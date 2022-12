Houve um tempo em que o desenvolvimento de software exigia uma codificação manual tradicional para desenvolver aplicações móveis ou web. Mas poderia estar à procura de uma forma simples de automatizar o fluxo de trabalho empresarial. Nos últimos anos, no-code desenvolvimento tornou-se popular para automatizar os processos empresariais. No-code As plataformas tomaram conta do nicho tecnológico por tempestade.

No-code As plataformas estão a ajudar os proprietários de empresas a escalar os seus negócios a um preço acessível. Milhões de utilizadores utilizam um no-code plataforma para tornar o desenvolvimento de software um processo rentável. Especificamente, no-code ferramentas têm ganho imensa popularidade devido à popularidade das aplicações móveis durante a COVID. Algumas pessoas pensam que no-code plataformas suportam apenas o desenvolvimento de MVPse aplicações simples, mas é um conceito errado. A verdade é que se pode construir aplicações complexas e escalar o seu negócio usando um no-code plataforma. Neste artigo, vamos explorar como uma no-code plataforma pode ajudar as empresas a dimensionar as suas operações. Vamos começar:

São no-code aplicações escaláveis?

A maior preocupação dos aspirantes no-code desenvolvedores e proprietários de empresas é se no-code As aplicações são escaláveis. Os empresários querem uma resposta clara sobre se uma no-code app irá lidar com novas ideias e características nos próximos anos. A resposta a esta pergunta é que 99% dos no-code aplicações podem escalar um processo empresarial, mas não para todos os projectos de desenvolvimento. Redimensionar um projecto de desenvolvimento com um no-code app requer menos esforço do que a abordagem híbrida. Neste artigo, vamos explicar os elementos de escala de uma aplicação, porquê no-code é a melhor escolha, e coisas cruciais para escalar um negócio com sucesso.

Vamos revelar as práticas comprovadas para escalar um negócio, independentemente de se utilizar um no-code ou abordagem de desenvolvimento de software tradicional.

Uma interface de utilizador dinâmica e fácil de utilizar

Um modelo robusto de base de dados

Consultas personalizadas a bases de dados

Após a fixação do desenho da IU e do modelo de base de dados, poderá estar preocupado com o alojamento para gerir o tráfego de milhões de utilizadores em no-code aplicações. AppMaster é o melhor exemplo de dimensionamento destas aplicações com no-code plataformas.

Usando AppMaster como um no-code pode subscrever um pacote de alojamento para escalar qualquer processo empresarial e integrá-lo com outros recursos partilhados. Pode começar com o plano básico e actualizá-lo após um certo tempo para oferecer mais funções específicas do cliente em AWS.

Ao escalar o seu no-code app, há vários factores que deve considerar. Poderá procurar dimensionar a sua aplicação de negócio para adicionar novas funcionalidades. Um empresário pode planear escalar a sua aplicação através de novas funcionalidades nos seguintes cenários:

Para aumentar as taxas de conversão

Para satisfazer as necessidades do utilizador

Para satisfazer as normas do mercado

Para melhorar as operações comerciais

Assim, no-code desenvolvimento de aplicação é a melhor opção para validar novas ideias sem escrever uma única linha de código. Além disso, a escalabilidade com no-code aplicações é mais rápido do que a codificação tradicional. Desenvolvimento de software com no-code As plataformas são feitas através de modelos pré-construídos. Assim, os no-code plataforma já realizou um teste sobre a codificação. Por conseguinte, há uma baixa probabilidade de encontrar um erro na aplicação. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento tradicional requer testes extensivos para encontrar e depurar os erros. Assim, um no-code plataforma permite que os empresários se desenvolvam no-code aplicações com maior velocidade.

A maioria dos proprietários de empresas acrescenta integrações para aumentar as suas funções empresariais. Pode escolher uma no-code plataforma para escalar o seu negócio, acrescentando integrações, pois são o coração de no-code aplicações. Com a ajuda de integrações, é possível escalar uma no-code ainda melhor do que o desenvolvimento tradicional. O que é notável é que no-code as plataformas permitem diferentes níveis de integrações, tais como AppMaster permitindo múltiplas integrações, enquanto Webflow trabalha com Bubble para acrescentar integrações.

Por isso, no-code As plataformas estão a prosperar para dimensionar os serviços existentes de uma empresa.

Reduzir a tensão sobre as equipas de TI

Poderá estar a perguntar-se por que razão precisa de escolher uma no-code plataforma quando os programadores web se estão a sair bem no desenvolvimento de software. Portanto, a resposta é que algumas organizações podem não encontrar os programadores para lançar um projecto. Usando uma plataforma de no-code pode ajudar a reduzir o stress sobre a equipa de desenvolvimento e permitir-lhes trabalhar de forma independente sem se preocuparem com os horários. Além disso, pode transformar as suas ideias em realidade utilizando drag-and-drop opções em vez de escrever um código complexo. Com um no-code pode construir um protótipo ou uma aplicação funcional, mesmo que tenha um fundo não técnico.

No-code O desenvolvimento de software é a melhor opção para os programadores que não são proficientes nas suas competências e querem desenvolver aplicações para os seus clientes. Por isso, no-code O desenvolvimento reduziu a carga de trabalho dos programadores tradicionais, ajudando-os a conceber funcionalidades de aplicação em poucos cliques sem necessitarem de grandes capacidades de codificação. Hoje em dia, as empresas de TI estão a abraçar no-code soluções devido às soluções rentáveis. Assim, os programadores web concentram-se em encontrar novas soluções com no-code ferramentas, em vez de gastar tempo a aprender a codificar. Por exemplo, um no-code o programador pode gastar mais tempo em ideias para satisfazer necessidades organizacionais específicas remotamente. Assim, não precisa de arranjar uma reunião presencial com um programador sem codificador para uma no-code solução.

O futuro da automatização

No-code O desenvolvimento está no seu auge para automatizar o fluxo de trabalho empresarial. Escala no-code ajuda as empresas a automatizar o seu fluxo de trabalho sem acrescentar custos adicionais ao projecto. Ao contrário de um no-code o desenvolvimento tradicional requer mais recursos e programadores de software para completar um projecto.

Além disso, o desenvolvimento tradicional requer mais recursos, no-code ferramentas proporcionam mais controlo sobre o processo de desenvolvimento. Digamos que uma equipa de marketing pode implantar um no-code projecto com grande liberdade sem procurar ajuda de um desenvolvedor profissional. Assim, as organizações estão a procurar escalar os seus no-code aplicações a taxas significativamente baixas. Por isso, no-code desenvolvimento tornou mais fácil a digitalização do processo empresarial a um custo mais baixo. De um modo geral, estes no-code soluções têm contribuído muito para aumentar a eficiência dos programadores, e estão mais concentrados em soluções inovadoras de software.

Configuração mínima do sistema

No-code As ferramentas são ferramentas internas que ajudam as empresas a obter soluções de código personalizadas de uma forma mais rápida. Além disso, no-code desenvolvimento ajuda os empresários a saltar o processo de instalação. No-code O movimento promove a utilização de plataformas web em vez de depender de recursos locais. Por isso, no-code ajuda as empresas a reduzir as despesas gerais tecnológicas e a permitir o desenvolvimento de software em poucos cliques. Além disso, no-code plataformas ajudam os donos de pequenas empresas a escalar os seus negócios, mesmo que estejam apertados no seu orçamento.

Por isso, no-code ajuda as pequenas empresas a elevar o seu gráfico comercial e a capacidade dos programadores de software. Quando procura uma solução de software para o seu negócio, precisa de comparar a abordagem tradicional de desenvolvimento de software com no-code desenvolvimento para conhecer o investimento do projecto. Além disso, outro benefício de utilizar um no-code A solução é que não precisa de se preocupar com as últimas actualizações para o seu software. A razão é que no-code pode actualizar as últimas actualizações de software sem contratar um programador profissional de software. Além disso, as soluções de software tradicionais consideram licenças API e SDK para actualizar o software, mas no-code ferramentas podem executar automaticamente a updation. O facto notável é que a subscrição de um plano de licença pode acrescentar mais ao seu orçamento de desenvolvimento.

Lançar mais rapidamente com no-code

As brechas no desenvolvimento de software tradicional têm ajudado no-code soluções para atingir o seu auge com orçamentos baixos e pessoal não técnico. Utilizando um no-code plataforma como AppMasterpode lançar o seu produto de software com capacidade de codificação zero. A no-code O programador tem a capacidade de actualizar visualmente uma solução de software sem escrever uma única linha de código. Como proprietário de uma empresa recentemente lançada, pode utilizar no-code pelas seguintes razões:

Pode poupar tempo e dinheiro ao desenvolver uma solução de software com drag-and-drop opções de no-code tecnologia.

ao desenvolver uma solução de software com opções de tecnologia. Não é necessário contratar um programador profissional de software quando se utiliza uma no-code ferramenta.

ferramenta. Pode contratar uma pessoa com antecedentes diversos que possa trazer inovação ao seu negócio.

Lançamento de uma no-code app pode reduzir o seu Custo Total de Propriedade ( TOC ) e não requer custos de edição devido à sua natureza constante.

Por isso, o lançamento de um no-code app com um no-code ferramenta como AppMaster favorece o crescimento do seu negócio.

No-code é perfeito para a escala

A escalabilidade é a opção que faz no-code desenvolvimento mais popular. A no-code permite que os proprietários de empresas escalem os seus negócios sem acrescentar custos adicionais. A no-code ferramenta como AppMaster oferece um drag-and-drop característica para construir uma mais complexa no-code solução. Com uma solução de no-code solução, pode esperar rapidez, agilidade, automatização e inovação ao escalar um negócio.

A velocidade é o atributo proeminente de no-code desenvolvimento e uma das principais razões para a utilização de no-code na implantação do projecto. O desenvolvimento de uma aplicação móvel com um desenvolvimento tradicional pode levar meses com base na natureza do projecto. Mas, no-code permite aos empresários escalarem os seus negócios em horas em vez de dias e semanas. É por isso que no-code As soluções tornaram-se ideais porque requerem um tempo mínimo. Assim, pode utilizar um no-code ferramenta como AppMaster para optimizar a velocidade com drag-and-drop opções, interfaces incorporadas, compatibilidade entre plataformas, e modelos de negócio incorporados. Além disso, um no-code permite adicionar integrações e APIs num único clique, enquanto o desenvolvimento tradicional requer tarefas repetitivas ao integrar a ferramenta de terceiros.

A agilidade num ambiente empresarial ajuda as empresas a acomodar e a responder rapidamente às mudanças digitais. A este respeito, no-code As plataformas percorreram um longo caminho para desenvolver um ambiente empresarial ágil e manter um equilíbrio entre as funções empresariais diárias e as mudanças organizacionais. É por isso que estas no-code As plataformas são abertas para acomodar os sistemas mais recentes e antigos para satisfazer as necessidades em mudança de uma empresa.

num ambiente empresarial ajuda as empresas a acomodar e a responder rapidamente às mudanças digitais. A este respeito, As plataformas percorreram um longo caminho para desenvolver um ambiente empresarial ágil e manter um equilíbrio entre as funções empresariais diárias e as mudanças organizacionais. É por isso que estas As plataformas são abertas para acomodar os sistemas mais recentes e antigos para satisfazer as necessidades em mudança de uma empresa. Hoje em dia, no-code As soluções estão a prosperar para automatizar processos empresariais com funções incorporadas, tais como a implementação de um chatbot numa organização tornou-se mais fácil de gerar respostas automatizadas. Nos últimos anos, a automatização tornou-se uma necessidade para todas as empresas para aumentar a sua taxa de conversão e facilitar a interacção dos utilizadores. Assim, a utilização de um no-code A automatização do processo empresarial é uma forma acessível, enquanto que a automatização de um processo empresarial com desenvolvimento tradicional requer muito tempo e recursos.

As soluções estão a prosperar para automatizar processos empresariais com funções incorporadas, tais como a implementação de um chatbot numa organização tornou-se mais fácil de gerar respostas automatizadas. Nos últimos anos, a automatização tornou-se uma necessidade para todas as empresas para aumentar a sua taxa de conversão e facilitar a interacção dos utilizadores. Assim, a utilização de um A automatização do processo empresarial é uma forma acessível, enquanto que a automatização de um processo empresarial com desenvolvimento tradicional requer muito tempo e recursos. A inovação é outro atributo que faz no-code tecnologia mais popular. Muitas pessoas pensam que a utilização de uma no-code pode comprometer a inovação e a criatividade de um programador de software. Mas, este não é o caso porque os programadores de software gastam mais tempo nos aspectos principais do negócio de software em vez de removerem bugs e corrigirem erros. A no-code A solução gere os aspectos técnicos de um projecto, pelo que os programadores não precisam de se preocupar com linguagens de programação, bugs, e debugging. Como resultado, um programador será mais produtivo ao afastar os aspectos técnicos do projecto.

Devido a estes aspectos de no-codeé evidente que um no-code oferece escalabilidade para expandir as operações comerciais.

Pensamentos finais

Depois de passar por este guia, esperamos que esteja bem versado na importância de no-code soluções ao dimensionar as suas operações comerciais. Há muitas soluções de no-code ferramentas disponíveis para dimensionar o seu negócio. Entre todos, recomendamos-lhe que tente AppMasterum popular no-code ferramenta que permite aos proprietários de empresas criar aplicações a preços acessíveis. Experimente AppMaster e escalar as suas operações comerciais a um preço mais baixo.