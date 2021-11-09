На приложения для детей сейчас есть большой спрос. Современные дети начинают пользоваться телефонами в возрасте трех лет или даже раньше. Родители же поддерживают это, считая, что технологии положительно влияют на развитие детей и помогают в образовании. Хотя другие, а именно 40% родителей, по данным опроса, разрешают детям пользоваться телефоном, чтобы получить минутку спокойствия.

Какие бы причины они ни преследовали, спрос на детские приложения только увеличивается. Если вы хотите изучить возможности этого сегмента, читайте советы по разработке приложений для детей в этой статье.

Почему стоит создать приложение для детей?

Почему стоит создать детские приложения? Во-первых, вы можете охватить большую аудиторию: не только детей, но и их родителей. Например, дети постарше могут сами решить, какое приложение скачать, а вот за малышей будут решать родители. Поэтому вы можете создать продукт для большой аудитории, включая детей и взрослых.

Более того, раздел детских приложений в App Store и Play Market всегда занимает первые места в топе.

Программируя приложение для детей, вы можете выбирать из множества интересных направлений: игры, образование, приложения для творчества и т. д. Вам не обязательно ограничиваться одним направлением, а значит появляется больше простора для творчества.

Детские приложения в тренде. Многие учебные заведения используют современные технологии на занятиях.

Разработка приложения для детей — потенциально очень прибыльная и выигрышная идея, на которую точно есть спрос.

Советы по разработке и типы приложений

Прежде чем мы перейдем к советам по разработке, нужно отметить, что процесс создания приложения для детей ничем не отличается от разработки любого другого типа приложений.

Этапы разработки приложения:

Идея. Проверьте свою гипотезу и убедитесь, что у вашей идеи есть будущее. Возможно, подобный продукт уже существует. Тогда определите способ, как улучшить похожее приложение и добавить уникальности. Изучите рынок и посмотрите, есть ли спрос на ваш продукт, определите портрет конечного пользователя. Создайте вайрфрейм продукта. Наличие концепции — это только начало. Чтобы лучше понять, как ваше приложение будет работать, визуализируйте идею, создав структурный документ. Создайте эскизы и графическое представление приложения, которые помогут визуализировать его работу. Техническая реализация. Любые платформы имеют свои технические требования, которым вы должны следовать. Прежде чем разрабатывать приложения, внимательно изучите их. Это поможет найти слабые места в приложении и внести изменения до начала разработки. К тому же не весь задуманный функционал можно реализовать, используя установленный стек технологий. Поэтому во время подготовки вы сможете определить возможные трудности и внести корректировки. Создайте прототип. На этом этапе необязательно доводить свое приложение до совершенства. Сконцентрируйтесь на проработке основных функций и протестируйте их. Прототип можно презентовать инвесторам и получить дополнительное спонсирование. Дизайн интерфейса. После тестирования можно приступать к дизайну, Полученный фидбек как раз подскажет, что учесть при создании интерфейса. Разработка. Самый важный и длительный этап. Разработчики полностью прорабатывают приложение, соединяя бэкенд и фронтенд части, и готовят его к тестированию. Тестирование. Чем больше тестов, тем лучше. Подключите реальных пользователей к процессу. Так вы получите более точную оценку. По результатам тестирования команда разработчиков внесет доработки и подготовит финальную версию продукта. Публикация. Подготовьте приложение к публикации, изучив перед этим все требования.

А что насчет no-code платформ?

Если вы хотите упростить и ускорить процесс разработки, используйте no-code конструкторы приложений.

Тем, кто хочет работать с готовыми шаблонами подойдет Appie Pie Kids App Builder. Appie Pie Kids App Builder позволит вам создать приложение в три простых шага: выберите схему дизайна, добавьте нужные функции и протестируйте перед запуском.

Если вы ищете более сложное решение и хотите создать кастомное приложение, попробуйте AppMaster. No-code платформа генерирует исходный код и позволяет создавать нативные мобильные приложения для iOS и Android. Интуитивно понятный drag & drop конструктор позволит легко создать логику для приложения любой сложности. Вы можете зарегистрироваться на бесплатный пробный период и протестировать инструмент.

Советы по разработке детских приложений

Приложения для детей отличаются от тех, которые вы создаете для взрослых.

Прежде всего обратите внимание на интерфейс. Принципы дизайна здесь другие: используйте больше ярких цветов, избегайте мелких элементов и большого количества текста, ведь многие из пользователей просто еще не умеют читать.

Добавьте полноэкранное меню, чтобы упростить доступ к разным частям приложения. Используйте клики и свайпы — это самые понятные для детей способы взаимодействия.

Не используйте только один сценарий в приложении. Позвольте детям исследовать, чтобы они были больше вовлечены в процесс.

При создании приложения привлеките детей к разработке дизайна. Для этого собираются группы детей, которые придумывают свои идеи для дизайна. Дизайнеры могут использовать наброски в своей работе, учитывать цветовые схемы.

При создании приложений важно учесть несколько моментов, отличающих детей от взрослых. Например:

детям нужна обратная связь;

они любят вызовы;

они быстро развиваются.

Во-первых, что бы ни делал ребенок, он ждет похвалы и фидбека. Приложение должно генерировать ответ на действия ребенка и вознаграждать его.

Играя, дети ищут вызовы, они любят исследовать. Поэтому обязательно добавьте челленджи и квизы для большей интерактивности.

Что еще важно: дети быстро растут, поэтому, если вы создаете приложение для 3-летнего ребенка, будьте готовы охватить очень маленькую аудиторию. Лучше создать более универсальное приложение для детей от 3 до 5 лет, то есть учитывать небольшой разрыв: 2-3 года. Для удобства внутри приложения можно сделать уровни сложности, и в зависимости от возраста родители могут помочь детям выбрать подходящий уровень.

Типы приложений

Наиболее прибыльными сегментами в сфере детских приложений являются игры, образовательные приложения, стриминговые платформы с мультфильмами.

Родителям нравится думать, что мобильные приложения помогают их детям учиться. Но образовательные приложения более популярны для профессиональной аудитории.

Игры же занимают лидирующие позиции. Их бывает сложно отличить от обучающих приложений, так как последние тоже оформлены в игровом формате. Но игры создаются только для развлечения. В них можно реализовать новые технологии, такие как AR (дополненная реальность), и сделать приложение еще интереснее.

Отличный способ развлечь детей — стриминговые платформы с мультфильмами и кино. Такие сервисы должны иметь возрастные ограничения и детальный отбор контента.

Дети любят приложения для творчества. Обычно это программы, позволяющие детям творить и заниматься искусством: рисовать, раскрашивать картинки, что-то строить и собирать.

Какие функции включить в приложение для детей?

Важный вопрос, на которой стоит ответить еще перед началом разработки. Пока вы создаете собственное приложение и можете включать в него все, что хотите, мы предлагаем рассмотреть несколько основных функций, которые обычно есть в любом приложении для детей:

аудио- и видеоплееры (особенно если это образовательное приложение): сделают его более удобным, интерактивным;

фотографии: предоставят возможность работы с изображениями;

викторины: мы уже упоминали, что дети любят вызовы, им будет интересно участвовать в квизах, тестах, викторинах;

озвучка — полезная вещей, учитывая, что не все малыши будут способны прочитать контент в приложении;

родительский контроль: поскольку дети еще не понимают, что можно использовать в приложении, а что нет, родительский контроль, включающий определенные ограничения, обеспечить безопасность и ограничить необдуманные покупки в приложении.

Монетизация

Вы создали приложение для детей. Что дальше? Решите, как вы будете на этом зарабатывать — выберите модель монетизации.

Реклама. Это самый простой способ получить деньги из приложения. Поскольку приложение создано для детей, нужно аккуратно выбирать рекламный контент. Freemium. Позволяет пользователям загружать приложение бесплатно, но в дальнейшем покупать премиум-опции. Подписка. Эффективная модель монетизации. Пользователи всегда могут начать с бесплатной пробной версии, а затем решить, хотят ли они купить подписку. Требует большого объема работ по техническому обслуживанию.

Если вы планируете включить покупки в приложении, разрешите это делать только с подтверждения родителей. Это решит проблему неконтролируемых покупок, которые могут совершать дети.

При выборе модели монетизации важно задать себе простой вопрос: кто будет принимать решение об установке приложений — ребенок или родители? Это поможет определиться с моделью.

Лучшие приложения для детей

Несколько приложений, которые понравились детям и их родителям и пользуются популярностью в App Store и Play Market.

LEGO City Explorers

Интерактивное, образовательное приложение для детей. Позволяет самим создать и запустить ракету, любители космической тематики оценят.

Khan Academy Kids

Приложение для самых маленьких от лидеров образования. Здесь дети найдут обучалки и игры. Можно выбрать проблемные темы и подтянуть именно их.

Toca Kitchen 2

Игровое приложение, позволяющее детям экспериментировать с едой в роли шеф-повара. Оно имеет очень простой и яркий дизайн, доступно для скачивания бесплатно.

Endless Alphabet

Приложение, которое многие родители считают очень эффективным. Даже двухлетние дети быстро учатся с ним и весело проводят время.

Заключение

Давайте подытожим, хорошее приложение для детей должно:

иметь яркий и красочный дизайн;

быть интуитивно понятным и простым;

иметь повествование: речь, звуки, музыку;

содержать интерактивные элементы и анимацию;

ускорять развитие ребенка;

иметь функцию родительского контроля.

Программирование детских приложений — огромная ответственность для разработчиков. Приложения оказывают значительное влияние на развитие детей. Ваш продукт должен помогать им развиваться, а не быть средством отвлечения.