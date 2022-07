Há uma alta demanda por aplicativos filhos. As crianças de hoje começam a usar telefones aos três anos ou até mais cedo. Os pais geralmente apoiam isso, supondo que os smartphones e a tecnologia sejam adequados para fins educacionais. Embora, de acordo com a pesquisa, 40% dos pais permitam que as crianças usem telefones para obter algum tempo "tranquilo".

Quaisquer que sejam as razões que buscam, o mercado de aplicativos que as crianças usam está crescendo significativamente. E se você considerar explorar as oportunidades de um novo segmento, confira dicas de desenvolvimento de aplicativos que as crianças vão adorar.

Por que você deve criar um aplicativo para crianças?

Então, por que as pessoas criam aplicativos para crianças?

Você pode alcançar um grande público porque estará segmentando pais e filhos. Os pais tomam decisões para pré-escolares e as crianças mais velhas podem decidir quais aplicativos baixar e usar. Assim, você pode abranger um público maior, incluindo crianças e adultos.

A seção de aplicativos infantis na App Store e no Play Market sempre ocupa o primeiro lugar.

Há amplo espaço para cobrir. Programando um aplicativo para crianças, você pode selecionar entre muitos setores interessantes: jogos, educação, aplicativos para criatividade, etc. Ele permite que você não fique preso a apenas um segmento.

Os aplicativos infantis estão em alta. Muitas instituições de ensino usam tecnologia, dispositivos eletrônicos e aplicativos em suas aulas. Portanto, programar um aplicativo para crianças é potencialmente uma ideia lucrativa e vencedora.

Dicas de desenvolvimento e tipos de aplicativos

Antes de chegarmos às dicas de desenvolvimento de aplicativos infantis, devemos dizer que o processo de construção de aplicativos não é diferente do desenvolvimento normal de qualquer outro tipo de aplicativo.

Abaixo estão os estágios típicos de desenvolvimento de aplicativos:

Uma ideia do aplicativo. Faça a pesquisa e veja se o conceito do app tem futuro. Talvez já exista um produto similar. Identifique coisas e recursos que você pode oferecer de uma maneira melhor. Pesquise o mercado e avalie a demanda pelo seu produto. Explore e conheça o público potencial e especifique a persona do usuário. Estrutura de arame. Para entender melhor o desempenho do seu aplicativo, você precisa visualizar sua ideia e fazer um wireframe antes de programar. Você pode até criar alguns esboços e projetar o fluxo de trabalho graficamente. Ter toda a imagem e os elementos conectados ajudará a entender melhor como o aplicativo funciona. Viabilidade técnica. Várias plataformas têm seus requisitos técnicos que você deve seguir. Antes de vender um aplicativo, estude esses requisitos para saber como cumprir. Esse processo também pode ajudar a encontrar pontos fracos no aplicativo e fazer alterações antes do início do processo de desenvolvimento. Pelo contrário, você pode encontrar novas oportunidades e funcionalidades que não considerou antes. Construir um protótipo. Nesta fase, não tente tornar o aplicativo perfeito. Concentre-se em construir a funcionalidade primária em que você está mais interessado e teste-a. Ajudará igualmente designers e desenvolvedores. Projete a interface. Depois de coletar o feedback do teste do protótipo, os designers podem começar a trabalhar no design. Desenvolvimento. Esta fase ocupa a maior parte do tempo. Aqui os desenvolvedores devem perceber a funcionalidade completa do aplicativo para prepará-lo para o estágio de teste. Teste. Quando o aplicativo estiver pronto, você precisará fazer muitos testes. É melhor que vários usuários reais experimentem o aplicativo e forneçam seus comentários. Com base nos resultados dos testes, a equipe de desenvolvimento faz melhorias e prepara a versão final do produto. Desdobramento, desenvolvimento. Prepare-se para publicar seu aplicativo na loja.

E os criadores de aplicativos?

Se você quiser pular algumas etapas no processo de desenvolvimento ou acelerar o processo, use os construtores de aplicativos sem código. Para aqueles que desejam trabalhar com os modelos prontos para uso, confira o Appie Pie Kids App Builder. O Appie Pie Kids App Builder permite que você crie um aplicativo em três etapas fáceis: selecione o esquema de design, adicione a funcionalidade desejada e teste antes de iniciar.

Se você estiver procurando por uma solução mais complexa, explore o AppMaster. A plataforma sem código gera código-fonte para você e permite a criação de aplicativos móveis nativos para iOS e Android. O construtor intuitivo de arrastar e soltar facilitará a criação de lógica de negócios para um aplicativo de qualquer complexidade. Se você estiver pronto para experimentá-lo, poderá se registrar para um período de teste gratuito e explorar a plataforma.

Dicas sobre o desenvolvimento de aplicativos para crianças

Existem muitas diferenças entre aplicativos para crianças e aqueles criados para adultos. Ao desenvolver aplicativos infantis, preste atenção à interface do usuário, pois os princípios de design para crianças são diferentes. Use cores brilhantes, evite pequenos elementos e muito texto, pois muitos de seus usuários ainda não sabem ler.

Use um menu de tela cheia que simplificará o acesso a diferentes seções do aplicativo. Use principalmente interações de clique e deslize, pois são fáceis para as crianças realizarem.

Não use apenas um cenário no aplicativo. Permita que as crianças explorem para obter mais envolvimento.

Ao projetar o aplicativo, considere o design participativo. Este conceito utiliza grupos de crianças e permite-lhes desenvolver as suas ideias de design. Será uma grande contribuição para o trabalho dos designers.

No desenvolvimento de aplicativos infantis, você deve entender claramente como os aplicativos para crianças diferem dos adultos. Considere a psicologia infantil:

as crianças precisam obter feedback;

eles adoram desafios;

eles se desenvolvem rápido.

O que quer que uma criança faça, ela espera feedback visual. Portanto, o aplicativo deve gerar uma resposta à interação da criança e fornecer recompensas.

Ao jogar o jogo, as crianças procuram desafios. Eles adoram explorar. Portanto, certifique-se de criar um aplicativo envolvente.

O que é mais importante: as crianças crescem rápido, então se você criar um aplicativo para uma criança de 3 anos, esteja preparado para abranger um público muito pequeno. Um intervalo de dois anos é uma boa ideia. Portanto, crie um aplicativo universal para crianças de 3 a 5 anos. Por exemplo, você inclui diferentes níveis nos jogos e, dependendo da idade, os pais podem ajudar as crianças a selecionar o nível apropriado.

Tipos de aplicativo

Os mercados mais lucrativos no domínio dos aplicativos infantis são jogos, aplicativos educacionais, desenhos animados e filmes.

Os pais gostam de pensar que aplicativos móveis e de desktop ajudam seus filhos a aprender. No entanto, os aplicativos educacionais são mais populares para um público específico, como professores e profissionais do segmento educacional.

Os jogos lideram o mercado. Embora, às vezes, seja difícil distinguir os jogos dos aplicativos educacionais para crianças, pois são projetados de maneira muito lúdica. Mas os jogos são criados apenas para diversão. Nos games, você pode implementar novas tecnologias como AR (realidade aumentada) e deixar o app ainda mais interativo.

As crianças se divertem facilmente com aplicativos de streaming de vídeo com desenhos ou filmes. Observe que esses serviços de streaming devem ter restrições de idade para que as crianças não vejam conteúdo impróprio.

As crianças também adoram aplicativos para criatividade — programas que permitem que as crianças criem e façam artes: pintar, colorir e construir coisas.

Quais recursos um aplicativo infantil deve ter?

Quais recursos incluir no aplicativo para crianças? Os designers de aplicativos de perguntas cruciais devem responder e criar uma lista de funcionalidades desejadas. Enquanto você está criando um aplicativo personalizado e pode incluir o que quiser nele, sugerimos considerar vários recursos essenciais que qualquer aplicativo para crianças geralmente possui:

players de áudio e vídeo (especialmente se for um aplicativo educacional): torne-o mais conveniente e interativo;

fotos: permitem trabalhar com imagens;

quizzes: já mencionamos que as crianças adoram desafios, então permita que elas façam quizzes e testes e façam conquistas;

o suporte à narração é um recurso valioso para aplicativos projetados para crianças sem habilidades de leitura;

controle dos pais: como as crianças ainda não entendem o que pode ser usado em um aplicativo e o que não pode, o controle dos pais que permite certas restrições agregará valor ao aplicativo.

Monetização

Você criou um aplicativo para crianças. Qual é o próximo? Decida como você vai ganhar dinheiro com isso – selecione o modelo de monetização. Existem várias maneiras comuns de monetizar o aplicativo.

Anúncios no aplicativo. É a maneira mais simples de obter dinheiro do aplicativo. No entanto, como o aplicativo é feito para crianças, você deve selecionar os anúncios com cuidado e torná-los adequados. Freemium. Amplamente utilizado por desenvolvedores de aplicativos. Ele permite que os usuários baixem um aplicativo gratuitamente, mas podem comprar uma versão premium para acessar recursos mais avançados. Assinaturas. Esse é um modelo de monetização eficaz. Seus usuários sempre podem começar com uma avaliação gratuita e depois decidir se desejam comprar uma assinatura. Mas lembre-se de que isso requer muito trabalho de manutenção.

Se você incluir compras no aplicativo, adicione o controlador infantil e exija a confirmação dos pais. Isso resolverá a questão das compras descontroladas que as crianças podem fazer.

Ao escolher um modelo de monetização, é fundamental se fazer uma pergunta simples: quem decidirá sobre a instalação do aplicativo – filho ou pais? Com base nisso, a monetização pode variar.

Os melhores aplicativos para crianças

Para ter uma ideia de um bom aplicativo para crianças, confira alguns exemplos que as crianças e seus pais adoraram.

Exploradores de LEGO City

Aplicação envolvente e educacional para crianças. Permite que as crianças lancem o foguete. Os fãs do espaço vão adorar.

Khan Academy Kids

O aplicativo para os mais pequenos de líderes de educação. Aqui as crianças encontrarão conteúdos educativos e jogos. Permite definir os pontos de pressão da criança primária e organizar o conteúdo para eles.

Toca Cozinha 2

É um aplicativo lúdico que permite que as crianças experimentem os alimentos desempenhando o papel de chef. Tem um design simples e brilhante e é gratuito.

Alfabeto sem fim

Um aplicativo educacional interativo que muitos pais acharam muito atraente. Até crianças de 2 anos aprendem rápido com ele e se divertem.

Conclusão

Vamos resumir tudo o que discutimos. Um bom aplicativo para crianças deve incluir o seguinte:

design colorido e brilhante;

interface intuitiva e clara;

narração: fala, sons, música;

animação e elementos interativos;

conteúdo educacional;

funcionalidade de controle dos pais.

A programação de aplicativos infantis é uma responsabilidade enorme para os desenvolvedores. Os aplicativos têm um impacto significativo no desenvolvimento das crianças. Crie algo que não os distraia, mas contribua para o seu conhecimento.