Es besteht eine hohe Nachfrage nach Kinderanwendungen. Kinder beginnen heute im Alter von drei Jahren oder noch früher mit der Nutzung von Telefonen. Eltern unterstützen dies oft, vorausgesetzt, Smartphones und Technologie sind für pädagogische Zwecke geeignet. Obwohl laut der Umfrage 40 % der Eltern Kindern erlauben, Telefone zu benutzen, um etwas "ruhige" Zeit zu verbringen.

Was auch immer die Gründe sind, die sie verfolgen, der Markt für Apps, die Kinder nutzen, wächst erheblich. Und wenn Sie erwägen, die Möglichkeiten eines neuen Segments zu erkunden, sehen Sie sich Entwicklungstipps für Apps an, die Kinder lieben werden.

Warum sollten Sie eine App für Kinder erstellen?

Warum also erstellen Menschen Kinder-Apps?

Sie können ein großes Publikum erreichen, da Sie sowohl Eltern als auch Kinder ansprechen. Eltern treffen Entscheidungen für Kinder im Vorschulalter, und ältere Kinder können entscheiden, welche Apps heruntergeladen und verwendet werden sollen. So können Sie ein größeres Publikum abdecken, einschließlich Kinder und Erwachsene.

Der Bereich Kinder-Apps im App Store und Play Market nimmt immer den ersten Platz ein.

Es gibt viel Platz zum Abdecken. Wenn Sie eine Anwendung für Kinder programmieren, können Sie aus vielen spannenden Bereichen auswählen: Spiele, Bildung, Apps für Kreativität usw. Sie können sich nicht nur auf ein Segment beschränken.

Kinder-Apps liegen im Trend. Viele Bildungseinrichtungen verwenden Technologie, elektronische Geräte und Anwendungen in ihren Klassen. Das Programmieren einer App für Kinder ist also potenziell eine profitable und erfolgreiche Idee.

Entwicklungstipps und Arten von Apps

Bevor wir zu den Entwicklungstipps für Kinder-Apps kommen, sollten wir sagen, dass sich der App-Erstellungsprozess nicht von der normalen Entwicklung anderer Anwendungstypen unterscheidet.

Im Folgenden sind die typischen Phasen der App-Entwicklung aufgeführt:

Eine Idee der App. Recherchieren Sie und prüfen Sie, ob das Konzept der App Zukunft hat. Vielleicht existiert bereits ein ähnliches Produkt. Identifizieren Sie Dinge und Funktionen, die Sie besser bereitstellen können. Recherchieren Sie den Markt und bewerten Sie die Nachfrage nach Ihrem Produkt. Erkunden und lernen Sie die potenzielle Zielgruppe kennen und spezifizieren Sie die Benutzerpersönlichkeit. Wireframing. Um besser zu verstehen, wie Ihre App funktionieren wird, müssen Sie Ihre Idee vor der Programmierung visualisieren und in einem Drahtmodell darstellen. Sie können sogar einige Skizzen erstellen und den Workflow grafisch gestalten. Wenn Sie das gesamte Bild und die Elemente miteinander verbinden, können Sie besser verstehen, wie die App funktioniert. Technische Machbarkeit. Verschiedene Plattformen haben ihre technischen Anforderungen, denen Sie folgen sollten. Bevor Sie eine App verkaufen, studieren Sie diese Anforderungen, um zu wissen, wie Sie sie erfüllen können. Dieser Prozess kann auch helfen, Schwachstellen in der App zu finden und Änderungen vorzunehmen, bevor der Entwicklungsprozess beginnt. Im Gegenteil, Sie können neue Möglichkeiten und Funktionen finden, die Sie zuvor nicht in Betracht gezogen haben. Bauen Sie einen Prototyp. Versuchen Sie zu diesem Zeitpunkt nicht, die App perfekt zu machen. Konzentrieren Sie sich darauf, die primäre Funktionalität zu erstellen, die Sie am meisten interessiert, und testen Sie sie. Es wird Designern und Entwicklern gleichermaßen helfen. Entwerfen Sie die Schnittstelle. Sobald Sie das Feedback zum Testen des Prototyps gesammelt haben, können die Designer mit der Arbeit am Design beginnen. Entwicklung. Diese Phase nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Hier müssen Entwickler die komplette Funktionalität der App realisieren, um sie für die Testphase vorzubereiten. Testen. Sobald die App fertig ist, müssen Sie viele Tests durchführen. Es ist besser, mehrere tatsächliche Benutzer die App ausprobieren und ihr Feedback geben zu lassen. Basierend auf den Testergebnissen nimmt das Entwicklungsteam Verbesserungen vor und bereitet die endgültige Version des Produkts vor. Einsatz. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Anwendung im Store zu veröffentlichen.

Was ist mit App-Buildern?

Wenn Sie einige Schritte im Entwicklungsprozess überspringen oder den Prozess beschleunigen möchten, verwenden Sie No-Code-App-Builder. Für diejenigen, die mit den gebrauchsfertigen Vorlagen arbeiten möchten, sehen Sie sich Appie Pie Kids App Builder an. Mit Appie Pie Kids App Builder können Sie eine App in drei einfachen Schritten erstellen: Wählen Sie das Designschema aus, fügen Sie die gewünschte Funktionalität hinzu und testen Sie sie vor dem Start.

Wenn Sie nach einer komplexeren Lösung suchen, erkunden Sie AppMaster. Die No-Code-Plattform generiert Quellcode für Sie und ermöglicht die Erstellung nativer mobiler Apps für iOS und Android. Der intuitive Drag & Drop-Builder erleichtert die Erstellung von Geschäftslogik für eine App beliebiger Komplexität. Wenn Sie bereit sind, es auszuprobieren, können Sie sich für eine kostenlose Testphase registrieren und die Plattform testen.

Tipps zur Entwicklung von Kinder-Apps

Es gibt viele Unterschiede zwischen Apps für Kinder und Apps für Erwachsene. Achten Sie bei der Entwicklung von Kinder-Apps auf die Benutzeroberfläche, da die Gestaltungsprinzipien für Kinder andere sind. Verwenden Sie helle Farben, vermeiden Sie kleine Elemente und zu viel Text, da viele Ihrer Benutzer noch nicht lesen können.

Verwenden Sie ein Vollbildmenü, das den Zugriff auf verschiedene App-Bereiche vereinfacht. Verwenden Sie hauptsächlich Klick- und Wischinteraktionen, da sie für Kinder einfach auszuführen sind.

Verwenden Sie nicht nur ein Szenario in der App. Lassen Sie Kinder erkunden, um mehr Engagement zu bekommen.

Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung der App das partizipative Design. Dieses Konzept nutzt Gruppen von Kindern und lässt sie ihre Gestaltungsideen entwickeln. Es wird ein großer Beitrag zur Arbeit der Designer sein.

Bei der Entwicklung von Kinder-Apps sollten Sie klar verstehen, wie sich Apps für Kinder von denen für Erwachsene unterscheiden. Denken Sie an die Kinderpsychologie:

Kinder brauchen Feedback;

sie lieben Herausforderungen;

sie entwickeln sich schnell.

Was auch immer ein Kind tut, es erwartet visuelles Feedback. Die App sollte also eine Reaktion auf die Interaktion des Kindes generieren und Belohnungen bereitstellen.

Beim Spielen suchen Kinder Herausforderungen. Sie lieben es zu erkunden. Stellen Sie also sicher, dass Sie eine ansprechende Anwendung erstellen.

Was noch wichtiger ist: Kinder wachsen schnell, wenn Sie also eine App für einen 3-Jährigen erstellen, seien Sie darauf vorbereitet, ein sehr kleines Publikum abzudecken. Eine Pause von zwei Jahren ist eine gute Idee. Bauen Sie also eine universelle App für Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren. Sie integrieren beispielsweise verschiedene Levels in die Spiele, und je nach Alter können die Eltern den Kindern helfen, das passende Level auszuwählen.

App-Typen

Die lukrativsten Märkte im Bereich Kinder-Apps sind Spiele, Lern-Apps, Cartoons und Filme.

Eltern denken gerne, dass mobile und Desktop-Anwendungen ihren Kindern beim Lernen helfen. Bildungs-Apps sind jedoch bei einem bestimmten Publikum beliebter, beispielsweise bei Lehrern und Fachleuten im Bildungssegment.

Spiele übernehmen die Führung auf dem Markt. Obwohl es manchmal schwierig ist, Spiele von Lern-Apps für Kinder zu unterscheiden, da sie sehr spielerisch gestaltet sind. Aber Spiele werden nur zum Spaß erstellt. In Spielen können Sie neue Technologien wie AR (Augmented Reality) implementieren und die App noch interaktiver gestalten.

Kinder werden durch Video-Streaming-Apps mit Zeichentrickfilmen oder Filmen leicht unterhalten. Beachten Sie, dass solche Streaming-Dienste Altersbeschränkungen haben sollten, damit Kinder keine unangemessenen Inhalte sehen.

Kinder lieben auch Apps für Kreativität – Programme, die es Kindern ermöglichen, Kunst zu erschaffen und zu tun: Malen, Bilder ausmalen und Dinge bauen.

Welche Funktionen sollte eine Kinder-App haben?

Welche Funktionen sollten in die App für Kinder aufgenommen werden? Entscheidende Fragen, die App-Designer beantworten und eine Liste der gewünschten Funktionen erstellen sollten. Während Sie eine benutzerdefinierte App erstellen und alles hinzufügen können, was Sie möchten, empfehlen wir Ihnen, einige wesentliche Funktionen zu berücksichtigen, die normalerweise jede App für Kinder hat:

Audio- und Videoplayer (insbesondere wenn es sich um eine Bildungs-App handelt): Machen Sie sie bequemer und interaktiver;

Fotos: bieten die Möglichkeit, mit Bildern zu arbeiten;

Quiz: Wir haben bereits erwähnt, dass Kinder Herausforderungen lieben, also erlauben Sie ihnen, Quiz und Tests zu machen und Erfolge zu erzielen;

die Erzählunterstützung ist ein wertvolles Feature für Apps, die für Kinder ohne Lesekenntnisse entwickelt wurden;

Kindersicherung: Da Kinder noch nicht verstehen, was in einer App verwendet werden kann und was nicht, wird die Kindersicherung, die bestimmte Einschränkungen ermöglicht, einen Mehrwert für die App darstellen.

Monetarisierung

Sie haben eine App für Kinder entwickelt. Was kommt als nächstes? Entscheiden Sie, wie Sie damit Geld verdienen – wählen Sie das Monetarisierungsmodell. Es gibt mehrere gängige Möglichkeiten, die App zu monetarisieren.

In-App-Werbung. Es ist der einfachste Weg, mit der App Geld zu verdienen. Da die App jedoch für Kinder gemacht ist, sollten Sie die Anzeigen sorgfältig auswählen und angemessen gestalten. Freemium. Weit verbreitet von App-Entwicklern. Benutzer können eine App kostenlos herunterladen, aber sie können eine Premium-Version kaufen, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen. Abonnements. Das ist ein effektives Monetarisierungsmodell. Ihre Benutzer können jederzeit mit einer kostenlosen Testversion beginnen und dann entscheiden, ob sie ein Abonnement kaufen möchten. Aber denken Sie daran, dass dies viel Wartungsarbeit erfordert.

Wenn Sie In-App-Käufe einbeziehen, fügen Sie einen untergeordneten Controller hinzu und fordern Sie die Bestätigung der Eltern an. Es wird das Problem der unkontrollierten Einkäufe lösen, die Kinder tätigen können.

Bei der Auswahl eines Monetarisierungsmodells ist es wichtig, sich eine einfache Frage zu stellen: Wer entscheidet über die App-Installation – Kind oder Eltern? Auf dieser Grundlage kann die Monetarisierung variieren.

Die besten Apps für Kinder

Um Ihnen eine Vorstellung von einer guten App für Kinder zu geben, sehen Sie sich einige Beispiele an, die Kindern und ihren Eltern gefallen haben.

LEGO City Entdecker

Ansprechende und lehrreiche Anwendung für Kinder. Ermöglicht Kindern, die Rakete zu starten. Weltraumfans werden es lieben.

Kinder der Khan-Akademie

Die App für die Kleinen von Bildungsführern. Hier finden Kinder Lerninhalte und Spiele. Es ermöglicht, die Druckpunkte des Grundkindes festzulegen und den Inhalt für sie zu arrangieren.

Toca-Küche 2

Es ist eine spielerische Anwendung, die es Kindern ermöglicht, mit Lebensmitteln zu experimentieren, die die Rolle des Kochs spielen. Es hat ein einfaches und helles Design und ist kostenlos.

Endloses Alphabet

Eine interaktive Lern-App, die viele Eltern sehr überzeugend fanden. Schon 2-jährige Kinder lernen damit schnell und haben Spaß.

Fazit

Fassen wir alles zusammen, was wir besprochen haben. Eine gute App für Kinder sollte Folgendes beinhalten:

farbenfrohes und helles Design;

intuitive und übersichtliche Benutzeroberfläche;

Erzählung: Sprache, Geräusche, Musik;

Animation und interaktive Elemente;

Bildungsinhalte;

Kindersicherungsfunktion.

Die Programmierung von Kinder-Apps ist eine enorme Verantwortung für Entwickler. Anwendungen haben einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Schaffen Sie etwas, das sie nicht ablenkt, sondern zu ihrem Wissen beiträgt.