Il y a une forte demande pour les applications pour enfants. Aujourd'hui, les enfants commencent à utiliser des téléphones à l'âge de trois ans ou même plus tôt. Les parents soutiennent souvent cela, en supposant que les smartphones et la technologie conviennent à des fins éducatives. Bien que, selon l'enquête, 40 % des parents autorisent les enfants à utiliser leur téléphone pour passer du temps "tranquille".

Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils poursuivent, le marché des applications utilisées par les enfants est en forte croissance. Et si vous envisagez d'explorer les opportunités d'un nouveau segment, consultez les conseils de développement d'applications que les enfants adoreront.

Pourquoi devriez-vous créer une application pour les enfants ?

Alors pourquoi les gens créent-ils des applications pour enfants ?

Vous pouvez atteindre un large public car vous ciblerez à la fois les parents et les enfants. Les parents prennent des décisions pour les enfants d'âge préscolaire et les enfants plus âgés peuvent décider quelles applications télécharger et utiliser. Ainsi, vous pouvez couvrir un public plus large, y compris les enfants et les adultes.

La section des applications pour enfants de l'App Store et du Play Market occupe toujours la première place.

Il y a amplement d'espace à couvrir. En programmant une application pour les enfants, vous pouvez choisir parmi de nombreux secteurs passionnants : jeux, éducation, applications pour la créativité, etc. Cela vous permet de ne pas vous en tenir à un seul segment.

Les applications pour enfants sont à la mode. De nombreux établissements d'enseignement utilisent la technologie, les appareils électroniques et les applications dans leurs classes. Alors programmer une application pour les enfants est potentiellement une idée rentable et gagnante.

Conseils de développement et types d'applications

Avant d'aborder les conseils de développement pour les applications pour enfants, nous devons dire que le processus de création d'applications n'est pas différent du développement normal de tout autre type d'application.

Vous trouverez ci-dessous les étapes typiques du développement d'une application :

Une idée de l'application. Faites des recherches et voyez si le concept de l'application a un avenir. Peut-être qu'un produit similaire existe déjà. Identifiez les choses et les fonctionnalités que vous pouvez offrir de manière plus efficace. Étudiez le marché et évaluez la demande pour votre produit. Explorez et apprenez le public potentiel et spécifiez la personnalité de l'utilisateur. Filaire. Pour mieux comprendre les performances de votre application, vous devez visualiser votre idée et la structurer avant de la programmer. Vous pouvez même créer des croquis et concevoir graphiquement le flux de travail. Avoir l'ensemble de l'image et les éléments connectés aidera à mieux comprendre le fonctionnement de l'application. Faisabilité technique. Différentes plates-formes ont leurs exigences techniques que vous devez suivre. Avant de vendre une application, étudiez ces exigences pour savoir comment vous y conformer. Ce processus peut également aider à trouver les faiblesses de l'application et à apporter des modifications avant le début du processus de développement. Au contraire, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités et fonctionnalités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Construire un prototype. À ce stade, n'essayez pas de rendre l'application parfaite. Concentrez-vous sur la création de la fonctionnalité principale qui vous intéresse le plus et testez-la. Il aidera également les concepteurs et les développeurs. Concevoir l'interface. Une fois que vous avez recueilli les commentaires des tests du prototype, les concepteurs peuvent commencer à travailler sur la conception. Développement. Cette étape prend la plupart du temps. Ici, les développeurs doivent réaliser la fonctionnalité complète de l'application pour la préparer à la phase de test. Essai. Une fois l'application prête, vous devez effectuer de nombreux tests. Il est préférable que plusieurs utilisateurs réels essaient l'application et donnent leur avis. Sur la base des résultats des tests, l'équipe de développement apporte des améliorations et prépare la version finale du produit. Déploiement. Préparez-vous à publier votre application dans la boutique.

Qu'en est-il des créateurs d'applications ?

Si vous souhaitez ignorer certaines étapes du processus de développement ou accélérer le processus, utilisez des créateurs d'applications sans code. Pour ceux qui souhaitent travailler avec les modèles prêts à l'emploi, consultez Appie Pie Kids App Builder. Appie Pie Kids App Builder vous permet de créer une application en trois étapes simples : sélectionnez le schéma de conception, ajoutez les fonctionnalités souhaitées et testez avant de lancer.

Si vous recherchez une solution plus complexe, explorez AppMaster. La plate-forme sans code génère du code source pour vous et permet la création d'applications mobiles natives pour iOS et Android. Le générateur de glisser-déposer intuitif facilitera la création d'une logique métier pour une application de toute complexité. Si vous êtes prêt à l'essayer, vous pouvez vous inscrire pour une période d'essai gratuite et tester l'exploration de la plateforme.

Conseils sur le développement d'applications pour enfants

Il existe de nombreuses différences entre les applications pour enfants et celles créées pour les adultes. Lors du développement d'applications pour enfants, faites attention à l'interface utilisateur car les principes de conception pour les enfants sont différents. Utilisez des couleurs vives, évitez les petits éléments et trop de texte, car beaucoup de vos utilisateurs ne savent pas encore lire.

Utilisez un menu plein écran qui simplifiera l'accès aux différentes sections de l'application. Utilisez principalement des interactions de clic et de balayage car elles sont faciles à réaliser pour les enfants.

N'utilisez pas un seul scénario dans l'application. Permettez aux enfants d'explorer pour obtenir plus d'engagement.

Lors de la conception de l'application, pensez à la conception participative. Ce concept utilise des groupes d'enfants et leur permet de développer leurs idées de conception. Ce sera une grande contribution au travail des designers.

Dans le développement d'applications pour enfants, vous devez clairement comprendre en quoi les applications pour enfants diffèrent de celles pour adultes. Considérez la psychologie des enfants:

les enfants ont besoin d'obtenir des commentaires;

ils aiment les défis;

ils se développent rapidement.

Quoi qu'un enfant fasse, il s'attend à un retour visuel. L'application doit donc générer une réponse à l'interaction de l'enfant et fournir des récompenses.

En jouant au jeu, les enfants recherchent des défis. Ils aiment explorer. Assurez-vous donc de créer une application engageante.

Ce qui est plus important : les enfants grandissent vite, donc si vous créez une application pour un enfant de 3 ans, préparez-vous à couvrir un très petit public. Un écart de deux ans est une bonne idée. Créez donc une application universelle pour les enfants de 3 à 5 ans. Par exemple, vous incluez différents niveaux dans les jeux et, selon l'âge, les parents peuvent aider les enfants à sélectionner le niveau approprié.

Types d'applications

Les marchés les plus lucratifs dans le domaine des applications pour enfants sont les jeux, les applications éducatives, les dessins animés et les films.

Les parents aiment penser que les applications mobiles et de bureau aident leurs enfants à apprendre. Cependant, les applications éducatives sont plus populaires auprès d'un public spécifique, comme les enseignants et les professionnels du secteur de l'éducation.

Les jeux prennent la tête du marché. Bien que, parfois, il soit difficile de distinguer les jeux des applications éducatives pour les enfants, car ils sont conçus de manière très ludique. Mais les jeux sont créés uniquement pour le plaisir. Dans les jeux, vous pouvez implémenter de nouvelles technologies telles que la RA (réalité augmentée) et rendre l'application encore plus interactive.

Les enfants se divertissent facilement grâce aux applications de streaming vidéo avec des dessins animés ou des films. Notez que ces services de streaming doivent avoir des restrictions d'âge afin que les enfants ne voient pas de contenu inapproprié.

Les enfants adorent aussi les applications pour la créativité - des programmes permettant aux enfants de créer et de faire des arts : peindre, colorier des images et construire des choses.

Quelles fonctionnalités une application pour enfants doit-elle avoir ?

Quelles fonctionnalités inclure dans l'application pour les enfants ? Les concepteurs d'applications doivent répondre à une question cruciale et créer une liste des fonctionnalités souhaitées. Pendant que vous créez une application personnalisée et que vous pouvez y inclure tout ce que vous voulez, nous vous suggérons de considérer plusieurs fonctionnalités essentielles que toute application pour enfants possède généralement :

lecteurs audio et vidéo (surtout s'il s'agit d'une application éducative) : rendez-la plus pratique et interactive ;

photos : permettent de travailler avec des images ;

quiz : nous avons déjà mentionné que les enfants adorent les défis, alors permettez-leur de répondre à des quiz et à des tests et de faire des exploits ;

la prise en charge de la narration est une fonctionnalité précieuse pour les applications conçues pour les enfants sans compétences en lecture ;

contrôle parental : étant donné que les enfants ne comprennent pas encore ce qui peut être utilisé dans une application et ce qui ne le peut pas, le contrôle parental qui permet certaines restrictions ajoutera de la valeur à l'application.

Monétisation

Vous avez créé une application pour les enfants. Et après? Décidez comment vous allez gagner de l'argent avec cela - sélectionnez le modèle de monétisation. Il existe plusieurs façons courantes de monétiser l'application.

Annonces intégrées à l'application. C'est le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent de l'application. Cependant, comme l'application est conçue pour les enfants, vous devez sélectionner les annonces avec soin et les rendre appropriées. Freemium. Largement utilisé par les développeurs d'applications. Il permet aux utilisateurs de télécharger une application gratuitement, mais ils peuvent acheter une version premium pour accéder à des fonctionnalités plus avancées. Abonnements. C'est un modèle de monétisation efficace. Vos utilisateurs peuvent toujours commencer par un essai gratuit, puis décider s'ils souhaitent acheter un abonnement. Mais rappelez-vous que cela nécessite beaucoup de travaux d'entretien.

Si vous incluez des achats intégrés, ajoutez un contrôleur enfant et exigez la confirmation des parents. Cela résoudra le problème des achats incontrôlés que les enfants peuvent faire.

Lors du choix d'un modèle de monétisation, il est essentiel de se poser une question simple : qui décidera de l'installation de l'application : l'enfant ou les parents ? Sur cette base, la monétisation peut varier.

Les meilleures applications pour les enfants

Pour vous donner une idée d'une bonne application pour les enfants, consultez quelques exemples que les enfants et leurs parents ont adorés.

Les explorateurs de LEGO City

Application engageante et éducative pour les enfants. Permet aux enfants de lancer la fusée. Les fans de l'espace vont adorer.

Khan Academy Enfants

L'application pour les petits des responsables de l'éducation. Ici, les enfants trouveront des contenus éducatifs et des jeux. Il permet de définir les points de pression de l'enfant principal et d'organiser le contenu pour eux.

Toca Cuisine 2

C'est une application ludique permettant aux enfants d'expérimenter des aliments en jouant le rôle de chef. Il a un design simple et lumineux et est gratuit.

Alphabet sans fin

Une application éducative interactive que de nombreux parents ont trouvée très intéressante. Même les enfants de 2 ans apprennent vite avec et s'amusent.

Conclusion

Résumons tout ce dont nous avons discuté. Une bonne application pour les enfants devrait inclure les éléments suivants :

design coloré et lumineux;

interface intuitive et claire ;

narration : parole, sons, musique ;

éléments d'animation et interactifs ;

contenu éducatif;

fonctionnalité de contrôle parental.

La programmation d'applications pour enfants est une énorme responsabilité pour les développeurs. Les applications ont un impact significatif sur le développement des enfants. Créez quelque chose qui ne les distraira pas mais contribuera à leurs connaissances.