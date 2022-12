Il modulo SMTP personalizzato aggiunge le impostazioni di base per consentire l'invio di e-mail direttamente dall'applicazione.

Per far sì che il modulo per l'invio di lettere appaia nell'applicazione, è necessario aggiungere le impostazioni mancanti e gli elementi necessari. L'algoritmo delle azioni sarà il seguente:

Aggiungere una pagina o una finestra in cui si troverà il modulo per le lettere. Collegare il modulo, aggiungere i parametri del server SMTP, nonché il nome utente e la password. Creare il processo aziendale, l'endpoint e il modulo relativi al modulo.

Vediamo come farlo in un'applicazione web, utilizzando come esempio il servizio di posta Gmail.

Creare una pagina

Andare nell'editor e creare una nuova pagina dalla quale si pubblicherà. Indicare il nome della pagina ("Titolo"), l'indirizzo ("URL della pagina") e i gruppi di utenti che possono inviare messaggi ("Mostra per gruppi"). Fare clic su "Salva".

Salvare le modifiche e passare al blocco del modulo.

Aggiunta e configurazione di un modulo

Individuare il modulo SMTP personalizzato nella scheda Marketplace e fare clic sul pulsante Installa per aggiungerlo all'applicazione.

Andare alla scheda "Installed", dove si trovano tutti i moduli installati nell'applicazione, e fare clic sulla casella "Custom SMTP" per aprire le impostazioni. A sinistra sono visualizzate le informazioni di base sul modulo e un pulsante per rimuoverlo dall'applicazione. A destra si trovano i campi da compilare:

Nei campi "Login" e "Password" inserire i dati della casella di posta elettronica da cui si invieranno i messaggi. Specificare le impostazioni di connessione SMTP - sono diverse per ogni servizio di posta elettronica. Per impostazione predefinita, le impostazioni di Gmail sono aggiunte al modulo. Nel campo "Da", inserite il nome che verrà visualizzato dai destinatari delle vostre lettere.

Importante! Per inviare messaggi tramite Gmail, è necessario abilitare le applicazioni di terze parti nel proprio account Google.

Per ulteriori informazioni su cosa sono i moduli, come aggiornarli e personalizzarli, consultare la nostra documentazione.

Ricordate di salvare le modifiche.

Creazione di un processo aziendale, di un endpoint e di un modulo

Il processo aziendale, l'endpoint e il modulo sono elementi interconnessi che è importante impostare in modo coerente. Interagendo tra loro, completeranno la configurazione dell'applicazione e il modulo per l'invio di un messaggio apparirà sulla pagina.

Per saperne di più su questi elementi, consultare la nostra documentazione.

Processo aziendale

Accedere alla scheda "Logica aziendale" e fare clic sul pulsante per creare un nuovo processo aziendale.

Inserire il nome del processo (obbligatorio), la descrizione (facoltativa) e fare clic sul pulsante "Crea".

Ogni processo aziendale nell'editor è visivamente diviso in blocchi - parti costitutive responsabili di diverse funzioni. Quando si crea un nuovo processo, i blocchi "Inizio" e "Fine" appaiono automaticamente. Tutti gli altri blocchi che si possono aggiungere vengono visualizzati sulla sinistra.

Dopo l'installazione, il modulo "Custom SMTP" ha aggiunto "Custom SMTP: Send Email" a questo elenco. Per includere questo blocco in un processo aziendale, trascinarlo nel campo dell'editor con il puntatore del mouse. Apparirà la finestra "Custom SMTP: Send Email", i cui campi contengono le variabili da cui dipende il contenuto del futuro modulo di invio dei messaggi:

"Oggetto": l'oggetto della lettera;

"Corpo" - un campo con il testo della lettera;

"A" - l'indirizzo del destinatario;

"Cc" - indirizzo per l'invio di una copia;

"From name" - il nome del mittente;

"Bcc" è l'indirizzo per l'invio della copia carbone cieca.

Ora è necessario collegare "Inizio", "SMTP personalizzato: invio e-mail" e "Fine", per dimostrare che costituiscono un unico processo aziendale:

1. Spostate il puntatore del mouse sul campo "Inizio" nel blocco "Inizio", tenete premuto il tasto sinistro del mouse e passate il mouse sul campo "In" nel blocco "SMTP personalizzato: invia e-mail": si formerà un collegamento tra i blocchi.

2. Allo stesso modo, creare un collegamento tra il campo "Out" del blocco "Custom SMTP: Send Email" e il campo "End" del blocco "End".

Ora, nel blocco "Inizio", è necessario creare nuovi campi (variabili) e associarli alle variabili del blocco "SMTP personalizzato: Invia e-mail". I campi aggiunti al blocco "Inizio" appariranno nel modulo di invio del messaggio. Immaginando di non inviare copie e copie cieche, il blocco "Inizio" conterrà i seguenti campi:

"Mittente" (nome del mittente) - associato a from_name;

"Address" (indirizzo) (a chi è stato inviato) - associato a "to";

"Subject" (argomento); - associato a "subject" (i nomi delle variabili in blocchi diversi possono essere gli stessi);

"Message" (testo della lettera) - associato a "body".

Per legare le variabili, è necessario che il loro tipo corrisponda a quello delle altre. Il tipo di una variabile può essere visualizzato facendo clic sul blocco in cui è contenuta e aprendo il menu di modifica.





Nei campi dei blocchi, accanto a ogni variabile è presente un'icona, il cui colore e la cui forma dipendono dal suo tipo - per facilitare la navigazione al loro interno. Nel nostro esempio, ci sono due tipi di variabili:

"Subject", "body" e "from_name" sono di tipo "String",

To, cc e bcc sono di tipo "Email Array".

Creazione delle variabili

Per creare la prima variabile nel blocco "Inizio", fare clic su di essa: verrà visualizzato un elenco (anche se vuoto). Fare clic su "+".

Nella finestra aperta, inserire il nome della variabile: nome "mittente", tipo "Stringa". Fare clic su "Crea".

Allo stesso modo, aggiungere "indirizzo", "oggetto" e "messaggio". Ora l'elenco delle variabili nel blocco "Inizio" ha questo aspetto:

Collegarle alle variabili corrispondenti nel blocco SMTP personalizzato: Invia e-mail:

Questo è il modo in cui le relazioni tra le variabili dovrebbero apparire alla fine. Salvare le modifiche e procedere alla creazione dell'endpoint.

Punto finale

Fare clic su "Crea endpoint": ci si troverà nelle impostazioni della scheda "Business Logic", dove è necessario specificare le seguenti impostazioni:

"Percorso endpoint": il nome dell'endpoint, con il quale si capisce la sua funzione;

"Gruppi di endpoint" - il nome del gruppo in cui sarà collocato;

"Tipo di richiesta": selezionare "POST";

"Processo aziendale": selezionare il processo aziendale send_email creato.

Passare quindi alla scheda "Middleware".

Nella scheda "Middleware" è necessario configurare i diritti per eseguire azioni con questo endpoint (e, quindi, per avviare il processo aziendale associato). In altre parole, si specificherà chi può inviare e-mail dalla propria applicazione. A tal fine, è necessario modificare l'impostazione del token di autorizzazione "Token Auth".

Attenzione! Se questa impostazione non viene modificata, tutti gli utenti avranno il diritto di inviare e-mail!

Cliccate sull'icona dell'ingranaggio accanto a "Token Auth". Nella finestra aperta, attivate il selettore, nel campo "Gruppi ammessi" selezionate il gruppo "Amministratori" (o qualsiasi altro a cui volete dare accesso). Fare clic su "Salva".





Salvare ora l'endpoint facendo clic su "Crea".

I processi di invio dei messaggi sono configurati. Ora è possibile creare una rappresentazione visiva del modulo di invio dei messaggi.

Modulo

Per creare un modulo, tornare all'editor dell'applicazione web, nella scheda creata in precedenza. Trascinare un elemento Form sulla tela della pagina.

Nella finestra aperta, fare clic su "Crea record"; nel campo "Salva record in" verrà visualizzato l'elenco degli endpoint disponibili: selezionare quello appena creato. Fare clic su "Assegna".

La forma creata appare sull'area di disegno. Fare clic sull'immagine dell'ingranaggio per accedere alle sue impostazioni.

Nella scheda "Look & Fee", inserire un titolo per il modulo nel campo "Title". Qui si può anche modificare l'aspetto e vedere il nome con cui è registrato nelle impostazioni.

Nella scheda "Dati": informazioni sulla modalità del modulo e sull'endpoint. Anche qui è possibile modificare la posizione dei campi, spostandoli l'uno rispetto all'altro.

Disporre i campi in un ordine logico: Mittente, Indirizzo, Oggetto, Messaggio. Per modificare le impostazioni dettagliate di ciascun campo (ad esempio, il suo nome), fare clic sull'icona dell'ingranaggio accanto ad esso. Fare clic su "Salva" per salvare le modifiche.

Aggiunta di un pulsante per un modulo

Affinché il modulo funzioni, è necessario aggiungere un pulsante di conferma dell'invio. Utilizzare l'elemento "Pulsante" e trascinarlo con il puntatore del mouse nell'area sottostante il modulo.

Aprire le impostazioni del pulsante facendo clic su di esso. Nella scheda "Look & Feel", modificate "Label" (il nome del pulsante che sarà visibile nell'applicazione) e "Name" (il nome che sarà visualizzato nelle impostazioni).

Nella scheda "Triggers", aggiungere un'azione al trigger onClick: nel campo "Target" selezionare il modulo, nel campo "Action" selezionare "Submit form". Fare clic su "Salva".

Conservazione, pubblicazione e verifica

Salvare tutte le modifiche apportate, pubblicarle e fare clic sull'icona Vai all'applicazione.

Inserire i dati per inviare il messaggio. Se si lascia vuoto il campo del mittente, verrà aggiunto automaticamente il nome inserito nelle impostazioni del modulo. Inviare un messaggio di prova a qualsiasi indirizzo e-mail a cui si ha accesso.

Dopo l'invio, dovrebbe apparire un messaggio di conferma e una lettera con i dati specificati apparirà al destinatario nella cartella Posta in arrivo.

Se avete fatto tutto secondo le istruzioni, ma invece della conferma viene fuori un errore o la lettera finisce nella cartella "Spam", scrivete al nostro canale telegram del supporto tecnico.