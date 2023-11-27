应用程序创建网站与传统开发：优点和缺点

应用程序开发的演变

在过去的几十年里，应用程序开发世界发生了巨大的变化。在软件工程的早期，应用程序开发是一个小众领域，专为对计算机科学有深入了解并精通复杂编程语言的个人而保留。现在，它继续以令人着迷的方式发展，这在很大程度上要归功于AppMaster等现代技术和平台。

最初，编写代码是创建软件的唯一方法。开发人员花费了无数时间来掌握 Java、 Python或 C++ 语言。设计、测试和部署应用程序是一个艰苦且耗时的过程，需要高度的技术专业知识。

随着技术的发展，我们的应用程序开发方法也在不断发展。在效率驱动和让更广泛的人群能够使用技术的需求的指导下，该行业催生了低代码和无代码平台。这些平台彻底改变了应用程序开发，引入了一种新的、用户友好的方法来创建软件应用程序。

Low-code和no-code平台使应用程序开发民主化，使非开发人员和编码知识有限的人也可以使用它。这些平台允许用户通过抽象复杂的实现细节来设计和创建强大的应用程序。

典型的no-code平台（例如AppMaster提供可视化设计工具，使用户能够通过在画布上拖放组件来构思和构建应用程序。然后，该平台自动将这些设计转化为功能应用程序。其结果是应用程序开发的速度和生产力大幅提高，并且传统上与手动编程相关的编码错误和错误大幅减少。

快进到今天，我们面临着两种主要的应用程序开发方法：传统方法和应用程序创建网站。两者都有其独特的优势和挑战，适合不同的场景。本文探讨了这两种方法，重点讨论它们的优缺点，指导您为下一个应用程序开发项目选择正确的路径。

什么是传统应用程序开发？

传统应用程序开发，通常称为经典或传统应用程序创建，是指使用各种编程语言和手动编码从头开始创建应用程序的过程。通常，由专业开发人员组成的团队执行此涉及的过程。他们通过细致的工艺设计、构建、测试和部署应用程序。这项任务并非易事，因为它需要深入了解编程语言、开发工具、数据库管理等。以下是对传统应用程序开发的关键方面的更深入了解：

编程语言

传统开发需要一种或多种编程语言的专业知识，具体取决于应用程序设计的平台或设备。 Java 和 Kotlin 等语言在 Android 应用程序开发中非常流行。同时，iOS 应用程序开发通常选择 Swift 和 Objective-C 。此外，Web 应用程序通常使用 JavaScript 、 HTML 、 CSS 语言或其他现代 Web 技术。

开发平台和工具

开发人员使用各种平台和工具来制作应用程序。其中可以包括集成开发环境 (IDE)（如Android Studio或 Xcode）、数据库（如PostgreSQL ）或 Web 开发平台（如Vue.js或 AngularJS）。

手动编码

与no-code和low-code平台流行的drag-and-drop方法相比，传统开发涉及手动编写和调试代码。这个手动过程可以很好地控制应用程序的功能和设计。

学习曲线

传统的应用程序开发有一个显着的学习曲线。它需要了解数据结构、算法和设计模式，以及编程语言的知识。有人可能需要多年的专注学习和实践才能精通传统应用程序开发。

传统的应用程序开发在许多场景中仍然是流行的选择和标准实践，特别是在开发复杂和高度定制的应用程序时。它为开发人员提供了强大的控制力和灵活性，使他们能够定义应用程序的各个方面和行为。尽管如此，传统开发的复杂性和时间要求推动了替代解决方案的兴起，例如AppMaster等应用程序创建网站，这些网站迎合了那些编码专业知识或资源有限的人。

什么是应用程序创建网站？

应用程序创建网站是数字工具，允许开发人员（通常甚至是那些没有经过正式开发培训的人员）创建移动、Web 和后端应用程序。他们利用用户友好的可视化界面来简化应用程序构建流程。多年来，随着技术的快速发展，应用程序开发理念也不断发展。从使用多种编程语言进行手动编码的阶段开始，已经明显转向更简单、更高效的方法 - 其中之一就是应用程序创建网站。承诺很简单——让每个人都可以开发应用程序。

探讨No-Code和低代码

应用程序创建网站的固有原则在于no-code和low-code范式。这些方法旨在使应用程序开发过程更加高效、易于理解和用户友好。没有传统编码知识的个人可以使用这些平台构建应用程序。

No-Code ：顾名思义，无代码平台允许用户创建成熟的应用程序，而无需编写一行代码。它采用可视化方法，可以通过将组件拖放到适当的位置来创建业务规则、逻辑和应用程序的用户界面，并由处理底层代码创建的平台来创建。

：顾名思义，无代码平台允许用户创建成熟的应用程序，而无需编写一行代码。它采用可视化方法，可以通过将组件拖放到适当的位置来创建业务规则、逻辑和应用程序的用户界面，并由处理底层代码创建的平台来创建。 低代码：低代码平台提供了 no-code 和传统编码之间的中间立场。它允许开发人员通过最大限度地减少手动编码来更快地构建应用程序，但仍然提供了一个在需要时使用代码进行自定义的平台。这允许用户在需要时创建更复杂和可定制的应用程序。

AppMaster ：应用程序创建领域的强大玩家

在应用程序创建网站中， AppMaster在行业中脱颖而出。 AppMaster成立于 2020 年，发展迅速，截至 2023 年 4 月拥有超过 60,000 名用户。其平台提供全面的集成开发环境 (IDE)，采用no-code原则来设计和开发应用程序。 AppMaster的界面允许客户端通过所谓的业务流程 (BP)、 REST API和 WebSockets (WSS) endpoints直观地创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑。使用drag-and-drop方法，客户可以为 Web 和移动应用程序设计 UI，通过 Web BP 和 Mobile BP 设计器将业务逻辑加密到每个组件中，并使这些应用程序完全交互。

作为一个显着的优势，在发布设计和逻辑设置后，客户可以点击“发布”。这会启动AppMaster的自动化流程，生成真正的应用程序源代码、编译应用程序、运行测试，甚至将构建的应用程序打包到Docker 容器中以供后端应用程序使用。 AppMaster产品的一大亮点是其后端、Web 和移动应用程序，这些应用程序是使用最先进的技术生成的，包括用于后端任务的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的Vue3以及 Kotlin/ Jetpack Compose和SwiftUI分别适用于 Android 和 iOS 应用程序。

尽管如此， AppMaster的好处不仅仅限于创建应用程序本身。自动生成的 API 文档、数据库架构迁移脚本以及消除技术债务是使用该平台的主要优势。与任何 Postgresql 数据库的兼容性和卓越的可扩展性可满足企业级和高负载用例。 AppMaster提供适合不同用户的帐户订阅，从适合学习和平台测试的免费选项开始，到大型项目的企业计划，包括访问应用程序源代码。还提供支持初创企业、教育机构、非营利组织和开源组织的特别优惠。

最核心的是，像AppMaster这样的应用程序创建网站已经成功地使应用程序开发变得更快、更具成本效益，并且可供广泛的用户使用。没有深厚技术技能的人可以利用这些工具将他们的想法实现为功能应用程序。

比较传统开发和应用程序创建网站

毫无疑问，我们生活在一个应用程序驱动的世界。无论是订餐、搭车还是管理我们的任务 - 几乎所有事情都有一个应用程序。这种广泛的需求导致了应用程序开发技术的丰富。传统软件开发与无代码/ low-code应用程序创建网站之间的比较代表了当今企业和个人开发人员可用的广泛选择。

在我们深入研究细节之前，重要的是要记住，传统开发和应用程序创建网站都有相同的基本目的 - 构建满足用户需求的应用程序。然而，每种方法实现这一目标的途径和所需的资源都有很大差异。在传统方法中，这一切都是手动的。开发人员编写每一行代码，严格测试每个模块，并迭代该过程，直到拥有功能齐全的应用程序。此过程涉及多层复杂性，具体取决于应用程序的性质，包括 UI 设计、服务器端逻辑、数据库处理等。该路线是高度可定制的，并提供对应用程序的特性和功能的极其精细的控制。

另一方面，应用程序创建网站提供了一种更简化的用户交互方式来设计和部署应用程序。例如，考虑AppMaster 。它采用可视化drag-and-drop界面，允许开发人员一次性设计 UI、数据建模并构建应用程序的业务逻辑。无需编写任何代码即可实现所有神奇效果。

像AppMaster这样的传统开发和应用程序创建平台在应用程序开发生态系统中拥有独特的地位。传统编码可以提供深度定制，当项目需要一组高度特定的功能no-code平台可能无法实现时，传统编码是理想的选择。相反， no-code解决方案可以大大加快开发过程，降低成本，并且更容易被非程序员使用。

虽然两者之间的比较可能感觉像是一场拉锯战，但它会产生更微妙的理解。有些项目更适合传统开发，而另一些项目可以使用应用程序创建平台有效地进行。关键是了解您的应用程序的要求并选择最适合您的需求的路线。

传统开发的优缺点

在讨论传统应用程序开发时，我们指的是从头开始构建应用程序，通常使用 Java、Python、C++、Ruby 等流行的编程语言。传统开发是一条经过考验的路径，拥有丰富的资源和经验丰富的劳动力。这种开发形式为AppMaster等应用程序创建网站的出现奠定了基础。然而，与任何方法一样，传统开发也有其自身的优点和缺点。

传统开发的优点

完全控制： 传统应用程序开发的最大优势也许是它提供了广泛的控制和灵活性。一旦您知道如何编码，您实际上就可以构建您设想的任何功能，而不受 no-code 或 low-code 平台的限制。

传统应用程序开发的最大优势也许是它提供了广泛的控制和灵活性。一旦您知道如何编码，您实际上就可以构建您设想的任何功能，而不受 或 平台的限制。 广泛的功能和复杂性： 传统开发具有深远的功能，是构建大型复杂应用程序的理想选择。可以精确地设计复杂的逻辑、算法和高级功能来满足特定的要求。

传统开发具有深远的功能，是构建大型复杂应用程序的理想选择。可以精确地设计复杂的逻辑、算法和高级功能来满足特定的要求。 学习资源字体： 考虑到传统发展的历史，有大量的资源、文档和学习材料可供使用。这些资源为开发人员提供了可靠的支持基础，无论他们是在学习诀窍还是解决具有挑战性的问题。

考虑到传统发展的历史，有大量的资源、文档和学习材料可供使用。这些资源为开发人员提供了可靠的支持基础，无论他们是在学习诀窍还是解决具有挑战性的问题。 社区支持：传统开发中使用的可信语言已经建立了开发人员可以寻求帮助的社区。例如， JavaScript或 Python 等语言在论坛、博客文章和问答网站中组织了活跃的支持性社区。

传统开发的缺点

尽管有其优点，传统应用程序开发也有其相当多的缺点，这可能会促使一些潜在用户寻求替代方案，例如AppMaster平台等应用程序创建网站。

下一节将研究使用应用程序创建网站的优点和缺点。虽然传统开发占有一席之地，但数字世界对速度、效率和简单性日益增长的需求引发了应用程序开发的创新。了解AppMaster等no-code或low-code平台的优势和独特产品可能是找到最适合您的应用程序创建需求的方法的门票。

应用程序创建网站的优点和缺点

应用程序创建网站（例如AppMaster平台）提供了满足当今技术世界需求的解决方案。它们为个人和企业提供了一种简单的方法来创建功能性 Web、移动和后端应用程序，而无需任何编码技能。尽管如此，与任何技术解决方案一样，它们也有独特的优点和缺点。

应用程序创建网站的好处

可访问性和用户友好的界面： 应用程序创建网站的最大吸引力之一是其可访问性和易用性。没有编码经验的个人可以使用这些平台来创建功能性应用程序。 AppMaster 的 BP（业务流程）设计器、REST API 和 WSS endpoints 工具允许用户直观地创建数据模型、操作和交互，所有这些都在用户友好的 drag-and-drop 界面中进行。

应用程序创建网站的最大吸引力之一是其可访问性和易用性。没有编码经验的个人可以使用这些平台来创建功能性应用程序。 的 BP（业务流程）设计器、REST API 和 WSS 工具允许用户直观地创建数据模型、操作和交互，所有这些都在用户友好的 界面中进行。 快速开发和部署： 这些平台显着缩短了开发时间。您无需逐行编写代码，而是可以像流程图一样设计您的应用程序并看到它变得栩栩如生。此外，单击“发布”按钮后， AppMaster 会从头开始重新生成应用程序、编译它们、运行测试、将它们打包到 Docker 容器中，然后将它们部署到云端 - 所有这些都在大约 30 秒内完成。这允许应用程序的快速迭代和部署。

这些平台显着缩短了开发时间。您无需逐行编写代码，而是可以像流程图一样设计您的应用程序并看到它变得栩栩如生。此外，单击“发布”按钮后， 会从头开始重新生成应用程序、编译它们、运行测试、将它们打包到 Docker 容器中，然后将它们部署到云端 - 所有这些都在大约 30 秒内完成。这允许应用程序的快速迭代和部署。 成本效益： 应用程序创建网站通常会降低应用程序开发的成本。雇用专业软件开发人员或团队的必要性可以大大减少甚至消除。这使得应用程序创建网站对小型企业和初创企业特别有吸引力。

应用程序创建网站通常会降低应用程序开发的成本。雇用专业软件开发人员或团队的必要性可以大大减少甚至消除。这使得应用程序创建网站对小型企业和初创企业特别有吸引力。 消除技术债务：像 AppMaster 这样的应用程序创建网站的独特方法完全消除了技术债务。由于每当进行更改时，平台都会从头开始生成应用程序，因此不会随着时间的推移积累剩余或无用的代码。

应用程序创建网站的缺点

有限的定制： 虽然应用程序创建网站提供了广泛的功能，但对于高度具体或复杂的任务，它们可能不如传统编码那么灵活。如果您的应用程序需要平台设置参数未涵盖的非常具体的功能或操作，您可能会遇到困难。

虽然应用程序创建网站提供了广泛的功能，但对于高度具体或复杂的任务，它们可能不如传统编码那么灵活。如果您的应用程序需要平台设置参数未涵盖的非常具体的功能或操作，您可能会遇到困难。 对供应商的依赖： 使用应用程序创建网站时存在一定程度的供应商依赖。例如，应用程序的可持续性和平稳运行将与供应商的可靠性和寿命紧密相关。如果平台遇到问题或关闭，您的应用程序可能会受到影响。

使用应用程序创建网站时存在一定程度的供应商依赖。例如，应用程序的可持续性和平稳运行将与供应商的可靠性和寿命紧密相关。如果平台遇到问题或关闭，您的应用程序可能会受到影响。 可能不适合高负载用例：虽然像 AppMaster 这样的平台具有高度可扩展性并且能够出色地适用于各种用例，但非常高负载的应用程序或复杂的企业系统可能仍然需要传统编码的灵活性。

在评估应用程序创建网站的优缺点时，考虑项目的复杂性、预算和时间框架至关重要。对于许多人来说， AppMaster等平台提供的可访问性、速度和成本效益的好处可能远远超过潜在的限制。

结论：选择正确的道路

在确定是使用应用程序创建网站还是选择传统的应用程序开发过程中，考虑您的特定情况、需求和能力非常重要。

如果满足以下条件，传统应用程序开发可能是正确的途径：

另一方面，如果出现以下情况，使用应用程序创建网站可能更合适：

速度和成本效益是您的首要任务。

您的开发团队缺乏经验或特定的编程技能。

您喜欢可视化设计过程，并且项目中的代码要求最低。

您需要避免与传统开发相关的复杂性和遗留问题。

让我们进一步考虑使用AppMaster这样的平台的优势。使用no-code平台时，您可以专注于业务目标而不是技术细微差别。通过直观地设计应用程序的数据模型和业务逻辑，您可以最大限度地提高生产力并降低风险，包括错过最后期限和技术债务。

此外，像AppMaster这样的平台会生成真实的、可运行的应用程序。它们不仅提供速度和成本效益，而且还生成可用于任何目的的权威应用程序。这对于寻求快速实施解决方案而不影响质量的企业来说尤其重要。像AppMaster这样的平台还有一个额外的好处，它允许获取源代码。这使得这些平台成为一种混合解决方案，融合了传统开发和应用程序创建网站的优点。

该决定取决于您的独特情况和要求。传统开发无疑在复杂的大型项目中占有一席之地。然而，像AppMaster这样的no-code平台的兴起改变了游戏规则，特别是对于需要实用、经济高效且周转时间短的解决方案的企业而言。由于每个项目都有所不同，关键是要了解您的具体需求并做出相应的选择。

请记住，无论您选择传统开发还是应用程序创建网站，成功都在于周密的规划、了解您的需求、选择适合工作的工具以及持续的迭代和改进。