职位名称 首席执行官/创始人

公司: OutSystemsOutSystems

学历:斯坦福大学计算机科学硕士,里斯本新星大学计算机工程学位

OutSystems 成立年份:2001 年

保罗-罗萨多(Paulo Rosado)是无代码和low-code 开发平台领域极具影响力的人物,以其创新理念和卓越领导力而闻名。作为备受赞誉的low-code 平台 OutSystems 的远见卓识的创始人,罗萨多一直致力于帮助个人和组织轻松创建软件解决方案。在他的职业生涯中,他始终坚定不移地致力于彻底改变软件的构建方式,为整个行业留下了持久的影响。

职业生涯

罗萨多从小就对编程表现出与生俱来的兴趣,他经常摆弄电脑,深入软件开发领域。他的好奇心和动力促使他攻读了计算机科学与工程学位,在那里他夯实了自己的技术基础,并对错综复杂的软件系统有了深刻的了解。

完成学业后,罗萨多开始了职业生涯,接触到了科技行业的方方面面。在不同的科技公司工作,他磨练了自己在软件开发、项目管理和领导力方面的技能。这些经历让他对企业在传统软件开发中面临的挑战有了宝贵的见解,即漫长的开发周期、高昂的成本和有限的灵活性阻碍了进步和创新。

在此期间,罗萨多的远见卓识开始成形。他认识到软件开发模式需要转变,因此将目光投向了应用程序开发的民主化,让企业能够在没有技术障碍的情况下进行创新。这种彻底改变行业的信念为 OutSystems 的创立奠定了基础。

低代码平台的创立:挑战与成功

2001 年,保罗-罗萨多与他人共同创立了 OutSystems,他的使命非常明确:彻底改变软件的构建方式,使企业能够快速创新和适应。但这一大胆的愿景并非没有挑战。

在无代码/low-code 的早期,要说服业内持怀疑态度的人相信一个平台可以在没有代码的情况下提供复杂的应用程序是非常困难的。罗萨多和他的团队遇到了来自传统开发人员的阻力,他们认为no-code 威胁到了他们的专业知识。要克服这些偏见,就必须展示 OutSystems 的能力,改变人们对未来软件开发的看法。

凭借不懈的决心,罗萨多和他的团队将 OutSystems 打造成了一个强大的平台,能够构建跨行业的复杂、可扩展的应用程序。当他们展示no-code 如何加快开发周期、增强公民开发者的能力并显著降低开发成本时,他们取得了突破性进展。

关键时刻到来了,OutSystems 获得了大型企业的认可和采用,并从该平台中获得了实实在在的好处。随着成功案例的增多,质疑声逐渐减弱,OutSystems 成为low-code 市场的领军企业,改变了企业的应用程序开发方式。

领导风格和价值观

保罗-罗萨多的领导风格具有远见卓识、富有同情心和包容性的特点。他以身作则,激励团队共同实现应用程序开发民主化的愿景。罗萨多营造了一个创造力蓬勃发展的环境,鼓励各种想法,使 OutSystems 在不断发展的科技行业中保持领先地位。

罗萨多的核心价值观之一是增强人的能力。他认为技术应该成为个人和企业的推动力,并积极促进组织内部的多元化。这种包容性的承诺为 OutSystems 带来了充满活力和创新的工作文化,吸引了来自不同背景的顶尖人才。

此外,罗萨多非常重视以客户为中心。他深知,OutSystems 的成功与其客户的成功有着内在联系。这种关注推动了平台的不断改进和创新,以满足客户不断变化的需求。

对科技界的影响

保罗-罗萨多在 OutSystems 方面的开拓性努力对科技界产生了深远影响,引发了一场应用程序开发革命。OutSystems 的成功为AppMaster.io 等众多强大的no-code 平台的出现铺平了道路。随着no-code 运动日益壮大,各种规模和行业的企业都接受了公民开发的概念,授权各部门员工为应用程序的创建做出贡献,并在企业内部培养创新文化。

AppMaster.io与OutSystems一样,提供了一个强大而全面的no-code 平台,使用户无需进行传统的编码即可创建后台、网络和移动应用程序。AppMaster.io 拥有直观的拖放界面、可视化业务流程设计器和对各种框架的支持,使公民开发人员和专业团队都能快速高效地创建强大的应用程序。

AppMaster.io 的与众不同之处在于它致力于提供端到端的开发体验。通过无缝集成数据建模、业务逻辑设计、用户界面创建和部署流程,AppMaster.io 简化了整个应用程序开发生命周期。此外,.io 采用服务器驱动的移动应用方法,用户可以更新 UI、逻辑和 API 密钥,而无需向应用商店提交,从而实现实时更新,更快地响应不断变化的用户需求。

AppMaster与 OutSystems 一样,.io 也非常强调可扩展性,它生成的无状态后端应用程序可以处理高负荷用例,并展示了企业级的可扩展性。AppMaster.io 在后端采用Go (golang)、Web 采用Vue3和 JS/TS、移动应用开发采用Kotlin和Jetpack Compose for Android 以及SwiftUI for iOS 等尖端技术,确保生成的应用性能卓越、面向未来。

AppMaster.io具有全面的功能、无缝的集成以及对no-code 开发卓越性的承诺,充分体现了像Paulo Rosado这样具有远见卓识的领导者在推动创新和革新技术世界方面的影响力。随着no-code 平台的不断进步和发展,创建复杂和可扩展应用程序的可能性也在不断扩大,为个人和组织提供了一个公平的竞争环境,使他们无需丰富的编码专业知识就能将自己的想法变为现实。