De Aangepaste SMTP-module voegt basisinstellingen toe waarmee u rechtstreeks vanuit uw toepassing e-mails kunt versturen.

Om het formulier voor het versturen van brieven in de applicatie te laten verschijnen, moet u de ontbrekende instellingen en noodzakelijke elementen toevoegen. Het algoritme van acties ziet er als volgt uit:

Voeg een pagina of venster toe waar het briefformulier komt te staan. Sluit de module aan, voeg SMTP-server parameters toe, evenals uw gebruikersnaam en wachtwoord. Maak een module-gerelateerd bedrijfsproces, eindpunt en formulier.

Laten we zien hoe we dit doen in een webapplicatie met de Gmail-mailservice als voorbeeld.

Maak een pagina

Ga naar de editor en maak een nieuwe pagina van waaruit u gaat posten. Geef de naam van uw pagina aan ("Titel"), het adres ("URL van de pagina"), en de groepen gebruikers die berichten kunnen versturen ("Toon voor groepen"). Klik op "Opslaan".

Sla uw wijzigingen op en ga naar het moduleblok.

Een module toevoegen en configureren

Zoek de Aangepaste SMTP-module op het tabblad Marktplaats en klik op de knop Installeren om hem aan de toepassing toe te voegen.

Ga naar het tabblad "Geïnstalleerd", waar alle modules staan die in uw toepassing zijn geïnstalleerd, en klik op het vakje "Custom SMTP" om de instellingen ervan te openen. Links ziet u basisinformatie over de module en een knop om deze uit de toepassing te verwijderen. Rechts staan de velden die u moet invullen:

In de velden "Login" en "Password" voert u de gegevens in van de mailbox van waaruit u berichten gaat versturen. Specificeer SMTP verbindingsinstellingen - deze zijn verschillend voor elke e-maildienst. Standaard zijn de instellingen van Gmail toegevoegd aan de module. In het veld "Van naam" voert u de naam in die zal worden getoond aan de ontvangers van uw brieven.

Belangrijk! Om berichten via Gmail te versturen, moet u toepassingen van derden inschakelen in uw Google-account.

Zie onze documentatievoor meer informatie over wat modules zijn en hoe u ze kunt bijwerken en aanpassen .

Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan.

Aanmaken van een bedrijfsproces, eindpunt en formulier

Het bedrijfsproces, het eindpunt en het formulier zijn onderling verbonden elementen die belangrijk zijn om consistent op te zetten. Door interactie met elkaar zullen ze de configuratie van uw toepassing voltooien - en het formulier voor het verzenden van een bericht zal op de pagina verschijnen.

U kunt meer lezen over deze elementen in onze documentatie.

Bedrijfsproces

Ga naar het tabblad "Bedrijfslogica" en klik op de knop om een nieuw bedrijfsproces aan te maken.

Voer de naam van het proces in (verplicht), de beschrijving ervan (optioneel) en klik op de knop "Aanmaken".

Elk bedrijfsproces in de editor is visueel verdeeld in blokken - samenstellende delen die verantwoordelijk zijn voor verschillende functies. Wanneer een nieuw proces wordt gecreëerd, verschijnen "Start" en "Einde" er automatisch in. Alle andere blokken die u kunt toevoegen worden links weergegeven.

Na de installatie heeft de module "Custom SMTP" "Custom SMTP: Send Email" aan deze lijst toegevoegd. Om dit blok in een bedrijfsproces op te nemen, sleept u het met de muisaanwijzer naar het editorveld. Het venster "Custom SMTP: Send Email" verschijnt, waarvan de velden de variabelen bevatten waarvan de inhoud van uw toekomstige formulier voor het verzenden van berichten afhangt:

"Onderwerp" - het onderwerp van de brief;

"Body" - een veld met de tekst van de brief;

"Aan" - het adres van de ontvanger;

"Cc" - adres voor het versturen van een kopie;

"Van naam" - de naam van de afzender;

"Bcc" is het adres voor het verzenden van de blinde kopie.

Nu moet u "Start", "Custom SMTP: Send Email" en "End" aan elkaar koppelen - om te laten zien dat ze één bedrijfsproces vormen:

1. Beweeg de muisaanwijzer over het veld "Start" in het blok "Start", houd de linkermuisknop ingedrukt en veeg naar het veld "In" in het blok "Custom SMTP: Send Email" - er ontstaat een verbinding tussen de blokken.

2. Op dezelfde manier maakt u een verbinding tussen het veld "Out" van het blok "Custom SMTP: Send Email" en het veld "End" van het blok "End".

Nu moet u in het blok "Start" nieuwe velden (variabelen) maken en die koppelen aan variabelen in het blok "Custom SMTP: Send Email". De velden die u toevoegt aan het blok "Start" verschijnen in het formulier voor het verzenden van berichten. Stel dat u geen kopieën en blinde kopieën zult versturen, dan zal het blok "Start" de volgende velden bevatten:

"Afzender" (naam van de afzender) - gekoppeld aan from_name;

"Adres" (aan wie het verzonden is) - geassocieerd met "to";

"Subject" (onderwerp); - geassocieerd met "subject" (variabele namen in verschillende blokken kunnen hetzelfde zijn);

"Message" (tekst van de brief) - geassocieerd met "body".

Om variabelen te binden, moeten ze qua type met elkaar overeenkomen. Het type van een variabele kan worden bekeken door te klikken op het blok waarin het staat en het bewerkingsmenu te openen.





In de velden van de blokken staat naast elke variabele een pictogram, waarvan de kleur en vorm afhangt van het type - om de navigatie te vergemakkelijken. In ons voorbeeld zijn er twee soorten variabelen:

"Subject", "body" en "from_name" zijn van het type "String",

To, cc en bcc zijn van het type Email Array.

Variabelen aanmaken

Om de eerste variabele in het blok "Start" aan te maken, klik erop - er verschijnt een lijst (als die leeg is). Klik op "+".

Voer in het geopende venster de naam van de variabele in: naam "afzender", type "String". Klik op "Aanmaken".

Voeg op dezelfde manier "adres", "onderwerp" en "bericht" toe. Nu ziet de lijst met variabelen in het blok "Start" er zo uit:

Koppel ze aan de overeenkomstige variabelen in het blok Custom SMTP: Send Email:

Zo moeten de relaties tussen de variabelen er uiteindelijk uitzien. Sla uw wijzigingen op en ga verder met het aanmaken van het eindpunt.

Eindpunt

Klik op "Create endpoint" - u komt in de instellingen terecht op het tabblad "Business Logic", hier moet u de volgende instellingen opgeven:

"Endpoint route" - de naam van het endpoint, waardoor u de functie ervan zult begrijpen;

"Endpoint Groups" - de naam van de groep waarin het zich zal bevinden;

"Verzoektype" - selecteer "POST";

"Bedrijfsproces" - selecteer het send_email bedrijfsproces dat je hebt aangemaakt.

Ga vervolgens naar het tabblad "Middleware".

Op het tabblad "Middleware" moet u de rechten configureren om acties uit te voeren met dit eindpunt (en dus om het bijbehorende bedrijfsproces te starten). Met andere woorden, u geeft aan wie e-mails mag versturen vanuit uw applicatie. Daartoe moet u de instelling van het autorisatietoken "Token Auth" wijzigen.

Let op! Als deze instelling niet wordt gewijzigd, dan hebben alle gebruikers het recht om e-mails te versturen!

Klik op het tandwielpictogram naast "Token Auth". Zet in het geopende venster de selector aan, selecteer in het veld "Toegestane groepen" de groep "Admins" (of een andere groep die u toegang wilt geven). Klik op "Opslaan".





Sla nu het eindpunt op door op "Create" te klikken.

Het verzenden van berichten is geconfigureerd. Nu kunt u een visuele weergave maken van het formulier voor het verzenden van berichten.

Formulier

Om een formulier te maken, keert u terug naar de webapplicatie editor, naar het tabblad dat u eerder hebt gemaakt. Sleep een element Formulier naar het canvas van de pagina.

Klik in het geopende venster op "Maak record", de lijst met beschikbare eindpunten wordt getoond in het veld "Record opslaan in" - selecteer degene die u zojuist hebt gemaakt. Klik op "Toewijzen".

De vorm die je gemaakt hebt verschijnt op het canvas. Klik op het tandwiel om naar de instellingen te gaan.

Op het tabblad "Look & Fee"l, voer een titel in voor het formulier in het veld "Title". Hier kunt u ook het uiterlijk wijzigen en de naam waaronder het is opgenomen in de instellingen.

Op het tabblad "Gegevens" - informatie over de modus van het formulier en het eindpunt. Ook hier kunt u de plaats van de velden wijzigen door ze ten opzichte van elkaar te verplaatsen.

Rangschik de velden in een logische volgorde: Afzender, Adres, Onderwerp, Bericht. Om de gedetailleerde instellingen voor elk veld te wijzigen (bijvoorbeeld de naam) - klik op het tandwielpictogram ernaast. Klik op "Opslaan" om uw wijzigingen op te slaan.

Een knop toevoegen voor een formulier

Om het formulier te laten werken, moet je een verzendbevestigingsknop toevoegen. Gebruik het element "Knop" - sleep het met de muisaanwijzer naar het gebied onder het formulier.

Open de knopinstellingen door erop te klikken. Wijzig op het tabblad "Look & Feel" het "Label" (de naam van de knop die zichtbaar zal zijn in de toepassing) en de "Naam" (de naam die zal worden weergegeven in de instellingen).

Voeg op het tabblad "Triggers" een actie toe aan de onClick-trigger: selecteer in het veld "Doel" uw formulier, selecteer in het veld "Actie" "Formulier indienen". Klik op "Opslaan".

Bewaren, publiceren en verifiëren

Bewaar alle aangebrachte wijzigingen, publiceer ze, klik op het pictogram Ga naar de toepassing.

Voer de gegevens in om het bericht te verzenden. Als u het afzenderveld leeg laat, wordt automatisch de naam toegevoegd die u in de module-instellingen hebt ingevoerd. Stuur een testbericht naar een willekeurig e-mailadres waartoe u toegang hebt.

Na het verzenden zou er een bevestigingsbericht moeten verschijnen, en een brief met de opgegeven gegevens bij de geadresseerde in de map Inbox.

Als u alles volgens de instructies hebt gedaan, maar in plaats van een bevestiging komt er een foutmelding of belandt de brief in de map "Spam", schrijf dan naar ons telegramkanaal voor technische ondersteuning.