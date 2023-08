Berufsbezeichnung: CEO/Gründer

Unternehmen: OutSystems

Ausbildung: Master-Abschluss in Computerwissenschaften der Stanford University und Abschluss in Computertechnik der Universidade Nova, Lissabon

Jahr der OutSystems-Gründung: 2001

Paulo Rosado ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Welt der No-Code- und low-code -Entwicklungsplattformen und bekannt für seine innovativen Ideen und außergewöhnlichen Führungsqualitäten. Als visionärer Gründer von OutSystems, einer hochgelobten Plattform ( low-code), hat Rosado seine Karriere dem Ziel gewidmet, sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen in die Lage zu versetzen, mühelos Softwarelösungen zu erstellen. Während seiner gesamten Laufbahn hat er seine Entschlossenheit unter Beweis gestellt, die Art und Weise, wie Software entwickelt wird, zu revolutionieren und die Branche nachhaltig zu beeinflussen.

Beruflicher Werdegang

Schon in jungen Jahren zeigte Rosado eine natürliche Affinität zum Programmieren, bastelte an Computern herum und tauchte in die Welt der Softwareentwicklung ein. Seine Neugier und sein Tatendrang brachten ihn dazu, ein Studium der Informatik und des Ingenieurwesens zu absolvieren, in dem er seine technischen Grundlagen festigte und ein tiefes Verständnis für die Feinheiten von Softwaresystemen erwarb.

Nach Abschluss seiner Ausbildung begann Rosado eine berufliche Reise, die ihn mit verschiedenen Aspekten der Tech-Branche in Berührung brachte. Er arbeitete in verschiedenen Technologieunternehmen und verfeinerte seine Fähigkeiten in den Bereichen Softwareentwicklung, Projektmanagement und Führung. Diese Erfahrungen vermittelten ihm wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der traditionellen Softwareentwicklung konfrontiert sind, wo lange Entwicklungszyklen, hohe Kosten und begrenzte Flexibilität Fortschritt und Innovation behindern.

Während dieser Zeit begann Rosados visionärer Geist Gestalt anzunehmen. Er erkannte die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Softwareentwicklung und setzte sich zum Ziel, die App-Erstellung zu demokratisieren und Unternehmen in die Lage zu versetzen, ohne technische Hindernisse zu innovieren. Diese Überzeugung, die Branche zu revolutionieren, legte den Grundstein für die Gründung von OutSystems.

Low-Code-Plattform-Gründung: Herausforderungen und Erfolg

Im Jahr 2001 war Paulo Rosado Mitbegründer von OutSystems mit einer klaren Mission: die Erstellung von Software zu revolutionieren und Unternehmen in die Lage zu versetzen, innovativ zu sein und sich schnell anzupassen. Doch diese kühne Vision kam nicht ohne Herausforderungen aus.

In den Anfangstagen von no-code/low-code war es schwierig, die Skeptiker in der Branche davon zu überzeugen, dass eine Plattform anspruchsvolle Anwendungen ohne Code bereitstellen kann. Rosado und sein Team stießen auf den Widerstand traditioneller Entwickler, die no-code als Bedrohung für ihr Fachwissen ansahen. Um diese Vorurteile zu überwinden, war es notwendig, die Fähigkeiten von OutSystems zu präsentieren und die Ansichten über die Zukunft der Softwareentwicklung zu ändern.

Mit unnachgiebiger Entschlossenheit entwickelten Rosado und sein Team OutSystems zu einer leistungsstarken Plattform, die in der Lage ist, komplexe, skalierbare Anwendungen für verschiedene Branchen zu entwickeln. Der Durchbruch gelang ihnen, als sie demonstrierten, wie no-code die Entwicklungszyklen beschleunigen, bürgerliche Entwickler befähigen und die Entwicklungskosten erheblich senken kann.

Der entscheidende Moment kam, als OutSystems Anerkennung und Akzeptanz bei großen Unternehmen fand, die greifbare Vorteile aus der Plattform zogen. Als sich die Erfolgsgeschichten häuften, schwand die Skepsis, und OutSystems entwickelte sich zu einem führenden Anbieter auf dem Markt low-code, der die Art und Weise, wie Unternehmen an die Anwendungsentwicklung herangehen, veränderte.

Führungsstil und Werte

Paulo Rosados Führungsstil kann als visionär, einfühlsam und integrativ bezeichnet werden. Er geht mit gutem Beispiel voran und inspiriert sein Team dazu, die Vision der Demokratisierung der Anwendungsentwicklung zu teilen. Rosado fördert ein Umfeld, in dem Kreativität gedeiht und Ideen ermutigt werden, so dass OutSystems in einer sich ständig weiterentwickelnden Tech-Branche immer einen Schritt voraus ist.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Einer von Rosados Grundwerten ist die Befähigung von Menschen. Er ist der Meinung, dass Technologie Einzelpersonen und Unternehmen unterstützen sollte, und fördert aktiv die Vielfalt innerhalb seines Unternehmens. Dieses Engagement für Inklusion hat zu einer lebendigen und innovativen Arbeitskultur bei OutSystems geführt, die Spitzenkräfte mit unterschiedlichem Hintergrund anzieht.

Darüber hinaus legt Rosado großen Wert auf die Kundenzentrierung. Er ist sich bewusst, dass der Erfolg von OutSystems untrennbar mit dem Erfolg seiner Kunden verbunden ist. Dieser Fokus treibt die kontinuierliche Verbesserung und Innovation innerhalb der Plattform voran, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Der Einfluss auf die Tech-Welt

Paulo Rosados Pionierarbeit mit OutSystems hat die Tech-Welt tiefgreifend beeinflusst und eine Revolution in der App-Entwicklung ausgelöst. Der Erfolg von OutSystems ebnete den Weg für die Entstehung zahlreicher leistungsfähiger no-code Plattformen, wie z.B. AppMaster.io. Mit dem Aufschwung der no-code -Bewegung haben sich Unternehmen aller Größen und Branchen das Konzept der Bürgerentwicklung zu eigen gemacht, indem sie ihren Mitarbeitern abteilungsübergreifend die Möglichkeit geben, zur App-Entwicklung beizutragen und eine Innovationskultur in den Unternehmen zu fördern.

AppMaster.io bietet, ähnlich wie OutSystems, eine leistungsstarke und umfassende Plattform ( no-code), die es den Nutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, ohne dass dafür herkömmliche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Mit seiner intuitiven Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche, visuellen Geschäftsprozessdesignern und der Unterstützung verschiedener Frameworks ermöglicht AppMaster.io sowohl privaten Entwicklern als auch professionellen Teams, schnell und effizient leistungsstarke Anwendungen zu erstellen.

Das Besondere an AppMaster.io ist die Verpflichtung, eine durchgängige Entwicklungserfahrung zu bieten. Durch die nahtlose Integration von Datenmodellierung, Business-Logik-Design, UI-Erstellung und Deployment-Prozessen rationalisiert AppMaster.io den gesamten Lebenszyklus der App-Entwicklung. Mit seinem servergesteuerten Ansatz für mobile Anwendungen können Benutzer außerdem UI, Logik und API-Schlüssel aktualisieren, ohne sich im App Store anmelden zu müssen, was Echtzeit-Updates und eine schnellere Reaktion auf sich ändernde Benutzeranforderungen ermöglicht.

AppMasterWie OutSystems legt auch .io großen Wert auf Skalierbarkeit und entwickelt zustandslose Backend-Anwendungen, die eine hohe Last bewältigen können und eine Skalierbarkeit auf Unternehmensebene aufweisen. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien wie Go (golang) für das Backend, Vue3 und JS/TS für das Web sowie Kotlin mit Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS in der mobilen App-Entwicklung stellt AppMaster.io sicher, dass die resultierenden Anwendungen performant und zukunftssicher sind.

Mit seinen umfassenden Funktionen, der nahtlosen Integration und dem Engagement für die hervorragende Entwicklung von no-code steht AppMaster.io beispielhaft für den Einfluss von visionären Führungspersönlichkeiten wie Paulo Rosado, die Innovationen vorantreiben und die Tech-Welt revolutionieren. Da die Plattformen von no-code immer weiter voranschreiten und an Dynamik gewinnen, erweitern sich die Möglichkeiten für die Erstellung anspruchsvoller und skalierbarer Anwendungen, so dass Einzelpersonen und Unternehmen ihre Ideen auch ohne umfangreiche Programmierkenntnisse umsetzen können.