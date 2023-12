Création d'applications Web par rapport au développement traditionnel : avantages et inconvénients

Évolution du développement d'applications

Le monde du développement d’applications s’est considérablement transformé au cours des dernières décennies. Dans les premières années du génie logiciel, le développement d’applications était un domaine de niche, réservé aux personnes possédant une compréhension approfondie de l’informatique et une maîtrise des langages de programmation complexes. Aujourd'hui, il continue d'évoluer de manière fascinante, en grande partie grâce aux technologies et plateformes modernes comme AppMaster .

Au départ, écrire du code était le seul moyen de créer un logiciel. Les développeurs ont passé d'innombrables heures à maîtriser les langages Java, Python ou C++. La conception, les tests et le déploiement d'applications étaient un processus long et fastidieux, nécessitant un haut degré d'expertise technique.

À mesure que la technologie a évolué, nos approches en matière de développement d’applications ont également évolué. Guidé par la recherche d’efficacité et la nécessité de rendre la technologie accessible à un public plus large, l’industrie a donné naissance à des plateformes low-code et no-code . Ces plates-formes ont révolutionné le développement d'applications en introduisant une nouvelle approche conviviale de la création d'applications logicielles.

Les plateformes Low-code et no-code démocratisent le développement d’applications, le rendant accessible aux non-développeurs et à ceux ayant des connaissances limitées en codage. Ces plates-formes permettent aux utilisateurs de concevoir et de créer des applications puissantes en faisant abstraction des détails de mise en œuvre complexes.

Votre plate no-code typique, comme AppMaster, fournit des outils de conception visuelle qui permettent aux utilisateurs de concevoir et de créer leurs applications en faisant glisser et en déposant des composants sur un canevas. La plateforme traduit ensuite automatiquement ces conceptions en applications fonctionnelles. Le résultat est une augmentation massive de la vitesse et de la productivité dans le développement d’applications, avec une diminution substantielle des erreurs de codage et des bugs traditionnellement associés à la programmation manuelle.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et nous sommes confrontés à deux approches dominantes du développement d’applications : les méthodes traditionnelles et les sites Web de création d’applications. Les deux ont leurs atouts et leurs défis uniques, ce qui les rend adaptés à différents scénarios. Cet article explore ces deux approches, en se concentrant sur leurs avantages et leurs inconvénients, pour vous guider dans le choix de la bonne voie pour votre prochain projet de développement d'applications.

Qu’est-ce que le développement d’applications traditionnelles ?

Le développement d'applications traditionnel, souvent qualifié de création d'applications classique ou conventionnelle, fait référence au processus de création d'applications à partir de zéro à l'aide de divers langages de programmation et d'un codage manuel. Habituellement, une équipe de développeurs professionnels effectue ce processus impliquant. Ils conçoivent, construisent, testent et déploient des applications grâce à un savoir-faire méticuleux. Cette tâche n’est pas simple, car elle nécessite une connaissance approfondie des langages de programmation, des outils de développement, de la gestion de bases de données, etc. Voici un aperçu plus approfondi des aspects clés du développement d'applications traditionnelles :

Langages de programmation

Le développement traditionnel nécessite une expertise dans un ou plusieurs langages de programmation en fonction de la plate-forme ou de l'appareil pour lequel l'application est conçue. Des langages comme Java et Kotlin sont très populaires pour le développement d’applications Android. Pendant ce temps, Swift et Objective-C sont souvent choisis pour le développement d'applications iOS. De plus, les applications Web utilisent généralement des langages comme JavaScript , HTML , CSS ou d'autres technologies Web modernes.

Plateformes et outils de développement

Les développeurs utilisent diverses plates-formes et outils pour créer l’application. Ceux-ci peuvent inclure des environnements de développement intégrés (IDE) comme Android Studio ou Xcode, des bases de données comme PostgreSQL ou des plateformes de développement Web comme Vue.js ou AngularJS.

Codage manuel

Contrairement aux méthodes drag-and-drop popularisées par les plateformes no-code et low-code, le développement traditionnel implique l'écriture et le débogage du code à la main. Ce processus manuel offre un grand contrôle sur les fonctions et la conception de l'application.

Courbe d'apprentissage

Le développement d’applications traditionnelles nécessite une courbe d’apprentissage importante. Cela nécessite une compréhension des structures de données, des algorithmes et des modèles de conception, ainsi que la connaissance d'un langage de programmation. Cela peut prendre des années d’apprentissage et de pratique ciblés avant que quelqu’un puisse maîtriser le développement d’applications traditionnelles.

Le développement d'applications traditionnelles est resté un choix populaire et la pratique standard dans de nombreux scénarios, en particulier lors du développement d'applications complexes et hautement personnalisées. Il offre un grand contrôle et une grande flexibilité aux développeurs, leur permettant de définir chaque aspect et comportement de l'application. Néanmoins, la complexité et les délais du développement traditionnel ont entraîné l'émergence de solutions alternatives, telles que les sites Web de création d'applications comme AppMaster, qui s'adressent à ceux qui disposent d'une expertise ou de ressources limitées en matière de codage.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Qu'est-ce qu'un site Web de création d'applications ?

Les sites Web de création d'applications sont des outils numériques qui permettent aux développeurs, et souvent même à ceux sans formation formelle en développement, de créer des applications mobiles, Web et back-end. Ils exploitent une interface visuelle conviviale pour rationaliser les processus de construction d’applications. Au fil des années, avec l’évolution rapide de la technologie, le concept de développement d’applications a également évolué. Depuis le stade du codage manuel dans plusieurs langages de programmation, il y a eu une nette évolution vers des méthodes plus simples et plus efficaces, l'une d'entre elles étant les sites Web de création d'applications. La promesse est simple : rendre le développement d’applications accessible à tous.

Un regard sur No-Code et le Low-Code

Le principe inhérent des sites Web de création d’applications s’inscrit dans le paradigme no-code et low-code. Ces approches visent à rendre le processus de développement d’applications plus efficace, compréhensible et convivial. Les personnes sans connaissances traditionnelles en codage peuvent créer des applications à l’aide de ces plates-formes.

No-Code : Comme leur nom l'indique, les plateformes No-Code permettent aux utilisateurs de créer des applications à part entière sans écrire une seule ligne de code. Il utilise une approche visuelle dans laquelle les règles métier, la logique et l'interface utilisateur de l'application peuvent être créées par glisser-déposer des composants, les plates-formes gérant la création du code sous-jacent.

: Comme leur nom l'indique, les plateformes No-Code permettent aux utilisateurs de créer des applications à part entière sans écrire une seule ligne de code. Il utilise une approche visuelle dans laquelle les règles métier, la logique et l'interface utilisateur de l'application peuvent être créées par glisser-déposer des composants, les plates-formes gérant la création du code sous-jacent. Low-Code : les plateformes Low-Code offrent un juste milieu entre no-code et le codage traditionnel. Il permet aux développeurs de créer des applications plus rapidement en minimisant le codage manuel, tout en fournissant une plate-forme de personnalisation avec du code en cas de besoin. Cela permet aux utilisateurs de créer des applications plus complexes et personnalisables si nécessaire.

AppMaster : un acteur puissant dans l'espace de création d'applications

Parmi les sites Web de création d’applications, AppMaster se démarque dans le secteur. Fondée en 2020, AppMaster s'est développée rapidement pour héberger plus de 60 000 utilisateurs en avril 2023. Sa plateforme fournit un environnement de développement (IDE) complet et intégré, utilisant le principe du no-code pour concevoir et développer des applications. L'interface d' AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schémas de base de données), une logique métier via ce qu'ils appellent des processus métier (BP), une API REST et endpoints WebSockets (WSS). À l'aide d'une méthode drag-and-drop, les clients peuvent concevoir une interface utilisateur pour des applications Web et mobiles, chiffrer la logique métier dans chaque composant via les concepteurs Web BP et Mobile BP, et rendre ces applications entièrement interactives.

Comme avantage significatif, publier la conception et la configuration logique, les clients peuvent cliquer sur « Publier ». Cela lance les processus automatisés d' AppMaster, qui génèrent de véritables codes sources d'application, compilent les applications, exécutent des tests et même emballent l'application intégrée dans des conteneurs Docker pour les applications backend. L'un des points forts de l'offre d' AppMaster réside dans ses applications backend, Web et mobiles générées avec des technologies de pointe, notamment Go (golang) pour les tâches backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin/ Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications Android et iOS, respectivement.

Néanmoins, les avantages d’ AppMaster vont au-delà de la création des applications elles-mêmes. La documentation API générée automatiquement, les scripts de migration de schéma de base de données et l'élimination de la dette technique sont les principaux avantages de l'utilisation de cette plate-forme. La compatibilité avec n'importe quelle base de données Postgresql et les possibilités d'évolutivité exceptionnelles répondent aux cas d'utilisation au niveau de l'entreprise et à forte charge. AppMaster propose des abonnements de compte adaptés à différents utilisateurs, en commençant par une option gratuite adaptée à l'apprentissage et aux tests de plateforme, jusqu'aux plans d'entreprise pour les projets à grande échelle, incluant l'accès au code source des applications. Des offres spéciales pour soutenir les startups, les établissements d'enseignement, les organisations à but non lucratif et open source sont également disponibles.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Au cœur de tout cela, les sites Web de création d’applications comme AppMaster ont réussi à rendre le développement d’applications plus rapide, plus rentable et accessible à un large éventail d’utilisateurs. Les personnes sans compétences techniques approfondies peuvent exploiter ces outils pour concrétiser leurs idées en applications fonctionnelles.

Comparaison des sites Web de développement traditionnel et de création d'applications

Il ne fait aucun doute que nous vivons dans un monde axé sur les applications. Qu'il s'agisse de commander de la nourriture, de faire un tour ou de gérer nos tâches, il existe une application pour presque tout. Cette demande généralisée a conduit à une profusion de techniques de développement d’applications. La comparaison entre le développement de logiciels traditionnel et les sites Web de création d’applications sans code/ low-code représente un large éventail d’options disponibles aujourd’hui pour les entreprises et les développeurs individuels.

Avant d'entrer dans les détails, il est important de se rappeler que les sites Web traditionnels de développement et de création d'applications ont le même objectif fondamental : créer des applications qui répondent aux besoins des utilisateurs. Cependant, le chemin parcouru par chaque méthode pour atteindre cet objectif et les ressources nécessaires diffèrent considérablement. Dans l'approche traditionnelle, tout est manuel. Les développeurs écrivent chaque ligne de code, testent rigoureusement chaque module et réitèrent le processus jusqu'à ce qu'ils disposent d'une application entièrement fonctionnelle. Ce processus implique plusieurs niveaux de complexité en fonction de la nature de l'application, notamment la conception de l'interface utilisateur, la logique côté serveur, la gestion de la base de données, etc. L'itinéraire est hautement personnalisable et offre un contrôle extrêmement granulaire sur les fonctionnalités de l'application.

D’un autre côté, les sites Web de création d’applications offrent une manière plus rationalisée et interactive de concevoir et de déployer des applications. Considérez AppMaster, par exemple. Il utilise une interface visuelle drag-and-drop qui permet aux développeurs de concevoir l'interface utilisateur, de modéliser les données et de créer la logique métier de leurs applications en même temps. Et toute la magie opère sans écrire une seule ligne de code.

Les plateformes traditionnelles de développement et de création d'applications comme AppMaster ont leurs niches uniques dans l'écosystème de développement d'applications. Le codage traditionnel peut offrir une personnalisation approfondie et est idéal lorsqu'un projet nécessite un ensemble très spécifique de fonctionnalités qui peuvent ne pas être réalisables avec une plate no-code. À l’inverse, les solutions no-code peuvent considérablement accélérer le processus de développement, réduire les coûts et sont plus accessibles aux non-programmeurs.

Même si la comparaison entre les deux peut ressembler à une lutte acharnée, elle permet une compréhension plus nuancée. Certains projets sont mieux adaptés au développement traditionnel, tandis que d’autres peuvent être réalisés efficacement à l’aide de plateformes de création d’applications. La clé est de comprendre les exigences de votre candidature et de sélectionner l’itinéraire qui correspond le mieux à vos besoins.

Avantages et inconvénients du développement traditionnel

Lorsque nous parlons de développement d'applications traditionnelles, nous faisons référence à la création d'applications à partir de zéro, généralement à l'aide de langages de programmation populaires tels que Java, Python, C++, Ruby, etc. Le développement traditionnel est une voie éprouvée, avec une richesse de ressources et une main-d’œuvre expérimentée disponible. Cette forme de développement constitue la base sur laquelle sont nés les sites de création d’applications comme AppMaster. Pourtant, comme toute approche, le développement traditionnel comporte son propre ensemble d’avantages et d’inconvénients.

Avantages du développement traditionnel

Contrôle total : le plus grand avantage du développement d'applications traditionnel est peut-être qu'il offre un contrôle et une flexibilité étendus. Une fois que vous savez coder, vous pouvez pratiquement créer toutes les fonctionnalités que vous envisagez, sans les limitations d’une plate-forme no-code ou low-code .

le plus grand avantage du développement d'applications traditionnel est peut-être qu'il offre un contrôle et une flexibilité étendus. Une fois que vous savez coder, vous pouvez pratiquement créer toutes les fonctionnalités que vous envisagez, sans les limitations d’une plate-forme ou . Capacités et complexité étendues : le développement traditionnel permet des capacités étendues et est idéal pour créer des applications volumineuses et complexes. Une logique complexe, des algorithmes et des fonctionnalités avancées peuvent être conçus avec précision pour répondre à des exigences spécifiques.

le développement traditionnel permet des capacités étendues et est idéal pour créer des applications volumineuses et complexes. Une logique complexe, des algorithmes et des fonctionnalités avancées peuvent être conçus avec précision pour répondre à des exigences spécifiques. Source de ressources d'apprentissage : Compte tenu de l'histoire du développement traditionnel, il existe un vaste réservoir de ressources, de documentation et de matériel d'apprentissage disponibles. Ces ressources offrent une base d'assistance fiable aux développeurs, qu'ils apprennent les ficelles du métier ou qu'ils résolvent un problème difficile.

Compte tenu de l'histoire du développement traditionnel, il existe un vaste réservoir de ressources, de documentation et de matériel d'apprentissage disponibles. Ces ressources offrent une base d'assistance fiable aux développeurs, qu'ils apprennent les ficelles du métier ou qu'ils résolvent un problème difficile. Soutien communautaire : les langages crédibles utilisés dans le développement traditionnel ont établi des communautés vers lesquelles les développeurs peuvent se tourner pour obtenir de l'aide. Par exemple, des langages comme JavaScript ou Python ont des communautés actives et solidaires organisées dans des forums, des articles de blog et des sites Web de questions-réponses.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Inconvénients du développement traditionnel

Malgré ses avantages, le développement d'applications traditionnelles présente son lot d'inconvénients qui peuvent pousser certains utilisateurs potentiels à rechercher des alternatives, telles que des sites Web de création d'applications comme la plateforme AppMaster.

Prendre du temps : le développement traditionnel prend souvent du temps car il implique l'écriture, le test et le débogage de lignes de code. Toute modification ou mise à jour majeure d’une application peut nécessiter un temps considérable de mise en œuvre.

le développement traditionnel prend souvent du temps car il implique l'écriture, le test et le débogage de lignes de code. Toute modification ou mise à jour majeure d’une application peut nécessiter un temps considérable de mise en œuvre. Nécessite des compétences spécialisées : pour suivre la voie du développement traditionnel, vous avez besoin d'une solide compréhension des langages de programmation, des frameworks et des concepts de développement. Cela peut constituer un obstacle à l'entrée pour les non-développeurs ou les propriétaires d'entreprise qui souhaitent créer une application mais n'ont pas nécessairement d'expertise en codage.

pour suivre la voie du développement traditionnel, vous avez besoin d'une solide compréhension des langages de programmation, des frameworks et des concepts de développement. Cela peut constituer un obstacle à l'entrée pour les non-développeurs ou les propriétaires d'entreprise qui souhaitent créer une application mais n'ont pas nécessairement d'expertise en codage. Risque de dette technique : à mesure que les projets se développent, maintenir une base de code propre et efficace peut devenir un défi, conduisant à une dette technique . Cela peut créer des complexités supplémentaires à long terme, car un code inefficace nécessite souvent plus de temps pour les mises à jour et la maintenance.

à mesure que les projets se développent, maintenir une base de code propre et efficace peut devenir un défi, conduisant à une dette technique . Cela peut créer des complexités supplémentaires à long terme, car un code inefficace nécessite souvent plus de temps pour les mises à jour et la maintenance. Coûts élevés : Compte tenu des compétences requises et de la nature exigeante en main-d’œuvre du processus, le développement traditionnel peut être coûteux. Cela comprend le développement initial, la maintenance continue et la reconfiguration future potentielle. À l’inverse, les plateformes de développement no-code sont souvent proposées sous forme de solution par abonnement, ce qui réduit considérablement le coût initial.

La section suivante examinera les avantages et les inconvénients de l’utilisation de sites Web de création d’applications. Même si le développement traditionnel a sa place, le besoin croissant de rapidité, d’efficacité et de simplicité dans le monde numérique a suscité une innovation dans le développement d’applications. Comprendre les avantages et les offres uniques des plates-formes no-code ou low-code comme AppMaster pourrait être la clé pour trouver la méthode la plus adaptée à vos besoins de création d'applications.

Avantages et inconvénients des sites Web de création d'applications

Les sites Web de création d'applications, comme la plateforme AppMaster, présentent une solution aux exigences du monde technologique d'aujourd'hui. Ils offrent aux particuliers et aux entreprises un moyen simple de créer des applications Web, mobiles et back-end fonctionnelles sans aucune compétence en codage. Pourtant, comme toute solution technologique, elles présentent des avantages et des inconvénients uniques.

Avantages des sites Web de création d'applications

Accessibilité et interface conviviale : l'un des plus grands attraits des sites Web de création d'applications est leur accessibilité et leur facilité d'utilisation. Les personnes sans expérience en codage peuvent utiliser ces plateformes pour créer des applications fonctionnelles. Des outils tels que BP (Business Process) Designer d' AppMaster , l'API REST et endpoints WSS permettent aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, des opérations et des interactions, le tout dans une interface conviviale drag-and-drop .

l'un des plus grands attraits des sites Web de création d'applications est leur accessibilité et leur facilité d'utilisation. Les personnes sans expérience en codage peuvent utiliser ces plateformes pour créer des applications fonctionnelles. Des outils tels que BP (Business Process) Designer d' , l'API REST et WSS permettent aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, des opérations et des interactions, le tout dans une interface conviviale . Développement et déploiement rapides : ces plates-formes réduisent considérablement le temps de développement. Au lieu d'écrire du code ligne par ligne, vous pouvez concevoir votre application comme un organigramme et la voir prendre vie. De plus, en cliquant sur le bouton « Publier », AppMaster régénère les applications à partir de zéro, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker et les déploie dans le cloud, le tout en 30 secondes environ. Cela permet une itération et un déploiement rapides des applications.

ces plates-formes réduisent considérablement le temps de développement. Au lieu d'écrire du code ligne par ligne, vous pouvez concevoir votre application comme un organigramme et la voir prendre vie. De plus, en cliquant sur le bouton « Publier », régénère les applications à partir de zéro, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker et les déploie dans le cloud, le tout en 30 secondes environ. Cela permet une itération et un déploiement rapides des applications. Rentable : les sites Web de création d'applications réduisent souvent le coût de développement d'applications. La nécessité d’embaucher un développeur ou une équipe de logiciels professionnels peut être considérablement réduite, voire annulée. Cela rend les sites Web de création d’applications particulièrement attrayants pour les petites entreprises et les start-ups.

les sites Web de création d'applications réduisent souvent le coût de développement d'applications. La nécessité d’embaucher un développeur ou une équipe de logiciels professionnels peut être considérablement réduite, voire annulée. Cela rend les sites Web de création d’applications particulièrement attrayants pour les petites entreprises et les start-ups. Élimination de la dette technique : L'approche unique des sites Web de création d'applications comme AppMaster élimine complètement la dette technique. Comme la plateforme génère des applications à partir de zéro chaque fois que des modifications sont apportées, aucun code restant ou inutile ne s'accumule au fil du temps.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Inconvénients des sites Web de création d'applications

Personnalisation limitée : bien que les sites Web de création d'applications offrent des fonctionnalités étendues, ils peuvent ne pas être aussi flexibles que le codage traditionnel pour des tâches très spécifiques ou complexes. Si votre application nécessite une fonctionnalité ou une opération très spécifique qui n'est pas couverte par les paramètres définis par la plateforme, vous risquez de vous heurter à un mur.

bien que les sites Web de création d'applications offrent des fonctionnalités étendues, ils peuvent ne pas être aussi flexibles que le codage traditionnel pour des tâches très spécifiques ou complexes. Si votre application nécessite une fonctionnalité ou une opération très spécifique qui n'est pas couverte par les paramètres définis par la plateforme, vous risquez de vous heurter à un mur. Dépendance vis-à-vis du fournisseur : il existe un certain degré de dépendance vis-à-vis du fournisseur lors de l'utilisation d'un site Web de création d'applications. Par exemple, la durabilité et le bon fonctionnement de votre application seront liés à la fiabilité et à la longévité du fournisseur. Votre application peut être affectée si la plateforme rencontre des problèmes ou se ferme.

il existe un certain degré de dépendance vis-à-vis du fournisseur lors de l'utilisation d'un site Web de création d'applications. Par exemple, la durabilité et le bon fonctionnement de votre application seront liés à la fiabilité et à la longévité du fournisseur. Votre application peut être affectée si la plateforme rencontre des problèmes ou se ferme. Peut ne pas convenir aux cas d'utilisation à charge élevée : même si les plates-formes comme AppMaster sont hautement évolutives et fonctionnent parfaitement pour un large éventail de cas d'utilisation, les applications à très forte charge ou les systèmes d'entreprise complexes peuvent toujours exiger la flexibilité du codage traditionnel.

Lorsque vous évaluez les avantages et les inconvénients des sites Web de création d'applications, il est essentiel de prendre en compte la complexité, le budget et le calendrier de votre projet. Pour beaucoup, les avantages d’accessibilité, de rapidité et de rentabilité offerts par des plateformes comme AppMaster pourraient largement dépasser les limites potentielles.

Conclusion : choisir la bonne voie

Lorsque vous décidez d'utiliser un site Web de création d'applications ou d'opter pour un développement traditionnel pour votre application, il est important de prendre en compte votre situation, vos besoins et vos capacités particulières.

Le développement d’applications traditionnelles peut être la bonne voie si :

Vous disposez d’une équipe de développement expérimentée et compétente qui a du temps libre.

Votre projet exige des fonctionnalités complexes et spécifiques qu'un site Web de création d'applications ne peut pas prendre en charge.

Vous recherchez un contrôle total sur tous les aspects de l'application, de la conception au déploiement.

En revanche, utiliser un site Web de création d’applications pourrait être plus approprié si :

La rapidité et la rentabilité figurent en bonne place sur votre liste de priorités.

Votre équipe de développement manque d’expérience ou de compétences spécifiques en programmation.

Vous privilégiez un processus de conception visuelle et avez des exigences minimales en matière de code dans votre projet.

Vous devez éviter les complications et les problèmes hérités associés au développement traditionnel.

Examinons plus en détail les avantages de l'utilisation de plateformes comme AppMaster. Lorsque vous travaillez avec des plateformes no-code, vous pouvez vous concentrer sur les objectifs commerciaux plutôt que sur les nuances techniques. En concevant visuellement les modèles de données et la logique métier de l'application, vous maximisez la productivité et réduisez les risques, notamment le non-respect des délais et la dette technique.

De plus, des plateformes comme AppMaster génèrent des applications réelles et exécutables. Non seulement ils offrent rapidité et rentabilité, mais ils produisent également des applications faisant autorité qui peuvent être utilisées à toutes fins. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre rapidement une solution sans compromettre la qualité. Il y a un bonus supplémentaire avec des plateformes comme AppMaster, qui permettent d'obtenir le code source. Cela fait de ces plateformes une solution hybride qui fusionne les avantages des sites Web traditionnels de développement et de création d’applications.

La décision dépend de votre situation et de vos exigences uniques. Le développement traditionnel a sans aucun doute sa place dans les projets complexes et de grande envergure. Pourtant, l’essor des plateformes no-code comme AppMaster change la donne, en particulier pour les entreprises qui ont besoin de solutions pratiques et rentables avec des délais d’exécution rapides. Étant donné que chaque projet est différent, la clé est de comprendre votre besoin spécifique et de sélectionner en conséquence.

N'oubliez pas que que vous choisissiez un développement traditionnel ou un site Web de création d'applications, le succès réside dans une planification minutieuse, la compréhension de vos besoins, le choix de l'outil approprié pour le travail, ainsi que des itérations et des améliorations continues.