自定义 SMTP模块添加了基本设置，允许您直接从应用程序发送电子邮件。

要使发送信件的表单出现在应用程序中，您需要添加缺少的设置和必要的元素。动作的算法如下：

添加信函表单所在的页面或窗口。 连接模块，向其中添加 SMTP 服务器参数，以及您的用户名和密码。 创建与模块相关的业务流程、端点和表单。

让我们以 Gmail 邮件服务为例，展示如何在 Web 应用程序中执行此操作。

创建一个页面

转到编辑器并创建一个新页面，您将在其中发布信息。指明您的页面名称（“标题”）、其地址（“页面 URL”）以及可以发送消息的用户组（“为组显示”）。点击“保存”。

保存更改并转到模块块。

添加和配置模块

在 Marketplace 选项卡中找到 Custom SMTP 模块，然后单击 Install 按钮将其添加到应用程序中。

转到“已安装”选项卡，其中安装了应用程序中的所有模块，然后单击“自定义 SMTP”框以打开其设置。有关模块的基本信息以及将其从应用程序中删除的按钮显示在左侧。右侧是您需要填写的字段：

在“登录”和“密码”字段中输入您将发送消息的邮箱数据。 指定 SMTP 连接设置 - 每个电子邮件服务的设置都不同。默认情况下，Gmail 设置会添加到模块中。 在“发件人姓名”字段中，输入将显示给信件收件人的姓名。

重要的！要通过 Gmail 发送邮件，您需要在您的 Google 帐户中启用第三方应用程序。

有关什么是模块、如何更新和自定义它们的更多信息， 请参阅我们的文档。

请记住保存您的更改。

创建业务流程、端点和表单

业务流程、 端点和表单是相互关联的元素，对于一致设置很重要。通过相互交互，他们将完成您的应用程序的配置 - 并且发送消息的表单将出现在页面上。

您可以在我们的文档中阅读有关这些元素的更多信息。

业务流程

转到“业务逻辑”选项卡并单击按钮以创建新的业务流程。

输入流程名称（必填）、描述（可选），然后单击“创建”按钮。

编辑器中的每个业务流程在视觉上都分为多个块 - 负责不同功能的组成部分。创建新进程时，“开始”和“结束”会自动出现在其中。您可以添加的所有其他块将显示在左侧。

安装后，“自定义 SMTP”模块在此列表中添加了“自定义 SMTP：发送电子邮件”。要将此块包含在业务流程中，请使用鼠标指针将其拖到编辑器字段中。将出现“自定义 SMTP：发送电子邮件”窗口，其中的字段包含您未来的邮件发送表单的内容所依赖的变量：

“主题”——信件的主题；

“正文” - 包含字母文本的字段；

“To” - 收件人的地址；

“抄送”——发送副本的地址；

“发件人姓名”——发件人姓名；

“Bcc”是发送密件抄送的地址。

现在您需要链接“开始”、“自定义 SMTP：发送电子邮件”和“结束”——以表明它们构成了一个单一的业务流程：

1. 将鼠标指针移到“开始”区块中的“开始”字段上，按住鼠标左键，然后滑动到“自定义 SMTP：发送电子邮件”区块中的“输入”字段 - 之间形成连接块。

2. 同样，在“Custom SMTP: Send Email”块的“Out”字段和“End”块的“End”字段之间创建一个链接

现在，在“开始”块中，您需要创建新字段（变量）并将它们与“自定义 SMTP：发送电子邮件”块中的变量相关联。您添加到“开始”块的字段将出现在您的消息提交表单中。假设您不会发送副本和密件副本，因此“开始”块将包含以下字段：

“发件人”（发件人姓名） - 与 from_name 相关联；

“地址”（发送给谁） - 与“收件人”相关联；

“主题”（主题）； - 与“主题”相关联（不同块中的变量名称可能相同）；

“消息”（信件的正文） - 与“正文”相关联。

要绑定变量，它们必须在类型上相互匹配。可以通过单击包含变量的块并打开编辑菜单来查看变量的类型。





在块的字段中，每个变量旁边都有一个图标，其颜色和形状取决于其类型 - 以便于在其中导航。在我们的示例中，有两种类型的变量：

“主题”、“正文”和“from_name”属于“字符串”类型，

To、cc 和 bcc 是电子邮件数组类型。

创建变量

要在“开始”块中创建第一个变量，请单击它 - 将显示一个列表（当它为空时）。点击“+”。

在打开的窗口中，输入变量的名称：名称“sender”，键入“String”。单击“创建”。

同样添加“地址”、“主题”和“消息”。现在“开始”块中的变量列表如下所示：

将它们链接到自定义 SMTP：发送电子邮件块中的相应变量：

这就是变量之间的关系最终应该是什么样子。保存更改并继续创建端点。

端点

单击“创建端点” - 您会发现自己位于“业务逻辑”选项卡上的设置中，您需要在此处指定以下设置：

“端点路由” - 端点的名称，您将通过该名称了解其功能；

“端点组” - 它将所在的组的名称；

“请求类型”——选择“POST”；

“业务流程” - 选择您创建的 send_email 业务流程。

然后转到“中间件”选项卡。

在“中间件”选项卡上，您需要配置使用此端点执行操作的权限（并因此启动关联的业务流程）。换句话说，您将指定谁可以从您的应用程序发送电子邮件。为此，您需要更改“令牌身份验证”授权令牌的设置。

注意力！如果这个设置不改变，那么所有用户都将有发送邮件的权利！

单击“令牌身份验证”旁边的齿轮图标。在打开的窗口中，打开选择器，在“允许的组”字段中，选择“管理员”组（或您想要授予访问权限的任何其他组）。点击“保存”





现在通过单击“创建”保存端点。

配置消息发送进程。现在您可以创建消息提交表单的可视化表示。

形式

要创建表单，请返回到 Web 应用程序编辑器，返回到您之前创建的选项卡。将 Form 元素拖到页面画布上。

在打开的窗口中，单击“创建记录”，可用端点列表将显示在“保存记录到”字段中 - 选择您刚刚创建的那个。单击“分配”。

您创建的形状出现在画布上。单击齿轮图像以转到其设置。

在“外观和费用”选项卡上，在“标题”字段中输入表单的标题。您还可以在此处更改其外观并查看设置中记录的名称。

在“数据”选项卡上 - 有关表单模式和端点的信息。此外，您还可以通过相对于彼此移动字段来更改字段的位置。

按逻辑顺序排列字段：发件人、地址、主题、消息。要更改每个字段的详细设置（例如，其名称） - 单击旁边的齿轮图标。单击“保存”以保存更改。

为表单添加按钮

要使表单正常工作，您需要添加一个提交确认按钮。使用“按钮”元素 - 用鼠标指针将其拖动到表单下方的区域。

通过单击打开按钮设置。在“外观”选项卡上，更改“标签”（将在应用程序中可见的按钮名称）和“名称”（将在设置中显示的名称）。

在“触发器”选项卡上，向 onClick 触发器添加一个操作：在“目标”字段中，选择您的表单，在“操作”字段中，选择“提交表单”。点击“保存”。

保存、发布和验证

保存所做的所有更改，发布它们，单击转到应用程序图标。

输入数据以发送消息。如果您将发件人字段留空，则会自动添加您在模块设置中输入的名称。向您有权访问的任何电子邮件地址发送测试消息。

发送后，应出现一条确认消息，收件箱文件夹中的收件人处将出现一封带有指定数据的信件。

如果您按照说明进行了所有操作，但没有确认出现错误或信件最终出现在“垃圾邮件”文件夹中，请写信给我们的技术支持电报频道。



