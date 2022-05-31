قوة استخدام التطبيقات التكنولوجية والثورة الرقمية ، التي تبسط كل جانب من جوانب حياتنا ، تمكن الناس من أن يكونوا بلا نقود وبلا بطاقة ومع ذلك يمكن التعامل معهم. لقد أصبحت التكنولوجيا متأصلة في حياتنا اليومية لدرجة أنها جعلت العناصر الأساسية مثل النقود عفا عليها الزمن تقريبًا. الآن لا يتعين على الناس أن يجدوا صعوبة في العثور على أقرب ماكينة صراف آلي عندما ينفذون من أموالهم. يمكن للمستخدمين ببساطة إجراء الدفع من نظير إلى نظير من خلال تطبيق p2p للجوال أو المحفظة الرقمية. يستخدم ما يقرب من 70 مليون شخص في الولايات المتحدة تطبيقات الدفع عبر الأجهزة المحمولة أو المحافظ الرقمية للاستفادة من تقنيات الطلب بنقرة واحدة ، وتجنب استخدام بطاقات الائتمان ، ودعم الاقتصاد غير النقدي. ستستمر صناعة التطبيقات في النمو ، وإذا كنت ترغب في إنشاء تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير ، فأنت بحاجة أولاً إلى فهم ماهية الدفع من نظير إلى نظير وكيف يعمل.

تطبيق نظير إلى نظير

يمكن للعملاء استخدام تطبيق لتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم. قد يتم تضمين أي شيء بدءًا من تقسيم فاتورة الغداء إلى سداد مدفوعات الإيجار في المعاملات. ليس من العلوم الصاروخية إجراء مدفوعات من نظير إلى نظير باستخدام تطبيق جوال. إنه إجراء مباشر مع خطوات قليلة فقط يجب على العميل اتباعها:

الخطوة 1: سيقوم جميع المستخدمين بإنشاء حساب باستخدام تطبيقات الدفع من نظير لنظير.

الخطوة 2: سيربط جميع المستخدمين حساباتهم المصرفية أو بطاقاتهم الائتمانية بتطبيقات الدفع من نظير إلى نظير.

الخطوة 3: سيقوم جميع المستخدمين بملء معلوماتهم الشخصية والإجابة على أسئلة الأمان وإنشاء كلمة مرور لاستخدام التطبيق.

الخطوة 4: لإرسال الأموال ، سيحدد المستخدمون المستلم ، ويدخلون المبلغ ، ويكملون المعاملة باستخدام تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير. (سيقوم التطبيق بإخطار المستخدمين بعد سحب الأموال من حسابهم.)

لماذا يجب عليك المشاركة في تطوير نظام تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير؟

على مدى السنوات العديدة الماضية ، أثرت تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير بشكل كبير على مستخدمي مشهد التكنولوجيا المالية. يرتفع مستخدمو الهواتف الذكية ، حيث يستخدمها أكثر من 6 ملايين شخص في الوقت الحالي. من المتوقع أن يزداد عدد المستخدمين بمئات الملايين في السنوات القليلة القادمة. نتيجة لذلك ، يزداد الطلب على التكنولوجيا المالية غير النقدية والخالية من البطاقات والمدفوعة ، والتي ستكون نعمة للمستخدمين. بلغ حجم معاملات تطبيقات الهاتف المحمول المباشرة من عميل إلى عميل 785.19 مليار دولار في عام 2021. وستجد أن إنشاء تطبيق بدون تلامس من عميل إلى عميل يعد استثمارًا مفيدًا حيث يتوسع هذا الحجم في السنوات المقبلة. بفضل نتيجتها الناجحة ، ستتمكن من جذب انتباه مستخدمي البرامج الحاليين والمستخدمين غير المتعاملين مع البنوك باستراتيجية التسويق الصحيحة.





تطبيق نظير إلى نظير الشهير (P2P)

لإنشاء تطبيقات دفع من نظير إلى نظير مميزة بمساعدة فريقك الفني ، ابدأ بالبحث عن المنافسة. تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير التالية يجب على فريق التطوير لديك اعتبارها تطبيقات مثالية.

باي بال

يعد تطبيق PayPal أحد أشهر مزودي خدمات الدفع من نظير إلى نظير ، حيث يقدم خيارات لكل من الشركات والأفراد. يجب أن يدرس فريق البرنامج الخاص بك وظائفه الخاصة به. يمكن لجميع المستخدمين تحويل الأموال إلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم عن طريق ربط حسابهم المصرفي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان بحسابهم على PayPal. تنمو القيمة الإجمالية لـ PayPal كل ربع سنة ، واستخدم أكثر من 416 مليون شخص PayPal في الربع الثالث من عام 2021. بصرف النظر عن واجهة سطح المكتب ، قدمت PayPal أيضًا تطبيقًا للجوّال مزودًا بأحدث وظائف الواجهة للعميل.

فينمو

تطبيق Venmo مملوك ومدار من قبل PayPal ، لكن مدفوعات الأقران تعملان بشكل مستقل ، وهي ميزة مثيرة يجب على فريق التطوير الخاص بك مراعاتها. يجعل تطبيق Venmo المدفوعات أكثر اجتماعية من خلال السماح للمستخدمين بالحصول على ميزات مثل مشاركة الرموز التعبيرية والرسائل مع مدفوعاتهم. يمكن ربط بطاقات العملاء والحسابات المصرفية بحساب Venmo. لا توجد رسوم عندما يرسل المستخدمون أموالاً من بطاقة خصم أو حساب بنكي ، لكن مدفوعات بطاقات الائتمان تتضمن رسوم معاملات بنسبة 3٪. دع فريقك الفني يقوم بدراسة عميقة لوظائفه المتقدمة.

زيل

تمتلك مجموعة من البنوك الأمريكية الكبرى تطبيق Zelle. يتعامل مع معاملات تطبيق الدفع من نظير إلى نظير حصريًا من خلال حسابات بنكية أمريكية (بدون ملفات تعريف تجارية). إن استخدام مثل هذا البرنامج "المتمركز حول البنك" من العميل إلى العميل بدون تلامس يسمح بإرسال الأموال مباشرة عبر الحسابات المصرفية. وظائف تطبيق الدفع بسيطة للغاية: يقدم المستخدمون عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم ، ويتم إرسال الأموال مباشرة إلى حسابهم. لا توجد رسوم ولا تعطل أثناء استخدام الواجهة. يجب أن تلهم هذه الأشياء المبتكرة أعضاء فريقك ، الأمر الذي سيكون مفيدًا للمستخدمين.

بناء موقع آمن ومتوافق لتطبيق نظير إلى نظير؟

لإنشاء دفع ناجح بدون تلامس من عميل إلى عميل مع ميزات مثالية ، يجب أن تفكر في كل من الميزات التجارية والتكنولوجية للتطبيق ، وهي نقطة حيوية يحتاج فريقك دائمًا إلى مراعاتها لجذب العميل. لأن التركيز فقط على الميزات التقنية للتطبيق سيؤدي إلى منتج جيد ولكن انخفاض المبيعات ولا يمكن أن يجذب العملاء. والتركيز حصريًا على الميزات التجارية سيؤدي إلى الكثير من الزخم عند إطلاق التطبيق ، لكن المنتج سيتلاشى بسرعة من السوق بسبب ميزاته الضعيفة. يجب أن يكون التطبيق سهل الاستخدام. بصرف النظر عن ميزات مثل إمكانات المعاملات والبوابة الآمنة لحماية البيانات ، يجب على طاقم التطوير مراعاة بعض المكونات الأخرى ، مثل تحديد الميزات المطلوبة لضمان تشغيل تطبيق المعالجة غير التلامسي من عميل إلى عميل بسلاسة.

الميزات التي يجب تضمينها في نظام تطبيقات P2P

تسجيل

بعد تنزيل التطبيق ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو إنهاء إجراءات التسجيل. يستلزم جمع جميع معلومات العميل الأساسية ، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الاتصال. هذه كلها عوامل مهمة يجب أخذها في الاعتبار من قبل فريق التطوير الخاص بك.

المحفظة الرقمية

يجب أن تفكر مجموعة التطوير الخاصة بك في تضمين ميزات مثل المحفظة الرقمية في تطبيقات العميل إلى العميل والتي ستمنح المستخدمين القدرة على تخزين عملتهم الإلكترونية واستخدام المحفظة الرقمية. غالبًا ما يتم ربط تطبيق الدفع ببطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي للعميل لتحقيق أقصى قدر من الوظائف.

إخطارات في الوقت الحقيقي

يجب أن يتأكد فريق التطوير الخاص بك من أن تطبيقات p2p يجب أن تحتوي على مثل هذه الميزات حتى تتمكن من تقديم معلومات في الوقت الفعلي حول جميع أنشطتها. بعد تثبيت التطبيق ، يجب أن يتلقى المستخدمون إشعارات فورية لإبلاغهم بالمدفوعات المستلمة وتواريخ الاستحقاق ونقاط الولاء وما إلى ذلك.

تحويل العملات

ستسمح ميزات مثل هذه في التطبيق للعميل بإجراء معاملات عبر الحدود مع p2p إذا قمت بتنفيذ وظيفة تطبيق الدفع هذه. يجب أن يكون لدى طاقم التطوير فهم واضح لهذه المسألة. الطريقة المثالية لاستخدام هذه الوظيفة هي مزامنة تطبيق الدفع من نظير إلى نظير مع سعر عملة البنك في لحظة إجراء المعاملة.

معرف فريد أو OTP

يعد الأمان أحد أهم ميزات تطبيقات الدفع من نظير إلى نظير ، وهي نقطة مهمة أخرى يجب على فريق التطوير مراعاتها. يسمح OTP للمستخدمين بالتحقق من صحة المعاملة قبل خصمها ، وبالتالي تحميهم p2p من المعاملات غير المقصودة والاحتيال وما إلى ذلك أثناء استخدام التطبيق. يمكنك المضي قدمًا نحو إنشاء برامج لتطبيقات الدفع من نظير إلى نظير بمجرد أن تقرر الميزات التي ترغب في تضمينها في تطبيق الدفع من نظير إلى نظير.

الخطوة 1: اختر نوع موقع تطبيق P2P

يأتي تطبيق نظير إلى نظير في مجموعة متنوعة من الأشكال. الحلول المصرفية والحلول المستقلة هي الخيارات الأكثر شيوعًا. يمكنك اختيار برنامج قائم على البنك يتضمن أحد البنوك كأحد المشاركين في المعاملات. يمكنك أيضًا استخدام الحلول المستقلة في التطبيق ، مثل تطبيق Venmo وتطبيق PayPal ، وهما مزودان جيدان في عالم التطبيقات المالية الحالي.

الخطوة 2: حدد أفضل تقنية برمجية

يخضع تطبيق برمجيات fintech إلى تحول رقمي ، مع إدخال تقنيات جديدة يوميًا. يعد اختيار التطبيق التكنولوجي الصحيح لتطبيقات الدفع بتقنية p2p الخاصة بك أمرًا في غاية الأهمية. سيكون من المفيد إذا لم تكن خائفًا من تبني تطبيقات وأدوات التكنولوجيا المتطورة لإنشاء تطبيق الدفع الخاص بك لأن منتجك الأسرع والأكثر ملاءمة والأرباح كان أفضل. نتيجةً لذلك ، يجب عليك البحث عن تطورات تقنية fintech p2p وإدراج ميزات التطبيق ، والنظر في حل تقنية p2p الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتلبية احتياجاتك. تعد NFC و Blockchain والذكاء الاصطناعي ومعرف القياسات الحيوية والتقنيات الأخرى حاليًا أكثر الميزات شيوعًا المستخدمة في التطبيق.

الخطوة الثالثة: تصميم واجهة سهلة الاستخدام

يجب ألا تتجاهل تصميم تطبيقك في البحث عن الوظائف. يجب أن يكون التطبيق البرمجي لتحويل الأموال بسيطًا ويحتاج إلى أقل عدد ممكن من النقرات. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التفاعل مع واجهة التطبيق بطريقة جميلة من الناحية المرئية وبديهية في قائمة الميزات. يمكنك زيادة المشاركة من خلال هيكلة واجهة العميل للبرنامج بشكل صحيح وإعطائها إحساسًا بالرضا.

الخطوة 4: المخاوف الأمنية والامتثال

داخل التطبيق ، يجب أن يتم تأمين معلومات حساب العميل وسجل المعاملات وعملية تحويل الأموال في تقنية p2p. يمكن للعميل استخدام ماسح بصمات الأصابع والتعرف على الوجوه والمصادقة الثنائية وميزات قائمة الأمان الأخرى في تطبيق p2p. يجب أن يسرد تطبيق الدفع P2P الخاص بك ميزات لمعايير الدولة التي يتم استخدامها فيها لتحويل الأموال. لأن إنشاء تطبيق دفع عالمي من نظير إلى نظير يمكنه تلبية معايير الدفع لجميع المواقع يمثل تحديًا استثنائيًا. يجب عليك اختيار منطقة الدفع المستهدفة وتصميم تطبيق دفع P2P يلتزم بقوانينها وإرشاداتها.

الخطوة 5: تعيين فريق تطوير البرمجيات

بعد الانتهاء من المراحل الأولية لتطبيق الدفع بواسطة النظير 2 ، من الضروري تعيين فريق تطوير متمرس لمساعدتك في تحويل أفكارك إلى واقع. يجب عليك اختيار فريق تطوير برمجيات يتمتع بالمعرفة التقنية اللازمة لتطوير تطبيق دفع p2p وأيضًا محفظة رقمية للاحتفاظ بأموالك. يجب عليك إلقاء نظرة على جميع مشاريع تطبيقات الدفع من نظير 2 من fintech الناجحة المماثلة لمشاريعك. علاوة على ذلك ، من الضروري إلقاء نظرة على شهادات العملاء والمعلومات الأخرى حول فريق التطوير.

الخطوة السادسة: مرحلة الاختبار

ضع قائمة بالمعلمات واختبر تطبيقات p2p الخاصة بك في المرحلة النهائية عندما تنتهي من تطوير البرامج للدفع. يُفضل اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر في تطبيق دفع النظير 2 وحلها بدلاً من تقديم منتج معيب إلى السوق. يمكن أن يساعدك الاختبار في معرفة ما إذا كان تطبيق الدفع p2p الخاص بك يعمل كما ينبغي وما إذا كان مناسبًا للاستخدام. كرر الاختبارات حتى تشعر بالرضا عن النتيجة. تذكر أن عددًا قليلاً من النقرات والضربات الشديدة هي كل ما يتطلبه العميل لتكوين رأي حول تطبيق دفع النظير 2 الخاص بك ويقرر ما إذا كان سيستخدمه مرة أخرى أم لا. بعد مواجهة مشكلات الأداء مع تطبيق الدفع لأول مرة ، لا يستخدم العديد من المستهلكين تطبيق الدفع مرة أخرى مطلقًا.

ما هي تكلفة تطوير تطبيق دفع مخصص من نظير إلى نظير؟

يستغرق إنشاء تطبيق الدفع من نظير إلى نظير وقتًا طويلاً ويتطلب قدرًا كبيرًا من المعرفة والخبرة. تعتمد تكلفة تطبيق الدفع P2P وأسعار البرنامج على معايير مختلفة ، بما في ذلك تاريخ الإطلاق وعدد ميزات القائمة والموقع الجغرافي للشركة والمزيد. لمنحك تقديرًا تقريبيًا لتطبيق الدفع ، قد تتراوح تكلفة برنامج نظير إلى نظير بوظائف أساسية ، بعد انتهاء تطوير البرنامج بالكامل ، ما بين 15000 دولار إلى 40000 دولار. يمكن أن يصل الاستثمار في برنامج الدفع إلى 100000 دولار أو أكثر مع وظائف متقدمة ، اعتمادًا على قائمة الهياكل التي سيتم تضمينها في البرنامج.





استنتاج

يجب أن يكون لدى فريق التطوير فهم جيد لتطبيقات الدفع من نظير إلى نظير التي لا تلامس أو أنظمة الدفع من نظير إلى نظير ، والتي تعد حاليًا شريحة متخصصة. لكنهم على وشك الخضوع لاضطراب هائل في السنوات القليلة المقبلة. تشير شعبيتها المتزايدة إلى أن الأفراد يبتعدون تدريجياً عن المدفوعات النقدية والبطاقات نحو المعاملات من خلال الوسائل الإلكترونية. لذلك ، أثناء تطوير برنامج من عميل إلى عميل للدفع والمعاملات ، يجب أن يركز فريق تطوير البرامج لديك على أحدث اتجاهات المستخدمين. لذا ، فإن الحصول على ميزة المحرك الأول هو اللحظة الأكثر أهمية لاستثمار وقتك وأموالك في تطوير تطبيقات دفع قوية P2P.