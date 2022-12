La domanda di applicazioni per bambini è molto elevata. I bambini di oggi iniziano a usare i telefoni all'età di tre anni o anche prima. I genitori sono spesso favorevoli a questa pratica, ritenendo che gli smartphone e la tecnologia siano adatti a scopi educativi. Tuttavia, secondo il sondaggio, il 40% dei genitori permette ai bambini di usare i telefoni per avere un po' di tempo "tranquillo".

Qualunque siano le ragioni che li spingono a farlo, il mercato delle app utilizzate dai bambini sta crescendo in modo significativo. Se volete esplorare le opportunità di un nuovo segmento, date un'occhiata ai consigli per lo sviluppo di app che piaceranno ai bambini.

Perché creare un'app per bambini?

Perché le persone creano app per bambini?

Potete raggiungere un vasto pubblico perché vi rivolgete sia ai genitori che ai bambini. I genitori decidono per i bambini in età prescolare e i ragazzi più grandi possono decidere quali app scaricare e utilizzare. In questo modo è possibile coprire un pubblico più ampio, che comprende bambini e adulti.

La sezione delle app per bambini nell'App Store e nel Play Market occupa sempre il primo posto.

C'è un ampio spazio da coprire. Programmando un'applicazione per bambini, è possibile scegliere tra molti settori interessanti: giochi, istruzione, app per la creatività, ecc. Questo vi permette di non limitarvi a un solo segmento.

Le applicazioni per bambini sono di tendenza. Molti istituti scolastici utilizzano la tecnologia, i dispositivi elettronici e le applicazioni nelle loro lezioni. Quindi programmare un'app per bambini è potenzialmente un'idea redditizia e vincente.

Consigli per lo sviluppo e tipi di app

Prima di passare ai suggerimenti per lo sviluppo di app per bambini, è bene dire che il processo di creazione di un'app non è diverso dal normale sviluppo di qualsiasi altro tipo di applicazione.

Di seguito sono riportate le fasi tipiche dello sviluppo di un'app:

Un'idea dell'applicazione. Fate delle ricerche e verificate se il concetto dell'app ha un futuro. Forse esiste già un prodotto simile. Identificate gli aspetti e le funzionalità che potete offrire in modo migliore. Ricercate il mercato e valutate la domanda del vostro prodotto. Esplorate e imparate a conoscere il pubblico potenziale e specificate la persona dell'utente. Wireframing. Per capire meglio come funzionerà la vostra applicazione, dovete visualizzare la vostra idea e fare un wireframe prima della programmazione. Potete anche creare degli schizzi e progettare graficamente il flusso di lavoro. Avere l'immagine completa e gli elementi collegati aiuterà a capire meglio il funzionamento dell'applicazione. Fattibilità tecnica. Le varie piattaforme hanno dei requisiti tecnici da rispettare. Prima di vendere un'app, studiate questi requisiti per sapere come rispettarli. Questo processo può anche aiutare a trovare i punti deboli dell'app e ad apportare modifiche prima che inizi il processo di sviluppo. Al contrario, potreste trovare nuove opportunità e funzionalità che non avevate considerato prima. Costruire un prototipo. In questa fase, non cercate di rendere l'app perfetta. Concentratevi sulla realizzazione delle funzionalità principali che vi interessano di più e testatele. Questo aiuterà anche i progettisti e gli sviluppatori. Progettare l'interfaccia. Una volta raccolto il feedback ottenuto testando il prototipo, i progettisti possono iniziare a lavorare sul design. Sviluppo. Questa fase richiede la maggior parte del tempo. Qui gli sviluppatori devono realizzare la funzionalità completa dell'applicazione per prepararla alla fase di test. Test. Una volta che l'applicazione è pronta, è necessario eseguire molti test. È meglio far provare l'app a diversi utenti reali e fornire il loro feedback. Sulla base dei risultati dei test, il team di sviluppo apporta miglioramenti e prepara la versione finale del prodotto. Distribuzione. Preparatevi a pubblicare l'applicazione sullo store.

E i costruttori di app?

Se volete saltare alcune fasi del processo di sviluppo o accelerarlo, utilizzate i costruttori di app no-code. Per coloro che desiderano lavorare con modelli pronti all'uso, è possibile consultare Appie Pie Kids App Builder. Appie Pie Kids App Builder consente di creare un'applicazione in tre semplici passaggi: selezionare lo schema di progettazione, aggiungere le funzionalità desiderate e testare prima del lancio.

Se cercate una soluzione più complessa, esplorate AppMaster. La piattaforma no-code genera il codice sorgente per voi e consente di creare applicazioni mobili native per iOS e Android. Il costruttore intuitivo drag & drop semplifica la creazione della logica aziendale per un'app di qualsiasi complessità. Se siete pronti a provarla, potete registrarvi per un periodo di prova gratuito e testare la piattaforma.

Suggerimenti sullo sviluppo di app per bambini

Ci sono molte differenze tra le app per bambini e quelle create per gli adulti. Quando sviluppate app per bambini, prestate attenzione all'interfaccia utente, poiché i principi di progettazione per i bambini sono diversi. Utilizzate colori vivaci, evitate elementi piccoli e troppo testo, poiché molti utenti non sanno ancora leggere.

Utilizzate un menu a tutto schermo che semplifichi l'accesso alle diverse sezioni dell'app. Utilizzate soprattutto interazioni di tipo "click" e "swipe", perché sono facili da eseguire per i bambini.

Non utilizzate un solo scenario nell'app. Permettete ai bambini di esplorare per ottenere un maggiore coinvolgimento.

Durante la progettazione dell'app, considerate il design partecipativo. Questo concetto utilizza gruppi di bambini e permette loro di sviluppare le loro idee di design. Sarà un grande contributo al lavoro dei progettisti.

Nello sviluppo di app per bambini, è necessario comprendere chiaramente come le app per bambini differiscano da quelle per adulti. Considerate la psicologia dei bambini:

i bambini hanno bisogno di ricevere feedback;

amano le sfide

si sviluppano velocemente.

Qualsiasi cosa faccia un bambino, si aspetta un feedback visivo. Quindi l'app deve generare una risposta all'interazione del bambino e fornire ricompense.

Quando giocano, i bambini cercano sfide. Amano esplorare. Assicuratevi quindi di creare un'applicazione coinvolgente.

Ma soprattutto: i bambini crescono in fretta, quindi se create un'applicazione per un bambino di 3 anni, preparatevi a coprire un pubblico molto ristretto. Un intervallo di due anni è una buona idea. Create quindi un'app universale per bambini dai 3 ai 5 anni. Ad esempio, includete diversi livelli nei giochi e, a seconda dell'età, i genitori possono aiutare i bambini a scegliere il livello più adatto.

Tipi di app

I mercati più redditizi nel settore delle app per bambini sono i giochi, le app educative, i cartoni animati e i film.

Ai genitori piace pensare che le applicazioni per cellulari e desktop aiutino i loro figli a imparare. Tuttavia, le app educative sono più popolari per un pubblico specifico, come gli insegnanti e i professionisti del segmento educativo.

I giochi occupano il primo posto nel mercato. Anche se a volte è difficile distinguere i giochi dalle app educative per bambini, in quanto sono progettati in modo molto ludico. Ma i giochi sono creati solo per il divertimento. Nei giochi è possibile implementare nuove tecnologie come l'AR (realtà aumentata) e rendere l'app ancora più interattiva.

I bambini si divertono facilmente con le app di streaming video con cartoni animati o film. Si noti che questi servizi di streaming dovrebbero avere limitazioni di età per evitare che i bambini vedano contenuti inappropriati.

I bambini amano anche le app per la creatività, ovvero i programmi che permettono loro di creare e fare arte: dipingere, colorare immagini e costruire oggetti.

Quali caratteristiche deve avere un'app per bambini?

Quali caratteristiche includere nelle app per bambini? È una domanda cruciale a cui i progettisti di app devono rispondere e creare un elenco di funzionalità desiderate. Sebbene si tratti di un'app personalizzata e si possa includere tutto ciò che si desidera, suggeriamo di prendere in considerazione alcune caratteristiche essenziali che ogni app per bambini solitamente possiede:

lettori audio e video (soprattutto se si tratta di un'app educativa): rendono l'applicazione più comoda e interattiva;

foto: forniscono la possibilità di lavorare con le immagini;

quiz: abbiamo già detto che i bambini amano le sfide, quindi permettete loro di fare quiz e test e di ottenere risultati;

il supporto per la narrazione è una caratteristica preziosa per le app progettate per i bambini senza capacità di lettura;

controllo parentale: dato che i bambini non capiscono ancora cosa si può usare in un'app e cosa no, il controllo parentale che consente alcune restrizioni aggiunge valore all'app.

Monetizzazione

Avete creato un'app per bambini. E poi? Decidere come guadagnarci sopra - selezionare il modello di monetizzazione. Esistono diversi modi comuni per monetizzare l'app.

Annunci in-app. È il modo più semplice per ottenere denaro dall'app. Tuttavia, poiché l'app è destinata ai bambini, è necessario selezionare con cura gli annunci e renderli appropriati. Freemium. Ampiamente utilizzato dagli sviluppatori di app. Consente agli utenti di scaricare un'app gratuitamente, ma di acquistare una versione premium per accedere a funzioni più avanzate. Abbonamenti. È un modello di monetizzazione efficace. Gli utenti possono sempre iniziare con una prova gratuita e poi decidere se acquistare un abbonamento. Ma ricordate che questo richiede molto lavoro di manutenzione.

Se includete acquisti in-app, aggiungete un controllore per bambini e richiedete la conferma dei genitori. Questo risolverà il problema degli acquisti incontrollati che i bambini possono fare.

Quando si sceglie un modello di monetizzazione, è fondamentale porsi una semplice domanda: chi deciderà in merito all'installazione dell'app, il bambino o i genitori? In base a questo, la monetizzazione può variare.

Le migliori app per bambini

Per darvi un'idea di una buona app per bambini, vi proponiamo alcuni esempi che sono piaciuti ai bambini e ai loro genitori.

Esploratori di LEGO City

Applicazione coinvolgente ed educativa per i bambini. Permette ai bambini di lanciare il razzo. Gli appassionati di spazio la adoreranno.

Khan Academy Kids

L'applicazione per i più piccoli dai leader dell'istruzione. Qui i bambini troveranno contenuti e giochi educativi. Permette di impostare i punti di pressione del bambino primario e di organizzare i contenuti per lui.

Toca Kitchen 2

È un'applicazione ludica che permette ai bambini di sperimentare i cibi interpretando il ruolo di chef. Ha un design semplice e luminoso ed è gratuita.

Alfabeto infinito

Un'applicazione educativa interattiva che molti genitori hanno trovato molto interessante. Anche i bambini di 2 anni imparano velocemente e si divertono.

Conclusione

Riassumiamo tutto ciò che abbiamo discusso. Una buona app per bambini dovrebbe includere i seguenti elementi:

design colorato e luminoso

interfaccia intuitiva e chiara

narrazione: parlato, suoni, musica;

animazione ed elementi interattivi;

contenuti educativi;

funzionalità di controllo parentale.

La programmazione di app per bambini è una grande responsabilità per gli sviluppatori. Le applicazioni hanno un impatto significativo sullo sviluppo dei bambini. Create qualcosa che non li distragga, ma che contribuisca alla loro conoscenza.