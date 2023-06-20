مقدمة لحلول CRM المخصصة

تعد أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) أدوات أساسية للأعمال الحديثة التي تحتاج إلى تنظيم وإدارة وتحليل تفاعلات العملاء بشكل فعال. تساعد حلول CRM المؤسسات على تبسيط مبيعاتها وتسويقها وجهود الدعم ، مع تحسين رضا العملاء وولائهم. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع الأنظمة الأساسية لإدارة علاقات العملاء على قدم المساواة ، وفي بعض الأحيان ، لا يؤدي الحل الجاهز إلى حلها. هذا هو المكان الذي تدخل فيه حلول CRM المخصصة.

حل CRM المخصص هو تنفيذ مخصص لمنصة CRM مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والعمليات والمتطلبات الفريدة للمؤسسة. من خلال بناء نظام CRM يناسب عملك مثل القفاز ، يمكنك التأكد من أن لديك الميزات والتكاملات الأساسية التي ستمكن مؤسستك من تحقيق النجاح.

في هذه المقالة ، سنستكشف أهم 10 ميزات أساسية يجب أن يتعيّن على كل نظام CRM مخصص أن يفي باحتياجات مؤسستك ، ويعزز الكفاءة ، ويعزز التواصل السلس.

1. واجهة سهلة الاستخدام

تعد الواجهة سهلة الاستخدام حجر الزاوية في أي نظام CRM ناجح. يجب أن يكون نظام CRM الخاص بك سهل التنقل ، مما يوفر للمستخدمين وصولاً سريعًا إلى المعلومات والميزات الأساسية. تضمن الواجهة البديهية والمصممة جيدًا قدرة موظفيك على تعلم النظام الأساسي بسرعة ، مما يقلل من الارتباك والوقت الذي يقضونه في التدريب. علاوة على ذلك ، فإن الواجهة القابلة للتخصيص التي تتكيف مع أدوار وتفضيلات المستخدم المختلفة ستزيد الإنتاجية ، مما يضمن أن كل عضو في الفريق يمكنه تحقيق أقصى استفادة من نظام CRM.

يجب أن يشتمل حل CRM المخصص الجيد على:

تنقل سهل يسهل على المستخدمين تحديد موقع الميزات والوصول إلى البيانات.

تخطيطات وطرق عرض قابلة للتخصيص لتلبية التفضيلات الفردية والأدوار الوظيفية.

وصول سريع إلى شريط البحث لتحديد موقع سجلات العملاء أو البيانات الأخرى بكفاءة.

خيارات الفرز والتصفية العملية التي تسمح للمستخدمين بالتركيز على مجموعات بيانات محددة.

موارد المساعدة والدعم متوفرة من داخل واجهة CRM.

2. الاتصال وإدارة الحساب

تعد إدارة جهات الاتصال والحسابات الفعالة في صميم أي نظام CRM. يجب أن يوفر حل CRM المخصص الخاص بك مستودعًا مركزيًا لتخزين وإدارة جميع المعلومات المتعلقة بالعميل. يتضمن ذلك تفاصيل الاتصال وسجل الاتصال والملاحظات والمعاملات والمستندات ، بالإضافة إلى أي بيانات مخصصة ذات صلة بعملك. من خلال هذه النظرة الشاملة لكل عميل ، يمكن لفريقك فهم تفضيلاتهم واحتياجاتهم وتاريخهم بشكل أفضل ، مما يسمح بتحسين إدارة العملاء والمشاركة.

عند إنشاء CRM المخصص الخاص بك ، تأكد من أنه يتضمن الميزات التالية:

قاعدة بيانات مركزية لجميع جهات الاتصال ومعلومات الحساب ، مما يضمن وصولاً سريعًا وسهلاً إلى جميع البيانات ذات الصلة.

القدرة على إنشاء وإدارة الحقول المخصصة لالتقاط نقاط بيانات فريدة خاصة بمؤسستك.

خيارات لتقسيم العملاء والحسابات بناءً على معايير مختلفة ، مثل الصناعة أو تفضيلات المنتج أو سجل الاتصال.

عرض 360 درجة لكل عميل ، يعرض تاريخًا كاملاً للتفاعلات والمعاملات والملاحظات والمستندات في واجهة موحدة.

التكامل مع قنوات الاتصال ، مثل البريد الإلكتروني ، لتسجيل المراسلات تلقائيًا مع كل جهة اتصال.

3. إدارة الرصاص

تعد إدارة العملاء المتوقعين عنصرًا أساسيًا في CRM المخصص لأنها تساعدك على تتبع العملاء المحتملين ورعايتهم وإدارة تفاعلات العملاء وتحسين معدلات التحويل لدفع أداء المبيعات. يجب أن تتضمن إدارة العملاء المتوقعين الفعالة الميزات التالية:

التقاط العملاء المحتملين: يجب أن يمكّن نظام إدارة علاقات العملاء من التقاط العملاء المتوقعين تلقائيًا من مصادر متعددة ، مثل نماذج مواقع الويب ومنصات الوسائط الاجتماعية وحملات البريد الإلكتروني. يسمح هذا لفريقك ببناء قاعدة بيانات شاملة للعملاء المحتملين.

يجب أن يمكّن نظام إدارة علاقات العملاء من التقاط العملاء المتوقعين تلقائيًا من مصادر متعددة ، مثل نماذج مواقع الويب ومنصات الوسائط الاجتماعية وحملات البريد الإلكتروني. يسمح هذا لفريقك ببناء قاعدة بيانات شاملة للعملاء المحتملين. نقاط الرصاص: يجب أن يكون لدى CRM المخصص نظام تسجيل نقاط الرصاص الذي يساعدك على تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على إمكانية التحويل. يمكن أن يعتمد هذا على عوامل مثل المشاركة أو حجم الشركة أو الصناعة. من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية ، يمكن لفريق المبيعات تحويلهم بشكل أكثر فعالية.

يجب أن يكون لدى CRM المخصص نظام تسجيل نقاط الرصاص الذي يساعدك على تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على إمكانية التحويل. يمكن أن يعتمد هذا على عوامل مثل المشاركة أو حجم الشركة أو الصناعة. من خلال التركيز على العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية ، يمكن لفريق المبيعات تحويلهم بشكل أكثر فعالية. تجزئة العملاء المحتملين: يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتصنيف العملاء المحتملين إلى مجموعات مختلفة بناءً على معايير محددة ، مثل التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو السلوكيات. يتيح ذلك حملات تسويقية مخصصة ومتابعات مخصصة تتناسب مع توقعاتك.

يجب أن يسمح لك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتصنيف العملاء المحتملين إلى مجموعات مختلفة بناءً على معايير محددة ، مثل التركيبة السكانية أو الاهتمامات أو السلوكيات. يتيح ذلك حملات تسويقية مخصصة ومتابعات مخصصة تتناسب مع توقعاتك. سجل الاتصال: يجب أن يقوم نظام CRM المخصص بتسجيل وتتبع جميع التفاعلات بين فريقك والعملاء المتوقعين. يتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات ، مما يمنح فريقك سياقًا قيمًا عند التواصل مع العملاء المحتملين.

يجب أن يقوم نظام CRM المخصص بتسجيل وتتبع جميع التفاعلات بين فريقك والعملاء المتوقعين. يتضمن ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات والاجتماعات والملاحظات ، مما يمنح فريقك سياقًا قيمًا عند التواصل مع العملاء المحتملين. رعاية العملاء المحتملين: يجب أن يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أدوات لإنشاء حملات رعاية العملاء المحتملين وأتمتتها ، والتي تشمل رسائل البريد الإلكتروني الآلية ومشاركة المحتوى وتذكيرات المتابعة للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين وإعلامهم.

يجب أن يقدم نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أدوات لإنشاء حملات رعاية العملاء المحتملين وأتمتتها ، والتي تشمل رسائل البريد الإلكتروني الآلية ومشاركة المحتوى وتذكيرات المتابعة للحفاظ على تفاعل العملاء المحتملين وإعلامهم. تتبع التحويل: يتمثل أحد الجوانب المهمة لإدارة العملاء المحتملين في تتبع معدلات التحويل وقياس النجاح. يجب أن يحتوي CRM على أدوات تحليلات وتقارير مدمجة لمساعدتك على تحديد الاختناقات وتحسين عملية إدارة العملاء المحتملين.

4. المبيعات وإدارة الفرص

تساعد إدارة المبيعات والفرص المناسبة في CRM المخصص فريق المبيعات الخاص بك على تحديد الصفقات المحتملة وتتبعها وإغلاقها بشكل أكثر كفاءة. فيما يلي بعض الميزات التي يجب تضمينها في نظام CRM الخاص بك لدعم المبيعات وإدارة الفرص:

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تتبع الفرص: يجب أن يمكّن نظام CRM فريقك من تتبع فرص المبيعات من الاتصال الأولي وحتى الإغلاق. يجب أن يوفر النظام عرضًا شاملاً لكل فرصة ، بما في ذلك التفاصيل المهمة مثل حجم الصفقة وتاريخ الإغلاق المتوقع واحتمال الفوز.

يجب أن يمكّن نظام CRM فريقك من تتبع فرص المبيعات من الاتصال الأولي وحتى الإغلاق. يجب أن يوفر النظام عرضًا شاملاً لكل فرصة ، بما في ذلك التفاصيل المهمة مثل حجم الصفقة وتاريخ الإغلاق المتوقع واحتمال الفوز. إدارة خطوط الأنابيب: قم بإنشاء تمثيل مرئي لخط أنابيب المبيعات الخاص بك لمساعدة فريقك على فهم حالة كل فرصة بشكل أفضل. يجب أن يشمل ذلك مراحل مثل التنقيب ، والتأهيل ، والاقتراح ، والتفاوض ، والإغلاق.

قم بإنشاء تمثيل مرئي لخط أنابيب المبيعات الخاص بك لمساعدة فريقك على فهم حالة كل فرصة بشكل أفضل. يجب أن يشمل ذلك مراحل مثل التنقيب ، والتأهيل ، والاقتراح ، والتفاوض ، والإغلاق. التنبؤ: يجب أن يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أدوات التنبؤ بالمبيعات التي تمنح فريقك رؤية أفضل لتدفقات الإيرادات المستقبلية. يساعد ذلك في إدارة التوقعات واتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة.

يجب أن يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أدوات التنبؤ بالمبيعات التي تمنح فريقك رؤية أفضل لتدفقات الإيرادات المستقبلية. يساعد ذلك في إدارة التوقعات واتخاذ قرارات إستراتيجية مدروسة. إنشاء عروض الأسعار والعروض: يجب أن يسهل CRM المخصص إنشاء عروض الأسعار والمقترحات ببضع نقرات فقط. يعمل هذا على تبسيط عملية البيع ويضمن عرضًا متسقًا ومهنيًا للوثائق.

يجب أن يسهل CRM المخصص إنشاء عروض الأسعار والمقترحات ببضع نقرات فقط. يعمل هذا على تبسيط عملية البيع ويضمن عرضًا متسقًا ومهنيًا للوثائق. كتالوج المنتج أو الخدمة: يجب أن يشتمل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك على كتالوج منتج أو خدمة مضمن يسمح لفريق المبيعات الخاص بك بالوصول بسهولة إلى المعلومات ذات الصلة حول الأسعار والخصومات وحزم المنتجات للمساعدة في عملية البيع.

يجب أن يشتمل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك على كتالوج منتج أو خدمة مضمن يسمح لفريق المبيعات الخاص بك بالوصول بسهولة إلى المعلومات ذات الصلة حول الأسعار والخصومات وحزم المنتجات للمساعدة في عملية البيع. أدوات التعاون: يجب أن يعزز CRM المخصص العمل الجماعي داخل قسم المبيعات الخاص بك من خلال ميزات مثل مشاركة المستندات وتعيين المهام والتحديثات في الوقت الفعلي على حالة الفرصة.

يجب أن يعزز CRM المخصص العمل الجماعي داخل قسم المبيعات الخاص بك من خلال ميزات مثل مشاركة المستندات وتعيين المهام والتحديثات في الوقت الفعلي على حالة الفرصة. التحليلات ومؤشرات الأداء الرئيسية: تساعد التحليلات المتكاملة ومؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للتخصيص (KPIs) فريقك على مراقبة أداء المبيعات وتحليله باستمرار. وهذا يتيح إدارة المبيعات الفعالة وتحديد مجالات التحسين.

5. إدارة النشاط والمهام

تضمن الإدارة الفعالة للمهام والنشاط في CRM المخصص بقاء فريقك منظمًا ومركّزًا على الأنشطة المهمة الموجهة للعملاء. فيما يلي بعض الميزات التي يجب تضمينها:

تكامل التقويم

يجب أن يتكامل CRM الخاص بك مع أنظمة التقويم الشائعة مثل تقويم Google و Microsoft Outlook. يوفر هذا اتصالاً في الوقت الفعلي بين CRM وجداول أعضاء الفريق الفرديين ، مما يقلل من التحديثات اليدوية وسوء الاتصالات.

تعيين مهمة

يجب أن يسمح CRM المخصص بتخصيص المهام بسهولة والتعاون بين أعضاء الفريق. يساعد ذلك في تفويض المسؤوليات ومراقبة التقدم والتأكد من أن الجميع يعملون لتحقيق نفس الأهداف.

تحديد أولويات المهام

يجب أن يسمح نظام CRM لفريقك بتحديد أولويات المهام بفعالية استنادًا إلى عوامل مثل تاريخ الاستحقاق والإلحاح والتأثير المحتمل. يساعد هذا في تحسين استخدام الوقت والموارد ويضمن إكمال المهام المهمة أولاً.

التذكيرات والإشعارات

تساعد التذكيرات والإشعارات الآلية في CRM فريقك على البقاء على اطلاع بالمهام والمواعيد النهائية. هذا يعزز ثقافة المساءلة ويقلل من مخاطر ضياع الفرص.

تاريخ النشاط

من الضروري أن يقوم برنامج CRM الخاص بك بتسجيل جميع الأنشطة المتعلقة بالعميل التي يقوم بها فريقك ، مثل المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمتابعات. يوفر هذا السياق التاريخي القيم ، ويعزز التواصل مع العملاء ويمكّن من اتخاذ قرارات أفضل.

أدوات التعاون

يمكن لأدوات التعاون المضمنة داخل CRM ، مثل المستندات والملاحظات ووظائف الدردشة المشتركة ، تحسين الاتصال والتنسيق بين أعضاء الفريق. هذا يدعم نهجًا أكثر تماسكًا يركز على العملاء للمهام والأنشطة.

6. التحليلات والتقارير

تعد التحليلات وإعداد التقارير من المكونات الأساسية لأي حل CRM مخصص وفعال. تمكّن هذه الميزات الشركات من تتبع الأداء وقياس التقدم واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحقيق أهدافها. يوفر نظام التحليلات وإعداد التقارير الذي تم تنفيذه جيدًا رؤى قابلة للتنفيذ ، مما يساعد الشركات على تحسين الاستراتيجيات ، وتعزيز خدمة العملاء ، وتحديد فرص جديدة للنمو.

فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب تضمينها في ميزات التحليلات وإعداد التقارير في CRM المخصص:

لوحات معلومات قابلة للتخصيص : تتيح لوحة المعلومات القابلة للتخصيص للمستخدمين تحديد البيانات التي يريدون تتبعها ومراقبتها في الوقت الفعلي. يجب أن تمكّن هذه الميزة المستخدمين من إنشاء عروض مخصصة مع مؤشرات الأداء الرئيسية والمخططات وعناصر واجهة المستخدم ذات الصلة بناءً على دورهم وتفضيلاتهم.

: تتيح لوحة المعلومات القابلة للتخصيص للمستخدمين تحديد البيانات التي يريدون تتبعها ومراقبتها في الوقت الفعلي. يجب أن تمكّن هذه الميزة المستخدمين من إنشاء عروض مخصصة مع مؤشرات الأداء الرئيسية والمخططات وعناصر واجهة المستخدم ذات الصلة بناءً على دورهم وتفضيلاتهم. أدوات تصور البيانات : تسهل أدوات تصور البيانات الفعالة مثل المخططات والرسوم البيانية والخرائط على المستخدمين فهم البيانات المعقدة وتحديد الاتجاهات والأنماط والشذوذ. يجب أن يوفر حل CRM متعدد الاستخدامات مجموعة واسعة من خيارات التصور لمساعدة المستخدمين على اكتساب رؤى قيمة بشكل أكثر كفاءة.

: تسهل أدوات تصور البيانات الفعالة مثل المخططات والرسوم البيانية والخرائط على المستخدمين فهم البيانات المعقدة وتحديد الاتجاهات والأنماط والشذوذ. يجب أن يوفر حل CRM متعدد الاستخدامات مجموعة واسعة من خيارات التصور لمساعدة المستخدمين على اكتساب رؤى قيمة بشكل أكثر كفاءة. إعداد التقارير في الوقت الفعلي : يضمن إعداد التقارير في الوقت الفعلي وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات ، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستجابة بسرعة للتغييرات في اتجاهات الأعمال أو سلوك العملاء. يجب أن تدعم حلول CRM المخصصة تحديثات البيانات في الوقت الفعلي وإنشاء التقارير.

: يضمن إعداد التقارير في الوقت الفعلي وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات ، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة والاستجابة بسرعة للتغييرات في اتجاهات الأعمال أو سلوك العملاء. يجب أن تدعم حلول CRM المخصصة تحديثات البيانات في الوقت الفعلي وإنشاء التقارير. التصفية والتجزئة المتقدمة : تسمح أدوات التصفية والتجزئة للمستخدمين بالتعمق في البيانات عن طريق تضييق مجموعات فرعية معينة من العملاء أو العملاء المتوقعين أو التفاعلات. يساعد هذا التحليل الدقيق الشركات على تحديد الفرص ومعالجة المشكلات على مستوى أكثر تحديدًا ، مما يتيح استراتيجيات هادفة وفعالة.

: تسمح أدوات التصفية والتجزئة للمستخدمين بالتعمق في البيانات عن طريق تضييق مجموعات فرعية معينة من العملاء أو العملاء المتوقعين أو التفاعلات. يساعد هذا التحليل الدقيق الشركات على تحديد الفرص ومعالجة المشكلات على مستوى أكثر تحديدًا ، مما يتيح استراتيجيات هادفة وفعالة. خيارات التصدير والمشاركة : يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تصدير ومشاركة التقارير والبيانات بسهولة مع أعضاء فريقهم أو أصحاب المصلحة بتنسيقات شائعة مثل PDF أو Excel أو CSV ، مما يوفر السياق والرؤى اللازمة لاتخاذ قرارات تعاونية.

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7. أتمتة سير العمل

تعد أتمتة سير العمل ميزة مهمة أخرى لحلول CRM المخصصة الحديثة ، والتي تهدف إلى تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وتقليل احتمال حدوث أخطاء بشرية. من خلال أتمتة المهام المتكررة وتعيين قواعد محددة مسبقًا لأنشطة تجارية معينة ، يمكن لأتمتة سير العمل توفير الوقت وتقليل الجهود اليدوية ومساعدة الفرق على العمل بشكل أكثر فعالية.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لأتمتة سير العمل في نظام CRM:

أتمتة المهام : يجب أن يكون مستخدمو CRM قادرين على إنشاء وأتمتة المهام الروتينية مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة ، أو تحديث حالات العملاء المحتملين ، أو إنشاء تذكيرات باستخدام إجراءات ومُشغلات محددة مسبقًا. هذا يقلل من الجهود اليدوية ، ويزيد من الإنتاجية ، ويساعد على تجنب الفرص الضائعة.

: يجب أن يكون مستخدمو CRM قادرين على إنشاء وأتمتة المهام الروتينية مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للمتابعة ، أو تحديث حالات العملاء المحتملين ، أو إنشاء تذكيرات باستخدام إجراءات ومُشغلات محددة مسبقًا. هذا يقلل من الجهود اليدوية ، ويزيد من الإنتاجية ، ويساعد على تجنب الفرص الضائعة. إدارة العمليات : يجب أن يوفر نظام CRM المخصص القدرة على تصميم العمليات التجارية وتنفيذها ومراقبتها بناءً على متطلبات تنظيمية محددة. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بنمذجة سير العمل باستخدام الأدوات المرئية ، وتعيين المهام لأعضاء الفريق ، وقياس كفاءة كل عملية لتحديد مجالات التحسين.

: يجب أن يوفر نظام CRM المخصص القدرة على تصميم العمليات التجارية وتنفيذها ومراقبتها بناءً على متطلبات تنظيمية محددة. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بنمذجة سير العمل باستخدام الأدوات المرئية ، وتعيين المهام لأعضاء الفريق ، وقياس كفاءة كل عملية لتحديد مجالات التحسين. التنبيهات والإشعارات الآلية : تساعد الإخطارات والتنبيهات في الوقت المناسب في إبقاء المستخدمين على اطلاع بالأحداث المهمة أو المواعيد النهائية القادمة أو التغييرات التشغيلية. يجب أن تسمح CRMs المخصصة بإنشاء وتخصيص التنبيهات والإشعارات بناءً على المشغلات والظروف المختلفة بحيث لا يسقط أي شيء من خلال الشقوق.

: تساعد الإخطارات والتنبيهات في الوقت المناسب في إبقاء المستخدمين على اطلاع بالأحداث المهمة أو المواعيد النهائية القادمة أو التغييرات التشغيلية. يجب أن تسمح CRMs المخصصة بإنشاء وتخصيص التنبيهات والإشعارات بناءً على المشغلات والظروف المختلفة بحيث لا يسقط أي شيء من خلال الشقوق. قوالب البريد الإلكتروني والأتمتة : أحد الاستخدامات الأساسية لحلول CRM هو إدارة اتصالات البريد الإلكتروني مع العملاء والعملاء المتوقعين. لتبسيط الاتصالات وتوحيدها ، يجب أن تسمح أنظمة CRM للمستخدمين بإنشاء قوالب بريد إلكتروني محددة مسبقًا وأتمتة عملية الإرسال بناءً على أحداث أو ظروف محددة.

من خلال الاستفادة من أتمتة سير العمل في حل CRM ، يمكن للشركات أن تصبح أكثر كفاءة واستجابة وأفضل تجهيزًا لخدمة عملائها وتحقيق أهدافهم.

8. قدرات التكامل

يعد دمج حل CRM المخصص الخاص بك مع الأدوات والأنظمة الأساسية والبرامج الأخرى أمرًا ضروريًا لزيادة إمكاناته إلى أقصى حد وضمان التبادل السلس للبيانات وسير العمل عبر مؤسستك. يساعد نظام CRM المتكامل الشركات على تتبع وإدارة جميع تفاعلات العملاء ، بغض النظر عن نقطة المنشأ ، مما يعزز التعاون الفعال والتواصل بين الفرق.

هذه بعض إمكانات التكامل الرئيسية التي يجب أن يقدمها كل CRM مخصص:

تكامل البريد الإلكتروني : يضمن توصيل نظام CRM الخاص بك بخدمة البريد الإلكتروني الاتصال السلس ، مع تسجيل جميع تفاعلات العملاء والوصول إليها بسهولة. يجب أن تكون الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Gmail و Outlook و Exchange قابلة للتكامل بسهولة مع CRM الخاص بك.

: يضمن توصيل نظام CRM الخاص بك بخدمة البريد الإلكتروني الاتصال السلس ، مع تسجيل جميع تفاعلات العملاء والوصول إليها بسهولة. يجب أن تكون الأنظمة الأساسية الشائعة مثل Gmail و Outlook و Exchange قابلة للتكامل بسهولة مع CRM الخاص بك. تكامل أتمتة التسويق : يمكن أن يؤدي دمج CRM المخصص الخاص بك مع أدوات أتمتة التسويق إلى تبسيط إدارة الحملات التسويقية وتوليد العملاء المتوقعين ورعاية العملاء المحتملين. يساعد ذلك فرق التسويق والمبيعات لديك على العمل بكفاءة أكبر والتعاون بشكل أكثر فعالية.

: يمكن أن يؤدي دمج CRM المخصص الخاص بك مع أدوات أتمتة التسويق إلى تبسيط إدارة الحملات التسويقية وتوليد العملاء المتوقعين ورعاية العملاء المحتملين. يساعد ذلك فرق التسويق والمبيعات لديك على العمل بكفاءة أكبر والتعاون بشكل أكثر فعالية. تكامل الوسائط الاجتماعية : يتيح ربط CRM الخاص بك بمنصات الوسائط الاجتماعية الشائعة للشركات إمكانية تتبع وإدارة وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل والاستفادة من تقنيات البيع الاجتماعي. يمكن أن يساعد تكامل الوسائط الاجتماعية أيضًا في جمع رؤى العملاء وفهم المشاعر العامة حول منتجاتك أو خدماتك.

: يتيح ربط CRM الخاص بك بمنصات الوسائط الاجتماعية الشائعة للشركات إمكانية تتبع وإدارة وجودهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أفضل والاستفادة من تقنيات البيع الاجتماعي. يمكن أن يساعد تكامل الوسائط الاجتماعية أيضًا في جمع رؤى العملاء وفهم المشاعر العامة حول منتجاتك أو خدماتك. تكامل واجهة برمجة تطبيقات الطرف الثالث : يجب أن يوفر CRM المخصص الخاص بك واجهات برمجة تطبيقات (API) شاملة وموثقة جيدًا (واجهات برمجة التطبيقات) تسمح له بالتفاعل مع أنظمة البرامج الأخرى ، وتبادل البيانات وتشغيل العمليات. تأكد من أن CRM الخاص بك يدعم كلاً من واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL لتحقيق أقصى قدر من المرونة والتوافق.

من خلال اختيار حل CRM مخصص مع إمكانات تكامل قوية ، يمكن للشركات إنشاء نظام بيئي موحد للأدوات التي تتواصل بكفاءة وتوفر الوقت وتقلل من إمكانية تخزين البيانات.

يمكن أن تساعد أدوات مثل النظام الأساسي القوي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية في AppMaster في إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية المخصصة مع التكامل السلس لميزات CRM الأساسية. باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال endpoints API بشكل مرئي لـ CRM المخصص لديك ، مما يضمن عملية تكامل سلسة مع حلول البرامج الحالية لديك.

9. الوصول عبر الهاتف المتحرك

يعد الوصول عبر الهاتف المحمول ميزة أساسية لأي نظام CRM حديث ، حيث يوفر ميزة تنافسية كبيرة ويساعد على تحسين الإنتاجية عبر مؤسستك. من خلال الوصول عبر الهاتف المحمول ، يجب أن يكون الوصول إلى CRM المخصص الخاص بك سهل الوصول إليه من خلال الأجهزة المحمولة ، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ، مما يسمح لفريقك بالبقاء على اتصال وتحديث أثناء التنقل. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للوصول إلى الهاتف المحمول في CRM المخصص الخاص بك:

إمكانية الوصول المحسّنة: يمكّن الوصول عبر الهاتف المحمول فرق المبيعات ودعم العملاء لديك من التفاعل مع العملاء والمحتملين من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يضمن عدم تفويت المهام والمتابعات المهمة ، وأن الفرص التجارية يمكن التعامل معها بسرعة.

يمكّن الوصول عبر الهاتف المحمول فرق المبيعات ودعم العملاء لديك من التفاعل مع العملاء والمحتملين من أي مكان وفي أي وقت. وهذا يضمن عدم تفويت المهام والمتابعات المهمة ، وأن الفرص التجارية يمكن التعامل معها بسرعة. تفاعل محسّن مع العملاء: يتيح الوصول عبر الهاتف المحمول لأعضاء فريقك الوصول الفوري إلى معلومات العملاء ذات الصلة أثناء التفاعلات ، وتحسين فهمهم لاحتياجات العملاء وتاريخهم. هذا يساعد على تعزيز العلاقات الشخصية والفعالة مع العملاء ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء وولائهم.

يتيح الوصول عبر الهاتف المحمول لأعضاء فريقك الوصول الفوري إلى معلومات العملاء ذات الصلة أثناء التفاعلات ، وتحسين فهمهم لاحتياجات العملاء وتاريخهم. هذا يساعد على تعزيز العلاقات الشخصية والفعالة مع العملاء ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء وولائهم. تحديثات في الوقت الفعلي: يحافظ نظام CRM المحسّن للجوّال على تحديث فريقك ببيانات الوقت الفعلي ، مثل العملاء المحتملين الجدد وحالات الصفقات ومعلومات العملاء. وهذا يضمن بقاء الجميع على اطلاع بالتغييرات والأحداث الحاسمة ، مما يسمح باتخاذ قرارات واتخاذ إجراءات أكثر استباقية.

يحافظ نظام CRM المحسّن للجوّال على تحديث فريقك ببيانات الوقت الفعلي ، مثل العملاء المحتملين الجدد وحالات الصفقات ومعلومات العملاء. وهذا يضمن بقاء الجميع على اطلاع بالتغييرات والأحداث الحاسمة ، مما يسمح باتخاذ قرارات واتخاذ إجراءات أكثر استباقية. إدارة المهام: من خلال الوصول المحمول إلى CRM المخصص الخاص بك ، يمكن لفريقك إدارة المهام والمواعيد بكفاءة ، وإعداد التذكيرات ، وتحديث حالات المهام كلما دعت الحاجة. هذا يساهم في تحسين إدارة الوقت بشكل عام وزيادة الإنتاجية.

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عند التفكير في الوصول عبر الهاتف إلى CRM المخصص الخاص بك ، انتبه إلى ميزات مثل الوصول دون اتصال بالإنترنت ، ودفع الإشعارات ، وتوافق الجهاز. يضمن وجود تطبيق جوال متوافق مع كل من أجهزة iOS و Android أن فريقك بأكمله يمكنه الاستفادة من هذه الميزة القيمة.

10. الأمن والامتثال

يعد أمان وامتثال CRM المخصص الخاص بك من العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على مصداقية مؤسستك وسمعتها. من خلال التأكد من أن نظام CRM الخاص بك يلتزم بلوائح حماية البيانات ذات الصلة ومتطلبات الصناعة ، يمكنك حماية معلومات العملاء الحساسة والحفاظ على ثقة العميل. فيما يلي بعض ميزات الأمان والامتثال الأساسية التي يجب البحث عنها عند إنشاء CRM المخصص الخاص بك:

تشفير البيانات

يساعد التشفير الآمن للبيانات سواء أثناء التخزين أو أثناء النقل على حماية معلومات العملاء الحساسة من أعين المتطفلين وانتهاكات البيانات المحتملة. يتضمن ذلك تشفير البيانات المخزنة في قاعدة بيانات CRM ، وكذلك البيانات المنقولة عبر الإنترنت أو بين مكونات CRM.

ضوابط الوصول

يمكن أن تساعد عناصر التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) في تقييد الوصول إلى وظائف وبيانات معينة في CRM فقط للمستخدمين الذين يحتاجون إليها ، مما يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به وتسرب البيانات. ضع في اعتبارك تنفيذ المصادقة متعددة العوامل (MFA) للحصول على طبقة إضافية من الأمان.

مسارات المراجعة

يمكن لإمكانيات مسار التدقيق داخل نظام CRM تتبع أنشطة المستخدم والتغييرات والأحداث وتسجيلها ، مما يؤدي إلى إنشاء مسار أدلة يمكن الوصول إليه بسهولة في حالة ظهور أي مشكلات تتعلق بالأمان أو الامتثال.

إدارة الامتثال

تأكد من التزام CRM المخصص الخاص بك بلوائح الصناعة ذات الصلة ومتطلبات الخصوصية ، مثل GDPR أو HIPAA أو CCPA. قد يشمل ذلك ميزات مثل إخفاء هوية البيانات وإدارة الموافقة وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

بالإضافة إلى مكونات الأمان الأساسية هذه ، ضع في اعتبارك تقييمات الأمان المنتظمة واختبار الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية لضمان الحماية المستمرة لـ CRM المخصص الخاص بك.

المكافأة: الاستفادة من AppMaster لحلول CRM المخصصة

يمكن أن يبدو تصميم CRM المخصص مهمة معقدة ومليئة بالموارد ، ولكن مع النظام الأساسي القوي الذي no-code والذي يوفره AppMaster ، يمكنك إنشاء حل CRM الخاص بك بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يقدم AppMaster مجموعة شاملة من الأدوات لبناء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، مما يتيح لك تصميم نظام CRM الذي يلبي بالفعل متطلبات مؤسستك.

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات ومنطق الأعمال endpoints API بشكل مرئي مصممة خصيصًا لحل CRM المخصص لديك. تساعد إمكانات تصميم واجهة المستخدم الخاصة بالسحب والإفلات في النظام الأساسي على ضمان تجربة بديهية وسهلة الاستخدام لفريقك ، وتبسيط منحنيات التعلم وزيادة الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إمكانات تكامل AppMaster تجعل من السهل على نظام CRM الخاص بك الاتصال بسلاسة مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى داخل مؤسستك. من خلال الاستفادة من قوة بيئة التطوير no-code AppMaster ، يمكنك التخلص من الديون التقنية وتقليل وقت التطوير والتكاليف المرتبطة ببناء حل CRM مخصص بشكل كبير. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة ، يمكن أن يساعدك AppMaster في إنشاء CRM مخصص مصمم لتحقيق النجاح وتحسين عمليات مؤسستك.

خاتمة

يجب أن يتضمن حل CRM المخصص جميع الميزات الضرورية لمساعدة مؤسستك على تبسيط العمليات وتحسين العلاقات مع العملاء وتسريع النمو. من خلال التأكد من أن نظام CRM الخاص بك يشتمل على واجهات سهلة الاستخدام ، وإدارة شاملة للاتصال والحساب ، وإدارة فعالة للعملاء المحتملين والفرص ، وتحليلات البيانات ، وإعداد التقارير ، والأمان ، والوصول عبر الأجهزة المحمولة ، من بين الميزات الأساسية الأخرى ، ستكون في وضع جيد للاستفادة منها فرص العمل المحتملة والحفاظ على رضا العملاء الدائم.

عند إنشاء CRM المخصص الخاص بك ، فكر في استخدام نظام أساسي قوي no-code مثل AppMaster لتبسيط عملية التطوير وضمان حل عالي الجودة وقابل للتطوير يلبي الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.