодаря набирающему обороты движению no-code компании всех размеров и отраслей приняли концепцию гражданской разработки, предоставляя сотрудникам различных подразделений возможность участвовать в создании приложений и формируя культуру инноваций в организациях.

AppMasterКомпания .io, как и OutSystems, предлагает мощную и всеобъемлющую платформу no-code, которая позволяет пользователям создавать внутренние, веб- и мобильные приложения без необходимости традиционного кодирования. Интуитивно понятный drag-and-drop интерфейс, визуальный конструктор бизнес-процессов и поддержка различных фреймворков позволяют AppMaster.io быстро и эффективно создавать мощные приложения как обычным разработчикам, так и профессиональным командам.

Отличительной особенностью AppMaster.io является стремление обеспечить комплексную разработку. Благодаря интеграции процессов моделирования данных, проектирования бизнес-логики, создания пользовательского интерфейса и развертывания AppMaster.io упрощает весь жизненный цикл разработки приложений. Более того, благодаря серверному подходу к разработке мобильных приложений пользователи могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и API-ключи, не обращаясь в магазин приложений, что позволяет обновлять приложения в режиме реального времени и быстрее реагировать на меняющиеся потребности пользователей.

AppMasterКомпания .io, как и OutSystems, уделяет большое внимание масштабируемости, создавая бэкэнд-приложения без статических данных, способные работать с высокими нагрузками и демонстрирующие масштабируемость корпоративного уровня. Используя такие передовые технологии, как Go (golang) для backend, Vue3 и JS/TS для web, Kotlin с Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS при разработке мобильных приложений, AppMaster.io гарантирует производительность и перспективность создаваемых приложений.

Благодаря широким возможностям, бесшовной интеграции и стремлению к no-code совершенству в разработке, AppMaster.io является примером влияния таких дальновидных лидеров, как Пауло Росадо, на инновации и революцию в мире технологий. По мере развития платформ no-code расширяются возможности создания сложных и масштабируемых приложений, предоставляя частным лицам и организациям равные условия для воплощения своих идей в жизнь, не требуя при этом обширных знаний в области кодирования.