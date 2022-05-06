Çocuk başvuruları için yüksek talep var. Bugün çocuklar, telefonları üç yaşında veya daha erken yaşta kullanmaya başlıyor. Akıllı telefonların ve teknolojinin eğitim amaçlı uygun olduğunu varsayarak, ebeveynler genellikle bunu destekler. Her ne kadar ankete göre, ebeveynlerin %40'ı çocukların biraz "sessiz" zaman geçirmek için telefon kullanmasına izin veriyor.

Takip ettikleri sebep ne olursa olsun, çocukların kullandığı uygulamalar pazarı önemli ölçüde büyüyor. Ve yeni bir segmentin fırsatlarını keşfetmeyi düşünüyorsanız, çocukların seveceği uygulamalar için geliştirme ipuçlarına göz atın.

Neden çocuklar için bir uygulama geliştirmelisiniz?

Peki insanlar neden çocuk uygulamaları yaratıyor?

Hem ebeveynleri hem de çocukları hedefleyeceğiniz için geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Ebeveynler okul öncesi çocuklar için kararlar verir ve daha büyük çocuklar hangi uygulamaları indirip kullanacaklarına karar verebilir. Böylece çocuklar ve yetişkinler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleyi kapsayabilirsiniz.

App Store ve Play Market'teki çocuk uygulamaları bölümü her zaman en üst sırada yer alır.

Kaplamak için yeterli alan var. Çocuklar için bir uygulama programlayarak birçok heyecan verici sektörden birini seçebilirsiniz: oyunlar, eğitim, yaratıcılık için uygulamalar, vb. Sadece tek bir segmente bağlı kalmamanızı sağlar.

Çocuk uygulamaları trend oluyor. Birçok eğitim kurumu sınıflarında teknoloji, elektronik cihazlar ve uygulamalar kullanmaktadır. Bu nedenle, çocuklar için bir uygulama programlamak potansiyel olarak karlı ve kazanan bir fikirdir.

Geliştirme ipuçları ve uygulama türleri

Çocuklara yönelik uygulamalar için geliştirme ipuçlarına geçmeden önce, uygulama oluşturma sürecinin diğer herhangi bir uygulama türünün normal geliştirmesinden farklı olmadığını söylemeliyiz.

Aşağıda uygulama geliştirmenin tipik aşamaları verilmiştir:

Uygulamanın bir fikri. Araştırma yapın ve uygulamanın konseptinin bir geleceği olup olmadığını görün. Belki benzer bir ürün zaten vardır. Daha iyi bir şekilde sunabileceğiniz şeyleri ve özellikleri belirleyin. Pazarı araştırın ve ürününüze olan talebi değerlendirin. Potansiyel kitleyi keşfedin ve öğrenin ve kullanıcı kişiliğini belirleyin. Tel çerçeveleme. Uygulamanızın nasıl performans göstereceğini daha iyi anlamak için, fikrinizi görselleştirmeniz ve programlamadan önce onu tel çerçeveye almanız gerekir. Hatta bazı eskizler oluşturabilir ve iş akışını grafiksel olarak tasarlayabilirsiniz. Resmin tamamının ve öğelerin birbirine bağlı olması, uygulamanın nasıl çalıştığını daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Teknik fizibilite. Çeşitli platformların izlemeniz gereken teknik gereksinimleri vardır. Bir uygulamayı satmadan önce, nasıl uyulacağını öğrenmek için bu gereksinimleri inceleyin. Bu süreç, uygulamadaki zayıflıkları bulmaya ve geliştirme süreci başlamadan önce değişiklik yapmaya da yardımcı olabilir. Aksine, daha önce düşünmediğiniz yeni fırsatlar ve işlevler bulabilirsiniz. Bir prototip oluşturun. Bu aşamada uygulamayı mükemmelleştirmeye çalışmayın. En çok ilgilendiğiniz birincil işlevi oluşturmaya odaklanın ve onu test edin. Tasarımcılara ve geliştiricilere eşit derecede yardımcı olacaktır. Arayüzü tasarlayın. Prototip testinden gelen geri bildirimleri topladığınızda, tasarımcılar tasarım üzerinde çalışmaya başlayabilir. Gelişim. Bu aşama çoğu zaman alır. Burada geliştiriciler, uygulamayı test aşamasına hazırlamak için uygulamanın tam işlevselliğini gerçekleştirmelidir. Test yapmak. Uygulama hazır olduğunda, çok sayıda test yapmanız gerekir. Birkaç gerçek kullanıcının uygulamayı denemesi ve geri bildirimde bulunması daha iyidir. Geliştirme ekibi, test sonuçlarına göre iyileştirmeler yapar ve ürünün son halini hazırlar. konuşlandırma. Uygulamanızı mağazada yayınlamaya hazır olun.

Uygulama oluşturucular ne olacak?

Geliştirme sürecindeki bazı adımları atlamak veya süreci hızlandırmak istiyorsanız kodsuz uygulama oluşturucuları kullanın. Kullanıma hazır şablonlarla çalışmak isteyenler için Appie Pie Kids App Builder'a göz atın. Appie Pie Kids App Builder, bir uygulamayı üç kolay adımda oluşturmanıza olanak tanır: tasarım şemasını seçin, istediğiniz işlevselliği ekleyin ve başlatmadan önce test edin.

Daha karmaşık bir çözüm arıyorsanız, AppMaster'ı keşfedin. Kodsuz platform, sizin için kaynak kodu oluşturur ve iOS ve Android için yerel mobil uygulamaların oluşturulmasını sağlar. Sezgisel sürükle ve bırak oluşturucu, herhangi bir karmaşıklıktaki bir uygulama için iş mantığı oluşturmayı kolaylaştıracaktır. Denemeye hazırsanız, ücretsiz deneme süresine kaydolabilir ve platformu keşfetmeyi test edebilirsiniz.

Çocuk uygulamalarının geliştirilmesine ilişkin ipuçları

Çocuklara yönelik uygulamalar ile yetişkinler için oluşturulanlar arasında birçok fark vardır. Çocuklara yönelik uygulamalar geliştirirken, çocuklara yönelik tasarım ilkeleri farklı olduğundan kullanıcı arayüzüne dikkat edin. Kullanıcılarınızın çoğu henüz okumayı bilmediğinden parlak renkler kullanın, küçük öğelerden ve çok fazla metinden kaçının.

Farklı uygulama bölümlerine erişimi kolaylaştıracak tam ekran bir menü kullanın. Çocukların gerçekleştirmesi kolay olduğu için çoğunlukla tıkla ve kaydır etkileşimlerini kullanın.

Uygulamada yalnızca bir senaryo kullanmayın. Çocukların daha fazla etkileşim elde etmek için keşfetmesine izin verin.

Uygulamayı tasarlarken katılımcı tasarımı göz önünde bulundurun. Bu konsept, çocuk gruplarını kullanır ve onların tasarım fikirlerini geliştirmelerini sağlar. Tasarımcıların çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır.

Çocuklara yönelik uygulama geliştirmede, çocuklara yönelik uygulamaların yetişkinlere yönelik uygulamalardan nasıl farklı olduğunu açıkça anlamalısınız. Çocukların psikolojisini düşünün:

çocukların geri bildirim alması gerekir;

zorlukları severler;

hızlı gelişirler.

Bir çocuk ne yaparsa yapsın, görsel geribildirim bekler. Bu nedenle uygulama, çocuğun etkileşimine bir yanıt oluşturmalı ve ödüller sağlamalıdır.

Oyun oynarken çocuklar zorluklar ararlar. Keşfetmeyi severler. Bu yüzden ilgi çekici bir uygulama oluşturduğunuzdan emin olun.

Daha da önemlisi: çocuklar hızla büyür, bu nedenle 3 yaşındaki bir çocuk için bir uygulama oluşturursanız çok küçük bir kitleyi kapsamaya hazır olun. İki yıllık bir boşluk iyi bir fikirdir. Bu nedenle, 3 ila 5 yaş arası çocuklar için evrensel bir uygulama oluşturun. Örneğin, oyunlara farklı seviyeler eklersiniz ve yaşa bağlı olarak ebeveynler çocukların uygun seviyeyi seçmelerine yardımcı olabilir.

Uygulama türleri

Çocuk uygulamaları alanındaki en kazançlı pazarlar oyunlar, eğitici uygulamalar, çizgi filmler ve filmlerdir.

Ebeveynler, mobil ve masaüstü uygulamalarının çocuklarının öğrenmesine yardımcı olduğunu düşünmeyi sever. Bununla birlikte, eğitim uygulamaları, öğretmenler ve eğitim segmentindeki profesyoneller gibi belirli bir kitle için daha popülerdir.

Oyunlar pazarda başı çekiyor. Her ne kadar bazen çok eğlenceli bir şekilde tasarlandıkları için oyunları çocuklar için eğitici uygulamalardan ayırt etmek zor olabilir. Ancak oyunlar sadece eğlence için yaratılmıştır. Oyunlarda AR (artırılmış gerçeklik) gibi yeni teknolojileri uygulayabilir ve uygulamayı daha da etkileşimli hale getirebilirsiniz.

Çocuklar, çizgi film veya film içeren video akışı uygulamalarıyla kolayca eğlenir. Çocukların uygunsuz içeriği görmemeleri için bu tür akış hizmetlerinde yaş kısıtlamaları olması gerektiğini unutmayın.

Çocuklar ayrıca yaratıcılık için uygulamalara bayılırlar - çocukların sanat yaratmasına ve yapmasına izin veren programlar: boyama, resim boyama ve bir şeyler inşa etme.

Bir çocuk uygulaması hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Çocuklar için uygulamaya hangi özellikler eklenecek? Önemli soru uygulaması tasarımcıları, istenen işlevlerin bir listesini yanıtlamalı ve oluşturmalıdır. Özel bir uygulama hazırlarken ve içine istediğiniz her şeyi dahil ederken, çocuklara yönelik herhangi bir uygulamanın genellikle sahip olduğu birkaç temel özelliği göz önünde bulundurmanızı öneririz:

ses ve video oynatıcılar (özellikle bu bir eğitim uygulamasıysa): daha kullanışlı ve etkileşimli hale getirin;

fotoğraflar: resimlerle çalışma yeteneği sağlar;

quizler: Çocukların meydan okumaları sevdiğinden daha önce bahsetmiştik, bu yüzden onların quizlere ve testlere girmelerine ve başarılar elde etmelerine izin verin;

anlatım desteği, okuma becerisi olmayan çocuklar için tasarlanmış uygulamalar için değerli bir özelliktir;

ebeveyn kontrolü: Çocuklar bir uygulamada nelerin kullanılabileceğini ve nelerin kullanılamayacağını henüz anlamadığından, belirli kısıtlamaları etkinleştiren ebeveyn kontrolü uygulamaya değer katacaktır.

para kazanma

Çocuklar için bir uygulama oluşturdunuz. Sıradaki ne? Bundan nasıl para kazanacağınıza karar verin - para kazanma modelini seçin. Uygulamadan para kazanmanın birkaç yaygın yolu vardır.

Uygulama içi reklamlar. Uygulamadan para almanın en basit yolu. Ancak uygulama çocuklar için yapıldığı için reklamları dikkatli seçmeli ve uygun hale getirmelisiniz. Ücretsiz. Uygulama geliştiricileri tarafından yaygın olarak kullanılır. Kullanıcıların bir uygulamayı ücretsiz olarak indirmesine izin verir, ancak daha gelişmiş özelliklere erişmek için premium bir sürüm satın alabilirler. Abonelikler. Bu, etkili bir para kazanma modelidir. Kullanıcılarınız her zaman ücretsiz deneme ile başlayabilir ve ardından abonelik satın almak isteyip istemediklerine karar verebilir. Ancak bunun çok fazla bakım çalışması gerektirdiğini unutmayın.

Uygulama içi satın alımlar eklerseniz, çocuk denetleyicisi ekleyin ve ebeveyn onayı isteyin. Çocukların yapabileceği kontrolsüz satın alma sorununu çözecektir.

Bir para kazanma modeli seçerken, kendinize basit bir soru sormanız çok önemlidir: uygulama kurulumuna kim karar verecek - çocuk mu yoksa ebeveynler mi? Buna bağlı olarak, para kazanma değişebilir.

Çocuklar için en iyi uygulamalar

Size çocuklar için iyi bir uygulama hakkında fikir vermek için, çocukların ve ebeveynlerinin sevdiği bazı örneklere göz atın.

LEGO Şehir Kaşifleri

Çocuklar için ilgi çekici ve eğitici bir uygulama. Çocukların roketi fırlatmasına izin verir. Uzay hayranları buna bayılacak.

Khan Academy Çocukları

Eğitim liderlerinden küçükler için uygulama. Burada çocuklar eğitici içerikler ve oyunlar bulacaklar. Birincil çocuğun baskı noktalarını belirlemeye ve içeriği onlar için düzenlemeye izin verir.

Toca Mutfak 2

Çocukların şef rolünü oynayan yiyecekleri denemelerini sağlayan eğlenceli bir uygulamadır. Basit ve parlak bir tasarıma sahiptir ve ücretsizdir.

sonsuz alfabe

Birçok ebeveynin çok çekici bulduğu etkileşimli bir eğitim uygulaması. 2 yaşındaki çocuklar bile onunla hızlı öğrenir ve eğlenir.

Çözüm

Konuştuğumuz her şeyi özetleyelim. Çocuklar için iyi bir uygulama şunları içermelidir:

renkli ve parlak tasarım;

sezgisel ve net arayüz;

anlatım: konuşma, sesler, müzik;

animasyon ve etkileşimli öğeler;

eğitim içeriği;

ebeveyn kontrolü işlevi.

Çocuklara yönelik uygulama programlama, geliştiriciler için büyük bir sorumluluktur. Uygulamaların çocukların gelişimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Dikkatlerini dağıtmayacak, ancak bilgilerine katkıda bulunacak bir şey yaratın.