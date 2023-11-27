إنشاء موقع ويب مقابل التطوير التقليدي: الإيجابيات والسلبيات

تطور تطوير التطبيقات

لقد تحول عالم تطوير التطبيقات بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية. في السنوات الأولى لهندسة البرمجيات، كان تطوير التطبيقات مجالًا متخصصًا، مخصصًا للأفراد الذين لديهم فهم عميق لعلوم الكمبيوتر والكفاءة في لغات البرمجة المعقدة. والآن، يستمر في التطور بطرق رائعة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى التقنيات والمنصات الحديثة مثل AppMaster .

في البداية، كانت كتابة التعليمات البرمجية هي الطريقة الوحيدة لإنشاء البرامج. قضى المطورون ساعات لا تحصى في إتقان لغات Java أو Python أو C++. لقد كان تصميم التطبيقات واختبارها ونشرها عملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً، وتتطلب درجة عالية من الخبرة الفنية.

ومع تطور التكنولوجيا، تطورت أيضًا أساليبنا في تطوير التطبيقات. مسترشدة بالرغبة في تحقيق الكفاءة والحاجة إلى جعل التكنولوجيا في متناول مجموعة سكانية أوسع، أدت الصناعة إلى ظهور منصات منخفضة التعليمات البرمجية ومن دون تعليمات برمجية . أحدثت هذه المنصات ثورة في تطوير التطبيقات، حيث قدمت نهجًا جديدًا وسهل الاستخدام لإنشاء تطبيقات برمجية.

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code no-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات، مما يجعلها في متناول غير المطورين وذوي المعرفة المحدودة بالبرمجة. تسمح هذه الأنظمة الأساسية للمستخدمين بتصميم وإنشاء تطبيقات قوية من خلال استخلاص تفاصيل التنفيذ المعقدة.

يوفر النظام الأساسي النموذجي الخاص بك no-code ، مثل AppMaster ، أدوات تصميم مرئية تمكن المستخدمين من تصور وبناء تطبيقاتهم عن طريق سحب المكونات وإسقاطها على اللوحة القماشية. تقوم المنصة تلقائيًا بترجمة هذه التصميمات إلى تطبيقات وظيفية. والنتيجة هي زيادة هائلة في السرعة والإنتاجية في تطوير التطبيقات، مع انخفاض كبير في أخطاء البرمجة والأخطاء المرتبطة تقليديًا بالبرمجة اليدوية.

وبالمضي قدمًا إلى يومنا هذا، نواجه نهجين مهيمنين لتطوير التطبيقات: الأساليب التقليدية ومواقع إنشاء التطبيقات. يتمتع كلاهما بنقاط قوة وتحديات فريدة، مما يجعلهما مناسبين لسيناريوهات مختلفة. تستكشف هذه المقالة هذين النهجين، مع التركيز على إيجابياتهما وسلبياتهما، لإرشادك في اختيار المسار الصحيح لمشروع تطوير التطبيق التالي.

ما هو تطوير التطبيقات التقليدية؟

يشير تطوير التطبيقات التقليدية، والذي يُطلق عليه غالبًا إنشاء التطبيقات الكلاسيكية أو التقليدية، إلى عملية إنشاء التطبيقات من الصفر باستخدام لغات برمجة مختلفة والترميز اليدوي. عادة، يقوم فريق من المطورين المحترفين بتنفيذ هذه العملية المتضمنة. إنهم يقومون بتصميم التطبيقات وإنشائها واختبارها ونشرها من خلال براعة فائقة. هذه المهمة ليست بالأمر السهل، لأنها تتطلب معرفة متعمقة بلغات البرمجة وأدوات التطوير وإدارة قواعد البيانات والمزيد. فيما يلي نظرة أعمق على الجوانب الرئيسية لتطوير التطبيقات التقليدية:

لغات البرمجة

يتطلب التطوير التقليدي خبرة في لغة برمجة واحدة أو أكثر اعتمادًا على النظام الأساسي أو الجهاز الذي تم تصميم التطبيق من أجله. تحظى لغات مثل Java و Kotlin بشعبية كبيرة في تطوير تطبيقات Android. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما يتم اختيار Swift و Objective-C لتطوير تطبيقات iOS. علاوة على ذلك، تستخدم تطبيقات الويب عمومًا لغات مثل JavaScript أو HTML أو CSS أو تقنيات الويب الحديثة الأخرى.

منصات وأدوات التطوير

يستخدم المطورون مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات لإنشاء التطبيق. يمكن أن تشمل هذه بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) مثل Android Studio أو Xcode، أو قواعد البيانات مثل PostgreSQL ، أو منصات تطوير الويب مثل Vue.js أو AngularJS.

الترميز اليدوي

على النقيض من أساليب drag-and-drop الشائعة في المنصات التي no-code low-code ، يتضمن التطوير التقليدي كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء يدويًا. توفر هذه العملية اليدوية تحكمًا كبيرًا في وظائف التطبيق وتصميمه.

منحنى التعلم

يحتوي تطوير التطبيقات التقليدية على منحنى تعليمي كبير. ويتطلب فهم هياكل البيانات والخوارزميات وأنماط التصميم، إلى جانب معرفة لغة البرمجة. قد يستغرق الأمر سنوات من التعلم والممارسة المركزين قبل أن يتمكن شخص ما من أن يصبح ماهرًا في تطوير التطبيقات التقليدية.

ظل تطوير التطبيقات التقليدية خيارًا شائعًا وممارسة قياسية في العديد من السيناريوهات، خاصة عند تطوير تطبيقات معقدة ومخصصة للغاية. فهو يوفر قدرًا كبيرًا من التحكم والمرونة للمطورين، مما يمكنهم من تحديد كل جانب من جوانب التطبيق وسلوكه. ومع ذلك، أدى تعقيد التطوير التقليدي ومتطلبات الوقت إلى ظهور حلول بديلة، مثل مواقع إنشاء التطبيقات مثل AppMaster ، التي تلبي احتياجات ذوي الخبرة أو الموارد المحدودة في مجال البرمجة.

ما هو موقع إنشاء التطبيقات؟

مواقع إنشاء التطبيقات هي أدوات رقمية تسمح للمطورين، وفي كثير من الأحيان حتى أولئك الذين ليس لديهم تدريب رسمي على التطوير، بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب والواجهة الخلفية. إنها تستفيد من واجهة مرئية سهلة الاستخدام لتبسيط عمليات إنشاء التطبيق. على مر السنين، ومع التطور التكنولوجي السريع، تطور أيضًا مفهوم تطوير التطبيقات. منذ مرحلة البرمجة اليدوية بلغات البرمجة المتعددة، كان هناك تحول واضح نحو أساليب أبسط وأكثر كفاءة - أحدها مواقع إنشاء التطبيقات. الوعد بسيط - جعل تطوير التطبيقات في متناول الجميع.

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نظرة على No-Code وLow-Code

يكمن المبدأ المتأصل لمواقع إنشاء التطبيقات في نموذج no-code أو low-code. تهدف هذه الأساليب إلى جعل عملية تطوير التطبيق أكثر كفاءة ومفهومة وسهلة الاستخدام. يمكن للأفراد الذين ليس لديهم معرفة تقليدية بالبرمجة إنشاء تطبيقات باستخدام هذه المنصات.

No-Code : كما يوحي الاسم، تتيح منصات No-Code للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستخدم نهجًا مرئيًا حيث يمكن إنشاء قواعد العمل والمنطق وواجهة مستخدم التطبيق عن طريق سحب المكونات وإفلاتها في مكانها، مع قيام الأنظمة الأساسية بالتعامل مع إنشاء التعليمات البرمجية الأساسية.

: كما يوحي الاسم، تتيح منصات No-Code للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستخدم نهجًا مرئيًا حيث يمكن إنشاء قواعد العمل والمنطق وواجهة مستخدم التطبيق عن طريق سحب المكونات وإفلاتها في مكانها، مع قيام الأنظمة الأساسية بالتعامل مع إنشاء التعليمات البرمجية الأساسية. التعليمات البرمجية المنخفضة : توفر الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة حلاً وسطًا بين no-code والتشفير التقليدي. فهو يسمح للمطورين ببناء التطبيقات بسرعة أكبر عن طريق تقليل الترميز اليدوي، ولكنه لا يزال يوفر منصة للتخصيص باستخدام التعليمات البرمجية عند الحاجة. يتيح ذلك للمستخدمين إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وقابلة للتخصيص عند الحاجة.

AppMaster: لاعب قوي في مساحة إنشاء التطبيقات

من بين مواقع إنشاء التطبيقات، يعد AppMaster موقعًا متميزًا في الصناعة. تأسست AppMaster في عام 2020، وقد نمت بسرعة لاستضافة أكثر من 60.000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023. وتوفر منصتها بيئة تطوير شاملة ومتكاملة (IDE)، باستخدام مبدأ no-code لتصميم التطبيقات وتطويرها. تسمح واجهة AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخططات قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال ما يسمونه عمليات الأعمال (BPs) و REST API endpoints WebSockets (WSS). باستخدام طريقة drag-and-drop ، يمكن للعملاء تصميم واجهة مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، وتشفير منطق الأعمال في كل مكون عبر مصممي Web BP وMobile BP، وجعل هذه التطبيقات تفاعلية بالكامل.

كميزة كبيرة، بعد نشر التصميم وإعداد المنطق، يمكن للعملاء الضغط على "نشر". يؤدي هذا إلى بدء العمليات الآلية لـ AppMaster ، والتي تولد رموز مصدر التطبيق الحقيقية، وتجميع التطبيقات، وتجري الاختبارات، وحتى حزم التطبيق المدمج في حاويات Docker لتطبيقات الواجهة الخلفية. من أبرز ما تقدمه AppMaster هو تطبيقاتها الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول التي يتم إنشاؤها باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك Go (golang) لمهام الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin/ Jetpack Compose و SwiftUI. لتطبيقات Android وiOS، على التوالي.

ومع ذلك، فإن فوائد AppMaster تمتد إلى ما هو أبعد من إنشاء التطبيقات نفسها. تعد وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات والتخلص من الديون الفنية من المزايا الرئيسية لاستخدام هذا النظام الأساسي. التوافق مع أي قاعدة بيانات Postgresql وإمكانيات قابلية التوسع الاستثنائية تلبي حالات الاستخدام على مستوى المؤسسة وحالات الاستخدام عالية التحميل. يقدم AppMaster اشتراكات حسابية مناسبة لمختلف المستخدمين، بدءًا من خيار مجاني مناسب للتعلم واختبار النظام الأساسي، إلى خطط المؤسسة للمشاريع واسعة النطاق، بما في ذلك الوصول إلى الكود المصدري للتطبيقات. تتوفر أيضًا عروض خاصة لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية ومفتوحة المصدر.

في جوهر كل ذلك، نجحت مواقع إنشاء التطبيقات مثل AppMaster في جعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومتاحًا لمجموعة واسعة من المستخدمين. يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم مهارات تقنية عميقة الاستفادة من هذه الأدوات لتحقيق أفكارهم في تطبيقات فعالة.

مقارنة مواقع التطوير التقليدية ومواقع إنشاء التطبيقات

ليس هناك شك في أننا نعيش في عالم يعتمد على التطبيقات. سواء كان الأمر يتعلق بطلب الطعام، أو ركوب سيارة، أو إدارة مهامنا - هناك تطبيق لكل شيء تقريبًا. وقد أدى هذا الطلب الواسع النطاق إلى وفرة تقنيات تطوير التطبيقات. تمثل المقارنة بين مواقع تطوير البرامج التقليدية ومواقع إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية أو low-code مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة اليوم للشركات والمطورين الأفراد.

قبل أن نخوض في التفاصيل، من المهم أن نتذكر أن كلاً من مواقع التطوير التقليدية ومواقع إنشاء التطبيقات لها نفس الغرض الأساسي - وهو إنشاء التطبيقات التي تلبي احتياجات المستخدمين. ومع ذلك، يختلف مسار كل طريقة لتحقيق هذا الهدف والموارد المطلوبة بشكل كبير. في النهج التقليدي، كل شيء يدوي. يكتب المطورون كل سطر من التعليمات البرمجية، ويختبرون كل وحدة بدقة، ويكررون العملية حتى يكون لديهم تطبيق يعمل بكامل طاقته. تتضمن هذه العملية طبقات متعددة من التعقيد اعتمادًا على طبيعة التطبيق، بما في ذلك تصميم واجهة المستخدم والمنطق من جانب الخادم ومعالجة قاعدة البيانات والمزيد. المسار قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويوفر تحكمًا دقيقًا للغاية في ميزات التطبيق ووظائفه.

من ناحية أخرى، توفر مواقع إنشاء التطبيقات طريقة أكثر بساطة وتفاعلية للمستخدم لتصميم التطبيقات ونشرها. خذ بعين الاعتبار AppMaster ، على سبيل المثال. يستخدم واجهة مرئية drag-and-drop تسمح للمطورين بتصميم واجهة المستخدم، ونمذجة البيانات، وصياغة منطق الأعمال لتطبيقاتهم في وقت واحد. ويحدث كل السحر دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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تتمتع منصات التطوير وإنشاء التطبيقات التقليدية مثل AppMaster بمكانتها الفريدة في النظام البيئي لتطوير التطبيقات. يمكن أن يوفر الترميز التقليدي تخصيصًا عميقًا ويعتبر مثاليًا عندما يتطلب المشروع مجموعة محددة للغاية من الميزات التي قد لا تكون ممكنة مع نظام no-code. على العكس من ذلك، يمكن للحلول no-code أن تسرع عملية التطوير بشكل كبير، وتخفض التكاليف، وتكون في متناول غير المبرمجين.

في حين أن المقارنة بين الاثنين قد تبدو وكأنها لعبة شد الحبل، إلا أنها تسفر عن فهم أكثر دقة. تعد بعض المشاريع أكثر ملاءمة للتطوير التقليدي، بينما يمكن تنفيذ مشاريع أخرى بكفاءة باستخدام منصات إنشاء التطبيقات. المفتاح هو فهم متطلبات طلبك واختيار المسار الذي يناسب احتياجاتك.

إيجابيات وسلبيات التنمية التقليدية

عند مناقشة تطوير التطبيقات التقليدية، نشير إلى إنشاء التطبيقات من الصفر، عادةً باستخدام لغات البرمجة الشائعة مثل Java وPython وC++ وRuby والمزيد. إن التنمية التقليدية هي طريق مجرب ومختبر، مع وجود ثروة من الموارد والقوى العاملة ذات الخبرة المتاحة. يضع هذا النوع من التطوير الأساس الذي ظهرت منه مواقع إنشاء التطبيقات مثل AppMaster. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي نهج، تحمل التنمية التقليدية مجموعة من المزايا والعيوب.

إيجابيات التنمية التقليدية

التحكم الكامل: ربما تكون أكبر ميزة لتطوير التطبيقات التقليدية هي أنها توفر تحكمًا ومرونة واسعين. بمجرد أن تعرف كيفية البرمجة، يمكنك عمليًا إنشاء أي وظيفة تتخيلها، دون قيود النظام الأساسي الذي no-code أو low-code .

ربما تكون أكبر ميزة لتطوير التطبيقات التقليدية هي أنها توفر تحكمًا ومرونة واسعين. بمجرد أن تعرف كيفية البرمجة، يمكنك عمليًا إنشاء أي وظيفة تتخيلها، دون قيود النظام الأساسي الذي أو . قدرات واسعة النطاق والتعقيد: يسمح التطوير التقليدي بقدرات بعيدة المدى ويعتبر مثاليًا لبناء تطبيقات كبيرة ومعقدة. يمكن تصميم المنطق المعقد والخوارزميات والميزات المتقدمة بدقة لتلبية متطلبات محددة.

يسمح التطوير التقليدي بقدرات بعيدة المدى ويعتبر مثاليًا لبناء تطبيقات كبيرة ومعقدة. يمكن تصميم المنطق المعقد والخوارزميات والميزات المتقدمة بدقة لتلبية متطلبات محددة. خط مصادر التعلم: نظرًا لتاريخ التطور التقليدي، هناك مجموعة كبيرة من الموارد والوثائق والمواد التعليمية المتاحة. توفر هذه الموارد قاعدة دعم موثوقة للمطورين، سواء كانوا يتعلمون القواعد أو يستكشفون مشكلة صعبة وإصلاحها.

نظرًا لتاريخ التطور التقليدي، هناك مجموعة كبيرة من الموارد والوثائق والمواد التعليمية المتاحة. توفر هذه الموارد قاعدة دعم موثوقة للمطورين، سواء كانوا يتعلمون القواعد أو يستكشفون مشكلة صعبة وإصلاحها. دعم المجتمع: أنشأت اللغات الموثوقة المستخدمة في التطوير التقليدي مجتمعات يمكن للمطورين اللجوء إليها للحصول على المساعدة. على سبيل المثال، تتمتع لغات مثل JavaScript أو Python بمجتمعات نشطة وداعمة منظمة في المنتديات ومنشورات المدونات ومواقع الأسئلة والأجوبة.

سلبيات التنمية التقليدية

على الرغم من مزاياه، فإن تطوير التطبيقات التقليدية له نصيبه العادل من الجوانب السلبية التي قد تدفع بعض المستخدمين المحتملين للبحث عن بدائل، مثل مواقع إنشاء التطبيقات مثل منصة AppMaster.

استهلاك الوقت: غالبًا ما يستغرق التطوير التقليدي وقتًا طويلاً لأنه يتضمن كتابة واختبار وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. قد تتطلب أي تغييرات أو تحديثات كبيرة لأحد التطبيقات وقتًا طويلاً للتنفيذ.

غالبًا ما يستغرق التطوير التقليدي وقتًا طويلاً لأنه يتضمن كتابة واختبار وتصحيح أخطاء التعليمات البرمجية. قد تتطلب أي تغييرات أو تحديثات كبيرة لأحد التطبيقات وقتًا طويلاً للتنفيذ. يتطلب مهارات متخصصة: لكي تسلك طريق التطوير التقليدي، فإنك تحتاج إلى فهم قوي للغات البرمجة وأطر العمل ومفاهيم التطوير. يمكن أن يشكل هذا عائقًا أمام دخول غير المطورين أو أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إنشاء تطبيق ولكن ليس لديهم بالضرورة خبرة في البرمجة.

لكي تسلك طريق التطوير التقليدي، فإنك تحتاج إلى فهم قوي للغات البرمجة وأطر العمل ومفاهيم التطوير. يمكن أن يشكل هذا عائقًا أمام دخول غير المطورين أو أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إنشاء تطبيق ولكن ليس لديهم بالضرورة خبرة في البرمجة. مخاطر الديون الفنية: مع نمو المشاريع، قد يصبح الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وفعالة أمرًا صعبًا، مما يؤدي إلى الديون الفنية . يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيدات في المستقبل، لأن التعليمات البرمجية غير الفعالة غالبًا ما تتطلب وقتًا أطول للتحديثات والصيانة.

مع نمو المشاريع، قد يصبح الحفاظ على قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وفعالة أمرًا صعبًا، مما يؤدي إلى الديون الفنية . يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعقيدات في المستقبل، لأن التعليمات البرمجية غير الفعالة غالبًا ما تتطلب وقتًا أطول للتحديثات والصيانة. التكاليف العالية: نظراً للمهارات المطلوبة وطبيعة العملية كثيفة العمالة، يمكن أن تكون التنمية التقليدية مكلفة. يتضمن ذلك التطوير الأولي والصيانة المستمرة وإعادة التشكيل المحتملة في المستقبل. على العكس من ذلك، غالبًا ما تأتي منصات التطوير no-code كحل قائم على الاشتراك، مما يقلل بشكل كبير من التكلفة الأولية.

سيتناول القسم التالي إيجابيات وسلبيات استخدام مواقع إنشاء التطبيقات. في حين أن التطوير التقليدي له مكانه، فإن الحاجة المتزايدة للسرعة والكفاءة والبساطة في العالم الرقمي قد أثارت ابتكارًا في تطوير التطبيقات. قد يكون فهم المزايا والعروض الفريدة للأنظمة الأساسية التي no-code أو low-code مثل AppMaster بمثابة تذكرة للعثور على الطريقة الأكثر ملاءمة لاحتياجات إنشاء تطبيقك.

إيجابيات وسلبيات مواقع إنشاء التطبيقات

تقدم مواقع إنشاء التطبيقات، مثل منصة AppMaster ، حلاً لمتطلبات عالم التكنولوجيا اليوم. إنها توفر طريقة سهلة للأفراد والشركات لإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية الوظيفية دون أي مهارات برمجية. ومع ذلك، مثل أي حل تكنولوجي، فإن لها مزايا وعيوب فريدة.

فوائد مواقع إنشاء التطبيقات

إمكانية الوصول والواجهة سهلة الاستخدام: أحد أكبر عوامل الجذب لمواقع إنشاء التطبيقات هو إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها. يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة استخدام هذه الأنظمة الأساسية لإنشاء تطبيقات وظيفية. تتيح أدوات مثل مصمم BP (عمليات الأعمال) الخاص بـ AppMaster وREST API endpoints WSS للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات وعمليات وتفاعلات بشكل مرئي، كل ذلك ضمن واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام.

أحد أكبر عوامل الجذب لمواقع إنشاء التطبيقات هو إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها. يمكن للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة استخدام هذه الأنظمة الأساسية لإنشاء تطبيقات وظيفية. تتيح أدوات مثل مصمم BP (عمليات الأعمال) الخاص بـ وREST API WSS للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات وعمليات وتفاعلات بشكل مرئي، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام. التطوير والنشر السريع: تعمل هذه المنصات على تقليل وقت التطوير بشكل كبير. بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية سطراً تلو الآخر، يمكنك تصميم التطبيق الخاص بك مثل مخطط انسيابي ورؤيته ينبض بالحياة. علاوة على ذلك، عند النقر فوق الزر "نشر"، يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة - كل ذلك في غضون 30 ثانية تقريبًا. وهذا يسمح بالتكرار السريع للتطبيقات ونشرها.

تعمل هذه المنصات على تقليل وقت التطوير بشكل كبير. بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية سطراً تلو الآخر، يمكنك تصميم التطبيق الخاص بك مثل مخطط انسيابي ورؤيته ينبض بالحياة. علاوة على ذلك، عند النقر فوق الزر "نشر"، يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من البداية، وتجميعها، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker، ونشرها على السحابة - كل ذلك في غضون 30 ثانية تقريبًا. وهذا يسمح بالتكرار السريع للتطبيقات ونشرها. فعالة من حيث التكلفة: غالبًا ما تقلل مواقع إنشاء التطبيقات من تكلفة تطوير التطبيق. يمكن تقليل الحاجة إلى توظيف مطور برامج أو فريق محترف بشكل كبير أو حتى إلغاؤها. وهذا يجعل مواقع إنشاء التطبيقات جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة.

غالبًا ما تقلل مواقع إنشاء التطبيقات من تكلفة تطوير التطبيق. يمكن تقليل الحاجة إلى توظيف مطور برامج أو فريق محترف بشكل كبير أو حتى إلغاؤها. وهذا يجعل مواقع إنشاء التطبيقات جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة. القضاء على الديون الفنية: النهج الفريد لمواقع إنشاء التطبيقات مثل AppMaster يلغي الديون الفنية تمامًا. نظرًا لأن النظام الأساسي يقوم بإنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم إجراء تغييرات، فلا يتراكم أي كود متبقي أو غير مفيد بمرور الوقت.

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عيوب مواقع إنشاء التطبيقات

التخصيص المحدود: على الرغم من أن مواقع إنشاء التطبيقات توفر وظائف واسعة النطاق، إلا أنها قد لا تكون مرنة مثل البرمجة التقليدية لمهام محددة للغاية أو معقدة. إذا كان تطبيقك يحتاج إلى ميزة أو عملية محددة للغاية لا تغطيها المعلمات المحددة للنظام الأساسي، فقد تصطدم بحائط.

على الرغم من أن مواقع إنشاء التطبيقات توفر وظائف واسعة النطاق، إلا أنها قد لا تكون مرنة مثل البرمجة التقليدية لمهام محددة للغاية أو معقدة. إذا كان تطبيقك يحتاج إلى ميزة أو عملية محددة للغاية لا تغطيها المعلمات المحددة للنظام الأساسي، فقد تصطدم بحائط. الاعتماد على البائع: هناك درجة من الاعتماد على البائع عند استخدام موقع ويب لإنشاء التطبيقات. على سبيل المثال، سيتم ربط الاستدامة والتشغيل السلس لتطبيقك بموثوقية البائع وطول عمره. قد يتأثر تطبيقك إذا واجه النظام الأساسي مشكلات أو تم إغلاقه.

هناك درجة من الاعتماد على البائع عند استخدام موقع ويب لإنشاء التطبيقات. على سبيل المثال، سيتم ربط الاستدامة والتشغيل السلس لتطبيقك بموثوقية البائع وطول عمره. قد يتأثر تطبيقك إذا واجه النظام الأساسي مشكلات أو تم إغلاقه. قد لا تناسب حالات الاستخدام ذات التحميل العالي: في حين أن الأنظمة الأساسية مثل AppMaster قابلة للتطوير بشكل كبير وتعمل بشكل ممتاز لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، إلا أن التطبيقات ذات التحميل العالي جدًا أو أنظمة المؤسسات المعقدة قد لا تزال تتطلب مرونة الترميز التقليدي.

عند تقييم إيجابيات وسلبيات مواقع إنشاء التطبيقات، من الضروري مراعاة مدى تعقيد مشروعك وميزانيته وإطاره الزمني. بالنسبة للكثيرين، فإن فوائد إمكانية الوصول والسرعة والفعالية من حيث التكلفة التي تقدمها منصات مثل AppMaster يمكن أن تفوق بكثير القيود المحتملة.

الخلاصة: اختيار الطريق الصحيح

في عملية تحديد ما إذا كنت تريد استخدام موقع ويب لإنشاء التطبيق أو اختيار التطوير التقليدي لتطبيقك، من المهم مراعاة موقفك واحتياجاتك وقدراتك الخاصة.

قد يكون تطوير التطبيقات التقليدية هو الطريق الصحيح إذا:

لديك فريق تطوير ماهر وذو خبرة ولديه الوقت المتاح لهم.

يتطلب مشروعك ميزات معقدة ومحددة قد لا يستوعبها موقع إنشاء التطبيق.

أنت تسعى إلى التحكم الكامل في كل جانب من جوانب التطبيق، بدءًا من التصميم وحتى النشر.

من ناحية أخرى، قد يكون استخدام موقع ويب لإنشاء التطبيق أكثر ملاءمة إذا:

السرعة والفعالية من حيث التكلفة تحتل مكانة عالية في قائمة أولوياتك.

يفتقر فريق التطوير الخاص بك إلى الخبرة أو مهارات البرمجة المحددة.

أنت تفضل عملية التصميم المرئي ولديك الحد الأدنى من متطلبات التعليمات البرمجية في مشروعك.

أنت بحاجة إلى تجنب التعقيدات والقضايا القديمة المرتبطة بالتنمية التقليدية.

دعونا نفكر أكثر في مزايا استخدام منصات مثل AppMaster. عند العمل مع منصات no-code ، يمكنك التركيز على أهداف العمل بدلاً من الفروق الفنية الدقيقة. من خلال التصميم المرئي لنماذج بيانات التطبيق ومنطق الأعمال، يمكنك زيادة الإنتاجية وتقليل المخاطر، بما في ذلك المواعيد النهائية المفقودة والديون الفنية.

كما تقوم منصات مثل AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية وقابلة للتشغيل. فهي لا توفر السرعة والفعالية من حيث التكلفة فحسب، بل إنها تنتج أيضًا تطبيقات موثوقة يمكن استخدامها لأي غرض. وهذا مهم بشكل خاص للشركات التي تسعى إلى تنفيذ الحل بسرعة دون المساس بالجودة. هناك مكافأة إضافية مع منصات مثل AppMaster ، والتي تسمح بالحصول على الكود المصدري. وهذا يجعل هذه المنصات حلاً مختلطًا يدمج فوائد كل من مواقع التطوير التقليدية ومواقع إنشاء التطبيقات.

يعتمد القرار على ظروفك ومتطلباتك الفريدة. لا شك أن التنمية التقليدية لها مكانها في المشاريع المعقدة والواسعة النطاق. ومع ذلك، فإن ظهور المنصات no-code مثل AppMaster يعد بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، خاصة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى حلول عملية وفعالة من حيث التكلفة مع أوقات تسليم سريعة. نظرًا لاختلاف كل مشروع، فإن المفتاح هو فهم احتياجاتك المحددة والاختيار وفقًا لذلك.

تذكر، سواء اخترت التطوير التقليدي أو موقع ويب لإنشاء التطبيقات، فإن النجاح يكمن في التخطيط الشامل، وفهم متطلباتك، واختيار الأداة المناسبة للوظيفة، والتكرار والتحسين المستمر.