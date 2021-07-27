تضيف وحدة SMTP المخصصة الإعدادات الأساسية للسماح لك بإرسال رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من تطبيقك.

لإنشاء نموذج لإرسال الرسائل يظهر في التطبيق ، تحتاج إلى إضافة الإعدادات والعناصر الضرورية المفقودة. ستكون خوارزمية الإجراءات على النحو التالي:

أضف صفحة أو نافذة حيث سيتم وضع نموذج الرسالة. قم بتوصيل الوحدة ، وإضافة معلمات خادم SMTP إليها ، بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بإنشاء عملية الأعمال ونقطة النهاية والنموذج المتعلقة بالوحدة النمطية.

دعنا نوضح كيفية القيام بذلك في تطبيق ويب باستخدام خدمة بريد Gmail كمثال.

قم بإنشاء صفحة

انتقل إلى المحرر وأنشئ صفحة جديدة ستنشر منها. حدد اسم صفحتك ("العنوان") وعنوانها ("عنوان URL للصفحة") ومجموعات المستخدمين الذين يمكنهم إرسال الرسائل ("إظهار للمجموعات"). انقر فوق "حفظ".

احفظ التغييرات وانتقل إلى كتلة الوحدة.

إضافة وتكوين وحدة

ابحث عن وحدة SMTP المخصصة في علامة التبويب Marketplace وانقر على زر التثبيت لإضافتها إلى التطبيق.

انتقل إلى علامة التبويب "المثبتة" ، حيث توجد جميع الوحدات النمطية المثبتة في التطبيق الخاص بك ، وانقر فوق مربع "SMTP مخصص" لفتح إعداداته. يتم عرض المعلومات الأساسية حول الوحدة وزر لإزالتها من التطبيق على اليسار. على اليمين الحقول التي تحتاج إلى تعبئتها:

في حقلي "تسجيل الدخول" و "كلمة المرور" ، أدخل بيانات صندوق البريد الذي سترسل الرسائل منه. حدد إعدادات اتصال SMTP - فهي مختلفة لكل خدمة بريد إلكتروني. بشكل افتراضي ، تتم إضافة إعدادات Gmail إلى الوحدة النمطية. في حقل "من الاسم" ، أدخل الاسم الذي سيتم عرضه لمستلمي رسائلك.

الأهمية! لإرسال رسائل عبر Gmail ، تحتاج إلى تمكين تطبيقات الطرف الثالث في حساب Google الخاص بك.

لمزيد من المعلومات حول ماهية الوحدات وكيفية تحديثها وتخصيصها ، راجع وثائقنا .

تذكر أن تحفظ التغييرات الخاصة بك.

إنشاء عملية تجارية ونقطة نهاية ونموذج

تعتبر عملية الأعمال ونقطة النهاية والنموذج عناصر مترابطة ومن المهم إعدادها بشكل متسق. من خلال التفاعل مع بعضهم البعض ، سوف يكملون تكوين التطبيق الخاص بك - وسيظهر نموذج إرسال رسالة على الصفحة.

يمكنك قراءة المزيد عن هذه العناصر في وثائقنا .

طريقة العمل

انتقل إلى علامة التبويب "منطق الأعمال" وانقر على الزر لإنشاء عملية تجارية جديدة.

أدخل اسم العملية (مطلوب) ووصفها (اختياري) ، وانقر فوق الزر "إنشاء".

يتم تقسيم كل عملية تجارية في المحرر بصريًا إلى مجموعات - أجزاء مكونة مسؤولة عن وظائف مختلفة. عندما يتم إنشاء عملية جديدة ، يظهر "ابدأ" و "إنهاء" تلقائيًا فيها. سيتم عرض جميع الكتل الأخرى التي يمكنك إضافتها على اليسار.

بعد التثبيت ، أضافت وحدة "SMTP المخصصة" "Custom SMTP: Send Email" إلى هذه القائمة. لتضمين هذه الكتلة في عملية تجارية ، اسحبها إلى حقل المحرر باستخدام مؤشر الماوس. ستظهر نافذة "Custom SMTP: Send Email" ، والتي تحتوي حقولها على المتغيرات التي يعتمد عليها محتوى نموذج إرسال الرسائل المستقبلية:

"الموضوع" - موضوع الرسالة ؛

"الجسم" - حقل مع نص الحرف ؛

"إلى" - عنوان المستلم ؛

"نسخة إلى" - عنوان إرسال نسخة ؛

"من الاسم" - اسم المرسل ؛

"Bcc" هو عنوان إرسال نسخة كربونية غير مرئية.

أنت الآن بحاجة إلى ربط "ابدأ" و "SMTP مخصص: إرسال بريد إلكتروني" و "إنهاء" - لتوضيح أنها تشكل عملية تجارية واحدة:

1. حرك مؤشر الماوس فوق الحقل "ابدأ" في مجموعة "ابدأ" ، واضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر ، ثم مرر سريعًا إلى الحقل "في" في كتلة "SMTP المخصص: إرسال بريد إلكتروني" - يتم تكوين اتصال بين الكتل.

2. وبالمثل ، أنشئ رابطًا بين الحقل "Out" في كتلة "Custom SMTP: Send Email" والحقل "End" في مجموعة "End"

الآن ، في كتلة "Start" ، تحتاج إلى إنشاء حقول جديدة (متغيرات) وربطها بالمتغيرات في كتلة "Custom SMTP: Send Email". ستظهر الحقول التي تضيفها إلى كتلة "البدء" في نموذج إرسال الرسالة. تخيل أنك لن ترسل نسخًا أو نسخًا مخفية الوجهة ، لذلك ستحتوي كتلة "البدء" على الحقول التالية:

"المرسل" (اسم المرسل) - مرتبط بـ from_name ؛

"العنوان" (الذي تم إرساله إليه) - مرتبط بـ "إلى" ؛

"موضوع الموضوع)؛ - مرتبطة بـ "الموضوع" (قد تكون الأسماء المتغيرة في الكتل المختلفة هي نفسها) ؛

"رسالة" (نص الحرف) - مرتبطة بـ "جسم".

لربط المتغيرات ، يجب أن تتطابق مع بعضها البعض في النوع. يمكن عرض نوع المتغير من خلال النقر على الكتلة التي يحتوي عليها وفتح قائمة التعديل.





في حقول الكتل ، يوجد بجانب كل متغير أيقونة ، يعتمد لونها وشكلها على نوعها - لتسهيل التنقل فيها. في مثالنا ، هناك نوعان من المتغيرات:

"الموضوع" و "النص الأساسي" و "from_name" من النوع "سلسلة" ،

إلى و cc و bcc من النوع صفيف البريد الإلكتروني.

تكوين المتغيرات

لإنشاء المتغير الأول في كتلة "ابدأ" ، انقر فوقه - سيتم عرض قائمة (وهي فارغة). انقر فوق "+".

في النافذة المفتوحة ، أدخل اسم المتغير: اسم "المرسل" ، اكتب "سلسلة". انقر فوق "إنشاء".

وبالمثل ، أضف "العنوان" و "الموضوع" و "الرسالة". الآن قائمة المتغيرات في كتلة "ابدأ" تبدو كما يلي:

اربطهم بالمتغيرات المقابلة في Custom SMTP: Send Email block:

هكذا يجب أن تبدو العلاقات بين المتغيرات في النهاية. احفظ تغييراتك وتابع لإنشاء نقطة النهاية.

نقطة النهاية

انقر فوق "إنشاء نقطة نهاية" - ستجد نفسك في الإعدادات الموجودة في علامة التبويب "منطق الأعمال" ، وهنا تحتاج إلى تحديد الإعدادات التالية:

"مسار نقطة النهاية" - اسم نقطة النهاية ، والتي من خلالها ستفهم وظيفتها ؛

"مجموعات نقطة النهاية" - اسم المجموعة التي سيتم تحديد موقعها فيها ؛

"نوع الطلب" - حدد "POST" ؛

"عملية الأعمال" - حدد عملية الأعمال send_email التي قمت بإنشائها.

ثم انتقل إلى علامة التبويب "البرامج الوسيطة".

في علامة التبويب "البرامج الوسيطة" ، تحتاج إلى تكوين الحقوق لتنفيذ الإجراءات باستخدام نقطة النهاية هذه (وبالتالي ، لبدء عملية الأعمال المرتبطة). بمعنى آخر ، ستحدد من يمكنه إرسال رسائل بريد إلكتروني من تطبيقك. للقيام بذلك ، تحتاج إلى تغيير إعداد رمز التفويض "Token Auth".

انتباه! إذا لم يتم تغيير هذا الإعداد ، فسيكون لجميع المستخدمين الحق في إرسال رسائل بريد إلكتروني!

انقر فوق رمز الترس بجوار "Token Auth". في النافذة المفتوحة ، قم بتشغيل المحدد ، في حقل "المجموعات المسموح بها" ، حدد مجموعة "المسؤولين" (أو أي مجموعة أخرى تريد منحها حق الوصول). انقر فوق "حفظ"





الآن احفظ نقطة النهاية عن طريق النقر على "إنشاء".

تم تكوين عمليات إرسال الرسائل. يمكنك الآن إنشاء تمثيل مرئي لنموذج إرسال الرسالة.

استمارة

لإنشاء نموذج ، ارجع إلى محرر تطبيق الويب إلى علامة التبويب التي أنشأتها مسبقًا. اسحب عنصر النموذج إلى لوحة الصفحة.

في النافذة المفتوحة ، انقر فوق "إنشاء سجل" ، وسيتم عرض قائمة نقاط النهاية المتاحة في حقل "حفظ السجل في" - حدد النقطة التي قمت بإنشائها للتو. انقر فوق "تعيين".

يظهر الشكل الذي قمت بإنشائه على اللوحة. انقر فوق صورة الترس للانتقال إلى إعداداتها.

في علامة التبويب "الشكل والرسوم" ، أدخل عنوانًا للنموذج في حقل "العنوان". هنا يمكنك أيضًا تغيير مظهره ورؤية الاسم الذي يتم تسجيله تحته في الإعدادات.

في علامة التبويب "البيانات" - معلومات حول وضع النموذج ونقطة النهاية. يمكنك هنا أيضًا تغيير موقع الحقول عن طريق نقلها بالنسبة لبعضها البعض.

رتب الحقول بترتيب منطقي: المرسل ، العنوان ، الموضوع ، الرسالة. لتغيير الإعدادات التفصيلية لكل حقل (على سبيل المثال ، اسمه) - انقر فوق رمز الترس المجاور له. انقر فوق "حفظ" لحفظ التغييرات الخاصة بك.

إضافة زر للنموذج

لكي يعمل النموذج ، تحتاج إلى إضافة زر تأكيد الإرسال. استخدم عنصر "الزر" - اسحبه بمؤشر الماوس إلى المنطقة الموجودة أسفل النموذج.

افتح إعدادات الزر بالضغط عليها. في علامة التبويب "الشكل والمظهر" ، قم بتغيير "التسمية" (اسم الزر الذي سيكون مرئيًا في التطبيق) و "الاسم" (الاسم الذي سيتم عرضه في الإعدادات).

في علامة التبويب "المشغلات" ، أضف إجراءً إلى مشغل onClick: في حقل "الهدف" ، حدد النموذج الخاص بك ، في حقل "الإجراء" ، حدد "إرسال النموذج". انقر فوق "حفظ".

الحفظ والنشر والتحقق

احفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها ، وانشرها ، وانقر فوق الانتقال إلى أيقونة التطبيق.

أدخل البيانات لإرسال الرسالة. إذا تركت حقل المرسل فارغًا ، فسيتم تلقائيًا إضافة الاسم الذي أدخلته في إعدادات الوحدة. أرسل رسالة تجريبية إلى أي عنوان بريد إلكتروني يمكنك الوصول إليه.

بعد الإرسال ، يجب أن تظهر رسالة تأكيد ، وسيظهر حرف بالبيانات المحددة عند المرسل إليه في مجلد صندوق الوارد.

إذا فعلت كل شيء وفقًا للإرشادات ، ولكن بدلاً من تأكيد ظهور خطأ أو انتهى الخطاب في مجلد "البريد العشوائي" ، فاكتب إلى قناة برقية الدعم الفني الخاصة بنا.



