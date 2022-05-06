هناك طلب كبير على الطلبات الخاصة بالأطفال. يبدأ الأطفال اليوم في استخدام الهواتف في سن الثالثة أو حتى قبل ذلك. غالبًا ما يدعم الآباء ذلك ، بافتراض أن الهواتف الذكية والتكنولوجيا مناسبة للأغراض التعليمية. على الرغم من أنه وفقًا للاستطلاع ، فإن 40٪ من الآباء يسمحون للأطفال باستخدام الهواتف للحصول على بعض الوقت "الهادئ".

مهما كانت أسباب متابعتهم ، فإن سوق التطبيقات التي يستخدمها الأطفال ينمو بشكل ملحوظ. وإذا كنت تفكر في استكشاف فرص شريحة جديدة ، فاطلع على نصائح تطوير التطبيقات التي سيحبها الأطفال.

لماذا يجب عليك إنشاء تطبيق للأطفال؟

فلماذا ينشئ الناس تطبيقات للأطفال؟

يمكنك الوصول إلى جمهور كبير لأنك ستستهدف الآباء والأطفال على حدٍ سواء. يتخذ الآباء قرارات لمرحلة ما قبل المدرسة ، ويمكن للأطفال الأكبر سنًا تحديد التطبيقات التي يجب تنزيلها واستخدامها. حتى تتمكن من تغطية جمهور أكبر ، بما في ذلك الأطفال والبالغين.

يحتل قسم تطبيقات الأطفال في App Store و Play Market دائمًا المرتبة الأولى.

هناك مساحة واسعة للتغطية. ببرمجة تطبيق للأطفال ، يمكنك الاختيار من بين العديد من القطاعات المثيرة: الألعاب ، والتعليم ، وتطبيقات للإبداع ، وما إلى ذلك ، فهي تتيح لك عدم الالتزام بجزء واحد فقط.

تطبيقات الأطفال رائجة. تستخدم العديد من المؤسسات التعليمية التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية والتطبيقات في فصولها. لذا من المحتمل أن تكون برمجة تطبيق للأطفال فكرة مربحة ونابضة بالحياة.

نصائح تطوير وأنواع التطبيقات

قبل أن نصل إلى نصائح تطوير تطبيقات الأطفال ، يجب أن نقول إن عملية بناء التطبيق لا تختلف عن التطوير العادي لأي نوع آخر من التطبيقات.

فيما يلي المراحل النموذجية لتطوير التطبيق:

فكرة عن التطبيق. قم بالبحث ومعرفة ما إذا كان لمفهوم التطبيق أي مستقبل. ربما يوجد منتج مماثل بالفعل. حدد الأشياء والميزات التي يمكنك تقديمها بطريقة أفضل. ابحث في السوق وقم بتقييم الطلب على منتجك. استكشف وتعلم الجمهور المحتمل وحدد شخصية المستخدم. إطارات سلكية. لفهم كيفية أداء تطبيقك بشكل أفضل ، تحتاج إلى تصور فكرتك وإطارها السلكي قبل البرمجة. يمكنك حتى إنشاء بعض الرسومات وتصميم سير العمل بيانيا. سيساعد توصيل الصورة الكاملة والعناصر على فهم كيفية عمل التطبيق بشكل أفضل. الجدوى الفنية. الأنظمة الأساسية المختلفة لها متطلباتها الفنية التي يجب عليك اتباعها. قبل بيع التطبيق ، قم بدراسة تلك المتطلبات لمعرفة كيفية الامتثال. يمكن أن تساعد هذه العملية أيضًا في العثور على نقاط الضعف في التطبيق وإجراء تغييرات قبل بدء عملية التطوير. على العكس من ذلك ، قد تجد فرصًا ووظائف جديدة لم تفكر فيها من قبل. بناء نموذج أولي. في هذه المرحلة ، لا تحاول أن تجعل التطبيق مثاليًا. ركز على بناء الوظيفة الأساسية التي تهتم بها أكثر واختبرها. سوف يساعد المصممين والمطورين على حد سواء. تصميم الواجهة. بمجرد جمع الملاحظات من اختبار النموذج الأولي ، يمكن للمصممين البدء في العمل على التصميم. التطور. تستغرق هذه المرحلة معظم الوقت. هنا يجب على المطورين إدراك الوظيفة الكاملة للتطبيق لإعداده لمرحلة الاختبار. اختبارات. بمجرد أن يصبح التطبيق جاهزًا ، ستحتاج إلى إجراء الكثير من الاختبارات. من الأفضل أن يقوم العديد من المستخدمين الفعليين بتجربة التطبيق وتقديم ملاحظاتهم. بناءً على نتائج الاختبار ، يقوم فريق التطوير بإجراء تحسينات وإعداد الإصدار النهائي للمنتج. تعيين. استعد لنشر تطبيقك في المتجر.

ماذا عن مطوري التطبيقات؟

إذا كنت تريد تخطي بعض الخطوات في عملية التطوير أو تسريع العملية ، فاستخدم أدوات إنشاء التطبيقات بدون رمز. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العمل مع القوالب الجاهزة للاستخدام ، تحقق من Appie Pie Kids App Builder. يتيح لك Appie Pie Kids App Builder إنشاء تطبيق بثلاث خطوات سهلة: حدد مخطط التصميم ، وأضف الوظائف التي تريدها ، واختبرها قبل بدء التشغيل.

إذا كنت تبحث عن حل أكثر تعقيدًا ، فاستكشف AppMaster. تقوم منصة no-code بتوليد كود المصدر لك وتمكين بناء تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي التشغيل iOS و Android. ستجعل أداة السحب والإفلات سهلة الاستخدام من السهل إنشاء منطق عمل لتطبيق بأي تعقيد. إذا كنت مستعدًا لتجربتها ، يمكنك التسجيل لفترة تجريبية مجانية واختبار استكشاف النظام الأساسي.

نصائح حول تطوير تطبيقات الأطفال

هناك العديد من الاختلافات بين التطبيقات المخصصة للأطفال وتطبيقات البالغين. عند تطوير تطبيقات الأطفال ، انتبه إلى واجهة المستخدم حيث تختلف مبادئ التصميم للأطفال. استخدم الألوان الزاهية ، وتجنب العناصر الصغيرة ، والكثير من النصوص ، لأن العديد من المستخدمين لا يعرفون كيفية القراءة بعد.

استخدم قائمة ملء الشاشة التي ستعمل على تبسيط الوصول إلى أقسام التطبيق المختلفة. استخدم في الغالب تفاعلات النقر والسحب حيث يسهل على الأطفال أدائها.

لا تستخدم سيناريو واحدًا فقط في التطبيق. اسمح للأطفال بالاستكشاف للحصول على مزيد من المشاركة.

عند تصميم التطبيق ، ضع في اعتبارك التصميم التشاركي. يستخدم هذا المفهوم مجموعات من الأطفال ويتيح لهم تطوير أفكارهم التصميمية. ستكون مساهمة كبيرة في عمل المصممين.

في تطوير تطبيقات الأطفال ، يجب أن تفهم بوضوح كيف تختلف تطبيقات الأطفال عن تلك الخاصة بالبالغين. ضع في اعتبارك علم نفس الأطفال:

يحتاج الأطفال إلى الحصول على تعليقات ؛

يحبون التحديات.

يتطورون بسرعة.

مهما كان ما يفعله الطفل ، فإنه يتوقع ردود فعل بصرية. لذلك يجب أن يولد التطبيق استجابة لتفاعل الأطفال ويقدم مكافآت.

عند لعب اللعبة ، يبحث الأطفال عن التحديات. إنهم يحبون الاستكشاف. لذا تأكد من إنشاء تطبيق جذاب.

الأهم من ذلك: أن الأطفال ينمون بسرعة ، لذا إذا أنشأت تطبيقًا لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات ، فكن مستعدًا لتغطية جمهور صغير جدًا. الفجوة لمدة عامين فكرة جيدة. لذلك ، أنشئ تطبيقًا عالميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات. على سبيل المثال ، يمكنك تضمين مستويات مختلفة في الألعاب ، واعتمادًا على العمر ، يمكن للوالدين مساعدة الأطفال في تحديد المستوى المناسب.

أنواع التطبيقات

الأسواق الأكثر ربحًا في مجال تطبيقات الأطفال هي الألعاب والتطبيقات التعليمية والرسوم المتحركة والأفلام.

يحب الآباء الاعتقاد بأن تطبيقات الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب تساعد أطفالهم على التعلم. ومع ذلك ، فإن التطبيقات التعليمية أكثر شيوعًا لجمهور معين ، مثل المعلمين والمهنيين في القطاع التعليمي.

الألعاب تأخذ زمام المبادرة في السوق. على الرغم من أنه يصعب أحيانًا التمييز بين الألعاب والتطبيقات التعليمية للأطفال ، لأنها مصممة بطريقة مرحة للغاية. لكن الألعاب تم إنشاؤها من أجل المتعة فقط. في الألعاب ، يمكنك تنفيذ تقنية جديدة مثل AR (الواقع المعزز) وجعل التطبيق أكثر تفاعلية.

يحصل الأطفال على الترفيه بسهولة عن طريق تطبيقات دفق الفيديو مع الرسوم المتحركة أو الأفلام. لاحظ أن خدمات البث هذه يجب أن يكون لها قيود عمرية حتى لا يرى الأطفال محتوى غير لائق.

يحب الأطفال أيضًا تطبيقات للإبداع - برامج تسمح للأطفال بالإنشاء والقيام بالفنون: الرسم وتلوين الصور وبناء الأشياء.

ما هي الميزات التي يجب أن يمتلكها تطبيق الأطفال؟

ما الميزات التي يجب تضمينها في التطبيق للأطفال؟ يجب على مصممي تطبيقات الأسئلة الحاسمة الإجابة وإنشاء قائمة بالوظائف المطلوبة. أثناء قيامك بإنشاء تطبيق مخصص ويمكن أن يتضمن أي شيء تريده فيه ، نقترح التفكير في العديد من الميزات الأساسية التي يمتلكها أي تطبيق للأطفال عادةً:

مشغلات الصوت والفيديو (خاصة إذا كان هذا تطبيقًا تعليميًا): اجعله أكثر ملاءمة وتفاعلية ؛

الصور: توفر القدرة على العمل مع الصور ؛

الاختبارات القصيرة: لقد ذكرنا بالفعل أن الأطفال يحبون التحديات ، لذا اسمح لهم بإجراء الاختبارات والاختبارات وتحقيق الإنجازات ؛

دعم السرد ميزة قيمة للتطبيقات المصممة للأطفال الذين ليس لديهم مهارات القراءة ؛

الرقابة الأبوية: نظرًا لأن الأطفال لا يفهمون حتى الآن ما يمكن استخدامه في التطبيق وما لا يمكن استخدامه ، فإن الرقابة الأبوية التي تتيح قيودًا معينة ستضيف قيمة إلى التطبيق.

تسييل

لقد أنشأت تطبيقًا للأطفال. ماذا بعد؟ قرر كيف ستربح المال من ذلك - حدد نموذج تحقيق الدخل. هناك عدة طرق شائعة لاستثمار التطبيق.

الإعلانات داخل التطبيق. إنها أبسط طريقة للحصول على المال من التطبيق. ومع ذلك ، نظرًا لأن التطبيق مخصص للأطفال ، يجب عليك تحديد الإعلانات بعناية وجعلها مناسبة. فريميوم. تستخدم على نطاق واسع من قبل مطوري التطبيقات. يتيح للمستخدمين تنزيل تطبيق مجانًا ، لكن يمكنهم شراء إصدار متميز للوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة. الاشتراكات. هذا نموذج تسييل فعال. يمكن للمستخدمين دائمًا البدء بإصدار تجريبي مجاني ثم تحديد ما إذا كانوا يريدون شراء اشتراك. لكن تذكر أن هذا يتطلب الكثير من أعمال الصيانة.

إذا قمت بتضمين عمليات شراء داخل التطبيق ، فأضف وحدة تحكم الأطفال واطلب تأكيد الوالدين. سوف يحل مشكلة المشتريات غير المنضبطة التي يمكن للأطفال القيام بها.

عند اختيار نموذج تحقيق الدخل ، من الضروري أن تسأل نفسك سؤالًا بسيطًا: من الذي سيقرر فيما يتعلق بتثبيت التطبيق - الطفل أم الوالدين؟ بناءً على ذلك ، يمكن أن يختلف تسييل الأموال.

أفضل التطبيقات للأطفال

لإعطائك فكرة عن تطبيق جيد للأطفال ، تحقق من بعض الأمثلة التي أحبها الأطفال وأولياء أمورهم.

مستكشفو مدينة ليغو

تطبيق تعليمي وجذاب للأطفال. يسمح للأطفال بإطلاق الصاروخ. سوف يحبها عشاق الفضاء.

أكاديمية خان للأطفال

التطبيق للصغار من قادة التعليم. هنا سيجد الأطفال محتوى تعليميًا وألعابًا. يسمح بتعيين نقاط ضغط الطفل الأساسية وترتيب المحتوى لهم.

مطبخ توكا 2

إنه تطبيق مرح يسمح للأطفال بتجربة الأطعمة التي تلعب دور الطاهي. يتميز بتصميم مباشر ومشرق وهو مجاني.

الأبجدية التي لا نهاية لها

تطبيق تعليمي تفاعلي وجده كثير من الآباء مقنعًا للغاية. حتى الأطفال الذين يبلغون من العمر عامين يتعلمون بسرعة ويستمتعون به.

خاتمة

دعونا نلخص كل شيء ناقشناه. يجب أن يتضمن التطبيق الجيد للأطفال ما يلي:

تصميم ملون ومشرق.

واجهة بديهية وواضحة ؛

السرد: الكلام والأصوات والموسيقى ؛

الرسوم المتحركة والعناصر التفاعلية.

محتوى تعليمي

وظائف الرقابة الأبوية.

تعتبر برمجة تطبيقات الأطفال مسؤولية كبيرة للمطورين. للتطبيقات تأثير كبير على نمو الأطفال. ابتكر شيئًا لا يشتت انتباههم ولكنه يساهم في معرفتهم.