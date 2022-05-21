هل تتطلع إلى إنشاء مطعم أو إنشاء تطبيق مطعم؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا الدليل لك.

لماذا تحتاج إلى إنشاء تطبيقات مطاعم؟

بصفتك مالك مطعم ، فإن المفتاح لإنشاء تجربة عملاء مطعم لا تُنسى هو جعل عملية طلب الطعام سهلة وسلسة قدر الإمكان للعميل. هذه التجربة هي التي يمكن أن تجعل الأعمال التجارية أو تفسدها ؛ إذا لم يكن العميل سعيدًا ، فيمكنك التأكد من أن عالم وسائل التواصل الاجتماعي بأكمله سوف يسمع كل شيء عنه!

إذن ، ما الذي يمكن لأصحاب الأعمال المغامرين فعله لزيادة رعاتهم ، خارج برامج الولاء العادية التي يقدمها العديد من رواد الأعمال ، لخلق تجربة طلب مطعم ممتعة للعميل؟ بعد أن يقوم فريق الإدارة الخاص بهم بمراجعة عملية الأعمال ، غالبًا ما يقرر العديد من المالكين أنه بالإضافة إلى طلب العملاء من موقع المطعم الخاص بهم ، هناك حاجة إلى أداة مفيدة أخرى. عادةً ما تكون الإجابة الصحيحة هي إنشاء تطبيقات مطاعم متنقلة من شأنها أن تمنح العملاء خيارًا آخر لطلب الطعام بطريقة سلسة تتمحور حول العميل.

يفيد إنشاء تطبيق مطعم متنقل كلاً من العميل وصاحب المطعم. بالإضافة إلى إنشاء تجربة طلب طعام أكثر سلاسة ، فإنه يقلل من وقت الانتظار واحتمال حدوث أوامر خطأ.

كيف تعمل تطبيقات المطاعم؟

بالنسبة لصاحب العمل ، فإنه يزيد من الوعي بالعلامة التجارية ويمكن أن يخلق ولاءً للمطعم من خلال برامج ولاء العملاء داخل التطبيق. تتيح تطبيقات الأجهزة المحمولة رؤى أكبر حول تفضيلات العملاء ، وتسهل الترويج لبرامج ولاء العملاء داخل التطبيق وتقليل الضغط الواقع على موظفي انتظار موظفيك. وبالتالي يزيد الربحية.

يتطلب إنشاء تطبيق الهاتف المحمول للمطعم خدمات خبراء في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. قد يتضمن تطوير برامج مخصصة ، اعتمادًا على الوظائف والميزات التي قد تكون مطلوبة. ومع ذلك ، فإن الاستثمار في تطبيق جوال مطعم جيد التصميم يستحق كل هذا العناء. تُظهر المقارنة السنوية أنه سنويًا ، زاد استخدام تطبيقات المطاعم بشكل كبير ، وأصبح سريعًا الأداة المفضلة للعملاء لطلب الطعام!

الخطوات الأساسية لإنشاء تطبيق مطعم

البحث عن المتجر

يعد فهم السوق المستهدف هو الخطوة الأولى لتطوير تطبيق مطعم متنقل فعال. سيكون من الضروري أولاً معرفة المواقف التي تخلق مشكلات مطعم لصاحب العمل وعملائه. بناءً على البيانات من هذا البحث ، ستتمكن بعد ذلك من أن تكون في وضع أفضل لاختيار أفضل حل لتطوير البرامج لعملك! لمعالجة هذا الأمر بطريقة تجعل عملية الطلب من مطعمك أسهل!

ضع في اعتبارك استراتيجيتك

عند إنشاء تطبيق جوال فعال ، يجب مراعاة أهداف وغايات العمل العامة. ما الذي يأمل عملك في تحقيقه؟ كيف يجعل هذا تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للمطعم المساعدة في تحقيق هذه الأهداف؟ سيساعد إجراء مراجعة فريق الإدارة لرؤية الشركة ومؤشرات الأداء الرئيسية في عملية تطوير التطبيق بطريقة تتماشى مع أهداف العمل.

اختر أفضل فريق تطوير برمجيات

الآن بعد أن حددت الأهداف العامة للنشاط التجاري وكيف سيتماشى تطوير تطبيق مطعم للجوّال مع أهداف العمل هذه ، فإن جزءًا أساسيًا من تحسين عملية طلب المطعم هو اختيار أفضل فريق لتطوير البرامج لإنجاز المهمة بالشكل الصحيح !

يعد فريق إدارة المشروع الفعال الذي يتمتع بالمهارة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وعملية تطوير التطبيقات ، مثل مجموعة الخدمات المستخدمة في تطبيق مفهوم MLSDev ، بداية رائعة نحو أن يصبح عملك أكثر استجابة لاحتياجات عملائك. يُترجم هذا إلى زيادة المبيعات والربحية على المدى الطويل ، حيث ينشر المزيد من العملاء الذين أعجبوا بسهولة عملية الطلب الكلمة على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات!

إنشاء مفهوم التطبيق وميزات وظيفية

عندما تقرر إنشاء تطبيق مطعم للجوّال ، فإن إحدى الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها هي وظيفته المقصودة أو تصميمه كجزء من عملية تطوير التطبيق. على سبيل المثال ، عندما يكون موقع الويب الخاص بالمطعم مثقلًا بطلبات جديدة ، فهل تم تصميم تطبيق الجوّال لإخراج الحمل من الموقع الرئيسي وتوجيه العملاء إلى تطبيق مطعم الجوّال؟ هل تم تصميم تطبيق الهاتف المحمول لتقليل وقت الانتظار لطلب الطعام؟

يمكن لتطبيق الهاتف المحمول المصمم جيدًا ، والذي تم تطويره بواسطة فريق تطوير برمجيات مختص يوفر حلولًا برمجية مخصصة ، توسيع نطاق عملك إذا كانت وظيفة تطبيق الهاتف المحمول توفر النتيجة المرجوة التي يريدها عملاؤك عند طلب الطعام من مطعمك.

صمم تطبيقًا سلسًا وسهل الاستخدام

أثناء عملية التصميم ، من المهم لفريق إدارة المشروع لتطبيق الهاتف المحمول أن يُظهر اهتمامًا كبيرًا للمستخدم النهائي في ميزات البرنامج طوال عملية تطوير التطبيق. يجب أن تكون تجربة المستخدم هي الأولوية القصوى وتكون مهمة بشكل خاص في الحالات التي يقرر فيها صاحب العمل إنشاء حل برمجي مخصص لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائه. مع وضع ذلك في الاعتبار ، يجب على فرق تطوير البرامج مراعاة ما يلي:

تنقل سهل الاستخدام: ما مدى سهولة وبديهية تجربة تصفح التطبيق للمستخدم العادي في إكمال عملية طلب المطعم؟

إنشاء شعار مطعم وعلامة تجارية: هل يتم عرض شعار النشاط التجاري بشكل بارز في جميع أنحاء تطبيق الهاتف المحمول؟

جاذبية بصرية: هل ألوان تطبيق المطعم متماسكة وجذابة ومبهجة من الناحية الجمالية للمستخدم؟

قدرة الواجهة: ما مدى جودة واجهة تطبيق الهاتف مع مختلف منصات الوسائط الاجتماعية؟

التعليقات: هل تسمح ميزات تطبيق المطعم هذا لصاحب العمل بجمع البيانات ذات الصلة والبحث في احتياجات العميل التي يمكن أن تساعد في تحسين الأعمال؟

التحديثات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها مشكلات التطوير: أثناء عملية التطوير لإنشاء تطبيق مطعم ، ما مدى سهولة تطبيق الترقيات والتحديثات وإصلاح أخطاء البرامج على الواجهة الخلفية؟

اختبار اختبار

ستوظف شركة تطوير مختصة خدمات مختبري تطبيقات الأجهزة المحمولة لاختبار ميزات تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمطعم الذي تم تطويره حديثًا. خلال هذا الجانب المهم من عملية تطوير التطبيق ، سيتم استخدام المختبرين لمحاكاة تجربة المستخدم النهائي الفعلية عند طلب الطعام من خلال تطبيق المطعم.

تتمثل مهمتهم في تحديد أي مشكلات تم اكتشافها في استخدام هذا التطبيق وكذلك التحقق من مدى سلاسة تجربة المستخدم ، وتقديم ملاحظات مهمة لفريق تطوير البرامج. تساعد هذه التعليقات شركة التطوير في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإصلاح أي مشكلات معلقة في تطبيق المطعم قبل إطلاقه للجمهور.

جاهز ، اضبط ، انطلق

بعد وضع قدر كبير من البحث والتفكير والجهد في تطوير برنامج إنشاء تطبيق للجوال لمطعم لتلبية احتياجات عميلك ، فقد حان الوقت لإنشاء الإطلاق الرسمي لتطبيق مطعم الهاتف المحمول. لا شك أن هذا سيأخذ جزءًا كبيرًا من ميزانية التسويق ويمكن أن يكون عملية مكلفة للغاية.

ومع ذلك ، نتيجة عملية التطوير الشاملة هذه والغرض من إطلاق تطبيق الهاتف المحمول ؛ سيكون لزيادة وعي العملاء بالعلامة التجارية لمطعمك! من المتوقع أن يتحول هذا الوعي المتزايد إلى المزيد من المبيعات وبرنامج ولاء العملاء أكثر قوة ، حيث يشعر العملاء بأن علامتك التجارية تهتم بهم.

استجابة الحشد

بمجرد إطلاق تطبيق الهاتف المحمول ، من الأهمية بمكان قياس كيفية تفاعل الأشخاص معه وتحليل ما إذا كانوا قد وجدوا أنه محبوب وسهل الاستخدام. الهدف هو الإجابة على السؤال حول ما إذا كان إنشاء تطبيق مطعم الهاتف المحمول هذا لعملك قد ولّد ولاءًا إضافيًا للعملاء لعلامتك التجارية وزاد من قاعدة عملائك ، وبالتالي مبيعاتك. ستعطيك هذه البيانات ؛ البصيرة التي يحتاجها صاحب العمل وتجعلك أكثر وعياً (بناءً على ملاحظات المستخدمين النهائيين) حول ما إذا كان تطوير تطبيق الهاتف المحمول هذا قد لبى في النهاية احتياجات عملائك.

نتائج التتبع والتحسين

يعد الدعم الفعال لمستخدم تطبيقات الأجهزة المحمولة أمرًا أساسيًا للحفاظ على وظائف ميزات تطبيق المطعم بحيث تكون في أفضل حالاتها عند استخدامها من قبل العملاء. كما يستلزم مدى كفاءة فريق دعم مستخدم تطوير البرامج في استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات مثل مواطن الخلل أو الأخطاء في تطبيقات الهاتف المحمول ، وكذلك ترقية ميزاته للحفاظ على تطبيق المطعم محدثًا قدر الإمكان. التوافق مع أنظمة التشغيل المختلفة مهم أيضًا ، خاصة مع التكنولوجيا المتغيرة باستمرار. يدرك أصحاب الأعمال المستجيبة هذه المشكلات التكنولوجية الديناميكية ، ويختار الكثيرون الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وصيانتها إلى فريق خارجي لإدارة مشروع تطوير البرامج.

الميزانية والميزانية والميزانية

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مطعم؟ يمكن أن يكون إنشاء تطبيق جوّال وتطويره وصيانته ، خاصةً في فئة المطاعم ، عملية مكلفة تحتاج إلى تخصيص ميزانية معقولة من أجلها للحصول على تطبيق جيد التصميم وسهل الاستخدام. لذلك ، يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا من جانب رجل الأعمال الماهر للحصول على أكبر عائد على استثماره من تطوير هذا البرنامج.

يمكن أن يتراوح سعر البدء العام للحصول على تطبيق مطعم جوّال عملي من 65000 دولار وما فوق ، اعتمادًا على مدى تعقيد الميزات التي قد ترغب في إضافتها إلى التصميم. أيضًا ، في عملية تطوير البرامج ، ستحتاج إلى مراعاة عناصر مثل مدى جودة أو سلاسة إنشاء التطبيق للتفاعل مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل (على سبيل المثال ، Android أو IOS) ، بالإضافة إلى جوانب أخرى من التصميم مثل الرسوم المتحركة والميزات الفاخرة التي قد تختار تضمينها لأغراض التخصيص.

من المعقول أن نتوقع أنه كلما تمت إضافة المزيد من الأجراس والصفارات أو الميزات الفاخرة ، كلما زادت تكلفة ذلك. قد تشتمل العناصر الإضافية أيضًا على صور رمزية قابلة للتخصيص وأنظمة Chabot الآلية وجداول ETA في الوقت الفعلي وأنظمة تتبع التسليم وحتى العناصر المرئية المخصصة وأصوات الإشعارات.

سيتألف فريق تطوير البرامج المتوسط لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول للمطعم من خبراء في مجالات تصميم واجهة المستخدم وتصميم تجربة المستخدم ومبرمجي الهاتف المحمول والخلفية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك التكاليف المرتبطة بالحصول على شهادات SSL الضرورية للخروج الآمن ، وشراء اسم المجال ، واستضافة الويب عبر الإنترنت.

افعل ذلك بنفسك تصميم تطبيقات الهاتف المحمول

نظرًا للتكاليف الباهظة التي يمكن أن ترتبط بإنشاء تطبيقات المطاعم المحمولة ، قد يحاول بعض الأشخاص إنشاء هذه التطبيقات مجانًا ، باستخدام موارد من الإنترنت. ومع ذلك ، فإن الأمر ليس بالسهولة التي قد يظهرها بعض المتخصصين في تطوير تطبيقات البرامج وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ، والبحث ، وحتى الصداع للبدء إذا لم تكن مدربًا على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، خاصة في فئة المطاعم!

لحسن الحظ ، هناك بعض موارد الويب وتطبيقات إنشاء المطاعم الحالية التي يمكن أن تساعد في تسهيل عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل كبير. قد تحتوي على قوالب معدة مسبقًا تتيح لك إدخال اسم تطبيق مطعمك وتخصيص الألوان والتخطيط وميزات وظائف التطبيق كما يحلو لك.

أدوات من أجل التنمية

تحتوي العديد من الأدوات على إصدار مجاني يمكن ترقيته إلى إصدار مدفوع للوصول إلى المزيد من ميزات إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة. قد يحاول البعض استخدام الأدوات المجانية بأفضل شكل ممكن لإنشاء تطبيق جوال بسيط ، مع بعض النجاح. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الإصدارات المجانية بها خيارات أقل بكثير من الإصدارات المدفوعة ، إلا أنها لا تزال مفيدة بالرغم من ذلك.

تشمل هذه الموارد منشئي تطبيقات المطاعم مثل:

AppMaster - الذي يمكن أن يساعد أصحاب المطاعم على تلبية احتياجات عملائهم من خلال إنشاء خدمات تطبيقات الأجهزة المحمولة. هناك أيضًا خيار لجدولة استشارة حتى يتمكن فريق تطوير البرامج الخبير لديهم من مساعدتك في إنشاء حل تطبيق جوال يناسب احتياجاتك وجيبك. كما أنها تفتخر بأداة إنشاء قسائم واجهة الدفع الآمنة ونظام إدارة الطلبات الحية.

قم بتوسيع نطاق أعمالك في مجال المطاعم وجلب لحم الخنزير المقدد إلى المنزل!

لكي تكون قاطعًا ، أيا كان الخيار الذي تختاره في إدارة إنشاء تطبيق مطعمك ، فهناك خيار متاح لتلبية احتياجات تطبيق مطعمك المحمول وتفضيلاتك وميزانيتك. سواء اخترت استخدام أدوات إنشاء التطبيقات أو استخدام فريق من مطوري البرامج من مزودي الخدمة هؤلاء وغيرهم ، فمن الواضح أن الأمر يستحق الاستثمار.

سيساعد تطبيق مطعم الهاتف المحمول المصمم جيدًا على توسيع نطاق عملك ، ويسمح لك بخدمة المزيد من العملاء ، وبالتالي زيادة أرباحك. سيكون عملاؤك سعداء ، وهذه أخبار رائعة لأرباحك ، حيث تحضر إلى المنزل لحم الخنزير المقدد ثم بعضًا منه!